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    Трансферный дайджест. 24-30 октября

    Рамздейл и Филлипс уйдут из своих клубов, а у боссов «Манчестер Сити» не получится подписать Мусиалу

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    Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»
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    Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Калвин Филлипс

    «Манчестер Сити», полузащитник, 27 лет

    Футболист получает мало игрового времени и вполне может сменить команду уже в ближайшее трансферное окно. Многие эксперты считают, что Филлипс может быть полезен любому топ-клубу Европы.

    По данным журналиста Флориана Плеттенберга, к полузащитнику проявляют интерес «Бавария» и «Ювентус». Хоть и оба клуба еще не контрактировали с «Манчестер Сити» о возможном переходе именно они находятся в поиске хорошего опорника.

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    • К тому же, на Филлипса может претендовать «Ливерпуль», которому найдется место в составе. Боссы «Манчестер Сити» хотят получить за полузащитника около 50 млн. фунтов. Напомним, что «горожане» купили Филлипса у «Лидса» за 42 млн. фунтов в 2022-м году.

    Сам футболист хочет уйти из «Манчестер Сити» из-за малого количества игрового времени. До открытия зимнего трансферного окна Филлипс может поменять свое решение, если ситуация изменится.

    Калвин Филлипс
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне полузащитник провел только 6 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    Наш прогноз: Филлипс точно покинет «Манчестер Сити».

    Эрон Рамздейл

    «Арсенал», голкипер, 25 лет

    Еще один футболист, который потерял место в составе клуба АПЛ. Рамздейл был номер один в воротах «Арсенала», но сейчас голкипер протирает скамейку запасных и рассчитывает на то, что бы вернуть регулярное попадание в стартовый состав.

    Эрон Рамздейл
    globallookpress.com

    По информации Daily Mail, Рамздейл может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно. Причем, игрок может даже никуда не переезжать, ведь им интересуется лондонский «Челси», у которого сейчас проблемы во вратарской линии.

    Боссы и тренерский штаб «синих» недовольны действующим голкипером Робертом Санчесом и ищут ему замену. Трансфер Рамздейла в «Челси» может сорваться, ведь голкипера может не устроить тот факт, что «синие» не выступают в Лиге чемпионов.

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    • Сам Рамздейл всерьез намерен покинуть «Арсенал» из-за нехватки игрового времени. Давид Райя выходит в старте «канониров» уже с середине сентября.

    В нынешнем сезоне Рамздейл провел 4 матча за «Арсенал», в одном из которых сыграл на ноль.

    Наш прогноз: Рамздейл перейдет в «Челси».

    Гонсалу Инасиу

    «Спортинг», защитник, 22 года

    Этот игрок обороны уже давно стал основным защитником в «Спортинге», показывая отличный футбол. Инасиу приковал внимание топ-клубов АПЛ и может сменить прописку уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

    По данным Sport Bild, «Ливерпуль» является главным фаворитов в борьбе за Инасиу. Лично главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп заинтересован в усилении линии обороны и подписание Инасиу — приоритетный вариант.

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    • Ранее СМИ также сообщали об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», но «красные дьяволы» отказались от этого трансфера.

    Дело в том, что Инасиу недавно продлил контракт со «Спортингом» до лета 2027 года. В новом соглашении прописан пункт об отступных — 49 млн. евро.

    Гонсалу Инасиу
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне защитник провел 8 матчей за «Спортинг», не отметился результативными действиями и заработал 4 желтые карточки.

    Наш прогноз: Инасиу доиграет нынешний сезон в «Спортинге».

    Джамал Мусиала

    «Бавария», полузащитник, 20 лет

    Полузащитник стал основным игроком мюнхенского клуба, приковав внимание топ-клубов АПЛ. Сейчас многие считают Мусиалу — талантом мирового уровня и не удивительно, что именно он стал главной трансферной целью топов.

    Джамал Мусиала
    globallookpress.com

    По информации Abendzeitung, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Мусиала станет одной из лучших «десяток» в мире. Специалист уверен, что в случае подписания полузащитника в стан «горожан» он отлично заменить Кевина Де Брейне.

    Ранее также обсуждался вариант с переходом Мусиалы в «Ливерпуль», но сейчас такой расклад маловероятен. Действующий контракт полузащитника с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.

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    • Сейчас переговоры о продлении контракта стоят на паузе, но президент «Баварии» надеется на продолжении сотрудничества.

    В нынешнем сезоне Мусиала провел 6 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. В Лиге чемпионов полузащитник сыграл в 3-х матчах, забил 2 мяча и сделал один ассист.

    Наш прогноз: Мусиала продолжит выступать за «Баварию».

    Родриго Де Поль

    «Атлетико», полузащитник, 29 лет

    Де Поль стал основным хавбеком в составе «матрасников» и может перейти в другой топ-клуб. Полузащитник может успешно сыграть в атаке и помочь своим партнерам в обороне.

    По данным Tuttosport, «Ювентус» считает приоритетным вариантом для подписания Де Поля. Боссы «старой синьоры» хотят приобрести полузащитника на правах аренды с правом выкупа.

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    • Ранее также «Аль-Ахли» хотел преобрести Де Поля, но игрок отказался от перехода. Клуб из Саудовской Аравии готов был заплатить за полузащитника 32 млн. евро, но Де Поль отказался от этой перспективы.

    Переход игрока в «Ювентус» становится более вероятным, ведь полузащитник «старой синьоры» Николо Фаджоли был дисквалифицирован из-за нелегальных ставок, а Поль Погба был отстранен от футбола из-за допинга.

    Родриго Де Поль
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Де Поль провел 7 матчей за «Атлетико» в Примере и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: У «Ювентуса» получится подписать Де Поля.

    Хуан Миранда

    «Бетис», защитник, 23 года

    В нынешнем сезоне защитник застолбил себе место в основном составе «Бетиса», приковав внимание одного из топ-клубов. Миранда крайне полезен у своих ворот и точно способен усилить любую оборону.

    Хуан Миранда
    globallookpress.com

    По данным журналиста Маттео Моретто, защитник близок к переходу в итальянский «Милан». Миранда может подписать контракт с «россонери» сроком на 5 лет и присоединиться к команде уже зимой.

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    К тому же, если «Бетис» не согласится отпустить защитника зимой, то Миранда перейдет в стан «Милана» летом, но уже на правах свободного агента. Боссы «россонери» готовы заплатить 3 млн. евро «Бетису» в январе 2024 года.

    Сам Миранда также готов перейти в «Милан». Действующий контракт игрока обороны с «Бетисом» заканчивается летом 2024 года.

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    В нынешнем сезоне Миранда провел 8 матчей за «Бетис» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.

    Наш прогноз: Миранда перейдет в «Милан».

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