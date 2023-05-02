Трансферный дайджест. 25 апреля — 2 мая

Матео Ковачич

«Челси», полузащитник, 28 лет

Матео Ковачич globallookpress.com

История Ковачича в «Челси», похоже, подходит к концу. Уже понятно, что после серьезных кадровых изменений на него здесь больше не рассчитывают.

Но хорват вряд ли переживает по этому поводу. Дело в том, что его очень хотят видеть в «Баварии».

В переходе Ковачича лично заинтересован главный тренер Рекордмайстера Томас Тухель, который еще в прошлом году работал в «Челси».

Контракт Матео с «Челси» рассчитан до лета 2024 года, поэтому клубы, скорее всего, быстро договорятся.

Сложно сказать, станет ли для «Челси» уход Ковачича серьезной потерей, но «Бавария» совершенно точно получит классного игрока.

Наш прогноз: перейдет в «Баварию».

Садио Мане

«Бавария», нападающий, 31 год

Садио Мане globallookpress.com

С недавних пор главная интрига заключается в том, куда уйдет Мане из «Баварии». В Мюнхене после всего, что случилось, он точно не останется.

Сначала писали, что Садио хочет вернуться в «Ливерпуль». Но очевидно, что эта страница уже перевернута.

Позже появилась информация, что «Бавария» хочет обменять сенегальца на нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Разумеется, с доплатой. Но в Неаполе такой вариант не хотят даже рассматривать — им нужны только деньги.

А теперь на горизонте появился «Челси». Известный журналист Кристиан Фальк утверждает, что лондонский клуб пристально следить за ситуацией и в любой момент может сделать предложение «Баварии».

Сейчас ясно только то, что Мане точно уйдет из «Баварии». Увы, Садио стал одним из главных разочарований сезона.

Наш прогноз: вернется в АПЛ, но не в «Ливерпуль».

Янн Зоммер

«Бавария», вратарь, 34 года

Янн Зоммер globallookpress.com

Судя по слухам в СМИ, «Бавария» таким образом начинает потихоньку готовить Зоммера к тому, что новый сезон он начнет в другом месте.

Очень похоже на то, что из швейцарца решили сделать козла отпущения. Солидные источники уверяют, что в «Баварии» недовольны игрой Зоммера.

Более того, Тухель якобы уже решил, что основным вратарем в следующем сезоне будет Мануэль Нойер, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Зоммер явно не из тех, кто захочет быть запасным. И нет никаких сомнений, что он спокойно найдет себе новый клуб.

Наш прогноз: уйдет из «Баварии».

Шарль де Кетеларе

«Милан», полузащитник, 22 года

Шарль де Кетеларе globallookpress.com

Де Кателаре — главное разочарование «Милана» в этом сезоне. Бельгийский новичок «россонери», похоже, так и не смог адаптироваться к игре команды.

Страшно сказать, но в 35-ти матчах за «Милан» у Шарля всего лишь одно результативное действие — в августе прошлого года он отметился ассистом в игре с «Болоньей».

Если что, «Милан» год назад заплатил за Де Кателаре 36 миллионов евро. Глобальные выводы пока рано делать, но есть подозрение, что это был трансфер из серии «деньги на ветер».

Идеальным решением (для всех), скорее всего, станет продажа 22-летнего футболиста.

Итальянские СМИ утверждают, что интерес к Де Кателаре проявляет «Аталанта». Как ни странно, это хороший вариант для талантливого бельгийца, в Бергамо любят таких игроков. Другой вопрос, сможет ли «Милан» отбить потраченные деньги. Не исключено, что все начнется с аренды.

Наш прогноз: покинет «Милан».

Джеймс Мэддисон

«Лестер», полузащитник, 26 лет

Джеймс Мэддисон globallookpress.com

А это история о том, как иногда клубам приходится продавать своих лучших игроков из-за финансовых проблем.

На днях стало известно, что «Лестер» продаст Мэддисона независимо от того, удастся ли сохранить место в АПЛ.

Убытки клуба достигли рекордной отметки в 92,5 миллиона фунтов. И с этим надо срочно что-то делать.

«Лестер» рассчитывает получить за Мэддисона до 60 миллионов фунтов. Неудивительно, что уже появились первые претенденты на толкового полузащитника. И среди них, помимо «Манчестер Юнайтед», есть «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Наш прогноз: рискнем предположить, что Мэддисон окажется в «Ньюкасле».

Рандаль Коло-Муани

«Айнтрахт», нападающий, 24 года

Рандаль Коло-Муани globallookpress.com

В «Айнтрахте» сорвали джек-пот, подписав прошлым летом Коло-Муани. Более того, немцам даже не пришлось платить — француз перешел к ним на правах свободного агента.

А теперь руководство «Айнтрахта» на каждом углу кричит, что продаст Рандаля только за 100 миллионов евро.

«Сотку» клуб из Франкфурта, может, и не получит, а вот миллионов 80 — легко. Transfermarkt, например, оценивает одного из лучших игроков сезона в Бундеслиге в 65 миллионов евро.

Претендентов на Коло-Муани хватает. Одним из главных с недавних пор стала «Бавария», которой срочно нужен центральный нападающий. При этом у Рекордмайстера есть два серьезных конкурента — «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». И да, Килиан Мбаппе якобы лично уговаривает партнера по сборной Франции принять предложение парижского гранда.

Наш прогноз: прислушается к советам Мбаппе.

Райан Гравенберх

«Бавария», полузащитник, 20 лет

Райан Гравенберх globallookpress.com

Еще один игрок, который ждет завершения сезона, чтобы сбежать из токсичной «Баварии».

Правда, проблемы Гравенберха начались еще задолго до весеннего хаоса в мюнхенском клубе.

В «Баварии» быстро поняли, что Райан пока не готов играть в основном составе, а нидерландца явно не устраивает роль запасного. Казалось бы, тебе только 20 лет, подожди, потерпи, но это не тот случай.

Гравенберх уже решил для себя, что в «Баварии» не останется. Тухель пытается убедить парня остаться, но тот уже настроился на переезд в Англию.

На Туманный Альбион Гравенберха зовет главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Сложно сказать, сможет ли Райан усилить среднюю линию «мерсисайдцев», но попробовать точно стоит.

Наш прогноз: перейдет в «Ливерпуль».

Джуд Беллингем

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 19 лет

Джуд Беллингем globallookpress.com

В этой саге еще не скоро будет поставлена точка, но на прошлой неделе появились интересные подробности, которые заслуживают внимания.

Испанское издание AS сообщило о том, что Джуд наконец-то определился — он хочет играть за «Реал». Хотя предложение «Манчестер Сити» тоже выглядит чересчур заманчивым.

Не исключено, что «Мадрид» уже договорился с игроком. Но теперь осталось самое сложное — переговоры с «Боруссией». А запросы у немцев такие, что даже в «Реале» напряглись.

«Королевский клуб» готов заплатить не больше 120 миллионов евро. «Дортмунд» на данный момент хочет больше.

Но больше им не заплатит не только «Реал», но и другие клубы, которые впечатлены уровнем игры 19-летнего англичанина.

В общем, все идет к тому, что Беллингем уедет в Мадрид.

Наш прогноз: станет игроком «Реала».

Лионель Месси

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 35 лет

Лионель Месси globallookpress.com

Всем уже понятно, где Месси начнет следующий сезон. В «Барселоне» даже не пытаются скрывать информацию о предстоящем возвращении легенды.

Правда, у каталонского клуба по-прежнему есть препятствие в лице президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Глава испанской лиги буквально через день рассказывает о том, как бы ему хотелось снова наблюдать за игрой Месси, но при этом каждый раз добавляет — «Барса» не сможет зарегистрировать контракт аргентинца из-за финансовых проблем.

Для возвращения Месси «Барселоне» пришлось разработать специальный план. Правда, Ла Лиге он пока не очень нравится.

Дело в том, что расходы клуба сильно превышают доходы, в связи с чем в отношении «Барсы» ввели ряд ограничений. В ближайшее время клубу надо сократить свои расходы минимум на 200 миллионов евро. И это проблема, на решение которой может потребоваться не один месяц.

Тебас, помня о том, что «Барса» является одним из организаторов Суперлиги, продолжает всячески препятствовать возвращению Месси на «Камп Ноу», но каталонцы, скорее всего, добьются своего. Даже глава Ла Лиги понимает (просто не признается), что от этого серьезно зависит привлекательность испанского чемпионата.

Наш прогноз: вернется в «Барселону».