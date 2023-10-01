Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор»

«Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» (2:1) в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии. В составе хозяев мяч забил Сон Хын‑Мин, у гостей отличился Коди Гакпо. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте защитник «красных» Жоэль Матип отправил мяч в собственные ворота. «Ливерпуль» с 26‑й минуты играл в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Кертис Джонс. В середине второго тайма за два предупреждения поле покинул форвард мерсисайдцев Диогу Жота.

Жота подвел «Ливерпуль»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер отмечает, что мерсисайдцам почти удалось удержать ничейный результат вдевятером.

«Это было огненное зрелище от начала до конца, и, возможно, лучше сосредоточиться на финише, несмотря на все, что было до этого — голы за обе команды, отмененный гол, и две красные карточки для "Ливерпуля".

Кертис Джонс был первым, кто был удален за запоздавший подкат против Ива Биссума в середине первого тайма, единоборство, которое выглядела достаточно чистым, но на повторах становилась все хуже и хуже, и Диогу Жота последовал за ним на 69-й минуте. Выйдя на замену в перерыве вместо Коди Гакпо, который получил травму в результате столкновения с Дестини Удоги, а затем усугубил ее, когда сравнивал счет в пользу "Ливерпуля", Жота подвел свою команду.

Первая карточка за фол на Удоги была мягкой. Но получив ее, он уже через 87 секунд бросился в огненный подкат под того же игрока "Тоттенхэма". Для него это могло закончиться только одним исходом, поскольку он не играл в мяч. В пятницу тренер "Шпор" Анж Постекоглу назвал Юргена Клоппа одним из величайших новаторов современной английской игры. Но выстраивал ли он когда-нибудь схему 5-3-0, чтобы попытаться сохранить очко?

"Шпоры" расположились на половине поля "Ливерпуля" с начала второго периода, а после удаления Жоты попытались еще сильнее нажать. И все же самое безумное заключалось в том, что девять игроков Клоппа едва не выстояли. Похоже, это была одна из величайших попыток "прижаться к стене". Был еще более серьезный поворот: результат, ускользнувший от "Ливерпуля" на последней минуте из шести добавленных, еще больше разжег серьезное чувство несправедливости.

Постекоглу выразил свое разочарование, когда Деян Кулушевски откатил мяч на Кристиана Ромеро с правого фланга. "Шпорам" надо было атаковать. Но Ромеро быстро отыгрался перед Педро Порро, и когда тот прострелил, Жоэль Матип махнул бутсой. Положение защитника была неправильным; может это была усталость? Вместо того, чтобы отбить мяч, он отправил его в верхнюю часть своих ворот.

Как и в предыдущей игре против "Шеффилд Юнайтед", "шпоры" вырвали победу в самой концовке. И снова стадион сошел с ума, болельщики хозяев объединились в радостном безумии, а затем славили революцию, устроенную Постекоглу. Они определенно любят Большого Энджа».

Героизм «Ливерпуля» и драматический финал

Автор Daily Mail Роб Дрейпер не оставляет без внимания судейскую ошибку, оставившую «Ливерпуль» без гола Луиса Диаса в первом тайме.

«Громкость возросла из-за скопления болельщиков "Ливерпуля" в углу стадиона вскоре после удаления Диогу Жоты на 69-й минуте. Как будто они ожидали чего-то экстраординарного, чего-то, что они могли бы рассказать через годы детям своих детей: "тот выезд к 'Тоттенхэму', когда мы вдевятером отразили тотальную атаку Энджа Постекоглу".

Доминик Собослаи был первым, кто уловил их надежду. Новичок, который до глубины души уже выглядит ливерпульцем, остановился перед болельщиками и отчаянно жестикулировал. Они ответили, увеличив громкость. Следующим был Трент Александр Арнольд. Он ливерпулец до мозга костей, и теперь, когда часы дошли до 90 минут, он умолял болельщиков дать еще больше. И они это сделали.

Время перешло на отметку 95 минут. Оставалось всего несколько секунд, чтобы добиться чего-то важного. Одно дело — выстоять против хорошей команды вдесятером. Сделать это в составе девяти игроков на протяжении более 20 минут против этой команды "Шпор" — это было бы мерилом их хорошей игры в этом сезоне.

И поэтому среди всей радости на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" было трудно не почувствовать сочувствие к Жоэлю Матипу, и не только потому, что он был здесь среди героев. В игре с избытком азарта "Ливерпулю" катастрофически не везло. Некоторые ключевые решения были спорными: первая желтая карточка Жоты, красная карточка Кертиса Джонса в первом тайме.

Тем не менее, гол Луиса Диаса, забитый на 34-й минуте, который каким-то образом оказался из офсайда по мнению судьи ВАР Даррена Ингланда, хотя не был таковым, является ножом в спину принципу честной игры. Понятно, что судьи иногда ошибаются в режиме реального времени. Но если мы теперь не можем доверять ВАР в прочерчивании правильных линий и правильных судейских решениях, тогда рухнет вся норма футбольного права. Чиновники уже извинились за существенную ошибку. По крайней мере, быстрое признание добавляет им достоинства, но "Ливерпулю" это не принесло пользы. "Кому это поможет сейчас?", — сказал Юрген Клопп. "Мы не получим очки".

Однако, прежде чем углубляться в юридическое толкование футбольных законов, найдите минутку и задумайтесь о явной драматичности этого шоу. Клопп, даже в своем разочаровании, смог. "Я никогда не видел ничего подобного", — сказал он о выступлении своих девяти игроков. "Это было топ, просто топ…". Нет более высокой футбольной похвалы. Он не набрал очков в игре, но настаивал: "Я получил от игры много пользы и помогу ребятам увидеть ее". Действительно, этот "Ливерпуль" действительно выглядит иначе, чем в прошлом сезоне, готовый снова бросить вызов чемпиону.

И все же они не были победителями. Именно "Тоттенхэм" возглавляет лигу. У "Шпор" был последний шанс, последняя атака. Кристиан Ромеро отправил мяч на фланг к Педро Порро. Он прострелил с такой яростью, что Матип просто инстинктивно среагировал, выставил ногу и пробил мимо собственного вратаря.

Игра такого качества, с ее великолепными приливами и отливами, заслужила свой драматический финал. Это была Премьер-лига во всей своей красе: бешеный прессинг, великолепная техника и выдающаяся тактическая реакция на неудачи.

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В конце Большой Эндж увидел эйфорический стадион, который раскачивался рука об руку под великолепное исполнение "Ангела" Робби Уильяма. У кого это было на карточке Бинго, когда Гарри Кейн ушел в августе? Это больше, чем чувство. Похоже, этот "Тоттенхэм" состоит из чего-то более существенного».

Новые ментальные монстры

Автор ESPN Марк Огден восхищается тем, как новый тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу сумел изменить проблемную лондонскую команду.

«Юрген Клопп последние годы говорил о "монстрах менталитета" Ливерпуля, но "Тоттенхэм" Анге Постекоглу становится соперником "красных" за звание команды с величайшим боевым духом в Премьер-лиге.

Не заблуждайтесь: "Ливерпуль" по-прежнему обладает грозной непреклонностью, благодаря которой команда выиграла все крупные награды (за исключением Лиги Европы), за которые она боролась с тех пор, как Клопп возглавил команду в октябре 2015 года. Постекоглу демонстрирует в этом сезоне те же качества, которые помогли подняться на вторую позицию в Премьер-лиге, отставая от лидера "Манчестер Сити" на одно очко, после еще одного выступления, которое было отмечено их нежеланием отказаться от надежды на положительный результат.

Тот факт, что Жоэлю Матипу потребовался автогол на 96-й минуте, чтобы подарить "Шпорам" победу со счетом 2:1 в субботу над командой "Ливерпуля", игравшей вдевятером после красных карточек Кертису Джонсу и Диогу Жоте, все еще говорит о целеустремленности и желании команды Клоппа. Хотя настойчивость "Шпор" оказалась решающей.

В течение столь долгого времени "Тоттенхэм" считался командой с постоянным недостатком, заключающимся в неспособности выложиться полностью ради победы, когда это важно. В прошлом сезоне из-за этого недостатка они финишировали восьмыми в Премьер-лиге и остались без еврокубков. Это также привело к тому, что Антонио Конте потерял пост главного тренера, а Гарри Кейн ушел, чтобы присоединиться к мюнхенской "Баварии" в поисках первого крупного трофея в блестящей карьере бомбардира.

Учитывая несравненные способности "Тоттенхэма" терпеть неудачу, у Постекоглу явно была работа после того, как этим летом он оставил чемпиона Шотландии "Селтика", чтобы возглавить лондонский клуб. Но бывший тренер сборной Австралии уже изменил настроение на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" как на поле, так и за его пределами.

Когда он прибыл, болельщики протестовали против владельца и председателя Дэниела Леви, но теперь они поют только в один голос серенаду "Большому Энджу" со своей переработкой "Ангелов" Робби Уильямса. На поле смирение и честность 58-летнего специалиста находит отражение в группе игроков, которые теперь обладают индивидуальностью, которой так долго не хватало в "Шпорах".

Впервые за долгое время у "Шпор" появился тренер, который не производит впечатление, что он делает клубу одолжение своим присутствием, и его менталитет передается игрокам. Они явно хотят играть за Постекоглу, и их вера в своего тренера проявляется в их выступлениях.

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"Шпоры" заработали очки, уступая в выездных матчах против "Брентфорда" и "Бернли", дважды забили в добавленное время, обыграв дома "Шеффилд Юнайтед" в начале сентября, а затем приехали в гости к "Арсеналу" и дважды отыгрывались, чтобы заработать ничью в дерби Северного Лондона».

«Ливерпуль» уезжает с разбитым сердцем и в ярости

Автор BBC Фил Макналти хвалит характер игроков «Ливерпуля» и игру мерсисайдцев в обороне, которая в итоге не сумела спасти их от поражения.

«Страдания Матипа стали последней каплей для "Ливерпуля" после игры, в которой, как были убеждены тренер Клопп и его игроки, судьи и судьба жестоко сговорилась против них. Клопп горько жаловался на удаление Джонса и Жоты, а решение отменить гол Диаса в первом тайме из-за офсайда было явно огромной ошибкой.

Их чувство несправедливости будет ощущаться еще более острым, учитывая то, как они организовались по схеме 5-3-0 с последней линией обороны мирового класса в лице вратаря Алиссона, чтобы держать "Шпоры" на расстоянии вытянутой руки, когда они остались вдевятером.

"Ливерпуль" показал, что в этом сезоне они могут добиться результатов в меньшинстве, победив "Борнмут" и "Ньюкасл", несмотря на то, что играли вдесятером, но на этот раз потери были слишком велики. Клопп, однако, будет по праву гордиться тем, как "Ливерпуль" собрался с силами, чтобы до последней секунды бороться за ценное очко.

Атакующее мастерство "красных" хорошо известно, но это была демонстрация качества и характера на другом конце поля, но вся их тяжелая работа свелась к нулю после невольного позднего вмешательства Матипа».

Постекоглу пробует что-то новое в атаке

Автор The Athletic Лиам Тарм изучает эксперименты нового тренера «Тоттенхэма» с линией атаки лондонцев, оставшихся без своей главной звезды.

«В лице Ришарлисона "Шпоры" встроили в линию атаки своего центрфорвада на левый фланг, а вингер-»семерка« Сон стал у них центральным нападающим.

Эндж Постекоглу пробовал разные решения в своей атакующей четверке, чтобы компенсировать потерю Гарри Кейна, ушедшего в мюнхенскую "Баварию", и это первый раз, когда он использовал переднюю четверку с таким составом: Мэддисон под нападающим и Деян Кулушевски справа.

Сон был наименее задействованным игроком "Шпор" в первые 30 минут, постоянно находясь в офсайде и стоя позади центральных защитников, чтобы стягивать на себя четверых защитников, давая Мэддисону и центральным полузащитникам пространство для связывания игры. Это было особенно важно против такой высокой четверки защитников, поскольку "Ливерпуль" также опекал центр полузащиты.

Ришарлисон эффективно взаимодействовал с левым защитником Дестини Удоги, который постоянно следовал за ним. Вдвоем они создали проблемы Джо Гомесу.

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Гол Сона завершил типично плавный ход в стиле Постекоглу. Они разрезали оборону "Ливерпуля" пасом Мэддисона на Ришарлисона, который забежал за спину Гомесу с фланга. Затем он прострелил через штрафную, и Сону удалось забить. Первые шесть голов корейца в сезоне забиты с ассистов четырех разных игроков. Кому нужен Кейн?»

Победитель: Алиссон Беккер

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча и голкипер «Ливерпуля» попал в первую категорию.

«Несмотря на недавнее разочарование своей команды, Алиссон снова может уйти с высоко поднятой головой после еще одного выступления, которое доказало, что он остается лучшим вратарем Премьер-лиги и настоящим игроком, делающим разницу в рамке.

Игрок сборной Бразилии получил похвалы после победы "Ливерпуля" над "Ньюкаслом" вдесятером, после того как он сделал ряд великолепных сейвов, отбив атаки "сорок", и всего несколько недель спустя он повторил свои трюки в северном Лондоне.

Его лучшие сейвы были сделаны в начале второго тайма, когда он в красивом броске переправил удар Джеймса Мэддисона мимо штанги, а несколько мгновений спустя отразил коварный залп Сона над перекладиной.

То, что его команда не смогла устоять, не вина Алиссона, и он продолжит завоевывать очки для "Ливерпуля" на протяжении всего сезона, если продолжит в том же духе».