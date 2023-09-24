Подвиги Беллингема, возрождение Карвахаля и немного удачи. Семь причин, по которым «Реал» идеально начал сезон

Перед стартом сезона «Реала» было много неопределенности. «Лос-Бланкос», хотя и хорошо укомплектованы в полузащите и изобилуют талантами на обоих флангах, имели несколько явных дыр в своем составе. Поражение в предсезонном Класико в сочетании со серьезной травмой Тибо Куртуа еще до начала кампании сделало ситуацию еще более шаткой.

В то время как их наиболее очевидные соперники, «Барселона», стали сильнее после победы в Ла Лиге, «Мадрид», похоже, сохранял стабильный уровень. Однако их сезон, по крайней мере на начальном этапе, оказался более успешным, чем многие прогнозировали.

Действительно, «Реал» до сих пор побеждал в каждой игре, трижды отыгравшись со счета 0:1 и дважды выиграл в добавленное время. То ли по счастливой случайности, то ли по менталитету, эта команда выступает гораздо лучше, чем должна была бы, накануне воскресного дерби с «Атлетико Мадрид».

И как все это произошло? Конечно, Джуд Беллингем сыграл свою роль. Но как команде без Карима Бензема и лучшего нападающего, центрального защитника и вратаря удалось возглавить таблицу после пяти игр?

Беллингем, Беллингем и еще раз Беллингем

Где бы был «Мадрид» без Джуда Беллингема в этом сезоне? Статистика, безусловно, многое говорит. С момента перехода из дортмундской «Боруссии» он забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в шести играх во всех турнирах, приложив руку к семи из 11 голов «Реала» в этом сезоне.

Но это еще не все. Беллингем сделал эту команду Мадрида своей собственностью в отсутствие травмированного Винисиуса Жуниора и без именитого нападающего, пришедшего на замену Бензема. В этом сезоне команде Карло Анчелотти предстояло испытывать трудности в атаке.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Теоретически, команде с двумя отличными вингерами, но без центрального нападающего, будет сложно сломать плотную оборону команд Ла Лиги. Помните, что именно Бензема помог извлечь максимальную пользу из Винисиуса за последние два сезона.

В этом смысле игра с Беллингемом, играющим так далеко вперед казалась несовершенной. Игрок, которому нужно как можно больше владеть мячом, должен находиться в центре поля. По крайней мере мы так думали.

На протяжении большей части кампании Беллингем выступал в роли «ложной девятки», игрока, который может не только добавить последнее касание, но и взять на себя креативные действия, ведущие к этому.

Каким бы талантливым он ни был, Беллингем не может делать все в одиночку и неизбежно будет сбавлять темп. Однако на данный момент он несет на своей 20-летней спине одну из лучших команд Европы.

Обновленный Карвахаль

Поскольку предыдущий капитан Бензема ушел, а Куртуа получил травму, «Мадриду» нужен был кто-то, кто мог бы выйти вперед и взять на себя повязку и все прилагающееся к ней. Дани Карвахаль сделал это с апломбом.

В конце прошлого сезона правый защитник временами был обузой, его стареющие ноги дорого обошлись ему в ряде важных игр, в частности, в поражении от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Дани Карвахаль globallookpress.com

Летний перерыв — он сыграл всего 24 минуты в победном для сборной Испании матче Лиги наций с Италией — дал Карвахалю новую жизнь. Правый защитник до сих пор был одним из лучших игроков «Реала», носясь вверх и вниз по правой половине поля, как более молодая версия самого себя, и предлагая атакующую поддержку по краю центра полузащиты Мадрида.

Его вклад не всегда отражается в статистике, поскольку в этом сезоне на его счету всего одна результативная передача. Но если быть капитаном — это усилия, работа ног и хорошие результаты, то Карвахаль, безусловно, хорош.

Чуамени прибавил

Орельен Чуамени полностью потерял свое место в мадридской команде в конце сезона 2022/23, и этим летом даже говорили об его уходе с «Сантьяго Бернабеу». Но он решил остаться и поклялся бороться за свое место.

Первые признаки говорят о том, что Чуамени принял правильное решение. В этом сезоне он снова вернулся в игру, выходя в стартовом составе в каждом матче, и его вклад тоже неоценим.

Орельен Чуамени globallookpress.com

В прошлом сезоне «Мадрид» был уязвим на контратаках в центре поля. Поскольку Эдуардо Камавинга — их единственный очевидный опорник — играл на позиции левого защитника, Тони Кроос был вынужден играть неудобную роль опорного полузащитника. И это делало их незащищенными на длительные периоды времени: «Мадрид» слишком легко попадался на контратаки от более экспансивных соперников.

Однако в этом сезоне все выглядит иначе. Надежность Чуамени дала Кроосу возможность дрейфовать по полю и распределять владениемячом. Он также был более чем способным прикрытием для нового фуллбэка Франа Гарсии, когда тот уходит вперед.

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Здесь предстоит пройти долгий путь, особенно учитывая, что Чуамени еще 23 года. Но на данный момент его присутствие делает «Мадрид» гораздо более мощной командой, чем всего несколько месяцев назад.

Реакция на серьезные травмы

Когда Винисиус Жуниор упал на 15-й минуте матча «Мадрида» с «Сельтой» в начале сентября, дела в испанской столице выглядели не очень хорошо. Неважно, что Винисиус, возможно, лучший игрок клуба, это был вингер, который должен был взять на себя большую часть голевой нагрузки в этом сезоне, а теперь ему придется некоторое время находиться вне игры.

«Реал», конечно же, выиграл ту игру благодаря удару Беллингема на 81-й минуте. Однако в том же поединке Хоселу показал отличную игру в атаке, а Родриго не потерялся из-за отсутствия своего партнера по сборной.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Травма Винисиуса, из-за которой он выбыл из игры еще на пару недель, была незначительной по сравнению с недугами, которые перенесли некоторые звезды клуба в течение первых 48 часов сезона. За два дня до первого матча Куртуа, возможно, лучший в мире на своей позиции, упал на тренировке из-за разрыва крестообразной связки.

Эдер Милитао продержался всего один тайм против «Атлетика» в первом туре, прежде чем получил такую же травму, но Антонио Рюдигер занял место в защите и до сих пор выступал превосходно. И хотя замена Куртуа, Кепа Аррисабалага, еще не проверен по-настоящему, он, похоже, достаточно хорошо освоился перейдя на правах аренды из «Челси».

Хоселу в порядке

Почему 33-летний игрок «Ньюкасла», который только один раз забил более 15 голов за сезон, может как-то подходить на роль лидера в составе «Реал»? Да и куда ему, если фанаты «Лос-Бланкос» ожидали увидеть на его позиции кого-нибудь вроде Килиана Мбаппе или Карима Бензема, когда закончился прошлый сезон?

По сути, Хоселу всегда предстояла нелегкая задача. Не было шансов, что ему удастся соответствовать талантам своего предшественника или надеяться внести такой же вклад в игру, который, несомненно, внесет Мбаппе. Но это не значит, что он был бесполезен.

Хоселу, по сути, был фактором, делающим разницу, на протяжении многих отрезков этой начинающейся кампании. На его счету есть голы — два в двух матчах Ла Лиги, начатых в старте.

Но, возможно, в более широком смысле, надо сказать и о его постоянном старании. Нападающий не отличается особенной результативностью — его 11 ударов без голов по воротам «Униона Берлин» доказали это — но тот факт, что он всегда готов занять передовые позиции и атаковать мяч, является достаточной причиной для его включения в составе.

Многое говорит о том, что нападающие «маячат» на передней линии. И это именно то, что делает Хоселу: это присутствие ростом 193 см, которое отвлекает внимание от Беллингема, Родриго и компании. До сих пор этого было достаточно.

Смелые кадровые решения

Луку Модрича посадить на скамейку запасных непросто. Даже в свои 38 лет хорват по-прежнему может доминировать в центре полузащиты, что он и продемонстрировал в матче против «Униона Берлин» в Лиге чемпионов.

Модрич, конечно, и не планировал играть в каждом матче в этом сезоне, поскольку Анчелотти в конце прошлой кампании предположил, что и он, и Кроос будут постепенно выведены из состава. Но мало кто мог предсказать, что хорват выйдет в стартовом составе лишь в двух из первых шести матчей «Лос Бланкос».

Лука Модрич globallookpress.com

Тактический прием, хотя и неожиданный, сработал. Модрич дарил ощущение спокойствия, выходя со скамейки запасных и помогал «Мадриду» диктовать темп игры вплоть до последних минут. То, что поздние голы «Лос Бланкос» были забиты, когда он был на поле, не является совпадением.

Были и другие изменения. Юный Гарсия пережил тяжелые минуты, несмотря на неоднозначную игру. Тем временем Камавинга остался в полузащите, даже если на позиции левого защитника он мог бы быть более эффективным, чем Гарсия.

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Игра «Мадрида» не была идеальной — временами у этой команды все еще есть недостатки — но Анчелотти, безусловно, до сих пор принимал правильные решения в отношении своей команды.

Просто немного удачи

«Мадрид» мог продолжать бороться до самого конца матчей благодаря своему беспощадному владению мячом. «Лос-Бланкос» гоняют мяч в течение 90 минут, выискивая острые углы, крошечные коридоры и идеальные пространства для игры. У них, конечно, есть скорость на контратаках, но без Винисиуса «Реалу» придется больше полагаться на умение обращаться с мячом, чем на готовность бежать за ним.

Такой стиль игры может быть в лучшем случае завораживающим, поскольку «Мадрид» тянет соперников влево и вправо, прежде чем создать гол мечты футбольного перфекциониста. Реальность менее привлекательна, с большим количеством несовершенных ударов и полумоментами против упрямых противников. И в этом смысле «Мадриду» понадобилась удача.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Победный гол Беллингема в матче с берлинским «Унионом» произошел благодаря двум рикошетам в результате удара на удачу Феде Вальверде. Его гол «Хетафе» на 95-й минуте был не менее удачным: атакующий полузащитник отправил мяч в сетку после неудачного действия вратаря, который делал сейв за сейвом в поединке.

Возможно, это конъюнктурные моменты, и у Беллингема нужно хвалить за инстинкты внутри штрафной. Но именно такие небольшие, часто удачные, отскоки могут определить результаты. И до сих пор все они выпали на долю Мадрида.