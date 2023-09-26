Невозможное возможно. Готов ли «Ман Сити» замахнуться на «квадрупл»?

Еще только сентябрь, кампания 2023/24 длится чуть больше месяца, но команда Пепа Гвардиолы стала настолько грозной, что разговоры о достижении невообразимой ранее славы теперь стали нормой.

«Сити» переписал книгу рекордов с момента прибытия Гвардиолы летом 2016 года, и к тому времени, когда бывший тренер «Барселоны» и «Баварии» завершит свое пребывание на «Этихаде», они, вероятно, превзойдут еще целый ряд исторических вех.

Хорошо ли это для футбола — спорный вопрос. Многие достижения «Сити» также могут быть отмечены звездочкой, если клуб будет признан виновным по 115 обвинениям в нарушении финансовых правил Премьер-лиги (руководство «Сити» отрицает обвинения и заявляет, что у них есть «исчерпывающий массив неопровержимых доказательств», подтверждающих их невиновность).

Ясно одно: «Сити» — одна из величайших команд, которые когда-либо видел английский футбол. Команда Гвардиолы сейчас обладает таким качеством и глубиной, что может замахнуться на любые рекорды или достижения.

Ни один английский клуб никогда не выигрывал четыре чемпионских титула подряд, но они могут стать первыми, кто сделает это в этом сезоне и в то же время затмить великих «Хаддерсфилд», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» (дважды), которые завоевали титулы в трех сезонах подряд.

Когда «Непобедимые» Арсенала Венгера стали первой командой, выигравшей Премьер-лигу, не потерпев поражений в сезоне 2003/04, казалось, что это подвиг, который никогда не повторится. Но «Сити» уже выиграл шесть из шести матчей в лиге в этом сезоне и даже близко ни был к чему то, выглядевшему как поражение, несмотря на то, что большую часть кампании из-за травм у них не было таких ключевых игроков, как Кевин Де Брёйне, Джон Стоунс и Джек Грилиш.

Став вторым английским клубом, выигравшим золотой требл из трофеев Лиги чемпионов/Премьер-лиги/Кубка Англии в прошлом сезоне — спустя 24 года после того, как «Манчестер Юнайтед» добился того, что многие считали уникальным, никогда не повторимым успехом в 1999 году — «Сити» отправится в гости к «Ньюкаслу» в рамках третьего раунда Кубка лиги в среду, 27 сентября, надеясь добавить к ним единственный серьезный трофей, который они упустили в сезоне 2022/2023.

«Ньюкасл», возможно, одна из немногих команд, способных обыграть «Манчестер Сити», особенно на «Сент-Джеймс Парк», но команда Гвардиолы войдет в игру как фаворит, как они делают в каждом своем матче.

Другие команды в эпоху Премьер-лиги тоже переживали периоды доминирования, но «Сити» установил планку на новый уровень.

Великие команды «Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона всегда отличались слабостью и тенденцией к развалу, даже в своих лучших проявлениях. Через пять месяцев после завоевания дубля в лиге и Кубке Англии в 1996 году они потерпели три поражения подряд в лиге, в том числе 0:5 от «Ньюкасла» и 3:6 от «Саутгемптона», прежде чем переломить ситуацию и снова выиграть титул в том же сезоне. В «Сити» Гвардиолы нет такой же кнопки самоуничтожения.

«Непобедимые» Венгера были выдающейся командой, но им не удалось защитить свою корону Премьер-лиги, в то время как первые два сезона Жозе Моуринью в «Челси» принесли два титула подряд, но успех в Лиге чемпионов всегда ускользала от него на «Стэмфорд Бридж».

Гвардиола сделал в «Сити» все, чего не смогли сделать Венгер и Моуринью в «Арсенале» и «Челси» соответственно; И только долголетие Фергюсона, работавшего в течение 26 лет в «Юнайтед», вероятно, помешает Гвардиоле превзойти рекорд шотландца, завоевавшего 13 чемпионских титулов (сейчас у него пять).

Зловещая реальность для остальных в этом сезоне, включая впечатляющих соперников «Арсенал» и «Ливерпуль», заключается в том, что «Сити» Гвардиолы постоянно становится сильнее. В лице Эрлинга Холанна у них есть, пожалуй, самый смертоносный нападающий, которого когда-либо видела Англия, и после того, как в прошлом сезоне Премьер-лиги был установлен новый рекорд в 36 голов в сезоне Премьер-лиги, 23-летний игрок стартовал с восемью голами в шести играх.

«Сити» также надежен в обороне: на данный момент он пропустил всего три раза, и это единственная команда, имеющая 100% результат. Поддерживать эту статистику на протяжении всего сезона, вероятно, будет по не силам даже команде Гвардиолы, но их сила и абсолютная решимость выиграть все, что им доступно, таковы, что никто не удивится, если им это удастся. «Сити» побил так много других рекордов, что, кажется, им все по плечу.

У них самая длинная победная серия во всех соревнованиях (21 игра, 2020/21), самая длинная победная серия в лиге (19, 2017), наибольшее количество последовательных побед на выезде (20, 2020/21), наибольшее количество голов в сезоне Премьер-лиги (106 , 2017/18) и наибольшее количество очков (100, 2017/18). Их победа в финале Кубка Англии со счетом 6:0 над «Уотфордом» в 2019 году сравнялась с самым большим отрывом «Бери», установленным в 1903 году, а также позволила клубу стать первым и единственным, завоевавшим домашний требл из титулов Премьер-лиги/Кубка лиги/Кубка Англии.

И просто чтобы напомнить своим европейским соперникам о невероятной стойкости «Сити», сейчас у них 27 игр в самой продолжительной беспроигрышной серии среди всех английских команд в истории Лиги чемпионов, и они не терпят поражений на «Этихаде» с сентября 2018 года.

«Арсенал» и «Ливерпуль» будут надеяться, что они могут обойти «Сити» в гонке за титул в этом сезоне, в то время как «Реал Мадрид» и «Бавария» могут верить, что они помешают Гвардиоле в его попытке выиграть вторую подряд Лигу чемпионов.

Прогнозы на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Но единственная команда, которая действительно может остановить «Сити», — это они сами. «Квадрупл» должен быть несбыточной мечтой, но Гвардиола превратил немыслимое в возможное на «Этихаде».