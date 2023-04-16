Из KFC в Серию А. Стремительный взлет звезды «Удинезе»

Нападающий «Удинезе» Бету Бетункал никогда не терял надежды, несмотря на то, что после того, как от него отказалась «Бенфика», ему пришлось работать в ресторане быстрого питания KFC.

Бету всегда верил, что станет профессиональным футболистом. Даже когда ему было 18 лет и он играл за любительскую команду «Униао Тирес» в пятом дивизионе португальского чемпионата, а также работал в ресторане KFC, он был настолько уверен, что добьется успеха, что был готов поддерживать себя сам — буквально.

«У меня был позитивный менталитет», — рассказал Goal нападающий «Удинезе». «Я думал: "Я высокий, я сильный, я быстрый — и это не натренируешь". Если ты медленный, ты всегда будешь медленным».

«Итак, я подумал: "У меня есть техника и игровой интеллект, и я могу изучить и улучшить эти навыки". И с этой уверенностью в себе я начал развиваться. Я даже сказал своим партнерам по команде: "Я стану футболистом", и горжусь этим фактом. По-моему, если ты не веришь в себя, никто другой не поверит».

«Итак, однажды, когда мы с товарищами по команде разминались, они дразнили меня по этому поводу и сказали: "Хорошо, тогда давай поспорим: через пять лет ты будешь профессионалом?". Я сказал: "Хорошо, хорошо". И я сделал это — и всего через четыре года!»

Как Бету стал Бето'о

Это действительно был замечательный взлет к известности, и почти все это благодаря впечатляющей трудовой этике Бету и непоколебимой вере в себя.

Потенциал уроженца Лиссабона был очевиден с юных лет, и его семья и тренеры в «Тирес» сказали ему, что он похож по стилю на икону «Барселоны» и «Интера» Самюэля Это'О.

«Они сказали, что я должен был выбрать футболку с номером 9, потому что я был так похож на него, но я сначала не знал, кто это, потому что я не смотрел футбол в детстве», — признается он.

«Но позже я пошел искать видео с ним, и он стал моим кумиром. Мне нравилась его игра, поэтому он был первым игроком, которого я изображал!» Более того, он даже начал писать свое имя «Бето'о» — как дань уважения своему герою.

Скрытая польза ухода из «Бенфики»

Однако, в отличие от Это'о, которого «Реал Мадрид» обнаружил в 16 лет, Бету не был вундеркиндом. Он был подписан «Бенфикой» в 12 лет, но лиссабонцы расстались с ним всего после одного сезона в клубе, который поддерживал в детстве.

Такая неудача опустошила бы многих детей, но Бету многому научился на этом опыте. Это заставило его осознать, как много ему придется улучшить, чтобы осуществить свою мечту.

«Я встретил там так много замечательных тренеров, игроков и людей, но, честно говоря, я понял, что еще не готов играть в футбол на таком уровне, я еще не был к этому подготовлен», — объясняет он.

«Я был, конечно, немного разочарован, когда со мной расстались, но потом я вернулся в "Тирес", чтобы играть с друзьями, недалеко от дома, так что это помогло мне восстановиться и развиваться дальше».

Бету открыто признает, что уход из «Бенфики» был случаем, когда «нет худа без добра». Необходимость подниматься со дна научила его ценить деньги и, возможно, является причиной того, что он не теряет головы от успеха. Он, конечно, не забыл, откуда он родом, учитывая, что у него все еще есть друзья, работающие в KFC.

Последняя выгодная покупка «Удинезе»

Кроме того, это не значит, что он внезапно оказался в центре внимания после того, как стал постоянным игроком первой команды «Тирес». Только после того, как он подписал контракт с «Олимпико Монтихо» в 2018 году, его карьера действительно пошла в гору.

Бету забил 21 гол в том, что стало его единственным сезоном в команде третьего уровня, заработав себе переход в команду португальской Примейры «Портимоненсе». Но даже тогда Бету пришлось ждать. Он провел всего 11 матчей в своем первом сезоне в высшем дивизионе и ни разу не смог забить.

Бету в «Портимоненсе» globallookpress.com

Однако в сезоне 2020/21 Бету отличился, став лучшим бомбардиром «Портимоненсе» с 11 голами. Ходили разговоры о переходе летом в одну из команд «большой тройки» Португалии — «Бенфику», «Спортинг» и «Порту», но в итоге он уехал за границу, присоединившись к «Удинезе» на правах аренды с обязательством выкупа за 7 миллионов евро.

Команда с «Фриули» известна как один из самых осторожных участников трансферного рынка, особенно когда речь идет о приобретении «необработанных алмазов» за пределами Италии, но Бету уже выглядит как одна из самых выгодных покупок в истории клуба.

«Забивать за "Удинезе" — это подарок от Бога»

Несмотря на то, что его первый сенсационный сезон был жестоко прерван из-за травмы, сейчас он забил 21 гол в Серии А, а его последним достижением стал принесший ничью гол «Монце» с пенальти в последнем туре.

«Я пришел в "Удинезе", потому что вплоть до конца летнего трансферного окна 2021 года они по-прежнему были полны решимости подписать меня», — объясняет он. «Итак, я очень рад быть здесь, потому что клуб, команда и мои товарищи по команде просто фантастические. Мне нравится приходить на работу каждый день».

«Клуб делает все, чтобы помочь мне, но и болельщики тоже невероятные, я им очень нравлюсь, и они мне очень нравятся. Играть и забивать для них — это подарок от Бога, потому что они сделали все, чтобы я приехал сюда, и я хочу отплатить им».

Его основная цель — добиться этого голами, но нельзя отрицать, что он также, вероятно, в конечном итоге принесет им значительную прибыль от их первоначальных инвестиций в него.

Был близок к переходу в «Эвертон»

«Эвертон» сделал все возможное, чтобы подписать его в январе, когда «Удинезе» отклонил «очень большое предложение» за нападающего, в то время как в конце сезона ходили разговоры о переходе в стан лидера Серии А «Наполи».

«Это правда, что я был близок к Эвертону», — признается он. «Две команды разговаривали, но в итоге ничего не произошло. Но мне просто нужно было сосредоточиться на футболе, потому что у "Удинезе" тоже не все было хорошо в тот период, поэтому лучше было не думать слишком много о трансферном рынке».

«Я думаю, что у меня есть возможность играть где угодно, в любой стране, не только в Англии, но Италия идеально подходит для меня, так что я счастлив здесь. В будущем я просто хотел бы играть в Лиге чемпионов против лучших игроков мира. Но для этого мне самому нужно стать еще лучше».

Перспективы Бету в сборной Португалии

Тем не менее, вскоре он попробует себя в борьбе с лучшими игроками на международном уровне.

Бету был очень близок к тому, чтобы его вызвали на стартовые матчи Португалии в квалификационной кампании Евро-2024, но этого не случилось из-за желания нового тренера Роберто Мартинеса оставаться верным тем, кто представлял страну на чемпионате мира 2022 года.

Однако после того, как испанец включил в свой первый состав всего двух дебютантов, ожидается, что в ближайшие месяцы Мартнес представит больше новых игроков, и считается, что Бету будет на вершине списка.

«Я знаю, что они сейчас следят за мной, — говорит Бету, — но я не должен слишком много думать о сборной. Я близко, да, меня уже включали в предварительный состав на чемпионат мира. Но пока мне нужно сосредоточиться на "Удинезе", потому что, если я и дальше буду хорошо себя проявлять здесь, меня вызовут».

Итак, кто знает, может ли парень, который когда-то работал в KFC, стать партнером Криштиану Роналду в атаке Португалии на Евро-2024?

«Возможно, это слишком большая мечта даже для меня, — говорит он, смеясь, — но все возможно!»

В любом случае, ставить против него не хочется.