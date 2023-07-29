Неважно, останется ли Мбаппе или нет — ПСЖ нужен новый центрфорвард

Клуб публично упоминался в разговорах о некоторых из самых востребованных нападающих Европы, включая Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи». Предполагается, что все это связано с будущим Килиана Мбаппе, их лучшего бомбардира за всю историю, чья контрактная сага обострилась на прошлой неделе.

На данный момент известно, что Мбаппе будет выставлен на продажу после предсезонного тура клуба в Японию и Южную Корею.

Естественно, ПСЖ нужно будет заменить своего поставщика голов, если он уйдет этим летом, но лишь частично верно то, что их стремление к покупке центрального нападающего зависит от дальнейших перспектив Мбаппе. ПСЖ хочет купить — нет, им даже необходимо купить — нового нападающего, несмотря ни на что.

Эта позиция в составе их команды уже некоторое время требовала усиления. Это было заметное слабое место в прошлом сезоне, даже несмотря на то, что они снова выиграли титул чемпиона Франции, инекоторые считают, что эта позиция так и не была по-настоящему заполнена после ухода Эдинсона Кавани летом 2020 года.

В финансовом плане ситуация с Мбаппе будет влиять на то, что парижане могут себе позволить на рынке, а что нет.

Получение значительной суммы за трансфер 24-летнего капитана сборной Франции расширило бы рамки возможностей клуба, особенно с учетом того, что ПСЖ приходилось действовать осторожно, чтобы соблюдать правила финансового фэйр-плей УЕФА в последние окна.

Этим летом они уже потратили более 126 миллионов евро на трансферы Люки Эрнандеса, Ли Кан-ина и Мануэля Угарте, и это не считая 35 миллионов евро, которые все еще причитаются «Реймсу» для Юго Экитике, который провел прошлый сезон в аренде в ПСЖ с обязательством выкупа, прописанным в условиях этой сделки.

Юго Экитике globallookpress.com

Ожидается, что ситуации помогут будущие продажи, поскольку теперь Марко Верратти, вероятно, присоединится к саудовскому «Аль-Хилялю». Но ПСЖ, в своей погоне за нападающими, должен думать как о долгосрочной перспективе жизни после ухода Мбаппе, так и о краткосрочной перспективе.

Вот почему на сцену выходит Расмус Хёйлунн из «Аталанты». В четверг, 27 июля, «ПСЖ» предложил 50 миллионов евро за 20-летнего нападающего сборной Дании, конкурируя с «Манчестер Юнайтед», который ранее сделал устное предложение на сумму 50 миллионов евро с дополнительными 10 миллионами евро бонусов.

ПСЖ вряд ли улучшит свое стартовое предложение за Хейлунна. Клуб считает, что оценка игрока «Аталантой» завышена, и поэтому их предложение, по сути, звучит так: «бери или уходи».

Учитывая, что «Юнайтед» потенциально может снова повысить ставки, и в зависимости от структуры соответствующих предложений, «ПСЖ», возможно, придется искать форварда в другом месте. У них есть несколько целей: ситуация с Кейном находится под наблюдением, Осимхен хорош, но слишком дорог, в то время как Душан Влахович и Рандаль Коло Муани также находятся на их радарах.

ПСЖ не просто думает об источнике голов на будущие сезоны, хотя это ключевой момент. Существует тактический элемент, связанный с потребностью в фокусе атаки.

Мбаппе уже играл за парижан в центре, но это варианту в долгосрочной перспективе положил конец инцидент с критикой тактики Гальтье, когда футболист говорил о свободе, которую он имеет в национальной сборной, играя с центральным нападающим Оливье Жиру, по сравнению с ограниченным характером действий в ПСЖ, а затем использовал хэштег #pivotgang после нулевой ничьей с «Реймсом».

Мбаппе наиболее эффективен, играя слева, и, если он уйдет, у «ПСЖ» есть варианты на роль левого нападающего — не в последнюю очередь Неймар и новичок Ли.

Тот факт, что у «ПСЖ» есть два игрока, Неймар и Мбаппе, которые наиболее эффективны на левом фланге, подчеркивает проблемы с балансом команды в последние сезоны. Об этом свидетельствует верхняя треть поля.

Ключевой проблемой, с которой «ПСЖ» столкнулся в течение трудных последних шести месяцев под руководством прошлогоднего тренера Кристофа Гальтье, была попытка найти баланс в атаке. Когда Неймар выбыл из строя из-за травмы, Мбаппе и Лионель Месси возглавили нападение в схеме 3-5-2, но ни один из них не стал острием атаки для команды. Мбаппе имел тенденцию дрейфовать далеко влево, в то время как Месси постоянно опускался в полузащиту.

Гальтье компенсировал это тем, что в качестве довеска использовал полузащитника, будь то Витинья или Карлос Солер. Они делали менялись позициями с Месси, чтобы выходит в атаке. Это оказалось неудобным средством и было слишком требовательно к полузащитникам команды.

Марко Асенсио globallookpress.com

Первые матчи при новом тренере Луисе Энрике говорят о том, что отклонения от его любимой схемы 4-3-3 будут редкими, поэтому потребность в острие атаки сохраняется.

Какую форму примет этот нападающий в системе испанца, является ключевым вопросом, поскольку в прошлом он тасовал разные профили. Он решил начать свои первые два предсезонных матча с новичком Марко Асенсио в атаке, а не с Экитике.

Молодой француз является более традиционным центральным нападающим, но только 12 из его 25 матчей в прошлом году начались в стартовом составе, отчасти потому, что Гальтье чувствовал, что он борется за место с Мбаппе, Месси и Неймаром.

Это всегда могло сыграть против него, независимо от баланса, который его профиль игрока мог предложить коллективу. После того, как он забил всего три гола в лиге, похоже, было принято решение искать форварда где-то еще, хотя Экитике еще предстоит провести предсезонную подготовку под руководством Луиса Энрике.

Вместо этого Асенсио сходу получил место в старте, решение, напоминающее последние этапы пребывания Луиса Энрике на посту главного тренера сборной Испании. Изначально Асенсио впечатлил в роли ложной девятки испанской команды; он ассистировал в матче против Швейцарии в Лиге наций в сентябре прошлого года, затем продолжил эту роль на чемпионате мира.

«Когда (Асенсио) пришел к нам в июне и сентябре, он хорошо себя показал, но теперь он на другом уровне», — сказал Луис Энрике после голевой передачи игрока в победном товарищеском матче против Иордании (3:1) перед турниром. «Он был великолепен в роли "девятки ", связав игру. Мы ограничили его передвижение по полю, чтобы он чаще появлялся в зонах, где может нанести урон, и он был великолепен».

Испания в конечном итоге вылетела с чемпионата мира после очередной демонстрации «смерти от тысячи передач» против Марокко в 1/8 финала, где у них было 77% владения мячом, один удар в створ за 120 минут, ничья 0:0, а затем поражение по пенальти. У Асенсио никогда не было серьезной голевой статистики; он забил только дважды за сборную Испании в 37 матчах, в то время как на клубном уровне он очень редко исполнял роль центфорварда.

На каких позициях Асенсио играл за «Реал» theathletic.com

Еще рано судить, но то, как Асенсио играл в предсезонке — в победном матче против французского «Гавра» (2:0) перед тем, как ПСЖ улетел в турне по Азии, и в нулевой ничьей с саудовским «Аль-Насром» в Японии — наводит на размышления. Луис Энрике не ставит на «ложную девятку», как на предпочтительный подход этой команды.

Асенсио, во всяком случае, играет как более ортодоксальный центральный нападающий.

Время от времени он опускается пониже, чтобы связать игру, но он также пытался прорываться в штрафную и напрягать центральных защитников. Так что он показал себя как эффективный вариант, который позволил бы Луису Энрике переключаться между различными комбинациями в атаке.

Тем не менее, Асенсио никогда не будет традиционным центрфорвардом, и его инстинктом всегда будет дрейфовать между линиями как игрок с высоким касанием. Фланговые игроки «ПСЖ» — будь то Мбаппе, Неймар или Ли — предпочитают выходить на поле, чтобы диктовать темп атаки, номинально занимая место, которое испанец мог бы занять в качестве ложной девятки. Более естественный центрфорвард оставил бы это пространство открытым для вингеров, которые могли бы использовать их для прорывов к штрафной.

Однако пока у главного тренера есть Асенсио и никому не известный Экитике как единственные текущие варианты. Учитывая амбиции ПСЖ, этого просто недостаточно.

И именно поэтому «ПСЖ» выбрали Хёйлунна, игрока с типичными качествами «девятки», как с точки зрения его скорости, так и его физического присутствия, чтобы прижать защитников.

Примечательно, что им восхищается менеджер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, еще один сторонник позиционной системы 4-3-3. Будет ли развиваться эта трансферная битва, еще неизвестно, учитывая что ПСЖ может выйти из борьбы.

Но два клуба, безусловно, ловят рыбу в одном пруду, и это может продолжаться независимо от того, где Мбаппе будет играть в свой футбол в сентябре.