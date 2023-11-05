Что смотреть в ноябре: Римское дерби, «Ман Сити» — «Ливерпуль», ключевые матчи отбора ЛЧ и Евро-2024

Поскольку на топ-уровне европейского футбола богачи постоянно доминируют над бедными клубами, а деньги так тесно связаны с успехом, что по общему признанию важно устанавливать довольно низкую планку.

Но также довольно забавно отметить, что по мере того, как мы вступаем в ноябрь (то есть мы прошли уже более четверти сезона 2023/24), ни один из действующих чемпионов высшего дивизиона в 10 лучших футбольных турнирах Европы (Англия , Германия, Испания, Италия, Франция, Нидерланды, Португалия, Бельгия, Турция, Чехия) на этот раз не лидирует в своих лигах.

Это не значит, что царит паритет, но по мере приближения зимы, всем футбольным тяжеловесам еще предстоит много работы.

Ноябрь принесет нам еще один международный перерыв как для мужских команд, так и для женщин, а также внесет некоторую ясность в отношении того, кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов и других турниров УЕФА.

Он также покажет нам, насколько стойкими являются такие ярких в начале сезона команды, как «Тоттенхэм», «Байер», «Жирона» и «Астон Вилла». Ах да, женская Лига чемпионов тоже разворачивается всерьез.

Нам предстоит следить за множеством событий, поэтому, ESPN, как и каждый месяц, раскладывает крупнейшие матчи в каждой категории. Вот что стоит посмотреть в ноябре.

Турниры УЕФА

– 7 ноября: «Боруссия Дортмунд» — «Ньюкасл Юнайтед» (Лига чемпионов)

— 28 ноября: «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед» (Лига чемпионов)

— 28 ноября: «Фейеноорд» — «Атлетико Мадрид» (Лига чемпионов)

— 29 ноября: «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» (Лига чемпионов)

— 30 ноября: «АЕК Афины» — «Брайтон» (Лига Европы)

Всего существует восемь групп Лиги чемпионов, и примерно в половине из них дела, похоже, развиваются по плану. «Реал Мадрид» и «Наполи» в группе C не проигрывают никому, кроме друг друга, как и «Реал Сосьедад» с «Интером» в группе D, «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» в группе G, а также «Барселона» и «Порту» в группе H. В остальных четырех группах еще могут быть несколько сюжетных поворотов.

Шокирующее поражение «Арсенала» от «Ланса» не дало «канонирам» закончить работу досрочно, но они по-прежнему занимают первое место в группе B, в то время как досадное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая» дома поставило их на третье место в группе А. После того, как Андре Онана спас их от почти катастрофической ничьей с «Копенгагеном», они получат шанс вернуться на второе место после победы в Стамбуле. Однако «Галатасарай» — одна из самых огненных команд в Европе, поэтому это будет легче сказать, чем сделать.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Пара разочаровывающих ничьих оставила «Атлетико Мадрид» в уязвимом положении в группе E, которую сейчас возглавляет «Фейеноорд», а в группе F, пресловутой самой сложной группе в турнире, царит хаос: у «ПСЖ» шесть очков, у «Боруссии Дортмунд» и «Ньюкасла» по четыре, а «Милану» удалось выжать две ничьих, несмотря на отсутствие забитых мячей в трех встречах. Каждый матч группы F важен, однако, если «Ньюкаслу» не удастся одержать победу в Дортмунде, положение «Сорок» может стать рискованным.

В Лиге Европы и Лиге конференций все так же восхитительно запутанно, как и всегда, но для команд из топовых лиг дела в основном идут по плану. Однако первое поражение «Брайтона» от афинского АЕК, а также ничья с «Марселем» оставили их на третьем месте в группе B Лиги Европы. Эта группа оказалась не такой сложной, как ожидалось, благодаря провалу «Аякса» по всем фронтам, но теперь, когда у «Брайтона» за плечами несколько еврокубковых матчей, ему надо поработать, чтобы занять позицию, выводящую в плей-офф.

Английская Премьер-лига

– 6 ноября: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

— 12 ноября: «Челси» — «Манчестер Сити»

— 25 ноября: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

— 26 ноября: «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»

Есть два способа взглянуть на относительно легкий до сих пор календарь «Челси». С одной стороны, они уже на 11-м месте в таблице АПЛ, и им еще предстоит сыграть с пятью из восьми лучших команд. (И им удалось набрать всего два очка против трех, с которыми они сыграли).

Выглядит не очень. Но с другой стороны, есть возможность проявить себя! «Челси» почти неустойчиво плох в плане результативности — они забили 13 голов с показателем xG ударов в18,5 — и если они смогут начать прогрессировать к моменту, когда матчи с такими командами, как «Тоттенхэм» (6 ноября), «Манчестер Сити» ( 12 ноября), «Брайтон» (3 декабря) и «Манчестер Юнайтед» (6 декабря) появятся в расписании, они могут прилично продвинуться вверх по таблице за короткий промежуток времени.

По крайней мере, именно так Маурисио Почеттино должен смотреть на ближайшие недели. Если удары по-прежнему не будут попадать в сетку, к середине декабря 11-е место будет выглядеть гораздо более мрачным. В ноябре у «Челси» будет пара особенно важных матчей, но у всех основных команд есть хотя бы один хедлайнер, начиная с субботней поездки «Арсенала» на север, в гости к «Ньюкаслу». И месяц завершается тем, что два выскочки, «Шпоры» и «Вилла», также сразятся друг с другом.

Испанская Ла Лига

– 5 ноября: «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»

— 11 ноября: «Реал Мадрид» — «Валенсия»

— 12 ноября: «Севилья» — «Бетис»

— 26 ноября: «Жирона» — «Атлетик»

«Жирона» никогда не финишировала выше 10-го места в Ла Лиге, и сезон достаточно длинный, чтобы в конечном итоге они снова спустились с небес на землю. Но до сих пор они отказывались падать. Они отреагировали на унизительное поражение со счетом 0:3 от «Реала» 30 сентября, выиграв все три матча лиги в октябре, и хотя на ближайшем горизонте их ждет множество крупных матчей — «Атлетик» 27 ноября, «Барселона» 10 декабря, «Бетисом» 20 декабря — они на протяжении третьего месяца сезона рвут вперед, оставаясь вторыми в таблице, равными по очкам с лидирующим мадридским «Реалом».

Если оставить в стороне подвиги аутсайдеров из «Жироны», то в субботу состоялся самый крупный матч месяца. «Барселона» медленно возвращает ключевых игроков, восстановившихся после травм, но ответила на разочаровывающее домашнее поражение от «Реала» со счетом 1:2 поездкой в Сан-Себастьян, чтобы встретиться с «Реалом Сосьедадом», занявшим пятое место. Это было большое событие и для «Ла Реаль», отстававшего от «Жироны» на 9 очков. Баскам, проигравшим со счетом 0:1, остается ждать, пока «Жирона» немного ослабнет и вернется в гонку за четверку лучших.

Немецкая Бундеслига

– 11 ноября: «Штутгарт» — «Боруссия Дортмунд»

— 12 ноября: «Байер» Леверкузен — «Унион Берлин»

— 12 ноября: «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»

— 25 ноября: «Айнтрахт» Франкфурт — «Штутгарт»

Немногим европейским клубам предстоит более тяжелый месяц, чем «Боруссии Дортмунд». «Шмели» обыграли «Ньюкасл» на прошлой неделе, вернув себе шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а в ноябре они примут «Ньюкасл» и сыграют с «Миланом».

В Бундеслиге у них тоже тяжелое расписание. После восхитительной (для нейтрального болельщика) ничьей со счетом 3:3 против «Айнтрахта» во Франкфурте в воскресенье они вошли в ноябрь на четвертом месте в таблице, отставая на четыре очка от «Байера» из Леверкузена. А к 9 декабря они уже сыграют с «Баварией» (0:4), занявшей второе место, занимающим третье место «Штутгартом», лидирующим «Байером» (3 декабря) и занимающим пятое место «РБ Лейпциг» (9 декабря). Как и в случае с «Челси», здесь есть огромные возможности для прогресса. Существует также огромная опасность.

У остальных топ-команд в этом месяце будут достаточно гибкие графики. Тогда второй по важности историей может стать берлинский «Унион». «Железный Унион» проиграл невероятные 12 матчей подряд во всех соревнованиях и занимает 16-е место в таблице, практически в зоне вылета. Им предстоит провести еще три матча Лиги чемпионов, но расписание лиги остается неумолимым: они получили «Айнтрахт Франкфурт» (0:3) в субботу, 4 нобяря, и получат «Байер» Леверкузен 12 ноября и «Баварию» 2 декабря.

Итальянская Серия А

– 12 ноября: «Лацио» — «Рома»

— 25 ноября: «Аталанта» — «Наполи»

— 25 ноября: «Милан» — «Фиорентина»

— 26 ноября: «Ювентус» — «Интер»

В таблице Серии А на данный момент не так уж много сюрпризов. Действующий чемпион «Наполи» немного тормозит, отставая от лидирующего «Интера» на семь очков и отставая от четверки лучших на одно очко. Но они все еще в пределах досягаемости, а нападающие Хвича Кварацхелия и Маттео Политано набрали хорошую форму после медленного старта для обоих — каждый из них забил по три гола и сделал три результативные передачи в последних семи матчах.

Медленно стартовавшие «Лацио» и «Рома» также начали собираться: сейчас они занимают седьмое и девятое места соответственно, отставая от четверки лучших на три и пять очков. То, что лигу возглавляют «Интер», «Ювентус» и «Милан», безусловно, кажется справедливым.

«Интеру» и идущей пятой «Аталанте», вероятно, предстоит самый важный ноябрь. Эти двое сыграли в Бергамо в субботу («Интер» победил со счетом 2:1), а в последние выходные месяца «Аталанта» примет «Наполи» в потенциальном матче «победитель окажется в четверке лучших», а «Интер» посетит с визитом ненавистный «Ювентус». «Фиорентина», которая также находится в нескольких очках от первой четверки, также отправится на «Сан-Сиро» в те выходные. «Виола» собралась после медленного старта в Лиге Конференций, но они также закончили октябрь поражениями от «Эмполи» и «Лацио», занимая 18-е место.

Другие турниры Европы

– 5 ноября: «Юнион Сен-Жиллуаз» — «Брюгге» (Бельгийская профессиональная лига)

— 11 ноября: «Витория Гимарайнш» — «Порту» (Примьер-лига Португалии).

— 25 ноября: «Твенте» — «ПСВ Эйндховен» (Эредивизи)

— 26 ноября: «ПСЖ» — «Монако» (Лига 1)

Два шокирующих обитателя дна таблиц начали месяц с возможностей для позитива. «Аякс», занимающий на данный момент последнее место в Эредивизи, в четверг принимал «Волендам», занимающий 16-е место, победив со счетом 2:0. А «Лион», занимающий последнее место в Лиге 1 со значительным отрывом (у них было всего три очка в девяти матчах), сыграл вничью с «Мецем» (1:1), занимающим 16-е место. Масштабы их проблем стали одной из самых увлекательных историй в Европе на начальном этапе сезона.

Однако, если вам больше нравятся выскочки, чем разочарования, вас ждет еще множество интригующих историй. «Витория Гимарайнш» не входила в тройку лучших в Португалии с сезона 2007/08, но выиграла три матча подряд и осталась в пределах трех очков от большой тройки страны; прямо перед следующим международным перерывом им предстоит встретиться с «Порту», занимающим третье место.

В Нидерландах «Твенте» — одна из команд, воспользовавшихся проблемами «Аякса»: они на два очка опережают «Фейеноорд», занявший третье место. Запоминающиеся ноябрьские матчи предстоят и «Твенте» (против ПСВ) и занимающему второе место «АЗ Алкмаар» (против «Фейеноорда» 12 ноября).

Между тем, в своей третьей попытке завоевать первый титул чемпиона Бельгии с 1930-х годов, после душераздирающей неудачи в последние два года, «Юнион Сен-Жиллуаз» снова дает блестящий старт, опережая всех на четыре очка. В воскресенье они принимают начинающий отчаиваться «Брюгге» (шестое место, отставание на девять очков).

А еще есть Франция, где «ПСЖ» пытается отвоевать первое место у «Ниццы». Сейчас они находятся в пределах очка, но их ждут довольно важные матчи с «Реймсом», занявшим пятое место (11 ноября), и, две недели спустя, с всегда интересным «Монако», которое сейчас находится на третьем месте.

Женские европейские матчи

Тут мы составляем два списка: один для внутренних турниров и один для восхитительного календаря Лиги чемпионов. Последний идет первым.

– 15 ноября: «Бавария» — «Рома» (Лига чемпионов)

— 15 ноября: «Реал Мадрид» — «Челси» (Лига чемпионов)

— 22 ноября: «Айнтрахт» Франкфурт — «Барселона» (Лига чемпионов)

— 23 ноября: «ПСЖ» — «Бавария» (Лига чемпионов)

— 23 ноября: «Челси» — «Париж» (Лига чемпионов)

Женский клубный футбол готов к дальнейшему расширению Лиги чемпионов. Это третий раунд в турнире с участием 16 команд и с групповым этапом, и хотя в игре осталось много сильных участников (достаточно, чтобы «Бавария», «ПСЖ» и «Рома» оказались в одной группе), «Ювентус» и «Манчестер» «Юнайтед» уже вылетели.

То же самое можно сказать в отношении финалиста Лиги чемпионов 2023 года «Вольфсбурга» и полуфиналиста «Арсенала», которые оба проиграли «Парижу» (в награду парижанкам досталась группа с «Челси» и «Реалом».) По крайней мере, расширение до 24 команд не сильно ухудшит качество игры.

Несмотря на это, у нас есть 16 сильных команд, а в ноябре нам предстоит провести первые два матча группового этапа. «Баварии» и «Челси» понадобятся особенно сильные старты, чтобы сделать заявку на продвижение вперед.

– 5 ноября: «Бавария» — «Вольфсбург» (Фрауэн-Бундеслига)

— 5 ноября: «Париж» — «Лион» (1-й женский дивизион Франции)

— 5 ноября: «Арсенал» — «Манчестер Сити» (женская Cуперлига)

— 19 ноября: «Барселона» — «Реал Мадрид» (Испанская лига F)

— 26 ноября: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (женская Cуперлига)

Прежде чем «Бавария» сможет беспокоиться о «Роме» и «ПСЖ», им придется побеспокоиться о самом близком к женскому Der Klassiker матче. На следующий день после того, как мужчины сыграют с дортмундской «Боруссией», женщины примут «Вольфсбург», который сразу же вырвался вперед в таблице на два очка. В тот же день французский гигант «Лион» сыграет с огненным «Парижем» — парижанки не только обыграл двух тяжеловесов в квалификации Лиги чемпионов, но и начал игру в лиге с пяти побед подряд — а «Арсенал» примет «Манчестер Сити».

Вот это способ начать важный месяц.

Мужские международные матчи

– 16 ноября: США — Тринидад и Тобаго (Лига наций Конкакаф)

— 17 ноября: Молдова — Албания (квалификация Евро-2024)

— 20 ноября: Тринидад и Тобаго — США (Лига наций Конкакаф)

— 20 ноября: Украина — Италия (квалификация Евро-2024)

— 21 ноября: Бразилия — Аргентина (квалификация ЧМ-2026)

Поскольку мы почему-то еще не перешли на более длительную и менее частую структуру международных перерывов, почти половина ноября будет прервана еще одним перерывом у мужчин, как это было в сентябре и октябре. Это сбивает клубный график с ритма, но, по крайней мере, ставки в этом перерыве довольно высокие.

Сборная США играет в своих первых более-менее важных матчах после того, как их команда B проиграла Панаме в летнем полуфинале Золотого Кубка. Шесть из восьми команд в полуфинале Лиги наций Конкакаф пройдут квалификацию на Кубок Америки следующим летом в США, поэтому, если сборная США ошибется и проиграет Тринидаду и Тобаго, им придется выигрывать стыки у другой проигравшей в четвертьфинале сборной в марте. (Другие четвертьфиналы: Коста-Рика — Панама, Канада — Ямайка и Мексика — Гондурас.)

Бразилия — Аргентина globallookpress.com

Что касается других стран, то в Южной Америке продолжается квалификация чемпионата мира — все сыграют еще два матча в этот перерыв, затем наступит пауза до следующего сентября — и у Бразилии есть шанс восстановить некоторый импульс после разочаровывающей серии. После четырех матчей они ближе к провалу в квалификации, чем к лидирующей в таблице Аргентине, и они только что надолго потеряли Неймара из-за травмы. Фернандо Динис, сторонник стиля, который обычно называют реляционизмом (альтернатив позиционной игры Пепа Гвардиолы), вывел «Флуминенсе» на финал Кубка Либертадорес, где обыграл «Бока Хуниорс», но его промежуточная работа с национальной командой до сих пор была ни туда, ни сюда. (Они все равно отберутся на чемпионат мира).

Квалификация Евро также завершается в этот перерыв, и хотя на данный момент достаточно много интриг, нас особенно интересуют две истории: истории Албании и Италии. Италия по-прежнему отстает от Украины на три очка в борьбе за второе место в группе C, а после встречи с Северной Македонией ей предстоит встретиться с Украиной в потенциальном матче «победитель получает все» на нейтральном поле в Леверкузене.

Однако Албания стоит на пороге чего-то исторического. Они не проигрывают пять квалификационных матчей подряд, набрав четыре очка в двух матчах против Чехии, и в настоящее время лидируют в группе E, где осталось сыграть два матча.

Квалификация Евро-2024, Группа Е 1. Албания (13 очков в 6 матчах)

2. Чехия (11 в 6)

3. Польша (10 в 7)

4. Молдова (9 в 6)

5. Фарерские острова (1 в 7)

Атакующий полузащитник «Сассуоло» Недим Байрами и нападающий «Кванджу» Джасир Асани в общей сложности забили шесть голов и сделали три результативные передачи в отборочном турнире, и либо победа в Молдове (вероятно), либо домашняя победа над Фарерскими островами (наверняка), подарит им второй в истории выход на Евро.