Жертва своего успеха. История увольнения Патрика Виейра из «Кристал Пэлас»

Судьбабыла решена в четверг, 16 марта, после переговоров в течение дня между четырьмя основными владельцами клуба:

Хотя и высказывались аргументы в пользу сохранения Виейра на его посту, они пришли к выводу, что его позиция несостоятельна, и Пэриш сообщил французу об увольнении по телефону, когда он ехал на тренировочную площадку в 7 утра в пятницу. Спортивный директор Дуги Фридман поговорил с тренерами Виейра, Осианом Робертсом, Кристианом Уилсоном и Саидом Айгуном, чтобы сообщить им, что они также были уволены.

Виейра это решение не удивило, хотя он предпочел бы беседу с глазу на глаз, но заявление Пэриша, подтверждающее его уход после 20 месяцев руководства, было необычайно великодушным. Председатель совета директоров «Пэлас» выразил «огромное сожаление» по поводу этого «трудного решения» и заявил о «значительном влиянии» Виейры на клуб с момента его прихода.

Тем не менее, это решение было принято Пэришем, который все больше нервничал по мере ухудшения турнирного положения команды.

Структура владения клубом означала, что необходимо было достичь единодушного согласия или согласия большинства — даже если на самом деле именно Пэриш диктует принятие решений. Поэтому присутствие Харриса на стадионе «Амекс», где он наблюдал за поражением «Пэлас» со счетом 0:1 от главных конкурентов, «Брайтон энд Хоув Альбион» в среду, хотя и являлось частью заранее запланированной поездки из США, не увеличивало шансы тренера сохранить свою работу.

The Athletic связался с широким кругом инсайдеров в «Пэлас», чтобы составить картину того, как почва медленно уходила у Виейра из-под ног. Вот что было раскрыто:

— «Пэлас» серьезно рассматривал возможность увольнения Виейры в феврале 2022 года.

— Некоторых игроков-ветеранов и руководителей не убедил уровень его тренерского штаба.

— Катастрофические сборы в Турции и скандал на рождественских тренировках еще больше выбили команду из колеи.

— Виейра был разочарован трансферами клуба.

Патрик Вийера globallookpress.com

Виейра оставляет «Пэлас» на 12-м месте в Премьер-лиге, позиции, которую они сохраняют с начала января, несмотря на серию из 11 матчей без побед, и накануне поездки в гости к его бывшей команде «Арсеналу» в воскресенье («Пэлас» проиграл со счетом 1:4 — прим. ред.). Тренер молодежной команды Пэдди Маккарти будет главным тренером в этом матче — до двухнедельного международного перерыва.

Быстрое назначение во время этого перерыва дало бы новому тренеру время поработать со своей командой, и Рой Ходжсон является сильным претендентом на то, чтобы во второй раз взять на себя управление клубом.

Но кто бы ни пришел, он будет вынужден быстро изменить ситуацию, учитывая, что «Пэлас» находится лишь на три очка выше зоны вылета и на пять очков впереди находящегося на дне «Саутгемптона», в условиях все более перегруженной таблицы.

Между тем, для 46-летнего Виейра этот внезапный конец его первого тренерского опыта в Премьер-лиге оставит чувство разочарования, а также неуверенности в том, что может произойти дальше в его карьере.

Это кажется почти немыслимым, учитывая, что «Пэлас» завершил прошлый сезон на высокой ноте — выиграв восемь из последних 16 игр во всех соревнованиях, включая выход в полуфинал Кубка Англии, — но уход Виейра с «Селхерст Парк» мог на самом деле произойти гораздо раньше, чем это в итоге случилось.

Французу всегда приходилось жить со знанием того, что он не был первым выбором «Пэлас» в качестве замены Роя Ходжсона в июле 2021 года, поскольку клуб изначально нацеливался на двух более опытных тренеров в лице Люсьена Фавра и Нуну Эшпириту Санту.

Но Виейра стремился оставить свой след и впечатлил наблюдателей своим твердым, но справедливым стилем управления. Он внедрил двойные тренировочные сессии в течение своей первой предсезонки и ввел суровую дисциплинарную систему, согласно которой игроков штрафовали за опоздание. Молодых игроков, присоединявшихся к главной команде из академии, отправляли обратно, если они опаздывали хотя бы на минуту.

Болельщики приветствовали такою внушительную фигуру в качестве тренера, но неизбежно возникали опасения по поводу того, обладал ли управленческим опытом, необходимым для управления клубом Премьер-лиги, бывший капитан, завоевавший кучу титулов, включая победу на чемпионате мира.

Патрик Вийера globallookpress.com

Эти сомнения, похоже, были развеяны серией, включавшей всего два поражения в его первых 12 матчах чемпионата, в которою вошла впечатляющая выездная победа со счетом 2:0 над чемпионом «Манчестер Сити». Однако следующие 12 матчей, в которых «Пэлас» выиграл всего дважды и проиграл шесть раз, вызвали серьезные опасения у руководства клуба.

К тому времени, когда Виейра повез свою команду в гости к «Уотфорду» в конце февраля, его положение уже было шатким, и поражение в тот день положило бы конец его пребыванию на посту тренера. Вместо этого победа со счетом 4:1 ослабила давление на специалиста, и «Пэлас» продолжил сезон стильно: «Арсенал» был разгромлен со счетом 3:0 в одном из самых ярких выступлений в истории клуба в Премьер-лиге, и были столь же впечатляющие результаты в матчах против «Вулверхэмптона», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Пэлас» завершил дебютный сезон Виейра с несколькими клубными рекордами в Премьер-лиге — первая положительная разница мячей, наименьшее количество поражений, наименьшее количество пропущенных голов и второе место по количеству голов, побед и очков. Добавьте к этому первую поездку на «Уэмбли» с 2016 года и немного захватывающего атакующего футбола, сыгранного молодой, динамичной командой, и получите очень приятный первый год.

Но второй год был годом регресса, даже если не все неудачи команды были связаны с Виейра.

Есть вопросы и к кадровой политике клуба, в которой тренер имел лишь ограниченное право голоса. Вместо этого решения о трансферах принимались под руководством Фридмана и формировались за счет средств, предоставленных совладельцами клуба Пэришем, Харрисом, Блитцером и Текстором.

Эти шаги были осложнены разногласиями в совете директоров по поводу стратегии: Текстор был амбициозен и готов тратить деньги, тогда как Пэриш, обжегшийся на прошлых ошибках, был более осторожным.

Неспособность должным образом укрепиться во время трансферного окна прошлым летом, в частности, не заменить Конора Галлахера, который вернулся в «Челси» после годичной аренды, дорого обошлась команде. Энергия и атакующие усилия, продемонстрированные лучшим игроком года «Пэлас», стали ключевым элементом игровой системы Виейра и позволили ему попасть в сборную Англии. Его уход создал дыру в сердце команды, которая так и не была заполнена.

Полузащитник Шейк Дукур присоединился к клубу прошлым летом из французского «Ланса», но его рассматривали как прямую замену также уходящему Шейху Куяте, и хотя «Пэлас» надеялся продлить аренду Галлахера, этого не произошло.

Патрик Вийера globallookpress.com

Учитывая, что ни один из других летних новичков «Пэлас» не стал регулярным игроком основы — такие молодые игроки, как Малком Эбиоуэй и Люк Планж впоследствии были отданы в аренду клубам из низших дивизионов; а защитник сборной США Крис Ричардс, пришедший из мюнхенской «Баварии», страдал из-за травм — Виейра фактически работал с более слабой командой, чем в прошлом сезоне.

Ключевой областью беспокойств была полузащита была, особенно с учетом того, что Уилл Хьюз не смог закрепиться в стартовом составе. Это было лишь частично исправлено подписанием в январе Альберта Самби Локонга и Науиру Ахамада, но ни у одного из игроков не было большого опыта в Премьер-лиге, которого Виейра хотел видеть у новичков, о чем он неоднократно говорил.

Было также беспокойство по поводу отсутствия надежного третьего центрального защитника — учитывая историю травм Ричардса и ухудшающуюся форму 34-летнего Джеймса Томкинса — и кого-то, кто мог бы конкурировать с Тайриком Митчеллом на левом фланге.

Хуже всего было то, что руководство «Пэлас» отказалось усилить атаку еще одним игроком, несмотря на продажу Кристиана Бентеке в августе. Это означало, что Виейра работал с Вильфридом Заа, иконой «Пэлас», но с игроком, у которого заканчивался последний год контракта, а также с Одсонном Эдуаром, Джорданом Айю и Жаном-Филиппом Матетой, ни один из которых не претендовал на то, чтобы стать регулярным игроком стартового состава.

Добавьте к этому Натаниэля Клайна и Джеффри Шлуппа, и вырисовывается закономерность: игроки, которые когда-то рассматривались как варианты для ротации, оказываются повышенными до статуса первого выбора.

Проблема была не только в трансферах. Не будем забывать про фарс, устроенный руководством прошлым летом, когда Виейра был вынужден разделить свой основной состав, чтобы завершить запланированные предсезонные матчи.

Десять из его старших игроков были в группе, которая отправилась в Сингапур и Австралию на крупные товарищеские матчи против «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Лидса», в то время как остальные игроки, которые либо не соответствовали визовым требованиям для въезда в эти страны, либо не подходили, остались дома, чтобы сыграть серию разминочных матчей в пригороде Лондона против команд низшей лиги. Это не облегчило работу Виейра по объединению команды.

На самом деле «Пэлас» довольно хорошо начал сезон, набрав очко в гостях у «Ливерпуля» и победив «Астон Виллу» со счетом 3:1 в первых трех матчах, но в этом контексте неудивительно, что результаты за последние восемь месяцев были такими нестабильными. Они выиграли два подряд матча чемпионата всего один раз за весь сезон, и Виейра критиковали за его неспособность быть более прагматичным, когда стало ясно, что его прогрессивный стиль, основанный на владении мячом, не подходит для игроков, которые теперь были в его распоряжении.

Его ответ на вопрос после досадного поражения от «Эвертона» со счетом 0:3 в октябре, рассматривал ли он возможность сыграть с двумя опорными полузащитниками в отсутствие дисквалифицированного Дукура, резюмировал его негибкий подход. «Нет», — просто сказал он.

Патрик Вийера globallookpress.com

Тот проигрыш на «Гудисон-парк» стал судьбоносным по другой причине.

То, как после этого Шон Дерри (помощник Вийера — прим. ред.) раскритиковал игроков в раздевалке — требуя более высоких стандартов и большей гордости за футболку, которую они носили, — положило начало событиям, приведшим к уходу главного тренера команды в конце января.

Виейра чувствовал, что Дерри превысил свои полномочия, и их отношения так и не восстановились, а в конечном итоге главный тренер взял на себя ответственность за решение уволить его, что удивило других высокопоставленных чиновников клуба.

Дерри, легенда среди болельщиков «Пэлас» в его игровые дни, так и не был заменен, что также вызвало опасения по поводу опыта и качества тренерского штаба Виейра.

Помощник тренера Осиан Робертс высоко ценится на международной арене за свою работу тренера-инструктора в Уэльсе. Отношения Виейра с его правой рукой сформировались, когда он изучал тренерские основы под руководством Робертса.

Робертс впечатлял работой с коллегами-тренерами, но вот активно тренировать игроков — это было совсем другое дело. Его отсутствие опыта в английском футболе также вызывало беспокойство. Некоторые из его теоретических занятий с командой на тренировочной базе вызывали сомнения у игроков-ветеранов.

Другой тренер первой команды, Кристиан Уилсон, работал под руководством Виейра в молодежной команде «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» в МЛС и французской «Ницце», но многие считали, что от него мало помощи тренеру.

Саид Айгун, которого пригласили в качестве тренера по развитию, чтобы преодолеть разрыв между академией и основной командой, был фактически понижен в должности до роли аналитика, поскольку от него было мало толку. Ему также не удалось наладить хорошие отношения с другими сотрудниками клуба.

Некоторое беспокойство вызывал подход к подготовке к матчам. Тренировки в начале недели проходили в форме улучшения физической формы и ознакомления со структурой. Только в конце недели началась работа по адаптации подготовки к тому, как, вероятно, сыграют будущие соперники.

Однако отношения Виейра с большинством его игроков были хорошими, по крайней мере, до самого последнего спада команды. Большая часть состава оценила его чуткий подход к управлению персоналом — хотя время от времени случались вспышки гнева, он предпочитал создавать гостеприимную и уважительную обстановку.

Он часто почти не разговаривал со своими игроками сразу после особенно разочаровывающих выступлений, предпочитая проводить такие беседы на тренировочной базе, когда эмоции остыли.

Патрик Вийера globallookpress.com

Игроки нашли его доступным, скромным, открытым и честным, и у него были хорошие отношения с символом команды Заа: на тренировках они часто поддразнивали друг друга относительно своих игроцких талантов. Поразительно, что, когда Заа усомнился в тактике «Пэлас» после разочаровывающей домашней ничьей с «Брентфордом» в августе, Виейра не упрекнул своего звездного игрока.

В последние недели среди некоторых членов команды действительно начало возникать разочарование, но больше всего пострадали те, кто не получал регулярного игрового времени в основной команде, и поэтому можно было ожидать, что они будут недовольны.

Уважение к Виейра не было проблемой, и это распространялось на все уровни клуба, от персонала в столовой до высшего руководства. Виейра чаще всего разговаривал с Фридманом и часто с Пэришем, который в октябре публично расхваливал своего менеджера. «Это невероятно, насколько он нам подходит», — сказал он. «Он такая вдохновляющая личность. Он уделяет время абсолютно всем в клубе».

Слава Виейра также помогла «Пэлас» привлекать игроков. Галлахер говорил о желании учиться у бывшего полузащитника «Арсенала», «Ювентуса» и сборной Франции.

Присутствие Виейра было основным фактором, побудившим Эбиоуэя выбрать «Пэлас» вместо «Манчестер Юнайтед», когда он покинул «Дерби Каунти», и арендованный у «Арсенала» в январе Локонга назвал Вийера основным фактором, побудившим его на переход.

Майкл Олизе, перешедший из «Рединга» в качестве первого подписания Вийера, был вдохновлен тренером, чье стремление работать с молодыми игроками в первую очередь и способствовало тому, что «Пэлас» предоставил ему эту работу.

Отказ Виейра играть на достижениях своей блестящей карьеры в клуба и сборной произвел впечатление на тех, с кем он работал в «Селхерст Парк». Любые попытки обсуждать его дни в качестве игрока — по крайней мере публично — пресекались. Это был Патрик Виейра, тренер «Пэлас», а не Патрик Виейра, «Непобедимый» из «Арсенала», или чемпион Франции и Европы. Эти триумфы упоминались только тогда, когда он считал их как-то соотносящимися с тем, что испытывали его игроки.

Разочарование Виейра по поводу трансферов заставило его задуматься о своем долгосрочном будущем. Он был заинтригован возможностью сменить Джесси Марша на посту тренера в «Лидс Юнайтед», когда американец был уволен в начале февраля, хотя это так и не переросло во что-то серьезное.

«Пэлас» не стал бы мешать Виейра — тот факт, что никаких официальных переговоров о новом контракте не было, несмотря на то, что его соглашение истекало в конце следующего сезона, был признаком этого — но в конечном итоге его неспособность организовать возрождение команды после чемпионата мира привело к его отставке.

Признаки опасности начали появляться еще с декабря, во время недельного сбора в Турции, шанса перегруппироваться и поработать над тактическими вопросами под средиземноморским солнцем во время чемпионата мира. Это имело неприятные последствия. Погода была скверной, и настроение нескольких игроков, не попавших на ЧМ-2022 в Катаре, было еще сквернее, что портило его всем остальным.

Патрик Вийера globallookpress.com

На Рождество дела пошли еще хуже, когда два игрока основы поссорились во время тренировки — один возражал против того, как другой грубо играл против игроков академии. Оба футболиста были исключены из состава на матч с «Фулхэмом», которым 26 декабря возобновлялся сезон АПЛ, а затем были поспешно возвращены в команду на Рождество.

Это было одно из нескольких решений Виейра, вызвавших недоумение в клубе. Настойчивое требование от Заа, Олисе, Эберечи Эзе и Эдуара играть не на их оптимальных позициях было предметом разногласий; Другим было то, что Шлупп продолжал играть вместо Хьюза в полузащите.

Эти решения считались следствием чрезмерной веры в Робертса. Виейра мог быть формально главным, но многие его решения находились под сильным влиянием его помощника.

А дальше все покатилось, как снежный ком. Та игра с «Фулхэмом» закончилась домашним разгромом со счетом 0:3, после того, как «Пэлас» остался вдевятером. «Борнмут» был обыгран в канун Нового года, но разгром от «Тоттенхэма» со счетом 0:4 на «Селхерсте» 4 января — все голы были забиты за 25 хаотичных минут второго тайма — заставил Виейра переосмыслить взгляд на вещи.

Он вернулся к тактике, ориентированной прежде всего на оборону, что закрыло дыры в его похожей на решето защите, но сделало это за счет почти любых атакующих амбиций: «Пэлас» стала первой командой Премьер-лиги с тех пор, как «Опта» начала собирать данные в сезоне 2003-04 гг, которая провела три игры подряд без единого удара в ство.

Удача также отвернулась от Виейра. Причуд календаря привела к тому, что в первые три месяца 2023 года «Пэлас» провел ужасную серию игр почти исключительно против лучших команд. Но в то время как команды ниже их в таблице оказались способными добывать неожиданные победы над превосходящим их противником, Виейра просто не мог добиться от своих парней решающего удара.

Когда они, наконец, создали выигрышную ситуацию, забив гол во втором тайме матча с «Брентфордом» 18 февраля, ужасная игра его игроков позволила сопернику сравнять счет в концовке матча.

Никто в «Пэлас» не хотел, чтобы работа Виейра в команде закончилась таким образом, особенно с учетом того, как он проникся идеалами нового клуба и быстро стал частью сообщества.

Он был первым темнокожим тренером клуба, а после ухода Хоуп Пауэлл из «Брайтона» в октябре — единственным чернокожим тренером в Премьер-лиге или женской Суперлиге. Для клуба, который гордится тем, что базируется на юге Лондона, одном из самых этнически разнообразных районов Великобритании, это действительно имело значение.

Его дух общности с клубным сообществом был не просто показухой. Во время мероприятия фонда Palace For Life в ноябре 2021 года он встречался с болельщиками «орлов» с синдромом Дауна. Один из них спросил, попадет ли «Пэлас» в четверку лучших, на что Виейра ответил: «Если мы попадем в четверку лучших, я приглашу вас на ужин». Этого не произошло; вместо этого Виейра провел с ними тренировку на клубной базе.

Патрик Вийера globallookpress.com

Фанаты прониклись теплотой к характеру Виейра, и саундтреком ко второй половине прошлого сезона, особенно в Кубке Англии, стала песня, переделанная из песни фанов «Челси» в честь их тогдашнего тренера Томаса Тухеля: «У нас есть Супер Пат Виейра». Когда это кричали 40 000 болельщиков «Пэлас», которые заполнили один конец «Уэмбли» перед полуфиналом Кубка Англии против «Челси» в апреле, все казалось возможным.

Но сказка закончилась. В тот день «Челси» обыграл «Пэлас» со счетом 2:0, атмосфера на «Селхерст Парк» в этом сезоне была плохой, а выездные игры были омрачены все более жаркими спорами среди болельщиков по поводу того, заслуживает ли Виейра сохранения своей работы. Даже кубки, главный козырь Виейра в прошлом сезоне, принесли всего одну победу в рамках двух турниров.

В некотором смысле Виейра стал жертвой своего успеха. Ожидания в этом сезоне были значительно выше после достижений прошлой кампании, как Пэриш подчеркивал в октябре. «Речь идет о том, чтобы попытаться достичь точки, когда мы действительно верим, что являемся постоянным участником Премьер-лиги, и нам не угрожает вылет, — сказал он, — когда мы целимся выше, на европейскую квалификацию и выигрываем трофеи, а не смотрим вниз».

Сам Виейра купился на это, сказав болельщикам в своем обращении на поле в мае, что он «увидит вас всех в следующем сезоне с более высокими амбициями».

Как выяснилось, он и его команда не смогли справиться с этим, и Пэриш и его совладельцы начали действовать до того, как посчитали, что будет слишком поздно. Для председателя совета директоров даже угроза вылета обратно в Чемпионшип для клуба, который вот уже десять лет является частью национальной элиты, была бы непосильной трагедией.

Уход Виейра окрашен скорее печалью, чем гневом, и некоторые из захватывающих выступлений, которые зажгли прошлый сезон, всегда будут вспоминаться с признательностью. Но с учетом имеющихся в его распоряжении ресурсов — а многие считают его состав самой талантливой командой в истории «Пэлас» — он не смог пережить сезон, который не привел к какому-либо значимому прогрессу.