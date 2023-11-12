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    Время перемен. Почему новый формат Лиги чемпионов — это хорошо

    В следующем сезоне нас ждет новый формат турнира, также известный как «швейцарская модель»

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    Трофей Лиги чемпионов
    В следующем сезоне нас ждет новый формат Лиги чемпионов УЕФА, также известный как «швейцарская модель». Колумнист ESPN Габ Маркотти объясняет, почему он с нетерпением ждет этого нововведения.
    В сезоне 2023/24 у нас есть формат с восемью группами по четыре команды, где каждый играет со всеми дома и на выезде, а двое лучших выходят в плей-офф. Достаточно легко.

    Швейцарская модель включает в себя 36 команд, разделенных на четыре корзины по девять в зависимости от посева — думайте о них как о чемпионской корзине, корзине для аутсайдеров, корзине для тех, кто просто за компанию, и корзине с пушечным мясом. Каждая команда играет по две игры из каждой из четырех корзин, дома или на выезде (8 разных соперников, 4 игры дома, 4 — на выезде).

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    • Вы по-прежнему получаете три очка за победу и одно за ничью, но все команды попадают в одну большую таблицу, занимая место от первого до тридцать шестого, в зависимости от очков. Восьмерка лучших выходит в 1/8 финала, команды с девятой по 24-ю встретятся лицом к лицу в раунде плей-офф дома и на выезде за место в плей-офф против восьмерки лучших, а 12 худших команд отправляются домой.

    И, как я уже сказал, я полностью это поддерживаю.

    Я знаю все контраргументы. «Все дело в большем количестве игр, а это значит больше денег». Отлично. «Это создает больше матчей в и без того переполненном календаре». Ага. «Система предоставляет больше мест крупным клубам из высших лиг». Меня это не беспокоит, но неважно. «Это глупое название, заимствованное из шахматных турниров». Не буду с этим спорить, хотя мне рассказывали, что прямые трансляции поединков Бориса Спасского и Бобби Фишера были хитами. (Я не знаю, потому что они происходили до моего рождения).

    Однако я не буду врать. Я согласен с введением новой системы, и четвертый тур Лиги чемпионов как бы подтверждает мою точку зрения.

    Хосеп Гвардиола

    За два тура до финиша шесть клубов («Манчестер Сити», «Лейпциг», «Реал Сосьедад», «Интер», «Реал Мадрид» и «Бавария Мюнхен») уже вышли в 1/8 финала. Еще восемь могут выйти в пятом туре. Вероятно, у всех них сразу не получится добиться успеха, но можно предположить, что по крайней мере четверо смогут гарантировать себе путевки. За исключением пары групп с равным отрывом команд, шестой тур можно было бы назвать чем-то вроде сонного царства... если только вы не в восторге от заветного третьего места, которое отправляет команды в Лигу Европы — а это своего рода эквивалент просмотра рекламы на вашем телефоне, чтобы вы могли продолжать играть в Candy Crush даже после того, как потеряли все свои жизни.

    Ситуация усугубляется тем, что у команд, уже вышедших в 1/8 финала, не осталось реальных стимулов на групповом этапе, и, как вы можете себе представить, они не смогут не поддаться искушению выпустить своих дублеров. (Либо так, либо они будут играть стартовым составом с включенным ручником, что, возможно, еще хуже.) Я не виню их за это — я бы сделал то же самое, если бы был тренером — и они заслужили право отдохнуть и набраться сил для матчей внутренних чемпионатов, но как болельщик я не питаю иллюзий. Играть с «Манчестер Сити» в шестом туре, когда вы играете против Стефана Ортеги, Оскара Бобба и Мики Хэмилтона, — это не совсем то же самое, что встречаться с ними в первом туре, когда на поле находятся такие игроки, как Эрлинг Холанн, Бернарду Силва и Родри. Это может привести к неприятным результатам, которые отразятся на других командах в группе, причем не в лучшую сторону.

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    Конечно, я знаю, что говорят тренеры. Они хотят финишировать первыми в группе. Они не хотят терять темп. Их молодежь действительно хороша. Как бы то ни было: я понимаю, что это помогает финишировать первым, чтобы при жеребьевке в 1/8 финала встретиться с командой послабее (чаще всего). Но это не гарантия: половина прошлогодних полуфиналистов не выиграли свою группу. И кроме того, тренеры (и, соответственно, их игроки) всегда будут отдавать приоритет тому, что происходит здесь и сейчас в матче лиги на выходных, а не тому, что может случиться, если они финишируют первыми, а не вторыми, в плей-офф, который начнется через несколько недель, в феврале. Плюс, в какой-то момент все равно придется встретиться с большими клубами.

    Выход в 1/8 финала или четвертьфинала не имеет большой разницы для большинства болельщиков (или даже игроков). Единственные, кого это действительно волнует, — это бухгалтеры, которые отмечают дополнительные несколько миллионов призовых.

    Трофей Лиги чемпионов

    Я пишу это не для того, чтобы раскритиковать Лигу чемпионов. Мне нравится все: от музыки и футбола, до открытия новых команд и игроков, за которыми мне не часто приходится наблюдать. (Да, я имею виду тебя, полузащитник «Зальцбурга» Оскар Глух). Это главное соревнование в клубном футболе, демонстрация высочайших стандартов этого вида спорта, но мне еще больше нравятся содержательные игры, в которых на кону стоит что-то важное.

    Сможет ли швейцарская модель добиться этого? Не знаю, но я почти уверен, что никто не сможет выйти в плей-офф всего после четырех игр. И попадание в восьмерку лучших (эквивалент победы в группе сейчас) будет более значимым, потому что вы получите прямой пропуск в 1/8 финала.

    Не будет ли большой группы команд между девятым и 24-м местами, которые будут обоснованно понимать, что они в любом случае попадут в плей-офф? Возможно, но хочется надеяться, что из-за риска облажаться и опуститься ниже 24-го места и из-за стимула пробиться в восьмерку лучших и получить путевку в 1/8 финала, мотивация останется сильной вплоть до восьмого тура или, по крайней мере, до седьмого тура. И тот факт, что, попав в плей-офф, вы будете посеяны до самого финала, должен дать дополнительный мотивационный импульс.

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    • (Если бы это зависело от меня, я бы сделал награды за более высокий результат еще больше и ввел немного фишек в стиле WWE. Финишируй первым, и сможешь выбрать противника в следующем раунде. Закончив вторым — получишь следующий выбор и т. д. Я предложил это УЕФА: они к этому не совсем готовы... пока.)

    Швейцарская модель может быть движима деньгами, и я гарантирую вам, что в следующем сезоне многие будут тосковать по Лиге Чемпионов прошлых лет (точно так же, как были и остаются многие из тех, кто тоскует по временам старого Кубка Европы). Я? Глядя на перспективы пятого и шестого туров (за некоторыми заметными исключениями), я готов к переменам.

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