Богатые тоже плачут. Насколько реальна забастовка футболистов?

Проблема выгорания всегда была важной темой в футболе, но расширение клубных турниров УЕФА и совершенно новый Клубный чемпионат мира ФИФА вывели обсуждение этого вопроса на передний план.

В августе СМИ сообщили, что этот сезон станет самой продолжительной клубной кампанией в истории, поскольку Клубный чемпионат мира должен пройти в течение четырех недель в Соединенных Штатах в июне и июле. Ведущие игроки уже высказались по этому поводу — Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем выразили обеспокоенность по поводу все более плотного календаря в футболе.

На этой неделе полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал первым звездным игроком, который предупредил, что футболисты готовы объявить забастовку. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа присоединился к Родри, говоря о возможности беспрецедентных действий со стороны игроков. Вскоре за ними последовали вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер, Жюль Кунде из «Барселоны» и Джон Макгинн из «Астон Виллы».

Такие тренеры, как Пеп Гвардиола, Микель Артета и Юрген Клопп, также били тревогу по поводу физического истощения игроков. А в пятницу, 20 сентября, тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что, по его мнению, игроки были бы готовы пойти на сокращение зарплаты, если бы это означало проведение меньшего количества игр.

Хотя забастовки влияли на американский спорт на протяжении многих лет, и бейсбол, баскетбол, а также американский футбол все переживали забастовки или локауты, футболу пока удавалось избегать столь радикального сценария.

Почему элитные футболисты теперь говорят о забастовках и насколько вероятно, что это произойдет?

Что стоит за угрозой забастовок?

Нагрузка на игроков — давняя проблема, поскольку топ-клубы часто участвуют в турнирах до финальных стадий, а затем улетают на дальние предсезонные туры в США или Азию. Эти поездки могут длиться две-три недели и включать несколько матчей.

Лучшие игроки также должны учитывать международные встречи и поездки, которые подразумеваются в течение сезона, а также крупные турниры каждые два года. Очень легко сыграть более 60 матчей.

Несмотря на растущее напряжение, футболу с трудом, но удавалось справляться с ситуацией. Игроки могли получить по крайней мере рекомендуемый уровень отдыха — обычно три-четыре недели — между сезонами, в то время как каждый второй год у них было пустое место в международном календаре для длительного восстановления.

Клубный чемпионат мира расширяется globallookpress.com

Но Клубный чемпионат мира, который помещает клубный турнир с 32 командами и длительностью в месяц вместо одного из этих летних отпусков, может оказаться последней каплей.

ФИФА настаивает на том, что Клубный чемпионат мира занимает лишь слот в календаре, ранее занимаемый Кубком конфедераций — проходившим каждые четыре года международным турниром, организованным будущими хозяевами чемпионата мира в качестве тестового мероприятия. Это ложное сравнение, поскольку в Кубке конфедераций участвовало всего восемь сборных, он длился две недели и в нем не участвовало столько игроков, сколько было задействовано в изнурительном европейском клубном сезоне.

Клубный чемпионат мира, тем временем, представляет собой соревнование из 63 матчей, а стартовая игра запланирована на 15 июня — всего через 15 дней после финала Лиги чемпионов 2025 года. Между ними пройдут важные отборочные матчи чемпионата мира и финалы Лиги наций УЕФА, которые пройдут по всему миру с 4 по 10 июня.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Это в дополнение к двум дополнительным играм в расширенном общем этапе Лиги чемпионов этого сезона.

Какие шаги предпринимают профсоюзы игроков?

FIRPRO, глобальная организация, представляющая более 65 000 футболистов по всему миру, а также профсоюзы игроков в Англии, Франции и Италии, подали иск против ФИФА в июне. Он пытался оспорить законность того, что ФИФА в одностороннем порядке утверждает международный календарь матчей и решение международной федерации о расширении Клубного чемпионата мира.

FIFPRO заявила в своем заявлении, что «игроки и их профсоюзы постоянно подчеркивают, что текущий футбольный календарь перегружен и неработоспособен», добавив, что «новый клубный чемпионат мира ФИФА рассматривается игроками и профсоюзами как переломный момент».

Кроме того, FIFPRO заявила, что «профсоюзы игроков считают, что такие решения ФИФА нарушают Хартию основных прав ЕС (CFREU) без каких-либо серьезных оснований. В конечном счете, профсоюзы игроков считают, что цель этого нового турнира — увеличить богатство и власть глобального руководящего органа футбола, без должного учета влияния нововведений на игроков или других заинтересованных лиц в профессиональном футболе».

Преидент ФИФА Джанни Инфантино globallookpress.com

Европейские лиги, представляющие 39 профессиональных лиг в 33 странах Европы, присоединились к судебному иску FIFPRO в июле, но ФИФА ответила обвинениями в «лицемерии».

В своем заявлении ФИФА сообщила: «Некоторые лиги в Европе, которые сами являются организаторами и регуляторами соревнований, действуют с коммерческой выгодой, лицемерно и без оглядки на всех остальных в мире. Эти лиги, по-видимому, предпочитают, чтобы календарь был заполнен товарищескими матчами и летними турами, часто включающими длительные поездки по всему миру. Напротив, ФИФА должна защищать общие интересы мирового футбола, включая защиту игроков, везде и на всех уровнях игры».

Чего хотят игроки?

Махета Моланго, генеральный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), заявил в августе, что он «абсолютно не может» исключать возможность забастовки игроков, если их проблемы не будут решены. Моланго повторил на этой неделе, что ФИФА должна «сесть, успокоиться и принять претензии к сведению».

Очевидно, что футбол остановится без футболистов, поэтому игроки находятся в сильной позиции для продвижения изменений — если у них хватит смелости их осуществить.

FIFPRO и профсоюзы игроков хотят установить ограничения на количество игр, которые игроки могут сыграть за сезон. Моланго предложил цифру в диапазоне 50-60, а также ограничение не более шести случаев, когда игрок может сыграть два матча в течение четырех дней. Профсоюзы также хотят, чтобы летний перерыв в три-четыре недели был обязательным, а не желательным.

«Игроки говорят об этом везде: на пресс-конференциях перед Лигой чемпионов, перед Лигой наций. Очевидно, что что-то изменилось», — заявил Александр Билефельд, директор FIFPRO по глобальной политике и стратегическим отношениям в мужском футболе, на заседании комиссии на Всемирном футбольном саммите на этой неделе.

«Профсоюзы игроков работают над этим вопросом уже более пяти лет. Мы поднимали и доводили до сведения ФИФА обеспокоенность игроков по этому поводу. Когда профсоюзы в таких странах, как Англия, Франция, Италия и другие рынки, посещают игроков каждую предсезонку и общаются с игроками национальной сборной, главной проблемой является рабочая нагрузка».

«Игрокам нужны гарантированные периоды отдыха и ограничение на матчи, чтобы они могли выступать на пике своей формы и успешно строить свою карьеру. Все просто».

Владельцы клубов, которые получают выгоду от возросшего финансового притока из-за большего количества игр на престижных турнирах, до сих пор хранят молчание о недовольстве игроков.

Действительно ли забастовка осуществима?

Будем реалистичны: есть много гипотез, но на данном этапе забастовка не стоит на повестке дня, и игрокам будет сложно сделать первый шаг.

Источники сообщили ESPN, что на данном этапе внимание FIFPRO и профсоюзов игроков по-прежнему сосредоточено на судебном иске против ФИФА, поэтому их энергия направлена ​​на это. Если эта мера будет успешной (нет четких сроков для решения суда), забастовка игроков маловероятна, поскольку ФИФА фактически будет вынуждена отложить, изменить или перенести Клубный чемпионат мира.

Даже если бы Ассоциация профессиональных футболистов Англии провела голосование между своими 5000 членами, продать забастовку тем игрокам, которые не входят в топ-клубы и которых это напрямую не затронет, было бы непросто.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Профсоюзы игроков представляют игроков на всех уровнях игры, так что могут ли они быть уверены в том, что получат большинство в пользу? Чтобы убедить критическую массу проявить солидарность с самыми высокооплачиваемыми игроками, потребуется время и много убеждения, отсюда и приоритет судебного дела против ФИФА.

Например, будет ли игрок команды третьего английского дивизиона, из «Аккрингтон Стэнли» или «Ньюпорт Каунти», зарабатывающий около 500 фунтов стерлингов в неделю, с ипотекой и семьей, которую нужно содержать, готов отказаться работы и потерять зарплату, чтобы поддержать мультимиллионеров на высшем уровне в их борьбе со слишком большим количеством матчей?

Как все будет развиваться дальше?

Это большой вопрос, но многое будет зависеть от дела FIFPRO против ФИФА. Это следующий важный этап.

Игроки и тренеры продолжат высказывать свои опасения, но если их боссы — владельцы клубов — не примут их аргументы и не объединят усилия, чтобы сообщить ФИФА, что футбол перегрет, вряд ли что-то изменится в ближайшее время.

Прогнозы и ставки на футбол

Забастовка игроков — это пока отдаленная перспектива, но каждое дополнительное заявление от ведущих игроков будет способствовать тому, что проблема останется в открытом обсуждении.

Однако реальность такова, что решение будет принято за закрытыми дверями. Если судебное дело будет вынесено в пользу ФИФА, забастовка игроков может стать гораздо более вероятной.