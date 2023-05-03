Сила свободы. Гризманн — лучший игрок испанского сезона

Бирюзовые бутсы, розовые волосы и форма ядовитого цвета. В прошлые выходные благодаря шикарной игре Антуана Гризманна «Атлетико» разгромил «Вальядолид» (5:2) и продолжил погоню за «Реалом».

У француза есть лишь один по-настоящему серьезный конкурент в борьбе за звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге — это. При этом многие уверены, что именно Гризманн был самым ярким футболистом испанского чемпионата, пишет ESPN.

Прямо сейчас он напоминает волшебника. Это именно тот момент, когда Антуан наверняка понимает, что нет ничего такого, что он не смог бы сделать.

Гризманну 32 года, в середине сезона он дошел до финала чемпионата мира (семь дополнительных матчей, 538 минут и медаль за второе место). Это не помешало ему сохранить энергию и стать лидером «Атлетико» по голам и результативным передачами. На данный момент он лучший в команде с 13 голами и 12 ассистами. Результативное действие — каждые 119 минут.

Антуан Гризманн globallookpress.com

И это с учетом того, что в первой трети сезона был риск, что Гризманн мог выходить максимум на 30 минут из-за того, что «Атлетико» не хотел активировать пункт, который обязывал их заплатить «Барселоне» всю сумму за его переход.

В октябре мадридский клуб выплатил «Барсе» 20 миллионов евро. Тремя годами ранее каталонцы купили француза за 120 миллионов. В тот момент «матрасники» были в ужасной форме.

«Атлетико» провалил кампанию в Лиге чемпионов, не сумев по итогам группового этапа попасть даже в Лигу Европы. А в Ла Лиге команда Диего Симеоне опускалась даже на седьмое место. И тогда казалось, что в следующем сезоне «Атлетико» останется без еврокубков.

До января Симеоне постоянно экспериментировал, менял тактически, причем даже по ходу матчей. «Атлетико» показывал скучный футбол, постоянно заботясь только о защите. В итоге возмущаться начали даже их преданные болельщики.

В итоге Симеоне решил играть с четырьмя защитниками и дал свободу Гризманну.

Кое-что изменилось.

Теперь, уверенный, что с контрактом до 2026 года он навсегда «дома», Гризманн перестал извиняться перед болельщиками за свой переход в «Барселону». Вместо это он решил, что единственный способ изменить их мнение — просто показывать яркий футбол.

С тех пор, как он решил все вопросы по контракту, был всего лишь один отрезок из трех матчей без результативных действий. Благодаря своему трудолюбию Гризманн стал, возможно, лучшим игроком испанского сезона.

«У Антуана великолепная левая нога...Но, прежде всего, он блестящий командный игрок. Он всегда в игре, и чем-то даже напоминает мне Андреса Иньесту — игрок, который действует за счет интеллекта. Даже в самом небольшом пространстве он не теряет спокойствия и умудряется отдавать классные передачи», — отметил бывший игрок сборной Франции Давид Жинола.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Независимо от того, играет ли Гризманн на позиции центрального нападающего, на фланге или атакующего полузащитника, факт в том, что он — вездесущ.

В «Барселоне» он был ограничен в этом плане, играя на левом фланге в расстановке 4-3-3. Теперь же у него есть полная свобода.

Если есть необходимость, Гризманн может спокойно отойти ближе к середине поля, чтобы оттуда разогнать очередную атаку или помочь команде в отборе мяча. Антуан никогда не стоит на месте при потере — он всегда возвращается назад, чтобы помочь обороне. Порой создается впечатление, что он играет за двоих. Не будем забывать, что ему уже 32 года.

«Он действует как полузащитник, но в итоге завершает как нападающий», — сказал о Гризманне бывший тренер «Реал Сосьедада» Рейнальд Денуэкс.

«Антуан силен, как бык, но его прикосновения легки, как перышко», — отметил легенда «Атлетико» Кико.

Прямо сейчас компания Mango проводит большую маркетинговую кампанию, основанную на всей критике, иногда пренебрежительной, которая обрушилась на него после неудачного периода в «Барселоне». Мантра Гризманна: «Есть только один способ заглушить шум... Двигайся вперед».

И он сделал это. Просто невероятно.

Кампания основана на игнорировании хейтеров — на использовании их гнева в качестве топлива. Это круто, но очевидно, что есть и другие источники вдохновения для этого симпатичного и чрезвычайно успешного спортсмена.

Гризманн — владелец скаковой лошади. Этот спорт заложил в нем свою страсть, когда он был еще ребенком, и они с отцом ходили на ближайшую трассу, чтобы маленький Антуан мог купить мороженое, а его отец поставить четыре или пять евро на скачки.

Он мечтает стать владельцем элитного жеребца, который способен выиграть Prix de l'Arc de Triomphe или Epsom Derby.

Он глубоко восхищается людьми, которых он нанимает, чтобы заниматься его нынешними лошадьми — часто ради победы.

«Я искренне восхищаюсь жокеями, потому что их жизнь и профессия очень сложны, они требуют многого от вашего тела. Я разговаривал с жокеем, который сказал мне, что он был в Марселе на нескольких скачках, но ему нужно было ехать в Париж, а в машине у него была максимальная температура, чтобы потеть и сжигать жир. Затем он должен был сесть на лошадь и участвовать в шести скачках во второй половине дня, что утомляло не только физически, но и морально.

Они должны взвешиваться, прежде чем сесть на лошадь перед каждой скачкой. У них невероятно много ограничений. Я их очень уважаю», — говорит Гризманн.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Несмотря на свой образ беззаботного симпатичного парня, Гризманн восхищается крутыми спортсменами и женщинами. Он любит тех, кто ради победы работает до отказа. Он обожает тех, кто жертвует своим временем и силами не только ради зарплаты, славы, известности или даже трофеев, но и из-за искренней любви к тому, что они делают.

Еще один пример — его преданность баскетболу и его звездам. Гризманн любит болтовню, постоянные попытки залезть друг другу в голову, но знает, что футбол слишком строгий вид спорта. Как и в баскетболе, здесь тоже надо постоянно терпеть боль и утомление.

«Должно быть, им тяжело играть каждые два или три дня, путешествуя из Нью-Йорка в Миннесоту или Калифорнию на игру. Это очень тяжело морально, а также физически. Они часто сталкиваются и подвержены травмам коленей и пяток, поэтому вы часто видите их с пакетами льда на ногах.

Когда вы смотрите баскетбол по телевизору, площадка кажется невероятно большой, но когда вы находитесь рядом с ней, вы понимаете, насколько она мала. Вы должны найти способы создать пространство для того, чтобы игрок мог забросить мяч в кольцо.

В конечном счете, это то же самое, что мы пытаемся делать в футболе, но в большей степени с помощью угловых или штрафных ударов. Мы стремимся создать пространство для тех, кто должен забивать. Есть вещи, которым можно научиться у баскетбола и которые можно применить в футболе, особенно когда дело доходит до терпения в ключевые моменты матча и сохранения хладнокровия», — считает Гризманн.

Дамы и господа, это Антуан Гризманн — лучший игрок сезона в Ла Лиге, который продолжает двигаться вперед, искать пространство для творчества и развлекать нас.