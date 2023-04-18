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    Месси, Гюндоган, Фирмино и еще топ-5 свободных агентов этого лета

    Далеко не все звезды начнут новый сезон в своих нынешних клубах

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    Роберто Фирмино
    Список высококлассных игроков, которые вот-вот станут свободными агентами, впечатляет. Но не все из них перейдут в другие клубы. «Реал» в самое ближайшее время продлит контракты с Лукой Модричем, Каримом Бензема и Тони Кроосом. Скорее всего, Нголо Канте останется в «Челси», а Марко Ройс продолжит играть за дортмундскую «Борусию».
    «Манчестер Юнайтед», возможно, подпишет новое соглашение с Давидом Де Хеа, но, правда, только в том случае, если испанский вратарь согласится на понижение зарплаты.

    Есть ряд игроков, которые уже решили, что начнут следующий сезон в другом месте. Например, центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр, хавбек «Айнтрахта» Даити Камада и полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер.

    Но некоторые звезды до сих пор не определились с будущим. И может так случиться, что это произойдет только за пару недель до начала новой кампании.

    ESPN составил список игроков, которые будут самыми востребованными на рынке свободных агентов.

    Лионель Месси


    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 35 лет

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Уже ни для кого не секрет, что Месси не планирует оставаться в Париже. Аргентинец задумывался о том, чтобы провести в столице Франции еще один сезон, но в какой-то момент явно потерял интерес. Поговаривают, что «ПСЖ» предложил ему новый контракт с существенным понижением зарплаты. Понятно, что Лео к такому не готов.

    Давно известно, что Месси зовут в МЛС. «Интер Майами» готов сделать все, чтобы легенда чувствовал себя в США как дома.

    Кроме того, чемпиона мира зовут в Саудовскую Аравию. И здесь он может заработать космическую сумму. По некоторым данным, боссы одного из клубов готовы платить ему 400 миллионов евро (в два раза больше, чем Криштиану Роналду).

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    • Но главным и самым желанным вариантом для Месси остается возвращение в «Барселону». Там и близко не будет таких финансовых условий, как на Ближнем Востоке, но семикратный чемпион мира, похоже, уже решил для себя, что в случае с «Барсой» денежный вопрос будет интересовать его в последнюю очередь.

    Маркус Тюрам


    «Боруссия» Менхенгладбах, нападающий, 25 лет

    Маркус Тюрам
    globallookpress.com

    Тюрам будет одним из самых востребованных свободных агентов этим летом. В этом сезоне француз внезапно проявил себя на позиции центрального нападающего, забив 16 мячей в 28 матчах.

    Понятно, что в его игре еще хватает моментов, которые нужно улучшать, но все равно очевидно, что Маркус способен усилить почти любую команду, которой нужен центрфорвард. При этом он может сыграть и на позиции вингера.

    Несколько месяцев назад считалось, что Тюрам, скорее всего, перейдет в миланский «Интер». Но сейчас все больше склоняются к тому, что нападающий сборной Франции продолжит карьеру в АПЛ.

    Эван Ндика


    «Айнтрахт», центральный защитник, 23 года

    Эван Ндика
    globallookpress.com

    Ндика еще с прошлого года входит в список трансферных целей ведущих клубов Европы. В частности, писали, что после завершения контракта с «Айнтрахтом» француз может оказаться в «Ливерпуле».

    Среди претендентов на Эвана также называют «Барселону» и лондонский «Арсенал». Но в любом случае, сейчас сложно сказать, где он начнет следующий сезон.

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    • Ндика явно не спешит с выбором нового клуба. При этом потенциальные работодатели 23-летнего футболиста тоже продолжают присматриваться, оценивая его возможности. Пока что эксперты склоняются к тому, что Ндика в ближайшем будущем не сможет стать основным игроком в элитном клубе. Поэтому ему необходимо тщательно обдумать слой следующий шаг.

    Юри Тилеманс


    «Лестер», центральный полузащитник, 25 лет

    Юри Тилеманс
    globallookpress.com

    Несмотря на то, что Тилемансу по разными причинам так и не удалось по-настоящему проявить себя в «Лестере», он все равно близок к тому, чтобы перейти в команду уровня Лиги чемпионов.

    Несмотря на возраст, Юри провел на взрослом уровне уже более 500 матчей, накопив внушительный опыт. И самое главное, что он способен помочь команде, как в обороне, так и в атаке. Бельгийца можно смело назвать универсальным игроком.

    Тилемансу, возможно, не всегда хватает скорости, но все равно будет странно, если летом он не перейдет в большой клуб.

    Адриен Рабьо


    «Ювентус», центральный полузащитник, 28 лет

    Адриен Рабьо
    globallookpress.com

    В текущем сезоне, вопреки ожиданиям, Рабьо стал одним из ключевых игроков сборной Франции и «Ювентуса», который снова столкнулся с серьезными проблемами.

    Адриен в большинстве матчей демонстрировал умение классно действовать в отборе мяча и разгонять атаки, став настоящим лидером полузащиты.

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    • Но в первую очередь стоит отметить, что атакующие навыки француза. В 35 матчах за «Ювентус» он забил десять мячей. Кто знает, может, он все-таки согласится продлить контракт с «Ювентусом», но, скорее всего, Рабьо покинет Турин и отправится в АПЛ.

    Роберто Фирмино


    «Ливерпуль», нападающий, 31 год

    Роберто Фирмино
    globallookpress.com

    Несмотря на то, что Фирмино потерял место в основном составе, он все равно стал одним из немногих игроков «Ливерпуля», которые в этом сезоне играли на своем привычном уровне.

    Бразилец по-прежнему очень полезен в последней третий, в том числе в подыгрыше и создании дополнительного пространства. Кроме того, Бобби забил 11 мячей.

    Фирмино по-прежнему есть что предложить лучшим клубам Европы, но с учетом возраста и стремления получить долгосрочный контракт он, вероятно, либо отправится в МЛС, либо же уедет в Саудовскую Аравию.

    Илкай Гюндоган


    «Манчестер Сити», центральный полузащитник, 32 года

    Илкай Гюндоган
    globallookpress.com

    Гюндоган стал одним из ключевых игроков «Ман Сити», но все идет к тому, что он покинет команду. Хотя Пеп Гвардиола наверняка не хочет терять такого игрока.

    Учитывая игровые способности Илкая неудивительно, что к нему проявляет серьезный интерес «Барселона». Главный тренер каталонцев Хави уверен, что 32-летний хавбек станет важной часть в его тактических построениях.

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    • Остается только удивляться, почему «Ман Сити» до сих не приложил дополнительные усилия, чтобы удержать Гюндогана. Возможно, это связано с возвратом игрока сборной Германии, но в его случае можно было бы сделать исключение.

    Вилфрид Заа


    «Кристал Пэлас», нападающий, 30 лет

    Вилфрид Заа
    globallookpress.com

    Заа, за плечами которого более 300 матчей и 67 голов в АПЛ, входит в число самых недооцененных игроков.

    Достаточно посмотреть на его скорость и технику. Благодаря своему дриблингу ивуариец регулярно зарабатывает фолы. И еще один важный момент — он очень редко получает травмы.

    Несмотря на то, что Заа уже 30 лет, он может стать очень важным исполнителем в своей следующей команде.

    По некоторым данным, Вилфрид отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии. Вполне вероятно, что он останется в АПЛ. О переходе Заа раздумывают «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

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