Нет Родри — нет побед. «Волки» ошеломили «Ман Сити», сорвав идеальный старт чемпионов в АПЛ

«Манчестер Сити» в гостях уступил «Вулверхэмптону» (1:2) в матче седьмого тура АПЛ. Защитник «горожан» Рубен Диаш на 13‑й минуте срезал мяч в собственные ворота, на 58‑й минуте Хулиан Альварес сравнял счет. Решающий гол на 66‑й минуте забил форвард «волков» Хван Хи-Чан. «Манчестер Сити», потерпевший первое поражение в сезоне, с 18 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Волки» сломали тенденцию

Автор The Guardian Бен Фишер признает, что результат матча на «Молинью» стал неожиданным для всех, включая самих хозяев.

«Кадры, снятые на прошлых выходных с болельщиком "Шеффилд Юнайтед", поглощенным книгой при счете 0:7, стали вирусными, и перед началом матча фанат перелистывал страницы книги под названием "Лучший новый ужас". Для Пепа Гвардиолы, наблюдавшего за событиями из ложи директората из-за дисквалификации на один матч, это, вероятно, было чем-то похожим на новый ужас, когда "Манчестер Сити" потерпел шокирующее поражение от "Вулверхэмптона", и их безупречное до сих пор начало защиты своей короны внезапно подошло к концу. Единственный материал для чтения, который Гвардиола, вероятно, употребит, прежде чем переключить свое внимание на поездку в Лигу чемпионов в Лейпциг в среду, — это подготовленный его помощниками анализ того, почему все пошло не так.

За пару минут до начала матча Гвардиола занял свою позицию в первом ряду исполнительной зоны, зажатый между Манелем Эстиарте, главой службы поддержки игроков "Сити", и Чики Бегиристайном, их спортивным директором. Именно там Гвардиола сжал оба кулака, когда Хулиан Альварес сравнял счет для "Сити" потрясающим штрафным ударом, направленным в верхний угол. Хосе Са, вратарь "Вулверхэмптона", коснулся снаряда правой рукой, но был бессилен предотвратить вращение мяча. "Вулверхэмптон" лидировал на 13-й минуте благодаря автоголу Рубена Диаша, а Гвардиола сурово наблюдал, как хозяева вернули лидерство в середине второго тайма благодаря голу Хван Хи-Чана. Кайл Уокер тщетно пытался выбить мяч головой с линии ворот.

Две недели назад "Вулвз" разгромили "Ливерпуль" в первом тайме, а затем потерпели поражение во втором, а в своей первой игре сезона на "Олд Траффорд" они ушли с пустыми руками, несмотря на то, что были превосходящей командой. Даже в середине недели они уступили, упустив преимущество в два гола над "Ипсвичем" в Кубке лиги.

Итак, вопрос на устах болельщиков в перерыве, когда они вели со счетом 1:0, заключался в следующем: смогут ли они устоять против чемпионов? Когда Альварес коварно пробил со штрафного в верхний угол после того, как Жоау Гомес был оштрафован за фол против Оскара Бобба на расстоянии более 20 ярдов от ворот, еще одна капитуляция — учитывая очевидную мощь "Сити" — казалась вполне возможной. "Это был серьезный удар, потому что не то, чтобы они разрезали нас атакой и забили", — сказал тренер "Вулверхэмптона" Гэри О’Нил. "Я думаю, что все в стране, вероятно, ожидали, что 'Манчестер Сити' в тот момент выиграет".

Но "Вулвз", которым неизменно приходилось преодолевать пару волн постоянного давления со стороны "Сити", включая шесть минут добавленного времени во втором тайме, были крепкими в защите и умными в атаке. Райан Аит-Нури провел прекрасную игру на позиции левого крайнего защитника, а Педру Нету снова был великолепен, его прямой удар стал катализатором первого гола. Нету пронесся мимо Натана Аке, одного из двух замен "Сити" по сравнению с последним матчем лиги, а Диаш случайно обогнал Эдерсона. Матеус Кунья также неустанно работал в качестве нападающего-одиночки, прикрывая опору полузащиты "Сити".»

Родри не было на поле, Холанна не было видно

Автор The Telegraph Джон Перси отмечает, что игра «Сити» заметно просела без испанского полузащитника, а главную опасность в атаке «горожан» хозяева успешно нейтрализовали.

«Поскольку Пеп Гвардиола пережил мучительный день, сидя на трибуне "Молинью", отсутствие Родри будет казаться еще более значимым. "Сити" не может дождаться, когда кончится его дисквалификация, поскольку их беспроигрышная серия в Премьер-лиге закончилась в матче против команды "Вулвз", воодушевленной и полной и энергии.

Хотя травма Кевина Де Брёйне является серьезным ударом для Гвардиолы, второе поражение за неделю только подчеркнуло огромную важность Родри для этой победной машины. Родри — лидер, клей, который скрепляет обладателей требла, и в его отсутствие "волки" блестяще играли на контратаках, обнаруживая бреши и используя пространство.

Гвардиола признался, что в прошлые выходные он был "зол" после красной карточки полузащитника в матче с "Ноттингем Форест", и теперь его настроение ухудшится. Тренер "Сити" сам отбывал дисквалификацию вне боковой линии после того, как получил третью желтую карточку в сезоне после поражения в Кубке лиги от "Ньюкасла", и это был удручающий день.

Это также было жалкое возвращение в город для полузащитника Матеуса Нунеса, купленного у "волков" за 53 миллиона фунтов стерлингов, каждое прикосновение которого вызывало насмешки со стороны фанатов хозяев, прежде чем он был безжалостно заменен в перерыве.

Серьезный результат для "Вулверхэмптона" и главного тренера Гэри О’Нила, который полностью заслужил свою первую домашнюю победу в сезоне.

Хотя основное внимание было сосредоточено на Нунесе, еще один игрок сборной Португалии, Педру Нету, продемонстрировал впечатляющую игру во второй половине дня. Опыт Крейга Доусона также имел решающее значение, поскольку у Эрлинга Холанна была одна из тех игр, в которых он находился на периферии.

Это был четвертый раз за пять матчей, когда "Сити" отставал в счете, что, возможно, указывает на некоторые проблемы, несмотря на их грозный старт. Их ранний ритм и контроль были нарушены, и игра стала фрагментированной. За каждым шагом Холанна следил Доусон, и в тех редких случаях, когда он ускользал от защитника "Вулверхэмптона", его выбивали из игры».

«Манчестер Сити» уже не тот без Родри

Автор Sky Sports Джо Шрид также отмечает, что без испанского полузащитника «Манчестер Сити» стал заметное более уязвимой командой.

«С момента дебюта Родри в Премьер-лиге в августе 2019 года "Манчестер Сити" проиграл 33 процента матчей высшего дивизиона, сыгранных без испанца, по сравнению с всего 7,5 процентами с его участием.

Поражение от "Вулверхэмптона", а также поражение от "Ньюкасла" в Кубке лиги усиливают подозрения, что "Сити" уже не тот без доминирующего присутствия Родри. Матеус Нунес и Матео Ковачич — хорошие игроки, но "Сити" не хватило настойчивости и воображения во владении мячом, и Пеп Гвардиола ответил заменой португальца в перерыве.

"Сити" также проявлял себя неуверенно, когда терял мяч, особенно вызвал беспокойство Педру Нету, когда он совершил набег на их левый фланг. Родри, возможно, не смог бы в одиночку изменить исход событий на "Молинью", но цифры показывают, что без него "Сити" явно становится более уязвимой командой.

Выглядя непобедимым в первые недели сезона, "Сити" внезапно оказался на грани — и Микель Артета будет отчаянно пытаться гарантировать, что "Арсенал" станет очередной командой, которая использует брешь, оставленную Родри, на "Эмирейтс" в следующее воскресенье».

Решающая победа для «Волков»

Автор Daily Мail Джек Гоган считает, что «Вулверхэмптон» может перевернуть неудачно стартовавший сезон благодаря победе над чемпионом.

«Огонь и ярость на "Молинью", когда идеальная статистика "Манчестер Сити" превратилась в дым. Матеуса Нунеса затравили, Эрлинг Холанн едва коснулся мяча, а чемпионы выглядели нехарактерно вялыми.

Нунес действительно помог "Вулверхэмптону". Он был ни в чем не виноват, но этому клубу нужен был кто-то, против кого можно было бы коллективно выступать, и настойчивые и свирепые насмешки в адрес их бывшего полузащитника не повредили Гэри О'Нилу.

Это было неудобно для "Сити", болезненно для Нунеса, замененного в перерыве, когда "Вулверхэмптон" уже забил гол. Неприятный день — девять предупреждений и потасовка после основного времени — и именно так вы побеждаете команду Пепа Гвардиолы, которая без Родри выглядела бледно. Его не будет и в матче с "Арсенале" на следующих выходных, что должно вызывать серьезное беспокойство.

Поскольку у "горожан" не было такого большого контроля мяча и они были более восприимчивы к контратакам, отсутствие опорного полузащитника было еще более вопиющим. Победный гол Хван Хи-Чана через шесть минут после часовой отметки, на фирменной контратаке, дает серьезный импульс О'Нилу, который подвергся серьезной критике после поражения от "Ипсвича" несколькими днями ранее.

Это тот случай, который может перевернуть судьбу тренера, и то, как "Вулвз" его отпраздновали, указывает на то, что они верят, что победа над обладателем требла может послужить катализатором, каким мог бы стать недавний результат против "Ливерпуля".

В центре внимания был Матеус Кунья, центральный нападающий, прикрывающий Матео Ковачича. "Вулвз" позволяли Рубену Диашу владеть мячом, но "Сити" никогда не удавалось прорывался с должной регулярностью.

Вид Холанна, которого Крейг Доусон и Макс Килман закрыли так, что он зафиксировал всего 15 касаний, мчавшегося к судье Крэйгу Поусону за несколько мгновений до перерыва, сказал все о раннем разочаровании "Сити". Хван, уже получивший карточку, сбил Кайла Уокера, и "Сити" умолял Поусона снова полезть в его карман за наказанием.

Календарь и таблица АПЛ

"Вулверхэмптон" играл на грани, пытаясь отобрать мяч, но "Сити" считал, что дело зашло слишком далеко. Тем не менее, когда Гвардиола спускался по трем лестничным пролетам из директорской ложи в раздевалку, он знал, что именно из-за неспособности прорваться через упрямую стену защиты они отставали в счете».

О'Нил вошел в историю

Автор ВВС Саймон Стоун отмечает достижение английского специалиста, сумевшего победить звездного каталонцы и его команду.

«Добившись этой победы, тренер "Вулверхэмптона" Гэри О'Нил присоединился к эксклюзивному клубу. В 44 предыдущих встречах Премьер-лиги против команд, управляемых англичанами, Гвардиола ранее проиграл только один раз — "Брайтону" Грэма Поттера в 2021 году.

О'Нил может гордиться тем фактом, что этот успех был достигнут не только благодаря обороне спиной к стене. Было что-то вроде этого — и вратарь Хосе Са занимал хорошие позиции, чтобы справиться с ударами Холанна и Альвареса, зная, что сравнявший счет удар попал прямо в верхний угол. Но "волки" играли спокойно и имели план, используя пространство за левым флангом защиты "Сити", что с таким успехом сделали сначала Нету, а затем Семедо.

Рывок Нету донес его до лицевой, а Диаш так отчаянно пытался остановить прострел португальской звезды, что выставил ногу и отправил мяч в сетку. Во втором случае Матеусу Кунье хватило присутствия духа вернуть мяч Хвану, чья первоначальная попытка была заблокирована.

В своей последней игре на этом стадионе "Вулвз" лидировали в течение 48 минут, прежде чем в конечном итоге потерпели поражение от "Ливерпуля". Они были не в настроении отпускать своих знаменитых гостей и в этот раз».