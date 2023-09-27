Стоунз, Диаш, Ким Мин Чжэ и еще семь лучших центральных защитников мира

Кто является лучшим центральным защитником мира? Уверены, у вас есть мысли по этому поводу. Хотя, как правило, выбирать лучших среди игроков этого амплуа не так уж и просто.

Иногда так бывает, что некоторые защитники лучше, чем может показаться на первый взгляд, просто им приходится действовать в сложной системе. В то время как остальные не обязательно являются лучшими, но их ошибки уходят на второй план на фоне результатов команды.

Исходя из этого, FourFourTwo составил свою десятку лучших центральных защитников.

10. Рональд Араухо

Рональд Араухо globallookpress.com

Вокруг Араухо царила особая аура с тех пор, как он оказался в «Барселона». Едва выйдя из подросткового возраст, он уже выглядел физически полностью сформированным и готовым к игре за первую команду сине-гранатовых.

Его антропометрические данный сочетаются с умением играть с мячом, что является обязательным условием для всех игроков в таком клубе, как «Барса».

Араухо сильно отличается от большинства защитников, которые стали легендами «Барселоны». Например, от не самых высоких Карлеса Пуйоля и Хавьера Маскерано. Однако он может похвастаться не только мощью, но и игровым интеллектом.

А еще он способен играть на позиции правого защитника и тормозить таких резвых вингеров, как Винисиус Жуниор. И это является еще одним доказательством его мастерства.

9. Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Относительно не так давно ван Дейка можно было назвать лучшим центральным защитником современного футбола, однако за последние 12 месяцев ситуация изменилась — теперь он далеко не всегда соответствует стандартам, которые ранее сам же и установил.

Однако это не говорит о том, что он растерял свои лучшие качества. «Ливерпуль» по-прежнему очень зависим от нидерландца в больших матчах.

Вскоре после перехода из «Саутгемптона» в начале 2018 года ван Дейк превратил «Ливерпуль» в неудержимую силу. Скорость, интеллект и способность руководить действиями команды в обороне — в этом плане он все еще один из лучших.

Возможно, он больше не вернется на невероятный уровень прошлых лет, но даже сейчас Вирджил все равно входит в топ лучших игроков на своей позиции. В этом нет никаких сомнений.

8. Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Настойчивый. Умный. Решительный. Все эти эпитеты регулярно используют, когда речь идет о Кристиане Ромеро, однако это очень даже скромная оценка его возможностей.

Аргентинец ранее был на хорошем счету у Антонио Конте, а теперь пользуется доверием и у нового главного тренера «Тоттенхэма» Энджа Постекоглу. И это очень важно, учитывая тот факт, что это два тренера с очень разными взглядами на футбол.

Ромеро считается агрессивным и быстрым, а также славится своим умение читать игру, владеть мячом и доминировать в воздухе.

И глядя на то, как Кристиан начал сезон, было бы неправильно не включить его в этот список.

7. Ким Мин Чжэ

Ким Мин Чжэ globallookpress.com

У Кима есть все шансы войти в историю как один из величайших игроков в истории европейского футбола.

В 2022 году «Наполи» купил южнокорейца у «Фенербахче» за 18 миллионов евро в надежде на то, что он сможет замерить Калиду Кулибали. Результат превзошел любые ожидания — всего лишь за 12 месяцев ему удалось стать одним из лучших на своей позиции. И не в последнюю очередь благодаря его классной игре «Наполи» наконец-то стал чемпионом Италии.

А Ким вскоре после триумфа неаполитанской банды уехал в «Баварию». «Наполи» получил за него 40 миллионов евро.

В «Баварии» Ким тоже почти сразу стал королем обороны. Это именно тот игрок, которого так не хватало мюнхенскому клубу — уверенный и максимально надежный. Его партнерам по команде Дайоту Упамекано и Матейсу де Лигту остается только мечтать о таком.

6. Йошко Гвардиол

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Глядя на Гвардиола и его густую бороду, легко подумать, что он минимум лет на 10 старше своего реального возраста. Но дело не только во внешности. По игре он тоже напоминает защитника, который уже далеко не первый год в большом футболе.

Хортват, которому всего лишь 21 год, уже сейчас является почти идеальным игроком. В его действиях сложно найти недостатки.

Одного из его важный умений — это контроль мяча. В этом плаге он порой просто феноменален.

Гвардиол — это парень с плаката на следующие десять лет. Он уже один из лучших, но вскоре станет лучшим. «Манчестер Сити» не зря отдал за него огромные деньги.

5. Антонио Рюдигер

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Оказаться в команде, которая только что выиграла Лигу чемпионов, и сразу же стать там игроком основного состава — очень непростая задача, но Рюдигеру это удалось. Немец чувствует себя в «Реале» как рыба в воде.

Быстрый защитник, великолепно читающий игру и постоянно продвигающий мяч вперед, Антонио регулярно доказывает свою универсальность, выступая на разных позициях в обороне.

Рюдигер вышел на новый уровень с тех пор, как переехал в Мадрид из «Челси». И это говорит о его гениальности.

4. Вильям Салиба

Вильям Салиба globallookpress.com

Салиба в прошлом сезоне превратил «Арсенал» в одного из претендентов на чемпионский титул в АПЛ. Показательный момент: как только он получил травму — «канониры» вскоре покинули первое место. И уже этого достаточно, чтобы считать его одним из лучших защитников в современном футболе.

Француз — элитный игрок обороны. Несмотря на то, что ему всего лишь 22 года, в его игре практически нет слабых мест.

Вильям всегда грамотно выбирает позицию и обладает феноменальной скоростью. Порой очень забавно наблюдать, как он догоняет пытающихся убежать от него нападающих.

Есть все основания полагать, что это, возможно, ключевой игрок в команде Микеля Артеты. И при этом Салиба явно не достиг своего потолка возможностей.

3. Давид Алаба

Давид Алаба globallookpress.com

Алаба не только один из лучших центральных защитников, он также входит в топ среди левых защитников. А еще он может играть в полузащите и даже на позиции вингера...В общем, дайте ему перчатки, и он, вероятно, проявит себя и в качестве вратаря.

Алаба регулярно играл в обороне, благодаря которой «Реал» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Теперь уже ни у кого нет сомнений, что австриец способен не только нести угрозу чужим воротам, но и приносить большую пользу в своей штрафной.

И, конечно же, нельзя не отметить его дальние передачи, благодаря которым «Реал» регулярно проводит быстрые атаки.

2. Рубен Диаш

Рубен Диаш против Килиана Мбаппе globallookpress.com

Диаша со временем могут назвать одним из величайших приобретений «Манчестер Сити» в эпоху Пепа Гвардиолы. Приход португальца кардинально изменил менталитет команды.

Незадолго до приобретения Рубена «Ман Сити» буквально развалился в матче с «Лестером», позволив Джейми Варди оформить хет-трик.

С тех пор АПЛ стала турниром одной команды. На данный момент у «горожан», по сути, нет серьезных конкурентов в лиге. В том числе благодаря надежной игре Диаш.

Диаш — идеальный центральный защитник в понимании Гвардиолы. Аккуратный, хладнокровен в обращении с мячом, умеет начинать атаки — он больше, чем просто центральный защитник.

1. Джон Стоунз

Джон Стоунз globallookpress.com

За последние 12 месяцев Стоунз вышел на тот уровень, который ранее казался недосягаемым для английских центральных защитников. Прямо сейчас он последний босс Гвардиолабола.

При этом «роль Стоунза» в «Сити» формировалась очень долго: от попыток Гвардиолы сделать из него полузащитника до использования на позиции крайнего защитника.

В 2023 году Стоунз превратился в универсального защитника, действующего в формате box-to-box. Как ни странно, именно он способен почти идеально играть эту роль в системе Гвардиолы. Кто бы мог подумать, что он окажется в команде, которая оформит требл.

Когда-то в его качествах были сомнения, но с некоторых пор Стоунз является лидером, монстром, в игре которого по-прежнему присутствует изящество и элегантность. Джон не просто великолепный центральный защитник, он — изысканный футболист. На данный момент он лучший в мире на своей позиции.