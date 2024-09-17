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    Родри: Мы близки к забастовке футболистов из-за графика матчей

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    Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри высказался о недовольстве многими футболистами текущим календарем, поскольку у игроков очень мало времени на отдых.

    Родри
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    Родри

    «Забастовка? Да, я думаю, мы близки к этому. Это легко понять. Если вы спросите о подобном у любого футболиста, он ответит то же самое. Это не просто моё мнение. Думаю, такова общая позиция игроков. Если так и будет продолжаться, то наступит момент, когда у футболистов не останется другого выбора. Не знаю, что произойдёт, но мы беспокоимся из-за этого, ведь мы являемся теми людьми, которые страдают из-за графика.

    Думаю, что это перебор. Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы являемся главными действующими лицами этого вида спорта или бизнеса, называйте как угодно», — приводит слова Родри BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Сити» лидирует в текущем сезоне АПЛ.

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