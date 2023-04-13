Хотя бы не разгром. Беззубый «Челси» вдесятером уступил на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» на своем поле победил лондонский «Челси» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Голы забили Карим Бензема (21‑я минута) и Марко Асенсио (74). Большую часть второго тайма гости были вынуждены провести в меньшинстве, на 59‑й минуте прямую красную карточку получил Бен Чилуэлл. Ответный матч состоится 18 апреля в столице Великобритании.

Счет должен был быть крупнее

Автор Daily Mail Оливер Холт отмечает беспомощность лондонцев в первом матче с «Реалом» и оторванность от реальности руководства лондонского клуба.

«К совладельцу "Челси" Тодду Боэли подошла группа новостей, когда он выходил из своего отеля в Мадриде перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Реала", и спросила, есть ли у него сообщение для болельщиков клуба. "Сохраняйте веру, и сегодня мы выиграем со счетом 3:0", — сказал он. Если у болельщиков "Челси" и осталась вера, она не была вознаграждена.

Прогноз Боэли был так же близок к реальности, как сам Боэли был близок к тому, чтобы сделать что-либо правильно с тех пор, как в мае прошлого года он стал главным на "Стэмфорд Бридж" и стал свидетелем разворачивающегося футбольного кризиса. Проще говоря, совсем не близок.

Ни для кого не стало большим сюрпризом, что "Челси" не выиграл на стадионе "Сантьяго Бернабеу". На самом деле, если и было что-то неожиданное, так это то, что они проиграли команде Карло Анчелотти со счетом 2:0. Счет должен был быть крупнее. И, вероятно, так и было бы, если бы Бен Чилуэлл не пожертвовал собой и не получил красную карточку за то, что остановил Родриго на исходе часа игры, когда тот выходил один на один.

"Мадрид" будет разочарован тем, что у них были только голы Карима Бензема и Марко Асенсио, чтобы продемонстрировать свое превосходство, особенно с учетом того, что "Челси" так долго играл вдесятером. Но было бы наивно думать, что команда, которую недавно возглавил Фрэнк Лэмпард, но которой все еще отчаянно не хватает забитых мячей, сможет оформить три гола в ответном матче на "Стэмфорд Бридж" на следующей неделе.

Боэли вполне может сделать еще один прогноз со счетом 3:0, но на следующей неделе у него будет еще меньше сторонников, чем вчера вечером. Этот результат оставил сезон "Челси" повисшим на краю пропасти небытия. Они чувствовали себя второстепенными игроками в этом матче, аперитивом к тому, что, вероятно, станет аппетитным полуфинальным матчем между "Реалом" и "Манчестер Сити".»

Бензема любит забивать английским командам

Автор The Telegraph Джейсон Барт фиксирует, что «Челси» не хватило того, что есть у «Реала» — настоящего бомбардира.

«Для Фрэнка Лэмпарда возвращение в "Челси" было неудачным: две игры, два поражения и ни одного забитого гола. Он был приглашен до конца сезона временно исполняющим обязанности главного тренера, чтобы встряхнуть команду, но "Челси" скоро совсем не за что будет играть.

Возможно, все было бы по-другому, если бы "Челси" использовал два отличных момента в первом тайме, но в их рядах просто нет настоящего бомбардира, и, несмотря на высокую цену, которую заплатили Боэли и Ко за клуб, они теперь расплачиваются и за это.

Лэмпард вернулся к тройке защитников, но, к сожалению, это не сработало: подписанный за 70 миллионов фунтов стерлингов: Уэсли Фофана был не в своей тарелке, а Калиду Кулибали хромал из-за травмы. Это была настолько жалкий вечер для "синих".

"Челси" были не единственными, кто обращался к прошлому. "История продолжается, есть только один Мадрид", — гласил огромный баннер, развернутый перед началом матча за одними из ворот, с изображенными на нем великими людьми: Альфредо Ди Стефано, Пако Хенто и Амансио Амаро.

В этом пантеоне будет еще одно имя: Карим Бензема. Неизбежно, именно нападающий открыл счет, и та легкость, с которой была вскрыта оборона "Челси" после того, как они отдали мяч после вбрасывания собственного аута, вызвала тревогу, поскольку Дани Карвахаль отправил мяч в штрафную, Винисиус Жуниор принял его его, и его удар был превращен Кепой Аррисабалагой в пас на Бензема. Француз добил его в сетку.

Как же он любит забивать английским командам. Фактически, его последние 11 голов в Лиге чемпионов были забиты против клубов Премьер-лиги. Это был 14-й гол для 35-летнего футболиста в его последних девяти играх плей-офф и 90-й гол в целом в этом турнире. Какой же он хищник и какое влияние он оказывает на игру в таких случаях. Его контракт истекает летом, но кажется невероятным, что "Реал" не предложит ему еще одну сделку».

Асенсио хватило минуты

Автор The Guardian Сид Лоу не оставляет без внимания проблемы «Челси» в обороне и хвалит мадридского «джокера» Марко Асенсио.

«С другой стороны, Куртуа почти сразу сделал отличный сейв, когда Стерлинг добрался до прострела Риса Джеймса, и был момент, когда Феликс обыграл Милитао в штрафной. Но хотя были моменты, когда он раскрывался, "Реал" брал ситуацию под свой контроль.

Винисиус перебросил Аррисабалагу только для того, чтобы увидеть, как мяч вынесли с ленточки. Бензема и Родриго разыграли комбинацию в штрафной, но Кепа отразил удар. И незадолго до перерыва наступил момент, который, казалось, подвел итог: Фофана под давлением развернулся к своим воротам, потерял владение мячом и мог только наблюдать, как Вальверде уносится прочь, радуясь, что уругваец решил пробить сам, а не сделал пас. Это был 10-й удар "Реала" Мадриде.

Одиннадцатый не заставил себя долго ждать, Модрич закрутил мяч рядом с девяткой в начале второго тайма, а проблемы "Челси" усугубились, когда Калиду Кулибали, который совершил спринтерский рывок за Родриго, был вскоре заменен из-за травмы. Тем более, что Бен Чилуэлл был удален всего через три минуты после того, как он сбил Родриго, который снова выходил один на один после паса Вальверде.

Получившийся в результате штрафной удар Давида Алабы с края штрафной площади был отбит, но теперь, игра стала односторонней. Теперь? Так было всегда. План казался ясным: теперь у Мадрида было полчаса, чтобы добить "Челси"; У "Челси" было полчаса, чтобы сопротивляться.

Карло Анчелотти, понимая, что открылась возможность, постарался не упустить импульс и выпустил Марко Асенсио, который сделал то, что обычно делает Марко Асенсио: вышел и забил, практически вторым касанием, отправив мяч в угол с края штрафной. Ему потребовалась на это всего минута.

У "Мадрида" было еще 16 минут впереди, но они не смогли окончательно завершить противостояние, а в конце концов даже испытали облегчение, избежав запоздалого страха, когда у Маунта был шанс, который мог дать "Челси" что-то, на что было можно надеяться, кроме пустых слов Боэли».

Сбой системы Лэмпарда

Автор ESPN Джеймс Олли считает, что наставник «Челси» допустил тактические ошибки в матче с «Реалом».

«Тренер Фрэнк Лэмпард выбрал схему 5-3-2, и это имело смысл, учитывая, что она вернула 38-летнего Тьяго Силву, впервые появившегося на поле с 26 февраля, в центр обороны, и в то же время, теоретически, обеспечивала большую защиту на флангах.

Ставка на физическую форму Н'Голо Канте во время его второго выхода в стартовом составе за семь месяцев также была очевидной в данных обстоятельствах. Но крайние защитники Чилуэлл и Рис Джеймс весь вечер находились в ничейной зоне, неспособные обеспечить какую-либо помощь в атаке и оставив Уэсли Фофана незащищенным против Винисиуса.

Эта уязвимость в конечном итоге привела к удалению Чилуэлла. Марк Кукурелья, вышедший на замену несколькими моментами ранее, потерял Родриго позади, а Чилуэллу хватило скорости рывка только для того, чтобы прихватить вингера за руку и получить очевидную прямую красную карточку. Фофана получил предупреждение всего через пять минут, в результате чего большую часть игры он ходил по натянутому дисциплинарному канату, поскольку Винисиус неоднократно атаковал.

Сомнительно, мог ли "Челси" в своем нынешнем состоянии выжать что-то из этой игры, независимо от того, какой была расстановка, но план Лэмпарда имел неприятные последствия.

Ситуация стала еще тяжелее , когда они остались вдесятером, но Лэмпард отреагировал, сняв Стерлинга — самого быстрого игрока "Челси" — и перетасовав схему на 5-3-1, где Кай Хаверц действовал впереди Канте, Энцо Фернандеса и Матео Ковачича.

У Стерлинга был хороший вечер, но Лэмпард решил убрать его из атаки и не использовать быстрого Михаила Мудрика, а отсутствие скорости в этой четверке только усилило давление, и Асенсио забил вполне заслуженный второй гол "Реала" в течение 15 минут после удаления Чилуэлла».

Вот почему «Челси» не должен покупать Жоау Феликса

Автор The Atletic Лайам Твоуми критикует игру арендованного у «Атлетико» португальского полузащитника.

«Учитывая, что кампания "Челси" в АПЛ уже катилась под откос, когда он прибыл в январе, за крупныу сумму арендованным у "Атлетико Мадрид", Лига чемпионов была основной причиной, по которой Жоау Феликс был привезен на "Стэмфорд Бридж" Тоддом Боэли и Бехдадом Эгбали, и почему он был добавлен в заявку на турнир, где его предпочли, например Бенуа Бадьяшилю.

"Челси" мог бы получить гораздо больше пользы от защитника Бадьяшиля на "Бернабеу", где вместо этого Жоау Феликс продемонстрировал демонстрировал очередной образчик своей стандартной игры с момента прихода: эстетически приятные и иногда острые моменты, загубленные хроническим отсутствием завершения, что, в целом, соответствует главной проблеме этой команды, а не исправляет ее.

Это напоминало игру Фернандо Торреса на "Камп Ноу" в 2012 году, когда Феликс прорвался к Тибо Куртуа, возглавив одиночную контратаку "Челси" в первые минуты, но там, где Торрес классно забил, результат здесь был слабым ударом прямо в вратаря — удар, ставший постыдной визитной карточкой Жоау Феликса как игрока "Челси", и который он повторил, когда они сделали еще одну контратаку во втором тайме.

Игрок сборной Португалии — самый незаметный игрок "Челси" со времен Эдена Азара, но он не идет ни в какое сравнение с бельгийцем по результативности матчей в последней трети. Его вклад не является регулярным или достаточно важным, чтобы смягчить потерю мяча в неудачных зонах или недостаточную осведомленность о прессинге или защите.

В "Челси" летом из "РБ Лейпциг" приедет Кристофер Нкунку, который будет играть впереди, и у "синих" есть более важные трансферные приоритеты, чем предоставление Жоау Феликсу нового постоянного дома за огромные деньги. Разочарование в Лиге чемпионов должно укрепить это мышление».

Неудачник: Уэсли Фофана

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и защитник «Челси» попал во вторую категорию.

«В этом сезоне "Челси" переплатил за огромное количество игроков, но отдать "Лестеру" почти 70 миллионов фунтов стерлингов за Уэсли Фофана выглядит особенно ужасной сделкой. Потенциал центрального защитника очевиден, но француз совсем не готов, как мы еще раз убедились на "Бернабеу".

Конечно, теперь Винисиус Жуниор способен уничтожить даже самых опытных защитников, но легкость, с которой он неоднократно обыгрывал Фофана, была ошеломляющей. Единственным положительным моментом для бывшего игрока "Лестер Сити" является то, что ему удалось остаться на поле после получения предупреждения в течение первых пяти минут, хотя это было в основном потому, что после этого ему не удалось приблизиться к бразильцу».