1-й таймВулверхэмптон — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Астон Вилла» разгромила «Брайтон», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Ман Сити» встретится с «Вулверхэптоном»

    Результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Астон Вилла Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон Бернли Шеффилд Юнайтед Лутон Таун
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Онлайн «Жирона»«Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»? Дерек Брансон5 рейтинговых бойцов UFC, не соответствующих уровню топ-15
  • 17:10
    • УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче сезона Единой лиги ВТБ
  • 16:38
    • «Астон Вилла» забила 6 голов в матче с «Брайтоном», у Уоткинса — хет-трик
  • 16:13
    • «Локомотив» вырвал победу в матче с «Пари НН»
  • 15:44
    • «Рубин» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ
  • 14:00
    • «Зенит» в гостях проиграл «Оренбургу»
  • 13:32
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Пекине
    Все новости спорта
    Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала»
    Матчи 7-го тура АПЛ сезона 2023/24 пройдут с 30-го сентября по 2-е октября.

    «Астон Вилла» — «Брайтон» 6:1

    «Астон Вилла» разгромила «Брайтон» (6:1) в матче 7-го тура АПЛ.

    В составе хозяев хет-трик оформил нападающий команды Олли Уоткинс, забив свои голы на 14-й, 21-й и 65-й минутах встречи. На 26-й минуте защитник «Брайтона» Первис Эступиньян организовал гол в свои ворота.

    В концовке встречи «Астон Вилла» организовала еще 2 гола. Джейкоб Рэмси забил на 85-й минуте, а Дуглас Луис на 90+7-й.

    Единственный гол «Брайтона» забил нападающий Ансу Фати на 50-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион 6:1
    Голы: 1:0 Олли Уоткинс (14'), 2:0 Олли Уоткинс (21'), 3:0 Первис Эступинан (автогол) (26'), 3:1 Ансумане Фати (50'), 4:1 Олли Уоткинс (65'), 5:1 Джейкоб Рэмси (85'), 6:1 Дуглас Луис (90 + 7') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара (Юри Тилеманс, 90'), Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Николо Дзаньоло (Джейкоб Рэмси, 57'), Мусса Диаби (Джон Дуран, 79'), Олли Уоткинс Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Первис Эступинан (Тарик Лампти, 46'), Льюис Данк, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман, Каору Митома, Соломон Марч (Саймон Адингра, 62'), Билли Гилмор, Эван Фергюсон (Ансумане Фати, 46'), Дэнни Уэлбек (Жоао Педро, 46'), Jack Hinshelwood (Карлос Балеба, 87') Предупреждения: Дуглас Луис (7'), Лука Динь (32'), Дэнни Уэлбек (39'), Эзри Конса (57'), Ансумане Фати (72'), Льюис Данк (79'), Каору Митома (84'), Джон Дуран (90 + 5')

    После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе, а «Брайтон» располагается на 4-й строчке с тем же количеством баллов.

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

    суббота, 30 сентября, 17:00 мск

    «Ньюкасл» — «Бернли»

    суббота, 30 сентября, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

    суббота, 30 сентября, 17:00 мск

    «Борнмут» — «Арсенал»

    суббота, 30 сентября, 17:00 мск

    Все прогнозы на АПЛ

    «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед»

    суббота, 30 сентября, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Лутон»

    суббота, 30 сентября, 17:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

    суббота, 30 сентября, 19:30 мск

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»

    воскресенье, 1 октября, 16:00 мск

    «Фулхэм» — «Челси»

    понедельник, 2 октября, 22:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Жирона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Гассиев — Валлин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры