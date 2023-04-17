ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ЛЧ. «Бавария» в надежде на камбэк, «Челси» нужно чудо в Лондоне, исторический матч «Наполи»

    Обзор предстоящих ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Манчестер Сити Челси Футбол Англии Реал Мадрид Футбол Испании Футбол Германии Бавария Футбол Италии Наполи Милан Интер Бенфика Португалия
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Бавария» в надежде на камбэк, «Челси» нужно чудо в Лондоне, исторический матч «Наполи» Лионель МессиТрансферный дайджест. 11-17 апреля «Вест Хэм» — «Арсенал» Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча
    Все новости спорта
    «Наполи» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наполи» — «Милан»
    18 и 19 апреля в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/4 финала. И если встречи в Лондоне и Мюнхене вряд ли что-то изменят в турнирном раскладе, то в двух оставшихся противостояниях интрига еще жива.

    «Наполи» — «Милан»

    18 апреля, 22:00 мск


    Первый матч: «Милан» — «Наполи» 1:0

    «Россонери» едут в Неаполь с минимальным преимуществом после домашней победы, которую им во многом обеспечили отличные сэйвы голкипера Майка Меньяна и отсутствие ключевого нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Единственный гол забил Исмаэль Беннасе.

    Впрочем, не стоит забывать, что совсем недавно «Милан» разгромил команду Лучано Спаллети в гостевом матче Серии А со счетом 4:0, к тому же «Наполи» не помогут удаленный на «Сан-Сиро» Франк-Андре Замбо-Ангисса и перебравший карточек Ким.

  • ЛЧ. Ожидаемый успех «Реала», внезапные фиаско «Баварии» и «Наполи»
  • Подводим итоги первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
  • 14/04/2023

    • Неаполитанцы рассчитывают, что первый в истории полуфинал ЛЧ им обеспечит возвращение в строй Осимхена, но из последних четырех матчей «Наполи» выиграл лишь два, а в трех из них не забил ни одного гола — накануне они сгоняли «сухую» домашнюю ничью с «Вероной».

    «Милан» тоже сыграл вничью в последнем матче, обменявшись голами с «Болоньей» на выезде — 1:1.

    «Челси» — «Реал»

    18 апреля, 22:00 мск


    Первый матч: «Реал» — «Челси» 2:0

    Лондонский клуб устроил очередную смену тренера, в надежде что возвращение Фрэнка Лэмпарда встряхнет команду, но под руководством клубной легенды «синие» потерпели три поражения подряд, включая проигрыш на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:2.

  • Хотя бы не разгром. Беззубый «Челси» вдесятером уступил на «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Реала» над «Челси»
  • 13/04/2023

    • Англичанам не нашлось чем ответить на голы Карима Бензема и Марко Асенсио, да и вообще с забитыми мячами у «Челси» большая проблема.

    В 1/8 финала «Челси» прошел «Боруссию», несмотря на минимальное поражение в Дортмунде, но повторить историю с «Реалом» не выйдет.

    Год назад лондонский клуб также уступал после первой игры 0:2, но затем по ходу ответной встречи на «Сантьяго Бернабеу» вел 3:0 — и все равно упустил победу. А сейчас «синие» в куда худшем состоянии.

    «Челси» — «Реал»

    Терять «Челси» уже нечего, придется рисковать, что сулит хорошее зрелище для домашних болельщиков, огорченных поражением от «Брайтона» (1:2) в последнем матче на «Стэмфорд Бридж».

    «Реал» накануне победил в гостях «Кадис»(2:0) в обычной для себя манере — «сливочные» забивали по два или больше гола в каждом из своих последних пяти матчей.

    «Бавария» — «Манчестер Сити»

    19 апреля, 22:00 мск


    Первый матч: «Манчестер Сити» — «Бавария» 3:0

    Результат матча в Манчестере, а точнее его счет, стал довольно неожиданным. Победу «Ман Сити» можно было предполагать, но то с какой легкостью «горожане» разрывали оборону «Баварии» немного удивляло.

  • Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию»
  • Реакция спортивных СМИ на крупное поражение «Баварии» на «Этихаде»
  • 12/04/2023

    • Команда Пепа Гвардиолы вышла на пик формы, выиграв последние десять матчей во всех турнирах и всерьез нацелившись на золотой «требл».

    В стане «Баварии» тем временем неспокойно — сменив Юлиана Нагельсмана на Томаса Тухеля, чтобы «спасти сезон», мюнхенцы уже вылетели из Кубка Германии и находятся на грани вылета из Лиги чемпионов.

    И в раздевалке неспокойно — после первого матча с «Сити» Садио Мане подрался с Лероем Зане и теперь руководство клуба думает, как избавиться от не оправдавшего ожиданий сенегальца.

    «Манчестер Сити» — «Бавария»

    Тем не менее, «Бавария» остается «Баварией» и если кому и по силам совершить фантастичный камбэк при домашних трибунах, так это ей — если все сойдется удачно. Правда в последнем матче подопечные Тухеля не справились на своем поле с «Хоффенхаймом» (1:1).

    В предстоящей встрече мюнхенцам не поможет травмированный Шупо-Мотинг, но и «Ман Сити» не сможет рассчитывать на Фила Фодена.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Интер» — «Бенфика»

    19 апреля, 22:00 мск


    Первый матч: «Бенфика» — «Интер» 0:2

    Победа «Интера» в Лиссабоне тоже вышла довольно неожиданной, поскольку до этого миланский клуб выиграл лишь один матч из последних восьми, обыграв н своем поле «Порту» (1:0) в 1/8 финала ЛЧ. Да и вернувшись их Португалии, миланский клуб уступил на «Сан-Сиро» «Монце» со счетом 0:1.

    Команде Симоне Индзаги на руку сыграл неожиданный спад «Бенфики». После еврокубкового фиаско лиссабонцы на выезде уступили «Шавишу» (0:1) в Примейре, потерпев третье подряд поражение.

    «Бенфика» — «Интер»

    Эта серия проигрышей стала самой длинной для команды с октября-ноября 2018 года. До этой серии «орлы» в нынешнем сезоне проиграли лишь однажды.

    В ответном матча много будет зависеть от состояния нестабильного «Интера» — в этом сезоне «нерадзурри» побеждали «Барселону», «Порту» и «Наполи», но уступали «Специи» и «Эмполи». Какими они предстанут на «Сан-Сиро» можно только гадать.

    Что дальше?

    Первые полуфинальные матчи пройдут 9 и 10 мая, ответные — 16 и 17 мая.

    Полуфинальные пары
    • 1. «Милан»/«Наполи» — «Бенфика»/«Интер»
    • 2. «Реал»/«Челси» — «Манчестер Сити»/«Бавария»

    Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

    Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры