Третье колесо. Непрекращающаяся борьба «Атлетико» за возможность сравниться с «Реалом» и «Барсой»

В начале каждого сезона болельщики Ла Лиги задают один и тот же вопрос: будет ли это еще одна титульная гонка между двумя гигантами, «Реалом» и «Барселоной»? Или «Атлетико Мадрид» станет третьей командой, которая бросит серьезный вызов в борьбе за корону?

В последние 10 лет «Атлетико» стабильно прыгал выше головы. Под руководством тренера Диего Симеоне они дважды выиграли чемпионат — в 2014 и 2021 годах — и финишировали вторыми в 2018 и 2019 годах, разбив гегемонию «большой двойки». Они не выпадали из тройки лидеров с 2012 года.

Это самый стабильный период в истории клуба, но улучшение результатов повысило ожидания. Теперь ожидается, что «Атлетико» будет бороться за титул Ла Лиги — или, по крайней мере, останется в пределах досягаемости от «Реала» и «Барсы», дыша им в спину на протяжении всего сезона. Ожидается, что «Атлетико» также выйдет в последние этапы Лиги чемпионов, как это было в 2014 и 2016 годах, когда они дошли до финала.

В прошлом сезоне «Атлетико» показал как лучшие, так и худшие свои стороны. В Ла Лиге они провели исключительную вторую половину сезона, набрав 43 очка в 18 играх — на пять больше, чем победитель лиги «Барса». А вот в Лиге чемпионов они вылетели на групповом этапе всего второй раз за десятилетие.

В преддверии воскресного дерби с «Реалом» ESPN анализирует перспективы «Атлетико» в этом сезоне, причины для оптимизма и некоторые тревожные признаки на стартовом отрезке кампании.

Взгляните на три последних результата «Атлетико», и вы будете ломать голову, пытаясь сделать какие-либо выводы.

Они выиграли со счетом 7:0 в гостях у «Райо Вальекано» 28 августа, это их самая крупная победа в лиге с 2016 года. Можно назвать это громкой победой. В протоколе значатся четыре разных нападающих — Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Альваро Мората и Анхель Корреа. Команда под руководством Симеоне, известная своим удушающим оборонительным менталитетом, теперь выглядела так, будто ей было весело играть.

Две недели спустя неузнаваемый «Атлетико» проиграл со счетом 0:3 «Валенсии», команде, от которой ждут борьбы за выживание. Симеоне назвал эту игру «возможно, самой слабой игрой с тех пор, как я был в клубе». Эта серия началась почти 12 лет назад, когда он возглавил клуб в декабре 2011 года. В результате «Атлетико» имеет семь очков в четырех матчах, отставая на восемь очков от лидирующего «Реала», хоть и с игрой в запасе.

Во вторник, 19 сентября, «Атлетико» был в секундах от важной победы над «Лацио» со счетом 1:0 в первом матче группы Е Лиги чемпионов, когда вратарь Иван Проведель головой на 95-й минуте сравнял счет и спас итальянскую команду. Это был особенный момент для «Лацио» и большое удовольствие для нейтральных зрителей, но катастрофа для «Атлетико», отчаянно пытавшегося избежать повторения своих проблем на групповом этапе прошлого сезона.

Итак, легкая победа, беспорядочное поражение и ничья, незабываемая по совершенно неправильным причинам, и все это подряд за короткий промежуток времени. Какой же «Атлетико Мадрид» тут настоящий?

Фанаты «Атлетико» уже привыкли к экстремальным взлетам и падениям. Симеоне, безусловно, поднял стандарты в клубе, но на каждый выдающийся титул Ла Лиги или большой европейский матч приходится досадное поражение в Кубке Испании от команды низшей лиги — «Корнелла» в 2021 году, «Культурал Леонеса» в 2020 году — или отчаянная борьба. чтобы спасти сезон, финишировав в четверке лучших.

Существует также постоянное противоречие между инстинктами аутсайдера Симеоне, выраженными в его консервативном подходе, ориентированном на безопасность, и реальностью «Атлетико» как признанной третьей силы в испанском футболе, регулярного игрока Лиги чемпионов со стадионом вместимостью 70 000 человек.

Диего Симеоне

В последние годы проявилась знакомая закономерность. «Команда примет более привлекательный, атакующий стиль», — говорят нам. «Симеоне развивается. Будет место как для таланта, так и для функциональности». Эти идеи отражаются в трансферах, поскольку «Атлетико» подписывает игроков, которые предлагают изменить образ мышления: стильный полузащитник Тома Лемар приехал из «Монако» за 70 миллионов евро в 2018 году, а не по годам развитый нападающий Жоау Феликс прибыл за рекордную для клуба 126 миллионов евро в 2019 году.

Затем, по мере того, как сезон продолжается и давление начинает нарастать, поскольку финансовое благополучие «Атлетико» зависит от квалификации в Лигу чемпионов — чего Симеоне добивался 11 лет подряд — команда возвращается к основам и более оборонительному футболу.

Сезон 2022/23 принес дополнительные осложнения. Каждой команде пришлось подстраиваться под проведение чемпионата мира в середине сезона в Катаре, но особенно пострадал «Атлетико», потерявший очки в половине матчей Ла Лиги перед ноябрьским перерывом.

Ряд игроков, например, аргентинцы Родриго де Пауль и Науэль Молина, похоже, больше сосредоточились на том, чтобы быть в форме и забронировать себе место в национальных сборных. Не стоило и думать о том, что он получит травму и упустит шанс присоединиться к Лионелю Месси в поисках славы на чемпионате мира. «Многие из них были отвлечены», — рассказал ESPN источник, близкий к раздевалке.

Чемпионат мира был не единственной проблемой «Атлетико» в начале сезона. Спор с «Барселоной» по поводу условий сделки, предусматривающей выкуп арендованного Гризманна, привел к тому, что руководство клуба даже попросило Симеоне оставить своего звездного игрока на скамейке запасных в качестве тактики ведения переговоров. «Атлетико» был обязан выплатить «Барсе» 40 миллионов евро, если Гризманн отыграл 45 или более минут в половине матчей, в которых он был доступен, — цена, которую они не хотели платить.

К октябрю с «Барсой» был достигнут компромисс, и Симеоне получил возможность построить команду вокруг Гризманна, который в ответ стал лучшим и самым влиятельным полевым игроком в Ла Лиге, забив 15 голов и сделав 16 передач в сезоне 2022/23. «Антуан необходим», — сказал ESPN источник, близкий к раздевалке. «Он является примером для всех. Он первым защищается и первым атакует. Он очень важен для команды и для [Симеоне]».

Гризманн вписывается в долгосрочный тактический сдвиг, который начался в 2020 году, когда Симеоне начал переходить от жесткой схемы 4-4-2, которую он предпочитал ранее во время своего руководства командой, к более универсальной схеме 3-5-2. Это система, которая позволяет обеспечить надежную защиту и одновременно извлечь максимальную пользу из атакующих вингбеков, таких как Киран Триппьер, который был ключом к завоеванию чемпионского титула 2021 года, но уехал в «Ньюкасл» в прошлом году, и Янник Карраско, который уехал в Саудовскую Аравию в сентябре, и как Молина.

Жоау Феликс

С января 2023 года также были предприняты согласованные усилия по избавлению от игроков, в которых потеряли веру или которые не вписывались в проект Симеоне. Первым в списке оказался рекордный трансфер клуба Жоау Феликс, которого отдали в аренду в «Челси», а затем этим летом отправили в «Барселону». На этой неделе он признал, что «не адаптировался к идеям клуба и тренера».

«С Чоло ты либо с ним, либо нет», — сказал ESPN источник, близкий к раздевалке, используя прозвище Симеоне «Чоло», которое он получил в юношеские игровые годы. «Не существует оттенков серого. Когда есть кто-то, кто не хочет быть на той же волне, что и остальная часть команды, коллектив в конечном итоге возмущается. То, что каждый выкладывается на 100%, является ключевым моментом. Не потерпят никакой паршивой овцы».

Возможно, не случайно, что вместе с Феликсом клуб в этом году покинули португалоговорящие Фелипе, Матеус Кунья и Ренан Лоди.

Чемпионат мира остался в прошлом, Гризманн полностью ассимилировался, а несогласные были изгнаны — в результате «Атлетико» провел беспроигрышную серию из 13 игр в период с января по апрель 2023 года. Эта серия привела к тому, что они финишировали третьими, отставая на 11 очков от чемпионов «Барселоны» и на одно от «Реала» — их неудачный старт поставил их в слишком невыгодную позицию, но с чувством ясности и уверенности перед этим сезоном.

«В прошлом году нам было тяжело начинать», — сказал Гризманн журналистам во время телефонного разговора, организованного ESPN и Ла Лигой в прошлом месяце. «После чемпионата мира все думали о том, что они сделали хорошо, а что плохо. Мы вернулись с желанием совершенствоваться... У нас есть команда, тренер и болельщики, чтобы сделать что-то большое, и мы будем стремиться к этому, целясь как можно выше».

Трансферный рынок этим летом сыграл важную роль: он усилил «Атлетико» с приходом такого уравновешенного лидера-ветерана, как Сесар Аспиликуэта, и клубу удалось сохранить Де Пауля и Молину. Но потеря Карраско стала ударом, как и неспособность подписать опорного полузащитника.

«Наш план состоит в том, чтобы подписать центрального полузащитника для усиления этой зоны поля», — заявил в августе генеральный директор Мигель Анхель Хиль. Они этого не сделали. Эпидемия травм означает, что «Атлетико» теперь подходит к воскресному дерби с «Реалом» с угрожающей нехваткой игроков в центре поля.

Капитан Коке отсутствовал, так как получил травму всего на седьмой минуте стартового матча нового сезона. Де Пауль получил травму во время игры за сборную Аргентины. Лемар получил разрыв ахиллова сухожилия в матче с «Валенсией». Пабло Барриос и Аксель Витсель оба уезжали из Рима с повреждениями.

«Атлетико» — «Реал»

Домашняя победа над «Реалом», у которого на данный момент 100% результат, вернет сезон «Атлетико» в нужное русло. Поражение оставит их с отставанием в 11 очков, что станет нежелательным напоминанием о медленном старте прошлого сезона. В любом случае, Симеоне будет придерживаться своей печально известной мантры «партидо за партидо» или «игра за игрой».

«Вы знаете, в чем заключается наша философия», — сказал полузащитник Сауль Ньигес на мероприятии Ла Лиги на прошлой неделе. «Всякий раз, когда мы думали о долгосрочной перспективе, мы ошибались, мы совершали ошибки. Мы не хотим, чтобы это повторилось... В конце сезона мы увидим, стали ли мы претендентами или фаворитами, или какой там у нас уровень».

Прогнозы на матч «Атлетико» — «Реал»

Даже после десятилетия противостояния с «Реалом» и «Барселоной», в «Атлетико» наблюдается нежелание воспринимать это как статус-кво или принимать идею равных условий игры.

«Мы никогда не являемся претендентами ни на что», — сказал ESPN источник, близкий к раздевалке. «Мы должны быть готовы к тому, что "Барса" и "Мадрид" ошибутся. К сожалению, это происходит не каждый год».