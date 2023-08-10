Меньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?

Очередной розыгрыш чемпионата Франции по футболу стартует 11 августа. Сезон Лиги 1 откроет матч с участием «Ниццы» и «Лилля».

Кто выиграет Лигу 1 в сезоне 2023/24?

Главный фаворит в чемпионате Франции один и не меняется уже давно — это «Пари Сен-Жермен». Парижане выигрывали титул в девяти из последних 11 сезонов, и сейчас настроены сделать это в очередной, третий раз подряд. Более того, они готовы замахнуться на домашний требл. А вот Лига чемпионов — это совсем другая история...

Конечно, в прошлом сезоне ПСЖ заставил своих фанатов понервничать, что стало еще одним поводом для масштабной летней перестройки. Бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике заменил Кристофа Гальтье у руля команды и приступил к обновлению состава.

Самым громким стал уход Лионеля Мессии в МЛС, но Мауро Икарди и Серхио Рамос — другие достойные внимания игроки, покинувшие клуб. А ведь еще нет уверенности в том, что в парижском клубе останутся Марко Веррати, Неймар и Килиан Мбаппе. Если француз все же покинет ПСЖ, шансы команды на чемпионство понизятся, но все равно останутся высокими.

Клуб из французской столицы не спал на трансферном рынке: Мануэль Угарте — отличное приобретение в полузащите, а Люка Эрнандес и Милан Шкриньяр усилят оборону. Нападающий Гонсалу Рамуш должен компенсировать потенциальный уход Мбаппе, а если Килиан останется еще на сезон — усилить огневую мощь ПСЖ.

Прибытие Марко Асенсио из «Реала» в качестве бесплатного трансфера было удачным ходом, а пришедший из «Мальорки» Ли Кан-ин — еще одно интересное дополнение к составу. К тому же Хави Симонс вернулся после весьма успешной командировки в голландский ПСВ.

И не будем забывать об идущей к завершению сделке по трансферу Усмана Дембеле из «Барселоны». Короче говоря, нельзя сказать что ПСЖ стал слабее, скорее наоборот. Вот только как быстро успеют новички парижан сыграться?

Луис Энрике globallookpress.com

В прошлом сезоне ПСЖ финишировал всего на одно очко впереди «Ланса» и подопечные Франка Эза, еще 4 года назад игравшие в Лиге 2, постараются повторить успех в предстоящей кампании, но им придется параллельно выступать в Лиге чемпионов (впервые за 21 год), что станет серьезным испытанием.

Продавшие звездного полузащитника Секо Фофана в «Аль-Наср» и бельгийского форварда Лоиса Опенда в «Лейпциг» «кроваво-золотые» вряд ли будут столь же сильны в этот раз.

«Ланс» сделал несколько полезных трансферов: очень талантливый центральный полузащитник Энди Диуф перешел из «Базеля» через «Ренн», много интереса и по поводу 19-летнего вингера Оскара Кортеса, который перешел из «Мильонариос» в своей родной Колумбии. Но заместить потери главных звезд им пока не удалось.

И, наконец, «Марсель», переживающий титульную засуху после выигранного в сезоне 2009/10 чемпионства. Провансальцы тоже хорошо потрепали нервы «Пари Сен-Жермен» в прошлом сезоне, но во второй половине кампании сильно сдали, в итоге заняв только третье место в Лиге 1.

В итоге летом Марселино сменил Игора Тудора на тренерском мостике, и «Марсель» сильно перетасовал и усилил свой состав, заплатив немалые деньги за подписание хавбека «Шеффилда» Илимана Ндиайе, вингера «Уотфорда» Исмаилы Сарра и защитника «Атлетико Мадрид» Ренана Лоди.

Полузащитник Джеффри Кондогбиа должен оказаться удачным приобретением из стана «матрасников», в то время как Пьеру-Эмерику Обамеянгу есть что доказать после провала в «Челси». Еще один примечательный игрок — украинец Руслан Малиновский, выкупленный у «Аталанты». Если Алексис Санчес подпишет новый контракт, шансы «Олимпика» выглядят неплохо.

Кто финиширует в топ-4 и зоне еврокубков Лиги 1?

С расширением Лиги чемпионов с 32 до 36 команд Лиге 1 было выделено еще одно место для нового этапа лиги, а это означает, что три лучших клуба в сезоне 2023-24 получат путевки на групповой этап, а команда, занявшая четвертое место выйдет в третий квалификационный раунд.

В сезоне 2020/21 «Лилль» выиграл лигу будучи аутсайдером, опередив «ПСЖ» на одно очко в последний день. С тех пор они не могли попасть даже в четверку. В прошлом сезоне выездной ничьей 1:1 с «Труа» в последний день сезона было достаточно, чтобы «мастифы» обеспечили себе последнее еврокубковое место уведя его у «Монако».

«Лилль» в прошлом сезоне выделялся своей защитой, контратаками и прессингом, заняв в второе место в Лиге по количеству ударов после вынужденных высоких потерь мяча соперником. «Мастифы» сохранили своего главного бомбардира Джонатана Давида, который забил 24 гола в прошлом сезоне.

В полузащиту вернулся дуэт Бенджамина Андре и Анхеля Гомеша, а их лучший защитник Тиагу Джало, который пропустил всю вторую половину сезона из-за травмы, вернется в состав, где компанию ему составят пришедший свободным агентом Самюэль Умтити и еще один португалец Тиагу Сантуш.

Атаку усилил исландский атакующий полузащитник Хакон Арнар Харальдссон, которого высоко оценивают, несмотря на молодость. Шансы «Лилля» на место в четверке весьма неплохи.

«Ренн», принадлежащий одному из самых богатых людей Европы (Франсуа Пино), известен своей невероятной молодежной академией, но под руководством технического директора Флориана Мориса и главного тренера Бруно Женезио они стали одними из лучше всего управляемых клубов в Европе, да и смотреть на их футбол — сплошное удовольствие.

Летом состав «красно-черных» пополнили полузащитники Энцо Ле Фе и Людовик Блас из «Лорьяна» и «Нанта» соответственно, два очень интересных атакующих усиления. Хорватский хавбек Ловро Майер может уехать в Германию, а Мартин Терье пропустит начало сезона из-за травмы, но за «Ренном» будет интересно наблюдать.

«Монако», занимавший третье место в течение двух кампаний подряд, выпал из лигочемпионской тройки в прошлом сезоне, а вдобавок ключевой для них защитник Аксель Дисаси подписал контракт с лондонским «Челси».

Тем не менее, Мохаммед Салису, прибывший из «Саутгемптона» должен оказаться полезной заменой, кроме него подписали еще двух защитников, а добавление в состав вратаря Филиппа Кона, который сменит Александра Нюбеля, еще больше укрепит их оборонительный потенциал.

Монегаски были вторым по забитым мячам после «ПСЖ» в Лиге 1 в прошлом сезоне, а теперь они укрепили и хромавшую защиту. И, хотя они сейчас далеко не та команда, которая завоевала титул в 2017 году, под руководством нового тренера Ади Хюттера они должны сделать решительную попытку обеспечить себе место в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Лион» выиграл семь подряд титулов Лиги 1 с 2002 по 2008 год, и фанаты надеются, что дни было славы скоро вернутся, ведь они будут проводить первый полный сезон при американском миллиардере Джоне Тексторе в качестве владельца. На это потребуется время, но конечная цель — бросить вызов «ПСЖ» на вершине таблицы.

Пока же они будут вести борьбу за место в четверке. В прошлом сезоне их тащил за собой Александр Ляказетт, вернувшийся в «Лион» и получивший капитанскую повязку. Переживающий вторую молодость форвард закончил прошлый сезон с 27 голами, всего на один мяч отстав от Килиана Мбаппе.

Календарь и таблица Лиги 1

Летом команду покинул атакующий полузащитник Уссем Ауар, по-прежнему нет ясности о будущем нападающего Брадли Барколы. В полузащиту тем временем был добавлен бывший игрок «Арсенала» Энзли Мейтленд-Найлз. Если Ляказетт проведет еще один вдохновенный сезон, «Олимпик» может вернуться в Лигу чемпионов.

Темные лошадки

«Страсбург» может стать сюрпризом этого сезона с Патриком Виейра в качестве тренера и новыми владельцами — теми же самыми, что и у «Челси». Президент «Страсбурга» Марк Келлер сохранил свой пост и настаивает на том, что команда Лиги 1 будет «братом», а не фарм-клубом для своих партнеров из западного Лондона.

Вийера харизматичен и достаточно опытен, чтобы возглавить этот амбициозный проект. После того, как эльзасцы едва избежала вылета в прошлом сезоне, они нацелены на немедленное улучшение результатов, а затем на среднесрочную цель регулярно занимать места между четвертым и восьмым.

Еще один интересный клуб — «Лорьян», у которого есть блестящий тренер в лице Режиса Ле Бри и очень последовательное представление о том, чего они хотят — они купили интересных игроков и пестуют культуру игры в привлекательный футбол.

«Ницца» может ворваться в борьбу после того, как этим летом потратила деньги на нападающих Терема Моффи и Джереми Бога. Морган Сансон также присоединился к клубу на правах аренды из «Астон Виллы» и будет стремиться произвести впечатление после того, как провел прошлый сезон в «Страсбурге».

Отметим, что на тренерский мостик «Ницца» пригласила бывшего помощника Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло» Франческо Фариоли, который впервые познакомился с нынешним боссом «Брайтона» после того, как написал о нем в блоге. Впечатленный, Де Дзерби предложил ему работу.

В качестве главного тренера 34-летний Фариоли успел поработать в турецких «Аланьяспоре» и «Фатих Карагюмрюке», но большого самостоятельного опыта у него нет и результат его работы у руля одного из старожилов Лиги 1 может быть как неожиданно хорошим, так и полным провалом.

Есть также группа клубов («Монпелье», «Тулуза», «Реймс», «Клермон»), которые находятся в зоне, которую французы называют «le ventre mou» (мягкий живот), где от них по ходу сезона не ожидается ни успехов ни провала.

Кто вылетит из Лиги 1 в сезоне 2023/24?

В прошлом сезоне из Лиги 1 вылетели сразу четыре команды — «Осер», «Аяччо», «Труа» и «Анже», поскольку французы сократили количество клубов с 20 до 18 в сезоне 2023-24. Это означало, что только две команды, «Гавр» и «Мец», поднялись из Лиги 2. Традиционно, они главные претенденты на то, чтобы вернуться обратно.

Однако один положительный момент для обоих клубов заключается в том, что ни разу за последние 85 лет французского футбола в высшем дивизионе команда, получившая повышение, не опускалась обратно в первом же сезоне.

Основная задача аутсайдеров будет заключаться в том, чтобы избежать стыковых матчей, в которых сыграет команда, занявшая 16-е место в сезоне 2023–2024. Если не считать «Гавра» и «Меца», беспокоиться должен также «Нант», который чуть не вылетел в мае, спустя всего три месяца после ничьей с «Ювентусом» в плей-офф Лиги Европы.

Все прогнозы на Лигу 1

«Брест» также был одной из худших команд лиги в прошлом сезоне, и избежал вылета только чудом. «Пираты» проиграли в лиге 16 раз, но трех побед в последних четырех матчах хватило, чтобы остаться в Лиге 1 еще на один сезон. Летом у команды не было большой трансферной активности и она выглядит бледно даже по сравнению с новичками лиги.