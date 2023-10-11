Время «Тоттенхэма». Семь причин, почему «Шпоры» могут выиграть АПЛ

Шесть месяцев назад будущее «Тоттенхэма» выглядело мрачным. Неутешительный финиш на восьмом месте в Премьер-лиге стал отражением хаотичной кампании, в ходе которой Антонио Конте и его временный заменитель Кристиан Стеллини были уволены, а ряд ключевых игроков не оправдал ожиданий.

Гарри Кейн был одним из немногих, кому не нужно было стыдливо опускать голову после очередного сезона, в котором им было забито 30 голов, но мюнхенская «Бавария» быстро дала понять, что капитан сборной Англии является их главной трансферной целью летом, и его возможный уход казался неизбежным.

Сообщалось, что ряд высокопоставленных тренеров отказались от возможности заменить Конте, в том числе Юлиан Нагельсман и Луис Энрике, что привело к тому, что «Тоттенхэм» вместо этого обратился к Энджу Постекоглу. Бывший тренер «Селтика» имел огромный успех в Шотландии, но его первоначальное назначение мало улучшило настроение на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Постекоглу не был тем громким именем, которого ожидали фанаты «Шпор», и отсутствие у него опыта игры на самом высоком уровне вызвало тревогу. Но с тех пор австралиец доказал, что является именно тем человеком, который может привести клуб в новую эпоху успехов.

Обнадеживающая предсезонная кампания показала, что Постекоглу был готов реализовать новый атакующий стиль, призванный получить максимальную отдачу от самых опасных игроков «Шпор», и он также смог привлечь множество новых игроков, соответствующих его философии. К тому времени, когда накануне сезона было подтвержден переезд Кейна в «Баварию», по северному Лондону начала прокатываться новая волна оптимизма.

И вот мы подошли к моменту, когда «Шпоры» перед вторым международным перерывом в сезоне 2023/24 занимают первое место в таблице Премьер-лиги. Подопечные Постекоглу опережают главного соперника «Арсенал» по забитым голам, а действующий чемпион «Манчестер Сити» отстает на два очка и занимает третье место, и «шпоры» пока еще не ощутили вкуса поражения.

По общему мнению, «Тоттенхэм» не сможет долго поддерживать такой темп, но это мнение больше основано на их недавней истории, чем на чем-либо еще. Их нынешняя позиция не случайна: Постекоглу превратил команду, которой не хватало уверенности в себе, в, пожалуй, самую разностороннюю команду в дивизионе, и они заслуживают того, чтобы к ним относились серьезно — как к потенциальным претендентам на титул.

«Эндж-болл»

«Шпоры» поднялись на вершину Премьер-лиги после непростой победы со счетом 1:0 над «Лутон Таун». Микки Ван де Вен забил победный гол в начале второго тайма — после того, как Ив Биссума был удален за вторую желтую карточку незадолго до перерыва.

Справедливо сказать, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» потерял бы очки в такой игре. Но игроки отдают все силы ради Постекоглу, и он чувствует, что все тянут в одном направлении.

«Это заслуга игроков, то, как они поверили в то, что мы пытаемся сделать», — сказал тренер «Шпор» TNT Sports после игры. «Мы действительно сплоченная группа, и это видно не только потому, что мы выигрываем матчи. Помимо футбола, который был хорош, мы продемонстрировали великолепную стойкость. Игроки хотят изменить судьбу этого клуба и это то, что они пытаются сделать на поле».

Под руководством Конте и его предшественников Нуну Эшпириту Санту и Жозе Моуринью «Шпоры» были осторожной, контратакующей командой. Они были вполне довольны тем, что сидели в обороне всей командой и выигрывали матчи с разницей в один гол, в результате чего болельщикам не хватало зрелищности.

Все изменилось с приходом Постекоглу, поскольку он призывает своих игроков выражать себя и рисковать под давлением. «Шпоры» теперь приглашают соперника попрессинговать и снова и снова демонстрируют качество игры, позволяющее им преодолевать этот прессинг, поэтому они создают так много моментов.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Во время захватывающей ничьей 2:2 с «Арсеналом» в первом дерби сезона в Северном Лондоне «Эндж-болл» показал себя в полную силу, и «Тоттенхэм» действительно должен был покинуть стадион «Эмирейтс» с тремя очками в кармане. На последних стадиях игры именно «Шпоры» изо всех сил старались добиться победы, а не «Арсенал». Был один эпизод, в котором гости разрезали «канониров» комбинацией из девяти передач, начиная с голкипера Гульемо Викарио, но потенциальный кандидат на лучший гол в сезоне провалился, когда прострел Педро Порро был отражен на угловой. .

Наблюдать за «Шпорами» было просто удовольствием, как и на протяжении всего пребывания Постекоглу в должности. «Если мы проиграем, играя так, как он хочет, ответственность будет на нем, и это дает нам свободу идти и играть», — сказал летний новичок Джеймс Мэддисон после игры с «Арсеналом» о вере, которую тренер вселил в команду. Такой менталитет может привести «Тоттенхэм» далеко.

Волшебный Мэддисон

Мэддисон стал выдающимся игроком «Шпор» в новую эпоху Постекоглу, идеально вписавшись в роль «десятки» после перехода из «Лестера» за 40 миллионов фунтов стерлингов. Игрок сборной Англии забил два гола и сделал пять результативных передач в своих первых восьми матчах Премьер-лиги, а последний момент волшебства случился в Лутоне.

«Шпоры» заработали угловой, чтобы ослабить давление «Лутона», который начал рассчитывать на свое численное преимущество, а Деян Кулушевски быстро воспользовался корнером, когда Мэддисон открылся для простой передачи. Несмотря на то, что 26-летний игрок был под плотной опекой, ему удалось прорваться к краю вратарской, блестяще сбросив защитника с плеч и он сумел скинуть мяч обратно Ван де Вену для простого, но точного удара.

Только самые лучшие игроки могут создать что-то из ничего, а изобретательность Мэддисона добавила атаке «Тоттенхэма» новое измерение. В этом сезоне он создал больше моментов, чем любой другой игрок Премьер-лиги, а также, похоже, взял на себя лидерскую роль.

Выступления Мэддисона вдохновляют окружающих повышать свой уровень, а коллективный дух в команде, похоже, находится на рекордно высоком уровне. Бывший игрок «Лестера» обеими руками ухватился за свой шанс засиять в более крупном клубе и, похоже, наслаждается каждой минутой.

Джеймс Мэддисон globallookpress.com

«Когда ты начинаешь играть в футбол в детстве, ты играешь просто так, ни за что», — сказал Мэддисон после того, как его представили в «Шпорах» в июне. «Нет никакой политики, ничего подобного. Ты играешь, потому что любишь играть в футбол, и делаешь то, что любишь, и становишься тем игроком, которым становишься, благодаря тому, что делаешь и в чем хорош».

«И это никогда не изменится для меня. Это не подлежит обсуждению. Вот как я играю. Я никогда не изменюсь, поэтому мой путь сложился именно так, и я рад, что оказался в Тоттенхэме».

Именно эта страсть отличает Мэддисона от большинства его сверстников. И нет предела тому, чего смогут достичь «Шпоры», если он продолжит идти по своей нынешней траектории.

Колоссальное влияние Ван де Вена

Летом «Шпоры» потратили еще 43 миллиона фунтов на голландского центрального защитника Ван де Вена, и он мгновенно проявил себя в английском футболе. 22-летний футболист продемонстрировал зрелость, несмотря на свой возраст, создав при этом мощное партнерство с Кристианом Ромеро.

Ромеро, которого товарищ по сборной Аргентины Лионель Месси недавно назвал лучшим защитником в мире, в прошлом сезоне снова и снова оставался один на один с соперниками, брошенный такими игроками, как Эрик Дайер, Давинсон Санчес и Клеман Лангле, когда «Тоттенхэм» пропустил кучу необязательных голов

Но ван де Вен прекрасно дополняет Ромеро, как сказал бывший полузащитник «Шпор» и «Ливерпуля» Дэнни Мерфи в программе BBC «Матч дня» после игры с «Лутоном»: «Тоттенхэм уже давно ищет связку в центре обороны, которая даст им хладнокровие на мяче и стабильность без него. У них просто ее не было. Теперь она у них есть. Ван де Вен и Ромеро выглядят как настоящие напарники. Вам нужно, чтобы ваши центральные защитники смело обращались с мячом. "Тоттенхэм" начинает все атаки с этих двоих на данный момент».

Командам соперников теперь гораздо сложнее проникнуть за линию обороны «Шпор» благодаря Ван де Вену, который обманчиво быстр для такого крупного игрока. Очень немногие игроки смогут опередить защитника молодежной сборной Нидерландов, а его внушительное телосложение также помогает ему выигрывать большинство противостояний.

Микки Ван де Вен globallookpress.com

Ван де Вен подобен Роллс-Ройсу, когда он разгоняется с мячом из защиты, и он подкрепляет это своей превосходной дальностью передачи и навыками принятия решений. Он также способен время от времени забивать, о чем свидетельствует его впечатляющий импровизированный гол в матче с «Лутоном».

Самое страшное, что Ван де Вен только начинает полностью реализовывать свой потенциал. Будет интересно посмотреть, как он будет развиваться под руководством Постекоглу по ходу сезона.

Сон в центре внимания

Сон Хын Мин и Кейн были союзом, заключенным на небесах, поскольку они вместе забили 47 голов в Премьер-лиге за восемь лет — лучшее партнерство в истории соревнований. Кейн не стал бы лучшим бомбардиром «Шпор» за всю историю, если бы Сона не поддержал его, поскольку у южнокорейца, казалось, был телепатический инстинкт находить своего партнера по атаке на хороших позициях.

Сон регулярно получал ответную услугу, но главным атакующим игроком «Тоттенхэма» всегда считался Кейн. И хотя его уход разрушил великолепную связку. лучшую на все времена, он также дал Сону возможность занять центральное место.

Постекоглу назначил Сона новым капитаном «Шпор» после того, как занял пост тренера, но поначалу оставил его на обычной роли на левом фланге. 31-летний футболист не смог забить в своих первых трех матчах в Премьер-лиге в новом сезоне, прежде чем ему предложили возглавить линию атаки в выездном матче с «Бернли» 2 сентября.

«Шпоры» одержали разгромную победу со счетом 5:2 на «Терф Мур», а Сон сделал блестящий хет-трик. Он неоднократно пользовался тем, что «Кларетовые» играли с высокой линией обороны и чаще всего добивался результата, соответствующего его умным маневрам.

Сон снова блестяще проявил себя во время дерби в Северном Лондоне, когда он оформил дубль и когда забил свой шестой гол в сезоне в убедительной победе «Шпор» над «Ливерпулем» в начале этого октября. «Я думаю, то, как мы играем, ему подходит», — сказал Постекоглу после последнего поединка.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Было бы неудивительно, если бы Сон втайне надеялся получить вторую «Золотую бутсу» в своей карьере, учитывая, сколько моментов создают «Шпоры» прямо сейчас. Он естественен, когда дело доходит до выбора голевой позиции и он может поразить ворота с любого угла, настолько превосходна его техничность игры обеими ногами.

«Тоттенхэму» не переживает из-за потери Кейна, и во многом это заслуга Сона. Он создан специально для схемы Постекоглу и успешно взял на себя ответственность быть координатором команды.

Летающие защитники

В прошлом сезоне «Шпоры» почти никогда не использовали крайних защитников, а Конте предпочитал схему 3-4-3, но Постекоглу подчеркивал их важность с момента своего прибытия в клуб.

Австралийский тактик склонен использовать схему 4-2-3-1, при этом его правый и левый защитник перемещаются вверх и внутрь, когда «Тоттенхэм» атакует. Они продвигаются в полузащиту, а «Шпоры» приобретают ультраатакующую схему 2-3-5, за что они были уже не раз вознаграждены в сезоне 2023/24.

Дестини Удоджи стал настоящим открытием на левом фланге: трансфер бывшего игрока «Удинезе» за 20 миллионов фунтов уже выглядит выгодной сделкой, поскольку он легко адаптировался после перехода из Серии А в Премьер-лигу. Итальянец быстр, силен и столь же впечатляюще действует как в атаке, так и в обороне, что делает его ценным активом для «Шпор».

На противоположном крае Постекоглу переключался между Педро Порро и Эмерсоном Ройалом, оба из которых показали худшие результаты в сезоне 2022/23, чем от них ожидалось. В последние месяцы они реабилитировались, особенно Порро, который явно наслаждается возможностью внести больший вклад в атакующую игру.

«Это схема, которая мне действительно подходит, и она действительно хорошо работает для меня. Это новая система, в которой я раньше не играл», — сказал испанец Sky Sports в прошлом месяце. «Я играю на позиции крайнего защитника, но здесь я чувствую себя уверенно. Я чувствую себя по-настоящему счастливым на поле, и думаю, вы можете это увидеть, когда я играю».

Дестини Удоджи globallookpress.com

Удоджи и Эмерсон также переняли методы Постекоглу, и благодаря этому «Шпоры» теперь являются самой зрелищной командой в английском футболе. Тренер «Шпор» недавно сказал: «Мне нужен захватывающий футбол, о котором люди будут говорить, не только о конечном результате, но и о том, как мы играем».

Его защитники сейчас задают тон, и никто пока не придумал, как их сдерживать.

Стальная полузащита

Эффективному использованию перевернутых крайних защитников «Шпорам» способствовал Биссума, который в этом сезоне продемонстрировал отличное позиционное чутье в опорной зоне полузащиты.

Дебютный сезон 27-летнего футболиста в «Тоттенхэме» стал огромным разочарованием, поскольку травмы ограничили его вклад, но он упорно трудился, чтобы вернуться в наилучшую физическую форму, и Постекоглу продемонстрировал большую веру в его способности.

Биссума справедливо подвергся критике за игру в матче с «Лутоном», во время которой он получил вторую желтую карточку за позорный «нырок» и поставил своих товарищей по команде в очень трудное положение. Но его общее влияние на команду за последние несколько месяцев невозможно переоценить.

Только два других игрока в Премьер-лиге в этом сезоне выполнили больше отборов мяча, чем бывший игрок «Брайтона», и он занимает первое место по количеству успешно выполненных коротких передач. Ни один полузащитник не набрал столько прогрессивного продвижения мяча, как Биссума, что подчеркивает тот факт, что под руководством Постекоглу он вновь обрел уверенность в себе.

Тем временем Пап Матар Сарр оказался идеальной поддержкой для Биссума. 21-летний игрок никогда не был в фаворе у Конте, но игрок сборной Сенегала теперь является одним из первых имен в составе команды Постекоглу.

Он показал, почему именно это произошло, в домашней победе со счетом 2:0 над «Манчестер Юнайтед» в августе, забив первый гол, завершивший комбинацию, когда «Шпоры» доминировали в битве в центре поля.

Ив Биссума globallookpress.com

Постекоглу похвалил Сарра после игры, заявив репортерам: «В нем есть огромная энергия, но он также качественный игрок. Он один из тех полузащитников, который доставляет проблемы соперникам, потому что, с мячом или без мяча, он бежит вперед, агрессивно и разрушает игру соперника. У него просто отличный темперамент для молодого парня».

У Биссума и Сарра есть все задатки для связки мирового класса, и они добавили столь необходимую сталь и надежность в машинное отделение команды. Именно они являются причиной того, что «Тоттенхэм» больше не является слабаком.

Еврокубки не отвлекают

В эпоху после Маурисио Почеттино «Шпорам» удалось провести несколько обнадеживающих отрезков, которые оказались ложными рассветами. Моуринью вывел «Тоттенхэм» на вершину лиги в ноябре 2020 года после победы над «Манчестер Сити» со счетом 2:0, а в сезоне 2022/23 у них был лучший старт сезона за 59 лет, когда команда Конте набрала 23 очка в первых 10 играх. .

Разница на этот раз в том, что Постекоглу заставил «Шпоры» играть в гораздо лучший футбол. Они выходят на каждую игру, думая только о победе, и в команде сейчас присутствует боевой дух, которого катастрофически не хватало в предыдущие годы.

Время покажет, сможет ли «Тоттенхэм» действительно бросить вызов «Сити» и «Арсеналу» в борьбе за титул Премьер-лиги, но именно к этому им и следует стремиться. У основных соперников гораздо более утомительный календарь, что дает подопечным Постекоглу преимущество.

«Шпоры» не играют в еврокубках в этом сезоне, и они вылетели из Кубка лиги во втором раунде после того, как Постекоглу выставил на поле против «Фулхэма» сильно ротированную команду. Проводить одну-две игры в неделю будет гораздо легче, чем три или четыре.

Если удастся избежать травм ключевых игроков, «Тоттенхэм» сможет сохранить темп на вершине лиги. Было бы легко просто нацелиться на возвращение в Лигу чемпионов, но сейчас их устремления должны быть выше.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Конечно, нет никакой опасности, что Постекоглу успокоится или позволит снизить стандарты. «Все идет хорошо. Но сейчас октябрь, и нам еще предстоит много работы», — сказал он журналистам, когда его спросили о его успешном старте в Премьер-лиге.

После стольких лет блужданий в пустыне «Шпоры» наконец снова движутся в правильном направлении. И их уже можно считать темными лошадками в борьбе за трофей Премьер-лиги 2023/24.