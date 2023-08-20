Справились и без Кейна. Яркие «шпоры» Постекоглу одолели посредственный «МЮ»

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче второго тура чемпионата Англии по футболу. На 50‑й минуте счет открыл Пап Сарр, в концовке матча защитник манкунианцев Лисандро Мартинес срезал мяч в собственные ворота. «Тоттенхэм» набрал четыре очка в двух стартовых турах премьер‑лиги, команда Эрика тен Хага — три.

«МЮ» подвела реализация

Автор Daily Mail Риат Аль-Самаррай считает, что «ММанчестер Юнайтед» был наказан за разбазаренные моменты в первом и начале второго тайма.

«На этой неделе Эндж Постекоглу сказал, что "Тоттенхэму" придется пострадать на пути к радости. Оказывается, был более приятный способ добиться этого — матч с "Манчестер Юнайтед". И как же "Шпорам" это нравилось, с этими короткими передачами и этой свободой атаковать после столь долгого времени в стилистических наручниках других тренеров.

Они работали с удовольствием, и это было удовольствие смотреть. Они остались в игре в первом тайме, уступая сопернику, и выиграли матч во втором, когда побежали в атаку на команду без идей и с большим количеством проблем.

Решающий вклад внесли Папе Матар Сарр и автогол Лисандро Мартинеса, поскольку они на табло, но все было сложнее, потому что речь шла о многогранных талантах Ива Биссумы, хитрости Джеймса Мэддисона и счастливой ауре команды с ясной целью.

Неужели прошло несколько дней с тех пор, как они потеряли Гарри Кейна? Это будет по-прежнему ранить "Шпоры", и, конечно же, Ришарлисон не выглядит пока подходящей заменой, но если уход форварда сняло с Постекоглу давление на этот сезон, то он опережает график.

Действительно, это был день, который начался с протестов на улицах по поводу повышения цен и закончился тем, что не кто-то другой, а Пьер-Эмиль Хеёбьерг закрутил поворот Кройффа на Джейдоне Санчо, незадолго до того, как это стадион с финальным свистком обрел атмосферу рейв-вечеринки.

Конечно, это может быстро измениться, но зачем портить себе кайф? Даже если это естественный рефлекс болельщиков. "Юнайтед". Это был бардак, как и выступление "МЮ" против "Вулверхэмптона" было ужасным, но разница была в том, что они ушли без очков вместо трех. Здесь они получили то, что заслужили.

Они не были катастрофично плохи — в первом тайме они доминировали по моментам со счетом 14:7, и у них были хорошие шансы, а Бруну Фернандеш простил их после удара головой с шести ярдов. Другие моменты были у Маркуса Рашфорда и Алехандро Гарначо, а также был отмененный VAR пенальти за игру рукой Кристиана Ромеро.

Затем, во втором периоде, при счете 1:0, Каземиро вынудил Викарио совершить невероятный сейв, так что это не было капитуляцией. Это не было лекой прогулкой для "Шпор". Но еще раз мы смотрим на эту команду "Юнайтед" и задаемся вопросом, чего Эрик тен Хаг пытается достичь с точки зрения стиля, и как он надеется добиться устойчивого прогресса, когда достойное развитие атак губится провальной реализацией».

Сон Хын Мин возглавил атаку «Тоттенхэма»

Автор The Telegraph Сэм Уоллес впечатлен тем, как «Тоттенхэм» справился с потерей главной ударной силы в атаке.

«Что касается "шпор", это поможет успокоить сердца, трепещущие от перспективы замены Кейна к началу следующего месяца. Из всех нападающих Постекоглу Ришарлисон был наименее впечатляющим, и снова можно было увидеть, как центрфорвард недовольно бормочет, когда его заменили во втором тайме.

Постекоглу строит команду быстро и в неумолимых обстоятельствах, хотя он, безусловно, стремится к переменам. Пятеро из его стартового состава, включая вратаря Гульельмо Викарио, сыграли за клуб менее 20 матчей в лиге, и он снова не полагался на опыт. В состав вошли испанский правый защитник Педро Порро и 20-летний сенегальский полузащитник Сарр вместо Эмерсона Ройала и Оливера Скиппа.

Эта команда "Шпор" под руководством своего нового тренера стремится разыгрывать мяч из-за спины, однако это может нервировать фанатов или даже игроков. Они пережили первый тайм, включая моменты, когда "Юнайтед" должен был забивать. Самый заметный удар головой от Бруну Фернандеша, который он каким-то образом умудрился промазать, даже несмотря на то, что защита "шпор" комфортно уступила ему на фланге.

Постекоглу поверил в энергию молодого полузащитника, который продвинет его команду вперед. Самым надежным игроком "Юнайтед" во владении и движении атаки вперед был Сон Хын Мин, хотя он мало видел мяч на левом фланге. Именно Сон создал два лучших момента для "шпор" в первом тайме, первый из которых был для Сарра и от его удара спас Андре Онана. Второй, за пять минут до перерыва, создал удар Порро, который попал в перекладину.

Без Кейна команда во многом полагается на Сона и Джеймса Мэддисона, которые дают искру изобретательности. Помимо одного прекрасного прорыва из глубины своей половины, Мэддисон до перерыва мало что сделал. "Юнайтед" владел мячом. Рашфорд выглядел неудобным соперником для нового голландского центрального защитника "шпор" Микки ван де Вена, когда нападающий "Юнайтед" оставался с ним один на один, и все же это случалось редко.

Ближе к концу первого тайма рефери Майкл Оливер наказал Антони, а затем, когда Фернандеш добавил свои мысли по этому поводу, Оливер также наказал капитана "Юнайтед". Фернандеш не мог этому поверить и искал Оливера после свистка на перерыве, потому что он всегда так делает. Тем не менее, этот эпизод подчеркнул новую политику нетерпимости к такого рода спорам на поле по поводу решений судьи.

Первый гол "шпор" был забит всего через четыре минуты после перерыва, когда они отправили мяч по левому флангу, где можно было ожидать Люка Шоу, а вместо этого Порро запустил Деяна Кулушевски в свободное пространство. Швед не самы быстрый игрок, но, учитывая время, у него такая левая нога, которая может вызвать проблемы. Его кросс был случайно отклонен, и Сарр смог скорректировать свой бег, чтобы подправить его левой ногой.

Гол должен был зажечь игру, и именно "шпоры" отреагировали лучше. У "Юнайтед" было два шанса, и было два прекрасных сейва от отличного Викарио, первый из которых был самым трудным после удара Каземиро головой. Но весь импульс и уверенность были со "шпорами". Их должно было быть больше, и когда Сон пробивался через линию фронта "Шпор", "Юнайтед" испытывал проблемы.

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Постекоглу в конце концов внес свои изменения и опирался на опыт, чтобы довести игру до конца. Именно двое из этих запасных, Иван Перишич и Бен Дэвис, участвовали во втором голе. Дэвис замкнул прострел Перишича на 83-й минуте, и Мартинес нанес последний удар. Это должен был быть великий день для "Шпор" и, в частности, для Постекоглу».

Первый шаг на долгом пути для «Тоттенхэма»

Автор The Guardian Джонатан Уилсон не спешит рассыпаться в похвалах «Тоттенхэму», находя массу проблем в стане шпор.

«Теплое солнце над "Уайт-Харт-лейн", лишь несколько белых пятнышек на безбрежном голубом небе. Возможно, после всех сгустившихся туч и бардака в межсезонье для "Тоттенхэма" действительно наступает великолепное лето. Или, возможно, "Манчестер Юнайтед" просто неожиданно ужасен. В гостях у "Волков" это сошло им с рук; здесь им это не сошло с рук.

Единственный положительный момент для Эрика тен Хага заключается в том, что "Юнайтед" после двух игр набирает как минимум на три очка больше, чем в прошлом сезоне, но результаты остаются такими же неровными. Они могут огорчаться, проиграв здесь, но им повезло в понедельник, и, несмотря на то, что это была сумбурная, хотя и захватывающая встреча с частыми ошибками и случайными проблесками настоящего мастерства, в их игре было слишком мало стабильности, чтобы утверждать, что они были ограблены.

Между тем болельщики "Тоттенхэма" получают редкое удовольствие, наблюдая за командой, которой хочется быть на поле. И хотя сцена для матча была исключительной, команда пока еще не на том уровне. Или, по правде говоря, даже не близка к этому. Но шум, когда трубач возглавил предстартовое исполнение песни "Когда шпоры идут маршем", был, несомненно, воодушевляющим.

Если и был оптимизм в начале сезона, то он также сдерживался разочарованием домашних болельщиков. Хотя цены на сезонные абонементы были заморожены, изменение классификации игр привело к общему увеличению затрат, и это, как и продажа Гарри Кейна, казалось, испытывало терпение фанатов. "Дерзать- слишком дорого. ENIC вон!", — гласил один флаг, адаптируя девиз клуба, в то время как скандирование в честь Кейна было перепрофилировано на "Используя своих собственных игроков".

Кейн — не столько причина неуверенности в "Тоттенхэме", сколько ее симптом. В какой-то момент лучше всего позволить звезде уйти и искать счастья в другом месте, а не ожидать, что он подчинится требованиям лояльности и пожертвует своими амбициями ради клуба, который застопорился на протяжении четырех лет после выхода в финал Лиги чемпионов.

Однако, каким бы ни казалось принятие произошедшего большинством болельщиков, и каким бы полезным оно ни было для Постекоглу в плане смягчения ожиданий и разъяснения того, что это переходный сезон, это оставляет "шпорам" проблемы в атаке.

Ришарлисон, как и в матче с "Брентфордом" на прошлой неделе, начинал центральным нападающим, но как и тогда толку от этого было мало — отчасти потому, что большую часть своей карьеры он провел на флангах. В общей сложности 12 стартов в лиге плюс 15 выходов на замену в прошлом сезоне привели к одному голу.

Он лишался владения чаще, чем общее количество ударов и передач, которые он сделал в первом тайме. Учитывая, насколько открытым выглядел "Юнайтед" в откровенно случайной победе над "Вулверхэмптоном" со счетом 1:0 в понедельник, поразительно, как мало впечатления произвели "Шпоры" на ту же полузащиту.

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Постекоглу, возможно, оживил "шпор", но не сделал их более надежными в обороне. Было слишком много сбоев, чтобы это можно было считать чем-то иным, кроме как первым пробным шагом на очень долгом пути, но, по крайней мере, "Шпоры", кажется, знают, в какую сторону они идут. В какой-то момент летом "Юнайтед", кажется, потерял свою карту».

«Шпоры» подают сильный сигнал

Автор ВВС Фил Макналти видит обнадеживающие в признаки в игре «Тоттенхэма» в стартовых турах АПЛ.

«Когда Постекоглу был назначен "Тоттенхэмом", это было сделано с явным желанием отойти от скучной жвачки, которую подавали к столу Нуну Эшириту Санту, Жозе Моуринью и Антонио Конте в период отсутствия любви между фанатами "шпор" и их тренерами.

И если судить по его первым двум играм, за "шпорами" будет интересно наблюдать, что бы ни случилось в этом сезоне, потому что это была прекрасная иллюстрация того позитивного стиля, в котором он хочет, чтобы его команды играли, и это было отличительной чертой его работы в "Селтике".

Это может быть очень рискованная стратегия, и она даст соперникам шансы на голы, что доказал даже бесцветный "Юнайтед", но качество, энергия и чистое атакующее намерение, продемонстрированные "шпорами", в конечном итоге одолели команду Эрика тен Хага и упивались продолжительными аплодисментами после финального свистка.

Ив Биссума был выдающимся в полузащите, выглядя игроком, возродившимся после первого сезона борьбы после его переезда из "Брайтона", в то время как Джеймс Мэддисон вышел на матч с настоящей радостью, чувствовавшейся в его игре и выглядел как дома.

Никто в здравом уме ни на секунду не предположит, что игрок мирового класса Кейна не стал потерей, но болельщики "шпор" могут, по крайней мере, получить настоящий оптимизм от первых залпов, сделанных обновленной командой Постекоглу».

Выездные проблемы Тен Хага продолжаются

Автор The Athletiс Крис Анка считает, что манкунианцы под руководством Тен Хага пока так и не сумели преломить появившуюся тенденцию неудачных выездных игр.

«Плохая игра Эрика Тен Хага на выезде против команд верхней половины таблицы Премьер-лиги продолжается. На сегодняшний день у тренера "Юнайтед" есть только одна выездная победа над игроком из первой девятки прошлого сезона. И эта победа — против "Фулхэма" — была достигнута только благодаря голу Гарначо на последней минуте.

"Шпоры" обыграли "Юнайтед", умело перегружая участки поля. "Юнайтед" был слаб на правом фланге и доминировал в центре поля. В команде Тен Хага не хватает бомбардиров, которые могли бы реализовать шансы, которые создают Бруну Фернандеш и другие, и есть мягкость в центральных зонах, которая дарит владение мячом при правильном прессинге.

Топ-команды знают, как это использовать, и Тен Хагу не хватает игрока, который мог бы стать партнером Каземиро, способным решить ряд проблем на первом этапе. То, что версия Каземиро в этом сезоне больше похожа на 31-летнего футболиста с более чем 400 играми на высшем уровне, чем на пятикратного победителя Лиги чемпионов, также вызывает беспокойство.

В команде нет никого, кто мог бы справиться с такими угрозами, как Биссума и Сарр, и нет ни одного игрока, который чувствовал бы себя комфортно, когда его просили вести мяч через ограниченное пространство и пробивать мяч через жесткую оборону.

У "Юнайтед" всего две игры в новой кампании, но они играют так, как будто страдают от физической и психологической усталости, которая возникает только после 30+ игр. Тен Хаг начал сезон 2022-23, надеясь сократить отставание от двух лучших команд страны, но его игроки, похоже, недооценили ранний темп Премьер-лиги».

Неудачник: Маркус Рашфорд

Редакция Goal традиционно выбирает победителей и неудачников прошедшего матча, и среди последних оказался лучший бомбардир «МЮ» прошлого сезона.

«Всего за несколько месяцев Маркус Рэшфорд превратился из символа "Манчестер Юнайтед" в затупившийся нож. После лучшего сезона в своей карьере, в котором он впервые забил 30 голов во всех соревнованиях, Рашфорд неудачно начал новую кампанию.

Он был неэффективен против "Вулверхэмптона" и еще хуже здесь, против "Тоттенхэма". У него было всего три попытки за всю игру, одна была заблокирована, одна была легко отбита Гульельмо Викарио и, что хуже всего, он пробил выше перекладины, когда ему никто не мешал после прекрасного навеса Бруну Фернандеша.

Чтобы быть справедливым по отношению к Рашфорду, он ясно дал понять, что предпочитает играть слева в атаки. Однако травма спины Хёйлунна и плохая физическая форма Антони Марсьяля не оставили Тен Хагу особого выбора, и самому высокооплачиваемому игроку "Юнайтед" нужно смириться с этим.

Он также не помог себе, начав возмущаться, когда его заменили. Это был позорный конец позорного выступления».