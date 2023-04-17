«Орлята» оперились. Как Сарри возвращает «Лацио» в Лигу чемпионов

Спорт, который настолько увлек его, что он оставил банковскую карьеру и стал тренером деревенских команд в Тоскане — одна из них играла на отшибе виноградника, принадлежащего Стингу, — все меньше и меньше остается игрой и все больше и больше становится бизнесом.

«Если футбол позволит относиться к себе как к бизнесу, его не будет через 10 лет», — говорит тренер «Лацио». Ведь бизнес разоряется. И кроме того, «на телевидении есть более интересные шоу».

Наблюдение за международным футболом помогло Сарри сформировать это впечатление. «Я единственный динозавр, который замечает эти вещи», — ворчит он. Зимний чемпионат мира в прошлом году был, по его мнению, «оскорблением для футбола».

Он спросил себя, что Катар когда-либо сделал для футбола, чтобы получить права на проведение своего самого престижного соревнования. ФИФА, УЕФА, Серия А — на самом деле, все руководящие футбольные органы — регулярно получают от 64-летнего специалиста серьезную критику.

«Я не собираюсь работать в национальных сборных. Я смотрел 10 минут матча Косово против Андорры, и все игроки были в одной штрафной площади. Я подумал: "Что, черт возьми, происходит?". К чему я критически отношусь, так это к календарю матчей, потому что качество футбола снижается. Из-за травм всегда не хватает пяти-шести игроков. Куда, по их мнению, движется футбол?».

Более загруженный календарь делает его работу более сложной и менее приятной, потому что у него нет возможности заниматься любимым делом, а именно тренировать футболистов. Сарри жаловался (он делает это часто), что чувствует себя скорее кинорежиссером, чем футбольным тренером, потому что, если вы играете каждые три дня, игроки отдыхают между ними, а не тренируются.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Это ограничивает возможности Сарри в анализе видео. «Футбол больше не является стабильным. Это абсурд. Я слышал, что люди сравнивают с НБА. Это безумие. Баскетболисты играют 38 минут (на самом деле 48), а не 90. В футболе больше контакта, чем в НБА. Может быть, немного меньше в Евробаскете».

«Матиас Весино (уругвайский полузащитник "Лацио") провел пару товарищеских матчей в Японии и Южной Корее (в прошлом месяце)», — фыркает самый сварливый старик в тренерском цехе. На вопрос о списке пожеланий на летнее трансферное окно Сарри сказал: «Одиннадцать игроков в лиге, 11 в еврокубках и 11 в Кубке Италии, как у "Про Рекко" в водном поло».

Его критики считают, что он должен просто привыкнуть к тому, как все устроено. Он больше не тренер в низшей лиге. «Наполи», «Челси», «Ювентус» и «Лацио» — это не «Стия», «Санджованезе», «Теголето» и «Каврилья».

Чем выше вы поднимаетесь, тем в большем количестве турниров вы участвуете. Тем меньше времени вы проводите на тренировочной площадке. Смиритесь с этим. И он смиряется.

Любитель тренировочных костюмов выиграл Лигу Европы 2018/19 с «Челси», несмотря на тяжелую работу с четверга по воскресенье. Завоеванное в следующем сезоне последнее скудетто «Ювентуса» — недооцененное в то время — выглядит, если оглянуться назад, все лучше и лучше на фоне всех проблем, вызванных COVID-19, и эта команда «Лацио», возможно, ближе всего к его идеалу Сарризма со времен той его команды «Наполи».

Несмотря на все похвалы в адрес Лучано Спаллетти, стоит помнить, что его команда «Наполи» пока набрала лишь на очко больше, чем команда урожая 2017/18 годов под руководством Сарри.

В такой нестабильной лиге — четыре разных чемпиона за четыре года (если «Наполи» дойдет первым до финиша) впервые с периода между 1999 и 2002 годами — не исключено, что «Лацио» может стать следующим триумфатором. Тренер «Ромы» Жозе Моуринью провоцировал их по поводу претензий на титул еще во время предсезонки. «Они потратили 39 миллионов евро. Почему вы не говорите о них как о кандидатах?» — спросил он, отражая направленное на него давление в сторону Сарри. Это имело неприятные последствия — как и реакция Моуринью на вылет «Лацио» из Лиги конференций.

Моуринью и Сарри globallookpress.com

Язве из Сетубала очень не понравилось, как спортивный директор «Лацио» Игли Таре называл Лигу конференций «Коппеттой» — жалким трофеем, до которого никому нет дела — после того, как «Рома» выиграла свой первый финал в прошлом сезоне, поэтому, естественно, он не мог удержаться, когда «АЗ Алкмар» выбил «Лацио» в 1/8 финала месяц назад. «У "Лацио" теперь не будет третьего турнира, верно?», — поразился Моуринью. «Жалость какая».

Несколько дней спустя, когда «Лацио» обыграл «Рому» в дерби и оформил в противостоянии с ними домашний дубль — впервые за более чем десятилетие — Алессио Романьоли, капитан команды, и заядлый «лациале», радостно парировал: «Третьего дерби для "Ромы" в этом сезоне не будет, не так ли?»

Это был самый приятный момент довольно удовлетворительного сезона. Если бы Серия А работала как мини-лига, в которой участвовали бы только лучшие семь команд, «бьянкочелести» были бы номером один. «Наполи», «Интер», «Ювентус», «Милан», «Рома», «Аталанта» — они всех обыграли.

Эстетически футбол «Лацио» временами был завораживающим. Достаточно посмотреть на голевую передачу Луиса Альберто пяткой на Маттиа Закканьи, забившего победный гол в матче против «Ювентуса» на прошлых выходных. В тактическом плане сапёр внутри Сарри умело обезвредил «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона», где «Лацио» удалось победить впервые за восемь лет.

По статистике, команда занимает второе место в Серии А по количеству голов после последовательностей из 10 или более пасов, в то время они сохранили свои ворота сухими в поразительных 18 матчах из 30. Из этих 30 матчей «Лацио» 25 раз уходил на перерыв без пропущенных мячей. ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ. Придется вернуться на полвека назад, чтобы найти команду «Лацио» с лучшей оборонительной статистикой.

Через восемнадцать месяцев работы команда теперь полностью отождествляет себя с Сарри. Было непросто, как мы видели в «Ювентусе», перевести группу игроков на совершенно другую методологию после пяти успешных лет под руководством Симоне Индзаги.

Но Сарри сделал это, подписав недооцененного вратаря Ивана Проведеля и трех игроков, с которыми он работал в прошлом (Педро, Весино и Эльсеид Хюсай). Он «боролся» с Таре за то, чтобы делать ставку на местных местным — «когда итальянец играет три игры в Серии А, он стоит 15 миллионов евро, тогда как иностранец из Бундеслиги пойдет за 3 миллиона евро», — плюс он подписал урожденных болельщиков «Лацио», включая Романьоли и Луку Пеллегрини, чтобы присоединиться к Данило Катальди.

Разница в глубине состава с «Ромой» по-прежнему «бездонна», по мнению ставшего экспертом скандалиста Антонио Кассано. И все же Сарри преодолел проблемы совместимости с Альберто, недавний спад в форме Сергея Милинковича-Савича, который теперь снова забивает, и переполненный травмами сезон четырехкратного капоканоньера (лучшего бомбардира Серии А — прим. ред) Чиро Иммобиле, которому повезло отделаться лишь переломом ребра и болями в спине после того, как трамвай врезался в его машину в воскресенье.

Маурицио Сарри globallookpress.com

«Сарри сделал всех лучше», — заметил легенда клуба Паоло Ди Канио. «Он сделал все это без левши на позиции левого защитника и запасного нападающего. Я шучу, когда говорю это, но в "Бар Коралло" в Квартиччоло — районе, откуда я родом в Риме — даже у нас есть три парня, которые могут играть центральными нападающими. Даже у нас есть стартер и пара резервистов. У "Лацио" нет никого, кроме Фелипе Андерсона, в качестве 'фальшивой девятки', и он практически исчез после того, как покинул "Лацио" в первый раз».

Между тем, у «Ромы» есть купленный за 45 миллионов евро Тэмми Абрахам, победитель Евро-2020 Андреа Белотти и некий Пауло Дибала, а Моуринью все еще жалуется: «У нас нет (Эрлинга) Холанна».

Превращение «Лацио» был бы приятной историей, которую хотел бы поддержать каждый, если бы часть их фан-базы не опозорила себя и клуб ужасающими расистскими и антисемитскими выкриками. Не говоря уже о парне, который появился на дерби в майке с именем «Гитлерсон» и номером 88 на спине.

«Лацио» уже не в первый раз выступает с резкими заявлениями, осуждающими это, а также с серией пожизненных банов. Жаль, что некоторые из болельщиков, которых они привлекают, по-прежнему устраивают такие отвратительные вещи за пределами поля, что это затмевает то, насколько хороши римляне на поле.

Эта команда, на целых 10 очков забравшаяся в зону Лиги чемпионов, до сих пор была очень приятным зрелищем, и как бы будущее футбола ни тревожило Сарри, ему должно нравиться жить в настоящем.