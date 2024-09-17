Родри: Мы близки к забастовке футболистов из-за графика матчей

Хавбеки сборной Испаниивысказался о недовольстве многими футболистами текущим календарем, поскольку у игроков очень мало времени на отдых.

«Забастовка? Да, я думаю, мы близки к этому. Это легко понять. Если вы спросите о подобном у любого футболиста, он ответит то же самое. Это не просто моё мнение. Думаю, такова общая позиция игроков. Если так и будет продолжаться, то наступит момент, когда у футболистов не останется другого выбора. Не знаю, что произойдёт, но мы беспокоимся из-за этого, ведь мы являемся теми людьми, которые страдают из-за графика.

Думаю, что это перебор. Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы являемся главными действующими лицами этого вида спорта или бизнеса, называйте как угодно», — приводит слова Родри BBC.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» лидирует в текущем сезоне АПЛ.