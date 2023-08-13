«Они прогнутся». История непростого перехода Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию»

Даже после того, как между «Тоттенхэмом» и «Баварией» была согласована плата за трансфер, даже после того, как личные условия были согласованы, сделка все еще не была заключена.

Почему? «Шпоры» и «Бавария» согласовывали детали. Еще днем в пятницу, 11 августа, существовала настолько серьезная опасность того, что переход не состоится, что Кейн был готов вернуться к тренировкам с «Тоттенхэмом» в субботу. В Германии официальные лица «Баварии» тоже становились все более раздражительными. К полудню они думали, что главная трансферная работа всего лета вот-вот провалится, чувствуя, что «Тоттенхэм» слишком тормозит.

Это было показательно для саги, которая колебалась от затухания до возобновления и обратно, когда серьезные личности с большим эго отчаянно боролись, чтобы «выиграть» эту сделку. И все это только за последнюю неделю.

Паранойя, связанная с невероятно сложной, но в то же время чувствительной сделкой, была велика. Пятничная задержка заставила некоторых людей в «Баварии» задуматься, не было ли это уловкой, чтобы помешать Кейну сыграть в Суперкубке Германии против «РБ Лейпциг» вечером в субботу, 12 августа. Выиграть свой первый клубный трофей в карьере через день после ухода из «Тоттенхэма»? Пиар-катастрофа, о которой даже не стоит думать.

В ответ лига продлила крайний срок регистрации новых игроков на 24 часа до 15:00 в субботу, чтобы он мог сыграть, если «Бавария» сочтет, что он готов.

Первоначально Кейну дали зеленый свет, чтобы вылететь в Мюнхен утром, прежде чем по пути в аэропорт ему позвонили из «Баварии», сказав, чтобы он подождал, потому что возникла проблема со сделкой между клубами, и будет неловко, если он приземлится в Мюнхене, а трансфер не состоится. Это была подходящая последняя глава бурной сделки.

Гарри Кейн globallookpress.com

Далее вас ждет:

— Лондонские переговоры между Томасом Тухелем и Кейном, которые убедили «Баварию» принять участие в торгах

— Отказ Кейна подписать новый контракт, который заставил «шпоры» решиться на продажу

— Почему предложения «Манчестер Юнайтед» и «Реала» не осуществились

— Комментарий «они прогнутся», который разозлил Дэниела Леви

— Встреча в предсезонном туре, на которой Кейн ясно дал понять, что хочет уехать

Это история о том, как лучший бомбардир сборной Англии и «Тоттенхэма» перешел в мюнхенскую «Баварию» за девятизначную сумму.

Истоки отъезда Кейна уходят корнями в далекое прошлое, но лето 2021 года — очень важная точка отсчета. Именно тогда Кейн впервые дал понять, что хочет покинуть «Шпоры», заявив об этом в мае того же года в интервью Гари Невиллу.

Сага продолжалась еще несколько месяцев и закончилась только к концу летнего трансферного окна, когда стало ясно, что «Манчестер Сити» не собирается слишком сильно настаивать на подписании Кейна.

Нам не нужно вспоминать всю ту ситуацию, но есть несколько важных моментов, которые всплывают, когда мы размышляем о том, как Кейну удалось сделать этим летом то, что он не смог сделать раньше.

Во-первых, на продолжительной встрече 9 августа 2021 года «шпоры» попытались связать Кейна новым контрактом вскоре после того, как он с опозданием вернулся к предсезонным тренировкам (Кейн утверждал, что это не он опоздал, а просто было недопонимание о том, когда он должен вернуться).

Кейн отказался от предложенного нового контракта, гарантировав, что, хотя «Шпоры» в конечном итоге и выиграли битву за капитана сборной Англии в краткосрочной перспективе, долгосрочного решения не было.

Язык, который Кейн использовал в своем твите 25 августа 2021 года, сообщая, что он остается, иллюстрирует это. Он сказал, что останется в клубе «этим летом» — даже не «в этом сезоне» и, конечно, не после этого срока.

Еще более важным кажется сейчас то, что Кейн сказал в своем интервью Невиллу в мае 2021 года: «В конечном счете, все будет зависеть от меня, от того, как я себя чувствую, и что будет лучше для меня и моей карьеры».

Два года назад Кейн понял, что это просто неправда. У него оставалось еще три года по контракту, и в конечном итоге это означало, что окончательное решение оставалось за Леви.

Этим летом это было гораздо более точное описание ситуации. Поскольку до конца его контракта оставался всего один год, Кейн был в самой сильной позиции из трех основных сторон, участвующих в переговорах.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Бавария» боялась упустить свою главную летнюю цель, а затем, возможно, снова потерять его следующим летом, когда Кейн станет свободным агентом и у него будет более широкий выбор вариантов. «Тоттенхэм» предчувствовал предстоящий апокалипсис, когда через год Кейн уйдет бесплатно, потенциально — к одному из их главных конкурентов.

Но для Кейна ужасных вариантов не было. Худшим вариантом было остаться в «Шпорах» еще на один год, но даже это принесло бы дополнительную награду в виде большего количества вариантов, к тому же более прибыльных. Ему также нравилось работать с новым главным тренером Анжем Постекоглу, который произвел хорошее впечатление за несколько недель совместной работы.

Леви, естественно, прекрасно понимал, что такая ситуация сложится, если «Шпоры» не смогут связать Кейна новым контрактом. Следовательно, заставить Кейна подписать новое соглашение было одним из приоритетов «Тоттенхэма» с того момента, как он положил конец саге с переходом в «Сити» тем твитом в августе 2021 года.

Была надежда, что подъем как самого Кейна, так и состояния команды, в период после прихода на тренерский мостик Антонио Конте в ноябре 2021 года могут побудить его подписать новый контракт. В конце концов, Конте усердно работал с Кейном, чтобы улучшить его физическую форму, и нападающий чувствовал себя так, как будто никогда не был в лучшем состоянии. Он мощно завершил сезон 2021/22 и помог «шпорам» занять четвертое место, а вместе с ним завоевать и маловероятное место в Лиге чемпионов — турнире, в который Кейн отчаянно хотел вернуться. Но, прекрасно осознавая, насколько сильно ему повредил шестилетний контракт, подписанный еще в 2018 году, он не стал заключать новое соглашение.

Позиция Кейна всегда заключалась в том, что он хочет бороться и выигрывать самые большие трофеи в футболе, и в идеале это должно быть в «Тоттенхэме». Если это невозможно, то он хотел бы уйти.

За исключением, возможно, того периода прошлым летом, когда «Шпоры» при Конте оказались на подъеме, «Тоттенхэм» не мог даже приблизиться к осуществлению этих желаний, так что Кейн ясно дал понять два года назад, что хочет уйти.

Незадолго до ухода Конте в марте этого года «шпоры» снова начали переговоры с окружением Кейна о возможности нового контракта. Кейн недавно побил рекорд по результативности «Тоттенхэма», и была надежда, что, учитывая общий рекорд по результативности в Премьер-лиге, он, возможно, захочет посвятить свое будущее клубу. На тот момент «шпоры» даже не рассматривали возможность продажи и были полны решимости продлить контракт с Кейном, даже если это означало продолжение переговоров до начала сезона 2023/24.

Но даже если «Тоттенхэм» не рассматривал возможность продажи, были клубы, которые очень серьезно рассматривали возможность проверить решимость Леви.

Даниэль Леви globallookpress.com

Одним из таких клубов был «Манчестер Юнайтед», наставник которого Эрик тен Хаг был и остается большим поклонником Кейна. В апреле The Athletic сообщил, что Тен Хаг выбрал Кейна, главным кандидатом на роль нового центрального нападающего, что было абсолютным приоритетом клуба этим летом.

Однако довольно быстро стало очевидно, что «Юнайтед» будет сложно добиться заключения сделки. Прошлые переговоры со «Шпорами» прошли плохо, и им казалось, что «Тоттенхэм» не одобрит продажу форварда в другой английский клуб. Таким образом, у них практически не было желания ввязываться в этот бардак, который мог затянуться почти до конца трансферного окна и потенциально сорвать их другие летние планы. Они видели, как это произошло с «Сити» в 2021 году. «Юнайтед» также хотел избежать повторения прошлого лета, когда они приложили много усилий, пытаясь подписать Френки де Йонга из «Барселоны», только чтобы остаться ни с чем, поскольку сделка всегда была невозможной.

«Челси» также проявлял интерес к Кейну, но знал, что «шпоры» не собирались продавать им. Их единственный шанс был, если Кейн расторгнет свой контракт и решение не будет приниматься «Тоттенхэмом». Даже тогда очень сомнительно, что Кейн рискнет запятнать свое наследие в «шпорах», присоединившись к одному из их самых ненавистных соперников.

В этот момент Кейн сосредоточился на успешном завершении сезона. В конце марта Конте был заменен исполняющим обязанности главного тренера Кристианом Стеллини, и место в Лиге чемпионов все еще было потенциально доступно.

В личном плане сезон для Кейна был достойным, он завершил кампанию с 30 голами в Премьер-лиге, что было повторением его личного рекорда. Тем не менее, команда споткнулась в конце сезона и заняла восьмое место, что стало их худшим результатом за 14 лет. Это означало отсутствие еврокубков и отсутствие доверия к любому аргументу «Шпор» о том, что «Тоттенхэм» является местом, где Кейн может побороться за самые серьезные футбольные трофеи.

Но, с учетом того, что продажа другому английскому клубу считалась невозможной, чтобы у Кейна был хоть какой-то шанс на переход, должен был быть интерес (плюс много денег и большая целеустремленность) со стороны клуба, не входящего в Премьер-лигу.

Было три крупных европейских клуба, которые проявляли серьезный интерес к Кейну. Одним из них была мюнхенская «Бавария», чей тренер Томас Тухель всегда внимательно следил за «Тоттенхэмом» — он был претендентом на замену Конте — и он отчаянно хотел подписать Кейна. Он и руководство «Баварии» были согласны с тем, что Кейн, по сути, является центрфорвардом и плеймейкером в одном лице, и станет идеальным игроком для их схемы. Мало того, что он был гарантом голов, но его умные движения вытягивали защитников с их позиций и являлись усилением стиля команды, основанного на владении мячом. Они считали, что Кейн может помочь им снова выиграть Лигу чемпионов после нескольких разочаровывающих розыгрышей турнира..

Первоначальный контакт был установлен в прошлом году тогдашним спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, но «Баварию» отпугнули как огромные траты, так и их мнение, что Кейн, похоже, не горел энтузиазмом.

Когда сезон 2022/23 подходил к концу, в доме Кейна в Лондоне состоялись ознакомительные встречи между Тухелем и представителями Кейна, на которых тренер «Баварии» изложил свои доводы. Тухель и Кейн хорошо ладили и поддерживали связь. Теперь у «Баварии» сложилось впечатление, что Кейн заинтересован в присоединении к клубу.

Ранее предполагалось, что Кейн не захочет покидать Премьер-лигу, если это поставит под угрозу его шансы побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в Премьер-лиге. Но Кейн был готов к новому вызову и все еще верит, что однажды сможет вернуться в Англию и побить этот рекорд. В конце концов, Кейну исполнилось 30 лет только в конце июля, и у него еще должно быть много лет, чтобы забить эти дополнительные 48 голов.

Гарри Кейн globallookpress.com

Убедить Кейна было частью задачи, стоящей перед «Баварией», но они знали, что гораздо более важной задачей будет убедить «шпоры» продать игрока, и они знали, что они будут не единственным клубом, заинтересованным в нем.

В начале июня «Реал» искал нового нападающего после ухода Карима Бензема в саудовский «Аль-Иттихад». 1 июня президент мадридского клуба Флорентино Перес, генеральный директор Хосе Анхель Санчес и тренер Карло Анчелотти встретились на тренировочной базе клуба в Вальдебебасе, чтобы обсудить летние трансферные планы. Они знали, что Бензема уходит, и Анчелотти попросил заменить его на Кейна.

Клуб согласился с тем, что Кейн сумеет заполнить пустоту, оставленную Бензема, и сказал Анчелотти, что сделает все возможное. Мадридское руководство также дало понять Анчелотти, что будет очень трудно подписать Кейна, особенно с учетом того, что на «Бернабеу» боялись вести переговоры с Леви (даже 11 лет спустя были еще живы воспоминания о том, как мучительно пришлось заключать сделку по Луке Модричу). Некоторые люди в клубе сказали, что в то время они думали, что Леви начнет просить 150 миллионов евро, сумму, которую они не могли себе позволить.

Но у «Реала» сложилось отчетливое впечатление, что Кейн был бы заинтересован в том, чтобы присоединиться к ним, поэтому он попытался заключить сделку.

Они не думали, что смогут сразу заключить сделку по Кейну, поэтому «Реал» попытался придумать разные решения и предложил небольшую сумму, чтобы проверить ситуацию. Вскоре стало ясно, что им не удастся убедить «Тоттенхэм» продать им.

Тем временем «Пари Сен-Жермен» стремился привезти Кейна во французскую столицу в качестве важного подписания для нового тренера Луиса Энрике и возможной замены Килиану Мбаппе. Были предварительные беседы с его окружением, но Кейн не был заинтересован в переезде из-за текущего состояния, в котором находится французский клуб.

Это отражало тот факт, что Кейн хотел покинуть «Шпоры» только в том случае, если он чувствовал — это подходящая возможность. Не было никакого нетерпения о поводу ухода, и отношения между Кейном и «Тоттенхэмом» были в порядке. В 2021 году агенты Кейна перестали разговаривать с Леви, но на этот раз общение было вполне пристойным.

Затем в начале июня интерес «Баварии» усилился. Тухель убедил правление клуба, что Кейн должен быть их главным приоритетом, и после второй встречи в Лондоне в середине июня, игрок дал понять, что может представить себя играющим в Мюнхене.

«Бавария» была достаточно воодушевлена, чтобы сделать свой первый шаг, и это произошло во вторник, 27 июня, когда они сделали официальное предложение в размере 70 миллионов евро плюс бонусы, которое «шпоры» быстро отклонили. В частном порядке считалось, что от 100 до 130 миллионов фунтов стерлингов потребуется, чтобы убедить «Тоттенхэм» передумать, но немцы не стали сразу предлагать высокую цену, опасаясь, что ее поднимут еще выше.

И это было камнем преткновения: соглашение между клубами. Как обычно бывает в сделках такого масштаба, личные условия были более или менее согласованы к тому времени, когда «Бавария» сделала предложение.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Бавария» ожидала, что их первый гамбит будет отклонен, но уже планировала следующий ход. Второе предложение превзошло суму, которую «Сити» собрал два года назад, когда манчестерцы так и не сделали нового предложения после того, как было отвергнуты их первоначальные 75 миллионов фунтов стерлингов плюс 25 миллионов в виде бонусов. Поразительно, что сейчас «шпоры» получили более высокую плату за игрока, чем та, которую им предлагали в 2021 году, хотя тогда у Кейна оставалось три, а не один год по контракту.

Для многих болельщиков подобные финансовые показатели мало что значат, но и с футбольной точки зрения отказ «Сити» означал еще два года пребывания Кейна в «Тоттенхэме», период, в течение которого он побил рекорд клуба по результативности.

Ранее оценивая ситуацию, когда переговоры с Кейном продолжились этим летом, инсайдеры отрасли почувствовали, что позиция «шпор» меняется: теперь лондонцы признали, что им нужно либо убедить Кейна подписать новый контракт, либо признать факт, что продать его за большие деньги было их единственным хоть насколько-то удовлетворительным вариантом. Когда это стало более реалистичной перспективой, «Тоттенхэм» не мог допустить ухода Кейна в качестве свободного агента и, возможно, к сопернику по АПЛ в 2024 году. Даже если это означало, что Леви, чье положение и так было на рекордно низком уровне среди части фанатов, рискует стать еще более непопулярным, продав Кейна в это окно.

Первым решением «Тоттенхэма», естественно, было связать Кейна новым большим контрактом, поэтому в начале июля они предложили ему еще одну сделку, которая удвоила бы еженедельную зарплату Кейна примерно до 400 000 фунтов стерлингов.

Кейн в это время был в отпуске, но с его точки зрения ничего особо не изменилось. Его позиция по-прежнему заключалась в том, что он не будет подписывать новый контракт в это трансферное окно.

Между тем, «Бавария» должна была провести заседание своего трансферного комитета 11 июля, а до этого еще раз проверила ситуацию. В воскресенье, 9 июля, они связались с «Тоттенхэмом» и поинтересовались, изменит ли ситуацию повышение их первоначального предложения на 10 миллионов евро до 80 миллионов плюс бонусы.

«Тоттенхэм» не изменил позицию, и хотя отношения между клубами в целом были хорошими на протяжении всех переговоров этим летом, кое-кто в «шпорах» был встревожен тем, что эта история просочилась в немецкую прессу.

«Шпорам» предстояла большая неделя. В понедельник, 10 июля, новый главный тренер Анж Постекоглу давал приветственную пресс-конференцию, и, что более важно, Кейн должен был вернуться на предсезонные сборы и переговоры в среду, 12 июля. Припозднится ли он снова на предсезонку, как он сделал это в 2021 году?

Кейн вернулся к тренировкам через пару дней и провел хорошую встречу с Постекоглу. Но его позиция становилась все более жесткой: он не будет подписывать новый контракт в это окно.

Если ситуация не изменилась бы, у Леви, по сути, оставался только один вариант — продать Кейна. На следующий день, в четверг, 13 июля, он встретился с генеральным директором мюнхенской «Баварии» Яном-Кристианом Дрезеном за завтраком в лондонском отеле. На встрече не было сделано никаких предложений по Кейну, и не было названо никакой новой цены на игрока по сравнению с первоначальным предложением «Баварии», сделанном в июне.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Бавария» не хотела показывать свои карты и сразу же создавать впечатление, что они готовы заплатить 120 миллионов фунтов стерлингов, которые, как считалось, убедит Леви продать Кейна.

Вместо этого Дрезен и Леви в общих чертах обсуждали, как может работать сделка. Может ли «Бавария», например, поговорить с одним из своих многочисленных крупных коммерческих партнеров и получить некоторую финансовую поддержку, чтобы продвинуть сделку?

Это была доброжелательная встреча, отражающая позитивные отношения между двумя клубами. Говорят, что Леви был чрезвычайно сердечен на протяжении всего процесса, хотя «Бавария» задавалась вопросом, не будет ли в итоге какого-то подвоха.

Ситуация внезапно стала немного более срочной. «Тоттенхэм» вылетал в Австралию на следующий день, в пятницу, 14 июля, для участия в предсезонном туре, и руководство клуба все больше убеждалось, что решение должно быть найдено до того, как они начнут сезон выездным матчем с «Брентфордом» в воскресенье, 13 августа. Отчасти это произошло из-за Кейна, который ясно дал понять, что не собирается никуда переходить после начала сезона.

Теперь у «шпор» было меньше месяца, чтобы завершить продажу. Но была ли «Бавария» единственным вариантом? В идеальном для «Тоттенхэма» мире другой клуб нацелился бы на Кейна и начал бы конкурировать с «Баварией». Однако по разным причинам другие клубы выпали из картины или вовсе не попали на нее.

«Барселона» была очень заинтересована, но только в том случае, если Кейн был готов подождать год и присоединиться к ним в качестве свободного агента. Мадридцы еще в конце июля были убеждены, что Кейн будет заинтересован в том, чтобы присоединиться к «Реалу». Но после первоначальной попытки договориться, Перес отказался от сделки из-за возраста Кейна, суммы трансфера и перспективы затянувшихся переговоров. Это было встречено разочарованием со стороны некоторых в клубе, но это была та позиция, которую, по мнению Переса, клубу придется занять, о чем он и предупредил Анчелотти когда они встретились 1 июня.

«Манчестер Юнайтед» ясно дал понять, что их тоже не собираются ввязываться в битву, в которой, по их мнению, они не смогут победить, и вместо этого нацелились на Расмуса Хёйлунна из «Аталанты». Даже если бы «Юнайтед» сильно надавил, считалось, что Кейн все равно отдал бы предпочтение «Баварии», отчасти потому, что не было никакой гарантии, что команда Тен Хага будет готова бороться за самые серьезные трофеи. У «Юнайтед» также сложилось впечатление, что Кейн гонится за непомерно высокой зарплатой в 30 миллионов фунтов стерлингов в год (это 576 000 фунтов стерлингов в неделю), хотя неясно, были ли они правы.

«Пари Сен-Жермен» был наиболее жизнеспособным соперником «Баварии», и их более высокая покупательная способность делала их привлекательным вариантом для «Тоттенхэма», но нежелание Кейна присоединиться к французам в настоящее время сделало этот вариант неудачным.

Правда, «Бавария» не слишком помогала себе своими публичными заявлениями. Пока «шпоры» летели в Австралию в субботу, 15 июля, почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил журналистам:

«Кейн хочет играть на международном уровне, и, к счастью для нас, "Тоттенхэм" не будет выступать на международном уровне в следующем году. Он ясно дал понять во всех разговорах, что его решение остается в силе — и если он сдержит свое слово, то мы его получим. Потому что тогда "Тоттенхэму" придется прогнуться, ведь такой клуб не может отказаться от 80, 90 миллионов или сколько бы ни было в итоге».

Ули Хенесс globallookpress.com

Импульсивное вмешательство Хенесса — при том, что он сказал, что не будет обсуждать Кейна в начале импровизированного интервью в тренировочном лагере «Баварии» на озере Тегернзее — было сочтено совершенно ненужным и даже вредным другими членами правления.

В «Шпорах» тоже приняли его не лучшим образом. Комментарий «они прогнутся» разозлил Леви, но он также показал ему, что «Бавария» готова тратить большие деньги. Источник, близкий к сделке, считает, что босс «Тоттенхэма» очень хорошо использовал ситуацию, извлекая максимальную выгоду из затруднительного положения «Баварии». Им нужен был нападающий, и Леви знал, что на рынке нет никого похожего.

В субботу, 22 июля, журналист Bild подарил Постекоглу футболку «Баварии» с надписью «Кейн 9» на спине. Постекоглу и «Тоттенхэм» этот трюк очень не понравился, и журналисту запретили присутствовать на оставшихся играх и пресс-конференциях их предсезонного тура. Технически это была проблема Bild, а не «Баварии», но некоторые в «Тоттенхэме» считали, что эти две организации взаимозаменяемы, и, благодаря комментариям Хенесса, было некоторое раздражение по поводу того, как ведется торговля по трансферу Кейна.

Не помогло и то, что трансферная сага полностью затмила предсезонный тур «шпор». Несколькими днями ранее первые шесть вопросов на пресс-конференции Постекоглу по случаю возвращения домой в Перте были о Кейне.

Примерно в это же время Кейн довольно серьезно давал понять, что готов переехать в Мюнхен. Его жена Кейт поехала в город, чтобы посмотреть дома и поликлиники. Инерция набирала обороты, но «Бавария» знала, что уговорить Леви сесть и поговорить может оказаться непросто.

К моменту розыгрыша с футболкой, «Шпоры» уже покинули Австралию и были в Бангкоке (Таиланд) на товарищеском матче против «Лестера».

Именно в Бангкоке Кейн встретился с Леви и другими членами руководства «шпор», чтобы обсудить свое будущее. Кейн дал понять, что не будет подписывать новый контракт и хотел бы присоединиться к «Баварии». Дело было не в деньгах — если бы это было мотивацией, он бы переехал в Саудовскую Аравию.

Леви и другие присутствовавшие высокопоставленные менеджеры «шпор» понимали позицию Кейна. Форвард несколько раз давал понять, что сделка должна быть заключена до начала сезона, иначе он останется в клубе.

Вернувшись в Германию, генеральный директор «Баварии» Дрезен и технический директор Марко Неппе остались, когда клуб улетел в Сингапур на предсезонный тур. Они хотели быть в Европе для личных переговоров с Леви по возвращении его и «шпор» из тура, который завершился в Сингапуре игрой против «Лайон Сити Сейлорс» в среду, 26 июля.

Игра представляла собой довольно жалкое зрелище: Кейн вел команду «Шпор» в атаку перед трибунами не заполненного даже наполовину стадиона. Игру, однако, полностью затмили новости о том, что Джо Льюис, бывший владелец «Тоттенхэма», который в прошлом году передал свои акции своему семейному фонду, был обвинен в многочисленных случаях инсайдерской торговли. Леви внезапно пришлось разбираться и с бардаком Льюиса и с продолжающейся трансферной сагой Кейна.

Леви должен был встретиться с Дрезеном в Лондоне в пятницу, 28 июля, но ему пришлось вместо этого поехать в США.

Кейн и Янк-Кристиан Дрезен globallookpress.com

Встречу перенесли, но в «Баварии» царил оптимизм. Кейн ожидал, что, если на следующей неделе будет достигнуто соглашение, он попрощается и, возможно, сможет сыграть несколько минут за «Баварию» в товарищеском матче против «Монако» в понедельник, 7 августа.

В понедельник, 31 июля, Дрезен и Неппе вылетели в Лондон на встречу с Леви. К концу переговоров между двумя клубами осталось разногласие по оценке Кейна примерно в 25 миллионов фунтов стерлингов. Но после встречи руководители «Баварии» до поздней ночи разговаривали по телефону с Леви, что они интерпретировали как свидетельство его желания заключить сделку. Уходя, руководители «Баварии» думали, как найти решение проблемы разницы в цене игрока.

Однако Кейн опасался, что повторится ситуация 2021 года, когда клуб-покупатель, в данном случае «Сити», чувствовал себя уверенно, а сделка в итоге не состоялась. И Кейн знал, что часы тикают. Приближалось начало сезона, и он не хотел дестабилизировать подготовку к сезону Постекоглу, которого он уважал.

Тем временем «Тоттенхэм» планировал замену (как они делали это и в прошлом году на случай ухода Кейна) и закладывал основу для прихода пары атакующих игроков. Они не искали только одного дорогого нападающего, чтобы он заменил Кейна.

Обсуждались варианты замены на именитых игроков, но на их бюджет было не так много жизнеспособных вариантов, а отсутствие еврокубков означало, что такие важные варианты, как Виктор Осимхен, были недостижимы.

«Шпоры» рассматривали Эвана Фергюсона как потенциальную замену Кейну, но недавно он подписал новый контракт, который действует до 2028 года, и «Брайтон энд Хоув Альбион» абсолютно не собирается продавать его. Хёйлунн также обсуждался до того, как «Юнайтед» начал переговоры по нему.

Изучив отчеты за прошлый год и план на случай непредвиденных обстоятельств в виде ухода Кейна, было решено попытаться разделить бремя его голов на нескольких игроков, а не заменять его одним. Они подписали 19-летнего аргентинского нападающего Алехо Велиса из «Росарио Сентраль» в качестве подстраховки для Ришарлисона.

Если не спешить с покупкой основного нападающего прямо сейчас, это также может открыть дверь для перехода Айвана Тоуни в январе. Этот вариант рассматривается, с учетом того, когда он вернется и наберет форму после дисквалификации за ставки.

Они также хотят подписать другого флангового игрока, такого как Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест», чтобы добавить глубины составу на позициях форварда и обеспечить прикрытие на флангах — тем более что без Кейна Сон Хын Мин будет чаще играть на позиции центрального нападающего. .

Источники предполагают, что с добавлением Велиса и защитника Микки ван де Вена, который обойдется в 43 миллионам фунтов стерлингов, деньги, полученные за Кейна уже будут потрачены.

Тем не менее, только в последние 10 дней все стороны начали верить, что сделка будет заключена. В «Шпорах» росло ощущение, что это действительно пойдет на пользу Постекоглу, поскольку теперь ожидания будут ниже, и будет понимание, что после ухода Кейна должен быть переходный период.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Бавария» подняла планку, поскольку переговоры приближались к последней неделе. Видеозвонок, который должен был состояться в прошлый четверг (3 августа), был отменен, и, осознавая желание Кейна заключить сделку до начала сезона, «Бавария» по электронной почте установила мягкий дедлайн для ответа по своему третьему предложению, хотя это было скорее настойчивое предпочтение, а не требование.

Ни то, ни другое не понравилось Леви или «Шпорам», которые думали, что это признак неуважения, но они были загнаны в угол.

Когда Леви улетел в Америку, Кейн в последний раз сыграл на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в футболке «шпор», забив четыре гола в ворота донецкого «Шахтера». . Первоначально ожидалось, что на игру будет продано около 20 тысяч билетов, но пришгло более 50 тысяч болельщиков. Некоторые, возможно, в ожидании встречи с Кейном в последний раз.

Третье предложение «Баварии» было отклонено, но так, как разница в оценке игрока сокращалась, мюнхенцы не испугались и почти сразу же были готовы сделать четвертое в следующий четверг (10 августа).

Кейн хотел ясности, поскольку начало сезона быстро приближалось, а его жена Кейт была беременна и больше не могла летать в Мюнхен.

После затяжных переговоров его окружение почувствовал, что переговоры по трансферу затухают, и если «Шпоры» примут предложение после первого матча сезона, а Кейн в итоге уйдет, это будет потому, что его выгнали, а не потому, что он хотел уйти в тот момент.

Также было известно, что Кейну нравилось тренироваться и играть под руководством Постекоглу и вместе со своим хорошим другом Джеймсом Мэддисоном, которого он порекомендовал подписать «шпорам». Если бы трансфер не состоялся, была вера в то, что Кейн мог рассмотреть возможность подписания нового контракта в будущем, если дела с новым главным тренером будут идти хорошо.

Представители Кейна привели Мохамеда Салаха в качестве примера топ-игрока, подписавшего новый контракт в последний год действующего контракта, но, с точки зрения Леви и «шпор», опасность потерять такую ​​огромную сумму за трансфер была слишком велика и они чувствовали себя почти вынужденными принять четвертое предложение.

Предложение на сумму более 100 миллионов евро было принято, и теперь мяч был на стороне Кейна.

«Бавария» приступила к окончательной доработке личных условий, не обращая внимания на сообщения о том, что Кейн колеблется. Медленный прогресс в четверг вызвал определенную обеспокоенность на Забенерштрассе, но переговоры наконец завершились вечером того же дня, когда «Бавария» согласилась со всеми требованиями окружения Кейна.

Даже после того, как все договоренности были в полном объеме достигнуты, в этой истории, как ни невероятно, все еще были новые повороты: непредвиденные задержки в пятницу и Кейн, вынужденный ждать возле аэропотра Станстед, прежде чем, наконец, получить разрешение на полет в Мюнхен.

Учитывая задействованных в этой ситуации персонажей и статус Кейна, неудивительно, что это была трансферное испытание выносливости и терпения, вплоть до самого конца.