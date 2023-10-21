Судьи снова друзья «Ливерпуля». Дубль Салаха сломил игравший вдесятером «Эвертон»

«Ливерпуль» на своем поле победил «Эвертон» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0, оба мяча у хозяев забил Мохамед Салах (75, с пенальти, 90+8). Гости с 37‑й минуты играли в численном меньшинстве после удаления Эшли Янга. «Ливерпуль» поднялся на первое место в таблице АПЛ, набрав 20 очков, «Эвертон» идет 16‑ми с 7 очками.

Салах зарабатывает очки

Автор ВВС Шамун Хафез отдает должное главному бомбардиру «красных» Мохамеду Салаху, обеспечившему результат.

«До сих пор обе команды проводили противоположные кампании: "Ливерпуль" стремился побороться за титул, в то время как "Эвертон" снова томится недалеко от зоны вылета.

263-е дерби в Мерсисайде было напряженным, но именно "красные" снова вышли на первое место благодаря мощному пенальти звездного игрока Салаха и голу с близкого расстояния в компенсированное время.

Болельщикам хозяев требовалась чтобы кто-то взял инициативу на себя и придал команде толчок к положительному результату, и именно Салах снова обеспечил это — хотя, возможно, удача была на их стороне.

Пенальти был назначен после того, как судья Крейг Поусон подошел к монитору у поля и постановил, что Кин сыграл рукой, в то время как судья не удалил защитника "Ливерпуля" Ибраиму Конате с поля после фола на нападающем "Эвертона" Бету, когда он уже был на предупреждении.

Босс "красных" Клопп отреагировал немедленной заменой Конте и выходом на поле Жоэля Матипа, надеясь сохранить ворота сухими — и эта надежда оправдалась. "Ливерпуль" удержал под контролем результаты в этом матче и теперь проиграл "синим" всего одну встречу из 28, и это единственное поражение произошло на "Энфилде" в феврале 2021 года.

«Ливерпуль» — «Эвертон» twitter.com/LFC

Но домашняя форма "Ливерпуля" потрясающая, и для испытывающей проблемы команды "Эвертона" всегда было большой проблемой совершить короткое путешествие домой хотя бы с одним очком, поскольку команда Клоппа проиграла только один из последних 45 матчей на своей территории.

Немецкий тренер также превзошел бывшего тренера "Ливерпуля" и "Эвертона" Рафаэля Бенитеса как тренер, одержавший наибольшее количество побед в дерби в Премьер-лиге — девять».

Снова проблемы с судейством

Автор The Telegraph Крис Баскомб считает, что судейские ошибки могли решить исход мерсисайдского дерби.

«Отмените кавалерийскую атаку болельщиков "Ливерпуля" на судейский комитет. Судьи снова стали друзьями "Ливерпуля".

Три важных решения завершили дерби в Мерсисайде в пользу Юргена Клоппа. Два из них были правильными: Эшли Янг был удален за две желтые карточки, а игра рукой Майкла Кина фактически решила игру после пенальти, назначенного после просмотра ВАР.

Третье — неспособность рефери Крейга Поусона удалить Ибраиму Конате, когда фол на Бету заслуживал второго предупреждения — отдавала непоследовательностью из-за уровня команд, которая отравляет Премьер-лигу, оставив тренера "Эвертона" Шона Дайча "сбитым с толку", а Клоппа испытывающим облегчение.

"Я был бы удивлён, если бы кто-нибудь подумал, что это была не жёлтая карточка. Особенно в современной игре", — сказал Дайч. "Почему это не второй 'горчичник', это почти невозможно понять. Это было плохое решение. Было много неправильных решений. Но это жизненно важное решение".

Дайч получил предупреждение за отстаивание своей позиции, когда Мохамед Салах отпраздновал первый дубль, который — по крайней мере на несколько часов — вывел "Ливерпуль" на вершину Премьер-лиги. Учитывая наказание Янга, которое означало, что "Эвертон" отыграл час (включая девять добавленных минут) вдесятером, можно было задаться вопросом, готов ли Дайч сардонически потребовать переигровки.

Он воздержался от того, чтобы заходить так далеко, хотя и предложил внести изменения в компетенцию ВАР, включив в него просмотр решений по вторым нарушениям, и избавиться от бессмысленного ритуала, когда судьи на поле повторно рассматривают инциденты на экране телевизора у поля.

«Ливерпуль» — «Эвертон» twitter.com/LFC

"В игре такого масштаба он (ВАР) нужен для определения правильных деталей", — сказал он. "Мне надоело, когда они ходят к телевизору. Мы все знаем, что произойдет, не так ли? Я этого не понимаю".

Клопп выдал свои эмоции, заменив Конате через несколько секунд после того, как тот избежал второго предупреждения за фол на 65-й минуте против вышедшего на замену нападающего "Эвертона", тренер "Ливерпуля" решил не испытывать удачу своего защитника.

"Я абсолютно понимаю и представляю разочарование 'Эвертона' и Шона в этот момент", — сказал Клопп. "Выиграли бы мы? Я не знаю. Это было бы интересно. Это гипотетически. Я думал, что мы лучшая команда и заслужили три очка".

Календарь и таблица АПЛ

К сожалению, официальные лица продолжают игнорировать пагубное влияние на самые важные матчи, даже если такие вопросы могут "даже выйти из под контроля по ходу сезона", поскольку Клопп требует компенсации за мучения, которые он перенес в матче со "Шпорами". Когда-нибудь выходные в Премьер-лиге пройдут без внимания на судействе. Мы ждем этого и никак не дождемся».

«Ливерпуль» контролировал дерби

Автор The Guardian Энди Хантер считает, что и без судейской помощи «красные» владели существенным преимуществом в мерсисайдском дерби.

«Даже будучи в полном составе "Эвертон" уступал сопернику, хотя мог выйти вперед через 36 секунд после начала матча, когда Доминик Калверт-Льюин взлетел над Вирджилом ван Дейком и замкнул подачу Дуайта МакНила. Центральный нападающий направил мяч прямо в Алиссона, и вратарю "Ливерпуля" снова почти не пришлось ничего делать.

Хозяева контролировали ход дерби, распределяя игру через Трента Александера-Арнольда, Алексиса Макаллистера и Доминика Собосслаи и стремясь атаковать "Эвертон" по флангам. Им почти удалось разрезать гостей по центру, когда резкий прорыв в одно касание с участием МакАллистера, Гравенберха и Собослаи нашел свободного Салаха позади надежного Виталия Миколенко. Салах нанес удар по воротам, задав тон безумной, беззаботной и расточительной игре "Ливерпуля".

Трудности "Ливерпуля" возникли не только по их вине. Они также столкнулись с упорной защитой "Эвертона", которая демонстрировала все более героические индивидуальные подвиги, пока вдесятером боролась за сохранение очка. Амаду Онана сорвал еще одну контратаку "Ливерпуля" с углового "Эвертона", выполнив идеальный подкат против Диогу Жоты. Тарковски помешал Салаху нанести удар после редкого промаха его чрезвычайно впечатляющего партнера по центральной защите Джэррада Брэнтуэйта. 21-летний футболист продолжает расцветать и показывает, почему "Эвертон" недавно так стремился заключить с ним новый долгосрочный контракт.

Но как раз в тот момент, когда команда Дайча держалась твердо, а в игру "Ливерпуля" закрадывалась тревога, их уничтожил VAR. Диас продолжал представлять наибольшую угрозу для "Ливерпуля", атакуя Натана Паттерсона и Кина после их дебюта в перерыве, когда Дайч переключился на защиту из пяти человек. "Эвертон" пережил одну проверку VAR, когда Диас упал в шрафной после борьбы с Паттерсоном. Не прошло и минуты, как случился еще один, когда Диас снова вырвался к боковой линии и его прострел четко попал в вытянутую руку Кина.

«Ливерпуль» — «Эвертон» twitter.com/LFC

Поусон должен был заметить нарушение на месте. В конце концов он указал на это после того, как VAR отправил его к монитору у поля. Рука Кина была поднята еще до того, как Диас прострелил мяч, и не сдвинулась с места, когда мяч был нанесен. Непонятная реакция. Салах безжалостно наказал его, разведя мяч и Джордана Пикфорда по разным углам с пенальти.

Харви Эллиотт, ставший частью двойной замены вместе с Дарвином Нуньесом, почти удвоил преимущество "Ливерпуля" ударом с 25 ярдов, который Пикфорд отразил в перекладину. Во втором случае "Эвертон" оказался незащищенным, когда на последних секундах они искали маловероятный способ сравнять счет. Нуньес провел контратаку 3 на 2 и сыграл на Салаха с идеально взвешенной и точно рассчитанной передачей. Финиш был безошибочным, почти неизбежным, и "Ливерпуль" снял все вопросы о победителе».

Положитесь на Салаха

Автор ESPN Марк Огден также подчеркивает, насколько важной фигурой для «Ливерпуля» является египетский бомбардир, который может уйти летом.

«У "Ливерпуля" летом было 150 миллионов причин продать Мохамеда Салаха в клуб профессиональной лиги Саудовской Аравии "Аль-Иттихад". Но, забив дважды в субботней победе над "Эвертоном" со счетом 2:0, игрок сборной Египта подчеркнул, насколько он важен для команды Юргена Клоппа.

"Эвертон", состав которого перед перерывом сократился до 10 игроков после удаления Эшли Янга за две желтые карточки (обе за фол на Луисе Диасе), отчаянно боролся за то, чтобы выйти из 243-го мерсисайдского дерби хотя бы с одним очком. Тренер Шон Дайч даже заменил двух нападающих на защитников в перерыве, чтобы укрепить оборону и попытаться расстроить игру хозяев поля.

Но Салах снова обеспечил прорыв "Ливерпулю", забив пенальти на 75-й минуте после того, как просмотр VAR выявил игру рукой Майкла Кина. Второй гол Салаха, забитый на седьмой минуте добавленного времени, лишь подтвердил результат. Но без его первого гола "Ливерпуль" вполне мог бы упустить два решающих очка в своей борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги.

"Сегодня была не лучшая игра Салаха", — сказал Клопп. "Но вам нужен кто-то, кто перетащит мяч через линию, и он снова был тем самым человеком. Он никогда не остановится, такова его природа".

31-летний футболист выиграл все, что заслуживало победы, во внутренних соревнованиях Англии с тех пор, как перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году, и во многом этот успех стал результатом вклада, который он внес за шесть сезонов в клубе. Он забил 194 гола во всех соревнованиях за "Ливерпуль" и отдал 78 передач, а его два гола в ворота "Эвертона" позволили ему сначала сравняться с легендами Кенни Далглишем и Стивеном Джеррардом, а затем обойти их со 105 голами на "Энфилде".

«Ливерпуль» — «Эвертон» twitter.com/LFC

На счету Салаха уже участие в 11 голах в девяти матчах Премьер-лиги в этом сезоне (семь голов и четыре передачи) и он забивал или ассистировал в каждой из последних 13 домашних игр Премьер-лиги. За шесть сезонов он четыре раза преодолевал отметку в 20 голов в Премьер-лиге и забивал по 19 голов в каждой из кампаний, когда ему это не удавалось. Он был образцом стабильности для команды, которая за это время выиграла все трофеи, за которые боролась.

Когда "Ливерпулю" нужен гол, они обычно могут положиться на Салаха, чтобы сотворить что-то, когда это что-то необходимо больше всего».

Дарвин прогрессирует, не считая завершения моментов

Автор Daily Mail Льюис Стил отмечает, что уругвайский нападающий «Ливерпуля» куда удачнее начал свой второй сезон в составе мерсисайдцев.

«Юрген Клопп сказал в конце прошлого сезона, что "золотой билет" Дарвина Нуньеса в стартовый состав "Ливерпуля" заключался в том, чтобы усерднее работать без мяча и стать более универсальным игроком в процессе подготовки.

Он определенно делает это, записав на свой счет ассист в добавленное время, ставший для него шестым в сезоне, и выиграв этот матч. Почти невероятно, но каждая из этих шести голевых передач была сделана на Салах, плюс еще две в прошлом сезоне.

Всего за 28 минут на поле Нуньес сделал 18 касаний, отдал 12 передач, в том числе один ключевой пас на ворота Салаху, который также был засчитан как большой момент и результативная передача. Это была прекрасная игра после выхода на замену, и он доставил массу проблем уставшей линии обороны "Эвертона".

«Ливерпуль» — «Эвертон» twitter.com/LFC

Нуньес в этом сезоне отличился не только за "Ливерпуль", но и за сборную Уругвая, и ему, несомненно, помогает опека тренера национальной сборной Марсело Бьелсы, который, конечно же, раньше тренировал "Лидс". На этой неделе Нуньес забил и помог одержать знаменитую первую за 22 года победу над Бразилией.

После медленного начала жизни в Мерсисайде такое ощущение, что Нуньес наконец совершил разительную перемену и готов сыграть решающую роль в борьбе за титул в составе "Ливерпуля", который, по крайней мере, на несколько часов лидировал благодаря этой победе».