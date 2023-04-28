Бензема не вечен. «Реалу» нужно подписать нового нападающего

Карим Бензема проигнорировал Карло Анчелотти, когда тренер заменил его в ответном четвертьфинальном матче «Реала» с «Челси» в Лиге чемпионов.

На момент замены Бензема игра была уже сделана. У «Реала» было убедительное преимущество по сумме двух матчей, и, хотя они не доминировали в тот вечер, они уверенно двигались к еще одному выходу в полуфинал.

Бензема, получивший серьезный удар по ноге в первом тайме, вероятно, тоже нуждался в отдыхе. Но нападающий все равно хотел остаться на поле и дулся, наблюдая, как его команда побеждает с общим счетом 4:0.

После этого поединка Бензема провел не слишком примечательные 90 минут в матче с «Сельтой» и был вынужден пропустить поражение «Реала» от «Жироны» во вторник из-за последствий той же проблемы, из-за которой он хромал в западном Лондоне.

Однако это не первая травма нападающего. Бензема в хорошей форме по-прежнему остается одним из лучших нападающих в мире. У игрока, выигравшего «Золотой мяч» 2022 года, безусловно, все еще есть порох в пороховицах. Но проблемы со здоровьем у 35-летнего футболиста продолжают накапливаться, и на него больше нельзя полагаться в каждой игре.

Карим Бензема globallookpress.com

А когда его нет рядом, «Лос Бланкос» испытывают проблемы. Другие их игроки атаки теряются на поле, в то время как множество других вариантов на его позиции — обычно Родриго в роли центрфорварда — совсем не так же эффективны.

И поскольку конкретного решения этой проблемы не породила ни клубная академия, ни другие альтернативной системы, «Реал Мадрид» должен купить еще одного нападающего этим летом.

Замечательный сезон

Давайте проясним: Бензема не нуждается в замене. «Реал», вручая ему новый однолетний контракт, ясно дал понять, что они также не хотят, чтобы он уходил. Но его надо оберегать.

Стареющие ноги Бензема уже не так надежны, как раньше, а в этом сезоне нападающий время от времени явно играл на фоне травм. Ни Анчелотти, ни «Реал» нельзя винить в том, что они хотят выпустить на поле своего лучшего игрока, даже если он не всегда готов на 100 процентов.

Тем не менее, должно быть более очевидное и надежное решение, которое позволит тренеру чувствовать себя комфортно, позволяя Бензема наблюдать со стороны за менее важными играми.

Однако легко понять, почему Анчелотти хочет, чтобы он играл. Хотя Бензема и не поддерживает на постоянной основе форму, завоевавшую ему «Золотой мяч» в прошлом сезоне, этого все еще достаточно, чтобы сделать его одним из лучших нападающих в мире.

Он в среднем записывает на свой счет 0,9 очков по системе гол+пас за 90 минут, что является третьим показателем в Ла Лиге, согласно FBRref. 14 голов в 20 матчах — это совсем неплохо.

Он также делает все фирменные вещи Бензема, которые делают его таким ценным. Он опускается глубоко, чтобы связать игру; он совершает эти скрытые забегания на дальнюю штангу; он создает моменты на ограниченном пространстве; и он по-прежнему заставляет защитников отступать, когда у него есть мяч.

Карим Бензема globallookpress.com

И даже когда он не участвует напрямую, Бензема умело перемещается в пространстве и выходит из него, открывая место для других. Действительно, есть причина, по которой Винисиус Жниор представляет собой более эффективную угрозу в плане забитых голов, когда Бензема находится на поле.

Бензема по-прежнему блещет, когда это действительно важно. Он забил два гола и ассистировал «Ливерпулю» на «Энфилде». Он сделал хет-трик против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании. Игрок для больших матчей, обыгравший «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Манчестер Сити» в прошлогодней Лиге чемпионов, очень хорош.

Без него не то

После того, как Бензема выбыл из игры, а «Реал» потерпел печально известное поражение от «Барселоны» со счетом 0:4 в апреле прошлого года, Анчелотти дал мрачную оценку ситуации: «Без Бензема у нас не было шансов».

«Реал» не настолько выкинул белый флаг, когда звездный нападающий выбыл из строя в этом сезоне, но без него они стали совсем другой командой.

В последние недели результаты улучшились и без Бензема, но именно из-за его отсутствия в начале сезона «Реал» действительно отстал в чемпионской гонке. Проигрыши командам нижней половины таблицы, таким как «Мальорка» и «Райо Вальекано» произошли без Бензема.

И хотя на этой неделе поражение со счетом 2:4 от «Жироны», возможно, не может быть связано с отсутствием у «Реала» атакующих качеств, Бензема в хорошей форме, несомненно, дал бы «Мадриду» шанс — несмотря на их бардак в защите.

Марко Асенсио globallookpress.com

Были, правда, и положительные моменты. Отсутствие Бензема освободило место в составе для возрожденного Марко Асенсио, который воспользовался своим шансом, забив 14 голов в Ла Лиге. Родриго также, безусловно, стал лучше в роли центрального нападающего и теперь представляет собой более реальную голевую угрозу.

Но все это мелочи, небольшие плюсы, которые можно извлечь из явной проблемы. Значит, Анчелотти был прав. Без Бензема «Реал» уже не та команда.

Что нужно Мадриду?

Заменить одного из лучших нападающих мира непросто, и «Реалу» было бы глупо пытаться сделать это. Есть несколько бомбардиров, сравнимых с Бензема или лучше его, и ни один из них недостижим — по крайней мере, не сейчас.

Таким образом, «Реалу» нужен приличный резервный игрок, игрок, который может занять место центрфорварда, когда Бензема выбывает из строя или нуждается в отдыхе.

Хорошей новостью во всем этом является то, что у Анчелотти достаточно вариантов в линии атаки, и ему не нужен еще один универсальный виртуоз. Вингеры Винисиус и Родиго — отличные креативные игроки, а Лука Модрич сделал карьеру на создании моментов для смертоносных «девяток».

Вместо этого они жаждут более ярко выраженного нападающего, кого-то, кто будет готов удерживать центральную позицию и позволять вингерам вокруг него выполнять техническую часть в промежутках между ними. Дополнительные качества Бензема — способность смещаться, пасовать и открывать пространство — вот что делает его элитой. Но запасные нападающие просто не должны быть копиями стартового.

Карим Бензема globallookpress.com

Например, Дивок Ориги в свои лучшие дни в «Ливерпуле» был эффективен, потому что был более прямолинеен, чем Мохамед Салах или Роберто Фирмино. Хавьер Эрнандес преуспевал выходя со скамейки запасных за «Манчестер Юнайтед», потому что он мог так точно рассчитать время своих пробежек.

По сути, «Мадриду» нужно найти игрока, которым должен был стать, но так и не стал печально известный трансферный провал Лука Йович.

Трудное трансферное окно

Но это сложное трансферное окно для Мадрида. Вполне возможно, если не вероятно, что президент Флорентино Перес никогда не думал, что окажется в такой ситуации.

«Реал» должен был подписать Килиана Мбаппе прошлым летом, что облегчило бы передачу эстафеты в конце эры Бензема и подготовило бы «Лос Бланкос» к обозримому будущему.

Вместо этого у них есть некомфортный разрыв между поколениями, который нужно преодолеть. Мбаппе, который в итоге повторно подписал контракт с ПСЖ, заверил парижских болельщиков, что не хочет покидать клуб этим летом.

Между тем, другие громкие имена на трансферном рынке, похоже, перейдут куда-то еще. «Челси», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и даже «ПСЖ» остро нуждаются в нападающем, а также имеют финансовые ресурсы, необходимых для подписания таких главных трансферных целей, как Виктор Осимхен, Гарри Кейн или Рандаль Коло Муани.

Мадрид тоже изучает другие варианты. «Ливерпуль», бывший предполагаемым лидером в гонке за Джудом Беллингемом, дал понять, что этим летом они не подпишут его. Сообщается, что «Реал» тоже не хочет платить огромную цену в 150 миллионов евро, которую установила за игрока дортмундская «Боруссия». Но он по-прежнему остается их главной целью на ближайшие несколько месяцев и, скорее всего, опустошит традиционно глубокие карманы «Реала».

Тогда денег на нового форварда будет трудно найти.

Нападающий придет, но не на два года. Бразильский юниор Эндрик присоединится к «Лос-Бланкос» в 2024 году, но ему будет всего 18 лет, когда он приедет на «Сантьяго Бернабеу», и, несмотря на его огромный потенциал, он вряд ли будет готов к тому времени возглавить линию атаки.

«Мадрид» вполне может сделать ставку на то, что Мбаппе передумает через год или два. Но если они не инвестируют сейчас, они, вероятно, столкнутся с той же самой проблемой в следующем году, и без гарантии того, что Бензема останется еще на один сезон после этого.

Доморощенные альтернативы

Как Анчелотти пытался показать в этом году, есть некоторые, хотя и ограниченные, внутренние варианты.

Родриго, например, подавал большие надежды как центральный нападающий. Действительно, именно его переход к этой роли и последовавший дубль в победном матче «Реала» с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» вывели «сливочных» в полуфинал.

Тем не менее, в этом сезоне бразилец провел 12 матчей в качестве центрального нападающего в Ла Лиге и забил лишь дважды.

Ранее в этом году он также подтвердил, что предпочитает играть в роли атакующего полузащитника — позиции, которой нет в любимой Анчелотти схеме 4-3-3.

Альваро Родригес globallookpress.com

Молодой Альваро Родригес в какой-то момент рассматривался как долгосрочный вариант на позицию нападающего, но после того, как он забил головой на последней минуте гол, сравнявший счет в матче с «Атлетико Мадрид» еще в феврале, у него было мало шансов проявить себя.

И в особенно отчаянный момент Анчелотти экспериментировал с вялым Эденом Азаром в качестве своего рода «ложной девятки» против «Селтика» в Лиге чемпионов. Бельгиец забил редкий гол, но не смог произвести впечатление за свои 50 минут на поле.

«Если он в порядке, он хочет играть»

Ранее на этой неделе Анчелотти спросили об управлении игрой Бензема, и он заверил своего игрока, что не собирается давать ему отдых без необходимости: «Он слишком важен для нас. В последних играх он показал очень хороший уровень, и это поддерживается игрой. Если с ним все в порядке, он хочет играть, и мы тоже».

И это, возможно, проблема для «Реала». Бензема хочет играть в каждом матче, но он просто больше не может этого делать. Если бы матч «Реала» с «Жироной» на этой неделе был полуфиналом Лиги чемпионов против «Ман Сити», звездный нападающий, несомненно, был бы в составе.

Анчелотти довольно предусмотрительно дал ему отдохнуть, и из-за этого пострадала его команда. Он игрок, который очень нужен «Мадриду», но клуб не может заставить его играть на поле. Если с игровым временем Бензема переусердствовать, он начнет пропускать важные игры — те, на которые он может повлиять больше всего. И список игроков, дублирующих его, недостаточно хорош, чтобы заменить его.

Карим Бензема globallookpress.com

В какой-то момент это приведет к более серьезной и длительной травме. Бензема 35 лет, и к моменту плей-офф Лиги чемпионов в следующем году ему будет 36. Это те проблемы, к которым он должен быть готов.

И он должен пытаться играть в промежуточных матчах между крупными встречами, но заставлять стареющего нападающего в полуготовом состоянии трудиться во вторник вечером с «Райо Вальекано» — неразумное решение.

Значит, есть определенная потребность в хорошем дублере. Бензема не следует выталкивать из состава, но «Реал» должен сделать так, чтобы им было гораздо комфортнее, когда его нет в составе.