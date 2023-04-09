Джака разозлил «Ливерпуль». Мерсисайдцы обострили чемпионскую гонку АПЛ

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью 2:2 в матче 30‑го тура чемпионата Англии. В составе «Арсенала» отличились Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус, у хозяев точные удары нанесли Мохамед Салах и Роберто Фирмино. В начале второго тайма египтянин не смог реализовать пенальти. Лондонский клуб набрал 73 очка и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» располагается на 8‑м месте, имея в активе 44 очка.

Гол Фирмино нанес удар по чемпионским амбициям «Арсенала»

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн не удивлен, что «Ливерпуль» в очередной раз сумел совершить чудо на домашнем стадионе.

«В течение 79 минут "Арсенал" упирался на "Энфилде". Вот как долго они вели в этой игре. Именно так долго их лидерство в Премьер-лиге оставалось на уровне восьми очков. Но в конце концов "Ливерпуль" до них добрался. И теперь "Манчестер Сити" со временем может добраться до них тоже.

Находящийся в нокдауне на протяжении большей части первого тайма, когда "Арсенал" повел со счетом 2:0 благодаря Габриэлю Мартинелли и Габриэлю Жезусу, "Ливерпуль" испытал один из тех всплесков адреналина, которые еще не совсем ушли в прошлое на "Энфилде".

Воспользовавшись этим, они вернулись в эту игру, ставшую довольно экстраординарной. Мо Салах забил за команду Юргена Клоппа перед перерывом, и с этого момента "Арсенал" Микеля Артеты отчаянно плыл против постоянно усиливающегося красного прилива.

Довольно долго им удавалось держать головы над водой. Аарон Рамсдейл, их вратарь, сыграл ключевую роль в этом. "Ливерпуль" даже не реализовал пенальти, который исполнял Мо Салах, и это уже второй подряд.

Но "Арсенал" — не первая команда в наше время, приехавшая этот стадион и обнаружившая невозможность противостоять силам, которые так часто действуют там. Действительно, когда вышедший на замену Роберто Фирмино головой сравнял счет перед трибунами "Копа" за семь минут до конца основного времени, казалось, что "Ливерпуль" действительно может выиграть игру.

Им это не удалось, но они были близки, дважды благодаря моментам Салаха, а затем, на 95-й минуте, когда защитник Ибраима Конате чуть не забил мяч грудью с шести метров. Рамсдейл спас и после его удара.

Итак, в конце всего этого, у "Арсенала" было очко. Если подумать, то это неплохой результат. Какими бы великолепными они ни были, поведя в два гола в первые 28 минут, им действительно пришлось держаться во втором тайме. Но теперь турнирная таблица выглядит иначе. Их передышка кончилась.

Их отрыв от "Сити" составляет шесть очков, но они сыграли на игру больше и имеют меньшую разницу мячей. Так что, если "Сити" выиграет эту дополнительную игру и добавит ее к победе над "Арсеналом" на "Этихаде" 26 апреля, ход этой титульной гонки качнется в пользу действующих чемпионов Пепа Гвардиолы».

Куражный «Арсенал» и неуверенный «Ливерпуль»

Автор The Guardian Энди Хантер фиксирует полное преимущество «канониров» в стартовые полчаса матча на «Энфилде».

«Период молчания в ознаменование 34-й годовщины трагедии в Хиллсборо 15 апреля был безукоризненно соблюдён всеми на стадионе перед началом матча. Затем гости сразу же вошли в игру, а Габриэль Мартинелли ускользнул от Трента Александра-Арнольда на первой минуте, чтобы посеять хаос в штрафной "Лверпуля". Вынос Диогу Жоты пришелся прямо в Гранита Джаку, чей удар низом был отражен на ранний угловой.

Яркий старт стал и вовсе идеальным, когда Букайо Сака принял участие в первом голе. Прорыв начался с передачи Бена Уайта игроку сборной Англии. Энди Робертсон слегка поскользнулся, когда пытался закрыть Саку, и этого было достаточно, чтобы вингер смог воспользоваться брешью. Попытка сыграть в стенку с Мартином Эдегором была перехвачена Вирджилом ван Дейком, чей неточный пас идеально подошел Мартинелли, когда он входил в штрафную. Игнорируя присутствие нескольких защитников "Ливерпуля", накрывавших его, форвард был олицетворением хладнокровия, сделав одно касание, прежде чем выкатить мяч мимо Алиссона. Это был седьмой гол Мартинелли в его последних восьми матчах и основание для того, чтобы утихло любое беспокойство.

"Арсенал" провел большую часть следующих 20 минут, представив убедительные доводы в пользу того, чтобы считаться будущим чемпионом. Гости с легкостью разрезали статичную полузащиту "Ливерпуля" и сбивали с толку оборону. К ужасу "Энфилда", при этом они столкнулись с минимальным сопротивлением. "Арсенал" развивал свои атаки очень продуманно — вытягивая на себя прессинг "Ливерпуля" перед тем, как отправить мяч в полузащиту или размашистым пасом через поле на часто незамеченного Сака. Алиссон не дал забить Александру Зинченко, завершавшему одну из атак, а Габриэль Жезус не смог допрыгнуть до мяча, когда вытянулся, чтобы замкнуть прострел Сака на дальнюю штангу.

Гости удвоили свое преимущество, забив гол, который олицетворял их кураж и неуверенность "Ливерпуля". "Арсенал" разыграл штрафной через центр на Джаку, который запустил Мартинелли в свободное пространство, где должен был быть Александр-Арнольд. Автор гола превратился в созидателя, сделав идеальный навес слева между Ван Дейком и Робертсоном. Жезус взмыл в пасхальное воскресенье, чтобы направить мяч ударом голов под левую стойку ворот Алиссона».

Джака разозлил «Ливерпуль»

Автор The Telegraph Джейсон Барт вычислил переломный момент матча, после которого «Ливерпуль» сумел полностью перевернуть игру.

«Мохаммеда Салаха будет преследовать его промах с "точки", его вторая подряд неудача с пенальти за "Ливерпуль", в то время как Артета будет сожалеть о том, что "Арсенал" уступил контроль в матче, что не может не тревожить тренера.

"Арсенал" часто восхваляют как достойных преемников "Ливерпуля" Юргена Клоппа, но не благодаря своей игре они не уступили "монстрам менталитета". В конце концов, они были обязаны этим своему вратарю Аарону Рамсдейлу.

Поворотным моментом стал не гол Салаха перед перерывом — а он мог забить еще и победный в компенсированное время, когда пробил с лета, а Рамсдейл блестяще отбил его — а инцидент, в котором Гранит Джака без необходимости схлестнулся с Трентом Александром-Арнольдом.

Это взбесило игроков "Ливерпуля", чья кровь кипела, и разозлило домашних болельщиков. Это изменило импульс матча: "Ливерпуль" побежал вперед на эмоциях и ярости, а "Арсенал" едва мог справиться с этим, поскольку они были ошеломлены.

Это было не единственная стычка с экстраординарным исходом после свистка на перерыв, когда Эндрю Робертсон получил предупреждение за оскорбление рефери Пола Тирни, заявив, что его ударил локтем помощник арбитра Константин Хацидакис. Повторы показали, что судья действительно ударил Робертсона локтем в лицо, и контрольный судейский комитет проведет расследование.

К их чести, "Ливерпуль" никогда не сдавался и забил сравнявший счет гол, которого они меньше всего заслуживали, когда вышедший на замену Роберто Фирмино отправил мяч в сетку головой на последних минутах».

Циничная трата времени «Арсеналом» оказалась контрпродуктивной

Автор ESPN Марк Огден ругает «канониров» за неспортивное поведение в матче с «Ливерпулем», которое в итоге едва не сыграло против них.

«Управление игрой "Арсенала" на "Энфилде" перешло черту, превратившись в циничное затягивание времени, но это имело неприятные последствия для команды Микеля Артеты.

Начиная с вратаря Аарона Рамсдейла, который выносил мяч от ворот дольше, чем требовалось, и заканчивая падением игроков из-за незначительного контакта с соперником, если таковой вообще имел место, "Арсенал" сделал все возможное, чтобы потянуть время и сбить ритм игры, добившись в итоге того, что к 90 минутам основного времени было добавлено еще 10 минут.

Габриэль Жезус и Габриэль Мартинелли были двумя главными виновниками, но в то время как цель явно заключалась в том, чтобы убрать остроту из игры и лишить "Ливерпуль" шанса набрать обороты, тактика "Арсенала" на самом деле имела противоположный эффект, разъяряя болельщиков "Ливерпуля" и игроков Юргена Клоппы.

Неоднократные попытки притормозить игру, вызывая врачей на поле, должны были быть замечены и рассмотрены рефери Полом Тирни, но он не смог разобраться в ситуации. К тому времени, когда он вынес Букайо Сака предупреждение за то, что тот слишком долго подавал угловой на 84-й минуте, было уже слишком поздно давить авторитетом.

У "Арсенала" было слишком много возможностей, чтобы тянуть время таким очевидным образом, и, поскольку игры становятся все более напряженными к концу сезона, это может сработать против них до такой степени, что они потеряют ценные очки, если продолжат использовать такой циничный подход».

Кертис Джонс — невоспетый герой, вырвавший инициативу

Корреспондентка The Athletic Киве О'Нил выделяет молодого полузащитника «Ливерпуля», чьи успешные действия привели к первому голу мерсисайдцев.

«Способность остановиться и подумать, когда вы с мячом находитесь в штрафной площади соперника, на самом деле не так проста, как показал Кертис Джонс в процессе атаки, приведшей к голу Салаха в первом тайме.

В последнее время "Ливерпуль" не выглядел слишком уверенным или спокойным, когда заходил в 18-ярдовую штрафную площадь соперника.

Вот почему пас пяткой Джонса на ход Жоте так выделяется. Знать, что Жота был там, и так инстинктивно сыграть в пас, было именно той связующей игрой, в которой нуждался "Ливерпуль".

Это был важный момент для Джонса, который заставит Юргена Клоппа держать его на заметке при выборе состава. И это то, что ему нужно, особенно теперь, когда Тьяго (который заменил его на часовой отметке), вернулся в строй».

Победитель: Роберто Фирмино

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и форвард «Ливерпуля» попал в первую категорию.

«По мнению "Энфилда", более популярного героя трудно сыскать. Возможно, это последние дни Роберто Фирмино в "Ливерпуле", но он полон решимости оставить своей обожающей публике что-то на память, не так ли?

Раскачав трибуны своим голом в рамках разгрома "Манчестер Юнайтед", бразилец просто снес крышу этому знаменитому старому стадиону своим голом, сравнявшим счет за три минуты до конца матча с "Арсеналом".

Фирмино в долгу перед Трентом Александром-Арнольдом, чей великолепный проход и навес справа дали ему возможность забить, но не заблуждайтесь — это был его момент.

Ему нравится играть против "Арсенала". На самом деле, ни у одного игрока в истории Премьер-лиги больше голов без пенальти против "канониров", чем у него. Это был его 10-й из них, а всего 11-й.

Возможно, это был "всего лишь" сравнявший счет гол, но вы бы никогда не поняли бы это по шуму трибун».