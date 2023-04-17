ЛЧ. «Бавария» в надежде на камбэк, «Челси» нужно чудо в Лондоне, исторический матч «Наполи»

18 и 19 апреля в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/4 финала. И если встречи в Лондоне и Мюнхене вряд ли что-то изменят в турнирном раскладе, то в двух оставшихся противостояниях интрига еще жива.

«Наполи» — «Милан»

18 апреля, 22:00 мск

«Россонери» едут в Неаполь с минимальным преимуществом после домашней победы, которую им во многом обеспечили отличные сэйвы голкипера Майка Меньяна и отсутствие ключевого нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Единственный гол забил Исмаэль Беннасе.

Впрочем, не стоит забывать, что совсем недавно «Милан» разгромил команду Лучано Спаллети в гостевом матче Серии А со счетом 4:0, к тому же «Наполи» не помогут удаленный на «Сан-Сиро» Франк-Андре Замбо-Ангисса и перебравший карточек Ким.

Неаполитанцы рассчитывают, что первый в истории полуфинал ЛЧ им обеспечит возвращение в строй Осимхена, но из последних четырех матчей «Наполи» выиграл лишь два, а в трех из них не забил ни одного гола — накануне они сгоняли «сухую» домашнюю ничью с «Вероной».

«Милан» тоже сыграл вничью в последнем матче, обменявшись голами с «Болоньей» на выезде — 1:1.

«Челси» — «Реал»

18 апреля, 22:00 мск

Лондонский клуб устроил очередную смену тренера, в надежде что возвращение Фрэнка Лэмпарда встряхнет команду, но под руководством клубной легенды «синие» потерпели три поражения подряд, включая проигрыш на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:2.

Англичанам не нашлось чем ответить на голы Карима Бензема и Марко Асенсио, да и вообще с забитыми мячами у «Челси» большая проблема.

В 1/8 финала «Челси» прошел «Боруссию», несмотря на минимальное поражение в Дортмунде, но повторить историю с «Реалом» не выйдет.

Год назад лондонский клуб также уступал после первой игры 0:2, но затем по ходу ответной встречи на «Сантьяго Бернабеу» вел 3:0 — и все равно упустил победу. А сейчас «синие» в куда худшем состоянии.

Терять «Челси» уже нечего, придется рисковать, что сулит хорошее зрелище для домашних болельщиков, огорченных поражением от «Брайтона» (1:2) в последнем матче на «Стэмфорд Бридж».

«Реал» накануне победил в гостях «Кадис»(2:0) в обычной для себя манере — «сливочные» забивали по два или больше гола в каждом из своих последних пяти матчей.

«Бавария» — «Манчестер Сити»

19 апреля, 22:00 мск

Результат матча в Манчестере, а точнее его счет, стал довольно неожиданным. Победу «Ман Сити» можно было предполагать, но то с какой легкостью «горожане» разрывали оборону «Баварии» немного удивляло.

Команда Пепа Гвардиолы вышла на пик формы, выиграв последние десять матчей во всех турнирах и всерьез нацелившись на золотой «требл».

В стане «Баварии» тем временем неспокойно — сменив Юлиана Нагельсмана на Томаса Тухеля, чтобы «спасти сезон», мюнхенцы уже вылетели из Кубка Германии и находятся на грани вылета из Лиги чемпионов.

И в раздевалке неспокойно — после первого матча с «Сити» Садио Мане подрался с Лероем Зане и теперь руководство клуба думает, как избавиться от не оправдавшего ожиданий сенегальца.

Тем не менее, «Бавария» остается «Баварией» и если кому и по силам совершить фантастичный камбэк при домашних трибунах, так это ей — если все сойдется удачно. Правда в последнем матче подопечные Тухеля не справились на своем поле с «Хоффенхаймом» (1:1).

В предстоящей встрече мюнхенцам не поможет травмированный Шупо-Мотинг, но и «Ман Сити» не сможет рассчитывать на Фила Фодена.

«Интер» — «Бенфика»

19 апреля, 22:00 мск

Победа «Интера» в Лиссабоне тоже вышла довольно неожиданной, поскольку до этого миланский клуб выиграл лишь один матч из последних восьми, обыграв н своем поле «Порту» (1:0) в 1/8 финала ЛЧ. Да и вернувшись их Португалии, миланский клуб уступил на «Сан-Сиро» «Монце» со счетом 0:1.

Команде Симоне Индзаги на руку сыграл неожиданный спад «Бенфики». После еврокубкового фиаско лиссабонцы на выезде уступили «Шавишу» (0:1) в Примейре, потерпев третье подряд поражение.

Эта серия проигрышей стала самой длинной для команды с октября-ноября 2018 года. До этой серии «орлы» в нынешнем сезоне проиграли лишь однажды.

В ответном матча много будет зависеть от состояния нестабильного «Интера» — в этом сезоне «нерадзурри» побеждали «Барселону», «Порту» и «Наполи», но уступали «Специи» и «Эмполи». Какими они предстанут на «Сан-Сиро» можно только гадать.

Что дальше?

Первые полуфинальные матчи пройдут 9 и 10 мая, ответные — 16 и 17 мая.

Полуфинальные пары 1. «Милан»/«Наполи» — «Бенфика»/«Интер»

2. «Реал»/«Челси» — «Манчестер Сити»/«Бавария»

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.