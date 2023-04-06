Троссард против Мудрика: Запасной план «Арсенала» превзошел мегатрансфер «Челси»

Конечно, еслиперегонит «канониров», чтобы завоевать третий титул подряд в течение последних двух месяцев сезона, тогда невероятный результат— уже 42 гола в 37 играх во всех турнирах — гарантирует, что норвежский нападающий будет считается самым результативным трансфером. Но выступлениязас момента подписания контракта с командойбыли настолько важными и порой решающими, что 28-летний игрок может оказаться человеком, который гарантирует им первый титул в Премьер-лиге с 2004 года.

Ирония вклада Троссарда заключается в том, что, если бы в январе «Челси» не был готов превзойти своих лондонских соперников по борьбе за вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика, он, вероятно, все еще был бы в «Брайтоне», а Мудрик играл бы в красном «Арсенале», а не в синем «Челси». «Арсенал» сделал все возможное для Мудрика, месяцами следя за 22-летним игроком сборной Украины и обозначив «Шахтеру» свой интерес к игроку так рано, что казалось — сделка будет заключена в первые дни январского окна. Игрок показал, что сам хочет, чтобы трансфер состоялся, серией постов в социальных сетях, подчеркивающих его привязанность к клубу. Но, несмотря на три предложения о покупке Мудрика, «Арсенал» упустил свою главную трансферную цель, потому что «Челси» просто предложил «Шахтеру» цену в 100 миллионов евро, и вместо этого игрок отправился на «Стэмфорд Бридж».

Леандро Троссард globallookpress.com

Однако выигрыш «Челси» не обернулся поражением «Арсенала», потому что Троссард превзошел ожидания на «Эмирейтс», а также значительно превзошел Мудрика, который переживает трудное начало своей карьеры в «Челси». Сыграв всего 11 матчей за «Арсенал» в Премьер-лиге, Троссард сделал семь результативных передач. Только Букайо Сака сделал больше в команде Артеты в этом сезоне, причем он сделал свои 10 ассистов в 29 играх. У полузащитника Мартина Эдегора их семь, как и у Троссарда, но капитану «канониров» потребовалось 28 игр, чтобы достичь этого числа. Чтобы представить вклад Троссарда в более широком контексте, Кевин Де Брёйне лидирует в таблице передач Премьер-лиги в этом сезоне с 13 передачами, а полузащитник «Манчестер Сити» сыграл 29 игр.

Троссард, будучи доминирующей силой на левом фланге «Арсенала», также создал 15 моментов за свое короткое время в «Арсенале». Его ценность для Артеты заключается в том, что тренер знает — у него есть игрок, который создаст хотя бы один момент за игру, и это будет хороший момент, судя по тому, что почти половина из них приводит к голам. Для сравнения, Мудрик почти ничего не сделал в «Челси». Он сделал всего одну передачу в восьми матчах и создал только три момента для своих товарищей по команде, и 22-летний игрок все еще ждет своего первого забитого мяча. Тем временем Троссард открыл свой счет голам в ничейном матче против «Брентфорда» (1:1) в феврале, и бельгийский игрок провел несколько смен в качестве импровизированного центрального нападающего.

Для Мудрика переход в «Челси» может оказаться переломным моментом в его карьере. Если бы он подписал контракт с «Арсеналом», то попал бы в команду, занимающую лидирующие позиции в лиге, с тренером, который не только хотел его, но и был полностью уверен в его роли. В «Челси» Мудрику пришлось приспосабливаться к Премьер-лиге, играя за команду, которая испытывала серьезные проблемы с игровой формой, с группой игроков, собранных новыми владельцами. А что касается тренера, увольнение Грэма Поттера в начале этой недели выглядело вероятным уже в течение некоторого времени, и можно спорить о том, какое влияние он оказал, если вообще имел его, на выбор Мудрика в качестве трансферной цели.

Тем не менее, в футбол события развиваются быстро, и Троссард в полной мере воспользовался возможностью, предоставленной ему переходом Мудрика в «Челси». И «Арсеналу» повезло: в итоге у него оказался игрок, уже зарекомендовавший себя в Премьер-лиге, а не тот, кому впервые пришлось покинуть родину и свой клуб.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Но удача — это только часть истории. «Арсенал» четко определил Троссарда как запасной вариант на случай, если Мудрик не приедет. Его подписание, как и подписание Габриэля Жезуса и Александра Зинченко из «Манчестер Сити» прошлым летом, подчеркивает улучшение селекции на «Эмирейтс» с момента назначения Эду техническим директором в 2019 году, до того, как в ноябре прошлого года он стал спортивным директором.

Любой может определить «План А» и надеяться реализовать его, но именно план на случай непредвиденных обстоятельств указывает на проведенные исследования и проделанную работу. И «План Б» «Арсенала» до сих пор был настолько успешным, что дал им ускорение к титулу.