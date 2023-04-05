Победила дружба. Сезоны «Челси» и «Ливерпуля» подытожила унылая ничья

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в перенесенном матче 8‑го тура чемпионата Англии. В составе «Челси» по голу забили Рис Джеймс и Кай Хавертц, но взятие ворот после использования VAR из‑за нарушений правил отменили арбитры. Для «Челси» это был первый матч после отставки Грэма Поттера с поста главного тренера клуба. После 29 сыгранных матчей лондонцы занимают в таблице 11‑е место, набрав 39 очков. «Ливерпуль» после 28 матчей идет восьмым с 43 очками.

Четвертая подряд безголевая ничья

Автор Daily Mail Иэн Лэдимен отмечает, что команды проводят уже четsht матча, в которых не было ни победителя, ни забитых мячей.

«Замена у штурвала "Челси" и замена на поле у "Ливерпуля". Но все равно ничего не меняется. "Челси" до сих пор не может забивать голы, а "Ливерпуль" не может заново открыть для себя искусство контроля футбольного матча.

Таким образом, ничья 0:0, когда "Челси" играл в лучший футбол и создавал больше моментов после увольнения Грэма Поттера, тем не менее, остается ничьей 0:0, четвертой подряд между этими двумя клубами. "Ливерпуль" внес шесть изменений, стремясь избежать четвертого подряд поражения в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, и, по крайней мере, команде Юргена Клоппа это удалось.

"Ливерпуль", однако, остается совсем не в форме. С тех пор, как месяц назад они разгромили "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0, "Ливерпуль" забил единственный гол, и, если не считать возникшей из ниоткуда суматохи в конце первого тайма, не было похоже, что они собираются улучшить эту статистику. Так что для "Ливерпуля" наступили темные времена, и легче не станет. В воскресенье они принимают "Арсенал" дома.

Что касается "Челси", то их команда полна талантов и потенциала, но им не хватает одной основной вещи — голов. Последней игрой Поттера было субботнее поражение от "Астон Виллы" со счетом 0:2. В тот день у них было 23 удара на стадионе, на котором в Премьер-лиге было забито меньше голов, чем на любом другом в этом сезоне. В данном матче было не совсем так, но закономерность осталась. На этот раз было всего двенадцать ударов, но у них все равно было несколько хороших моментов, и они просто не смогли их реализовать. Главным виновником был немец Кай Хаверц, но он был не одинок.

У "Челси", по крайней мере, не будет мертвого сезона весной. На следующей неделе они будут в Испании, где сыграют с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов. К тому времени у них может даже появиться новый штатный менеджер.

"Ливерпуль"? Клопп будет сражаться, пытаясь найти способ вновь зажечь огни прошлого сезона. На данный момент вершина амбиций его команды, похоже, состоит в том, чтобы финишировать выше Брайтона».

«Челси» все еще не может забить

Автор The Telegraph Мэтт Лоу отмечает, что проблемы «Челси» с реализацией моментов никуда не делись.

«Первый вопрос для любого из потенциальных новых тренеров "Челси" во время собеседования на замену Грэма Поттера должен быть просто: "Как вы заставите нас забивать?" Это вопрос, на который Поттер не мог ответить, и над которым также бился его предшественник Томас Тухель.

Во вторник вечером исполняющий обязанности главного тренера Бруно Сальтор наблюдал, как "Челси" упускает шанс за шансом, и Юлиану Нагельсманну, Луису Энрике и всем, с кем ведут переговоры лондонцы, нужно начать работу над решением этой проблемы, если они хотят добиться успеха там, где другие потерпели неудачу.

Тренеры меняются, игроки меняются, а результат перед воротами не меняется. В матче против "Ливерпуля" Кай Хаверц, Матео Ковачич и Жоау Феликс провинились на глазах совладельца клуба Бехдада Эгбали, который вместе с Тоддом Боэли обнаружил, что деньги не обязательно могут купить голы. Все упущенные шансы означали, что "Челси" оставался в нижней половине таблицы, а остальная часть их сезона в Премьер-лиге начала казаться практически бессмысленной.

Бруно сделал две замены в состае, которая проиграла "Астон Вилле" в последней игре Поттера, впервые с августа выпустив в старте Н'Голо Канте и вернув Риса Джеймса обратно на позицию правого крайнего защитника, заменив Рубена Лофтус-Чика на Уэсли Фофана.

Это был первый состав, которую Бруно выбрал в своей тренерской карьере, но первые полчаса были знакомой историей для "Челси", который упускал шанс за шансом выйти вперед».

Канте показал, чего не хватало Поттеру

Автор The Athletic Саймон Джонсон нахваливает игру восстановившегося после травмы французского полузащитника в матче с «Ливерпулем».

«Поттер, должно быть, также хотел, чтобы он мог использовать Н'Голо Канте более 33 минут. Француз уже получил серьезную травму подколенного сухожилия, из-за которой он не выходил на поле в течение семи месяцев, к тому времени, когда Поттер сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера в сентябре.

Любой команде будет очень не хватать такого исполнителя мирового класса в течение нескольких недель, не говоря уже о подавляющем большинстве кампании. Канте начал свое возвращение в качестве замены в том, что оказалось последней игрой Поттера в качестве главного тренера — в субботнем поражении от "Астон Виллы" со счетом 0:2.

Временный тренер Бруно Сальтор решил не только включить его в первый состав на сегодняшний вечер в гостях у "Ливерпуля", но и сделать его капитаном. А Канте с самого начала досаждал "Ливерпулю", изводил, не давал им ни минуты покоя.

Поскольку Сальтор поставил в полузащиту трех человек, Канте имел право прессинговать высоко на поле. Он взавоевал штрафной в течение двух минут, вскоре после того, как его подкат спровоцировал атаку, в результате которой Матео Ковачич нанес удар с линии.

Хотя можно было сказать, что 32-летний спортсмен еще не мог разогнаться до максимальной скорости, он был достаточно быстр. Это включало в себя исправление редкой ошибки — потери мяча. В мгновение ока он оказался на краю штрафной площади "Челси", сводя на нет опасность, когда "Ливерпуль" контратаковал.

Вскоре после рестарта именно его аккуратное касание снова заставило Ковачича забить то, что выглядело как определенный гол, только для хорвата, который пробил через перекладину.

Но он явно был основным фактором, благодаря которому "Челси" мог доминировать в течение длительного времени. Неудивительно, что клуб пытается заставить его подписать новый контракт — и почему они решили не рисковать, заменив его под овации на 70-й минуте».

Изменения Юргена Клоппа не имели особого смысла

Корреспондент ESPN Марк Огден считает что наставник «Ливерпуля» уже не надеется финишировать в топ-4 за 10 туров до конца чемпионата.

«Клопп сделал шесть замен в своей команде после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" со счетом 1:4 в субботу, и только одну — заменить заболевшего Вирджила ван Дейк — тренеру "красных" пришлось сделать.

Учитывая то, как они проиграли на "Этихаде", Клопп мог утверждать, что ни один из его игроков не заслуживал того, чтобы выйти в старте на "Стэмфорд Бридж", но его выбор не был похож на то, как тренер демонстративно и безжалостного сажает в запас своих неэффективных звезд.

Мохамед Салах скорее был отправлен отдохнуть, чем был исключен из стартового состава, как и Энди Робертсон. Оба вышли со скамейки запасных во втором тайме. Трент Александер-Арнольд был плох на "Этихаде", но Коди Гакпо был редким лучом света в темном царстве, а он тоже был на скамейке запасных. Тем временем Харви Эллиотт даже не попал на скамейку запасных.

Клопп мог просто решить, что, поскольку эта игра зажата между матчем с "Сити" и столкновением с "Арсеналом" на "Энфилде" в воскресенье, он должен добавить свежести своей команде. Но без кубковых или еврокубковых обязательств до конца сезона "Ливерпулю" теперь предстоит сыграть всего 10 матчей Премьер-лиги за два месяца, поэтому действительно ли таким игрокам, как Салах, Робертсон и Гакпо нужно было отдохнуть пять дней, прежде чем встретиться с "канонирами"?

Клопп знает своих игроков лучше, чем кто-либо, но, сделав так много изменений, он дал понять, что "Ливерпуль" потерял надежду на попадание в четверку лучших в этом сезоне. И, учитывая, что до финиша еще 10 игр, это не самое приятное осознание».

Неудачник: Диогу Жота

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и форвард «Ливерпуля» попал во вторую категорию.

«Наверное уже пора поговорить о Диогу и его голевой засухе? На следующей неделе игрок сборной Португалии будет отмечать годовщину, и это не слишком приятный праздник. Двенадцать месяцев без голов для игрока, который сделал карьеру, забивая важные голы? Это должно быть серьезной проблемой для Жоты и Клоппа.

Да, у него были травмы, но Жота все же сыграл за "Ливерпуль" за тот период 32 матча, половина из них в стартовом составе. Но по какой-то причине инстинкт убийцы, который он проявил в первые 18 месяцев на "Энфилде", покинул его.

Это было очевидно в конце первого тайма, когда Кертис Джонс обыграл его в штрафной площади "Челси". Полученный им пас требовал мощный удар левой ногой в касание, но Жота решил подработать, позволив Марку Кукурелье сыграть в подкате.

У него не было больше моментов и он закончил игру без удара по воротам и сделав меньше касаний, чем любой игрок "Ливерпуля", за исключением Дарвина Нуньеса, которого заменили.

Не очень хорошая новость для "красных", но, по крайней мере, их следующий соперник — "Арсенал". У Жоты отличная статистика против "канониров", и воскресенье было бы неплохо заново открыть для себя это голевое касание».