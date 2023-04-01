Справились без Холанна. «Ман Сити» унизил «Ливерпуль» и продолжил гонку за лидером

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ливерпуль» (4:1) в матче 29‑го тура АПЛ. В составе победителей голы забили Хулиан Альварес, Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш. Мяч гостей на счету Мохамеда Салаха. Лучший бомбардир «Ман Сити» форвард Эрлинг Холанн пропустил игру из‑за травмы. В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» (64 очка) занимает второе место, «Ливерпуль» (42) идет шестым.

Памятный день Альвареса

Автор The Guardian Джейми Джексон хвалит аргентинского форварда Хулиана Альвареса, успешно заменившего травмированного Эрлинга Холанна.

«Гонка за титулом по-прежнему остается волнующей: "Манчестер Сити" требовалось все три очка, чтобы продолжать дышать в спину "Арсеналу", и они блестяще справились с этой задачей во втором тайме. Уступая после гола Мохамеда Салаха, открывшего счет размашистым ударом в касание, Хулиан Альварес сравнял, сделав счет к перерыву 1:1. Затем "Сити" показал, почему они являются чемпионами последних двух сезонов и доминирующей командой этой эпохи.

Первый смертельный удар был нанесен через несколько секунд после перерыва с помощью таклй же быстрой контратаки, которой их поразил "Ливерпуль". Альварес может получить поздравления за помощь в создании гола Кевина де Брёйне, когда кросс аргентинца разрезал команду Юргена Клоппа и нашел Рияда Мареза на правом фланге. Он перевел мяч, и бельгиец, который так часто был ключевым игроком "Сити", замкнул.

Памятный день для Альвареса стал еще более радужным, когда его удар был заблокирован Трентом Александром-Арнольдом, а Илкай Гюндоган забил гол, сыграв на добивании. 23-летний игрок, конечно, был в стартовом составе только из-за проблемы с пахом Эрлинга Холанна, но Пеп Гвардиола прекрасно ответил на вопрос, что делать, когда ваш игрок, забивший 42 гола, выбыл из строя: выбрать победителя Кубка мира, который может как влитой войти в состав и быть выдающимся исполнителем.

После завершения Гюндогана стадион вздрогнул, а Клопп разозлился. Тренер "Ливерпуля" снова наблюдал за оборонительным шоу ужасов, поэтому он ответил тем, что казалось фарсом, заменив четырех игроков за 70 минут: Салаха (возможно, жаль, что его убрали), Диогу Жоту, Харви Эллиотта и Эндрю Робертсона, в то время как на поле вышли Роберто Фирмино, Дарвин Нуньес, Алекс Окслейд-Чемберлен и Костас Цимикас.

Когда выдающийся Джек Грилиш обошел Александра-Арнольда, обменявшись передачами с Де Брёйне, и забил гол, "Ливерпуль" был унижен противником, который до этого сезона был их единственным соперником в борьбе за чемпионство».

«Сити» мощно начал финишную прямую

Автор The Telegraph Сэм Уоллес впечатлен тем, как мощно выступил «Сити» на «Этихаде», не теряя надежды на продолжение титульной гонки с «Арсеналом».

«Даже хорошие команды могут быть легко обыграны "Манчестер Сити", но хорошие команды в плохой день, в разгар плохого сезона могут быть разгромлены на глазах у их отчаявшегося тренера — в чем Юрген Клопп на собственном опыте убедился на стадионе "Этихад".

Это был мастер-класс "Сити", как надо начинать начать финишную прямую чемпионской гонки, и все же "Ливерпуль" раньше мог справляться с мастер-классами "Сити". Не в этот раз. Даже в игре, в которой они лидировали, было ясно, что они не удержат преимущество. Если первый тайм был перекалибровкой "Сити" после международного перерыва, то второй стал наглядной иллюстрацией того, как сильно они будут давить на лидирующий "Арсенал".

Через 53 секунды после перерыва Кевин де Брёйне забил гол, который вывел "Сити" вперед, а затем еще два, чтобы подчеркнуть, насколько разными были судьбы двух соперников в этом сезоне. На одном из флангов Джек Грилиш и Рияд Марез были ослепительны. На трибунах травмированный Эрлинг Холанн праздновал каждый гол и задавался вопросом, так ли уж он важен для этой команды.

Мощное выступление игроков Пепа Гвардиолы, благодаря которому они одержали семь побед подряд во всех соревнованиях и отстали от "Арсенала" на пять очков к концу матча. Это был способ начать их апрельскую эпопею из девяти игр, которая во многом определит исход потенциально исторического сезона. Они вряд ли столкнутся со многими соперниками столь же пассивными, каким был "Ливерпуль", в частности, во втором тайме.

Позор для Клоппа, который сделал все пять замен до того, как Гвардиола сделал свою первую за восемь минут до конца. Его "Ливерпуль" никогда не выглядел так, будто может выиграть, даже когда Мохамед Салах неожиданно вывел их вперед. Гости редко владели мячом во втором тайме и, казалось, не знали, как его получить, пока в их их ворота продолжали влетать голы».

Грилиш был великолепен, но и все остальные в «Сити» — тоже

Автор Daily Mail Оливер Холт находит добрые слова для всех лидеров «Манчестер Сити» и удивляется тому, как сдал «Ливерпуль» после перерыва.

«Хочется рассказать о том, насколько хорош был Джек Грилиш, о том, как он спас команду от гола с помощью разрывающего легкие забега в защиту в первом тайме, а затем, минуту или две спустя, как он пытал защиту "Ливерпуля" своим прострелом, который позволил "Сити" сравнять счет благодаря голу Хулиана Альвареса, как он был лучшим игроком матча.

Грилиш был как никогда хорош за "Сити" — он забил четвертый гол за 15 минут до конца, похоронив надежды соперника, — но выделять его по-прежнему кажется неправильным. "Сити" был так хорош против команды, которая так близко подобралась к титулу в прошлом сезоне. Они разгромили "Ливерпуль" во втором тайме, и все это без травмированного лучшего бомбардира Эрлинга Холанна.

Может показаться легкомысленным спрашивать, вернется ли Холанн сразу в стартовый состав, но этого не должно быть. "Сити" часто великолепен с Холанном в стартовом составе, и, когда он сидел и смотрел из частной ложи на "Этихаде", он видел, как команда прекрасно играет без него, команда, которая была в своей лучшей форме — плавная, уверенная, недосягаемая.

Итак, Грилиш был великолепен. Как и Альварес. Он выглядел победителем чемпионата мира, которым он и является. Он забил первый гол "Сити" и сыграл решающую роль во втором. Он превосходно держал мяч, вел атаку, вводил в игру других и, казалось, освободил Кевина де Брёйне и Грилиша, чтобы они преуспели в креативной работе.

Если Грилиш терзал "Ливерпуль" слева, Рияд Марез делал то же самое справа. Марез, который первым касанием приклеивает мяч к ноге, играл как волшебник, вертясь и изворачиваясь, каждую минуту игры озадачивая защиту "Ливерпуля". Де Брёйне тоже вернулся к своей грозной лучшей форме, создавая, забивая, заставляя затаить дыхание некоторыми своими передачами. На "Сити" было просто приятно смотреть.

"Ливерпуль", которому теперь предстоит играть с "Челси" и "Арсеналом" подряд, играл наравне с "Сити" в первом тайме, но то, как они страдали во втором тайме, отрезвляло. Это команда, которая в прошлом сезоне шла вровень с "Сити" на каждом шагу и уступила им титул с разницей в одно очко. Но теперь они намного слабее. Как будто гигантские усилия в битве с "Сити" в прошлом сезоне лишили их энергии для борьбы в этом сезоне. "Сити", однако, снова марширует вперед».

Выездная форма «Ливерпуля» будет стоить им Лиги чемпионов

Корреспондент ESPN Роб Доусон ругает игру мерсисайдцев на выезде и считает, что «красные» могут остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«В Премьер-лиге не так много более сложных игр, чем в гостях у "Сити", но "Ливерпулю" нужно найти способ побеждать в своих выездах, если они собираются финишировать в первой четверке. Команда Клоппа выиграла только три из своих 14 игр на выезде с "Энфилда" в этом сезоне и имеет худший гостевой результат в этом сезоне, чем "Саутгемптон" и "Лестер Сити", которые находятся в четверке худших.

С бардаком в "Тоттенхэме" и начинающимися проблемами в "Ньюкасле", надежда на квалификацию в Лигу чемпионов все еще существует, но побед в оставшихся играх на "Энфилде" вряд ли будет достаточно, чтобы преодолеть границу четверки лучших. У "Ливерпуля" осталось пять выездных игр с "Челси", "Вест Хэмом", "Лидсом", "Лестером" и "Саутгемптоном", и они больше не могут позволить себе промахов.

За победой над "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0 они продолжили последовательными поражениями от "Борнмута", "Реала" и "Сити", и следующие две недели теперь могут стать решающим фактором в сезоне. Они начнут с поездки в гости к "Челси" во вторник, а затем в воскресенье встретятся с "Арсеналом". Через неделю они едут к "Лидсу" — который сам борется за выживание — и к тому времени Лига чемпионов будет либо в поле зрения, либо отойдет за пределы досягаемости».

Сезон «Ливерпуля» определили ошибки в обороне

Автор The Athletic Оливер Кей считает, что «Сити» успешно воспользовался индивидуальными ошибками игроков «Ливерпуля».

«Клоппу было бы легко отмахнуться от этого поражения — гораздо проще, чем от некоторых других поражений "Ливерпуля" в этом сезоне — как от простого случая, когда блестящая команда переиграла его, и, конечно же, были периоды, когда с мячом и без мяча они играли почти так. как он хотел бы.

Но были моменты, когда их защита просто была недостаточно хороша. Казалось бы, мелочи — Энди Робертсон, который купился на обманку от Де Брёйне в преддверии первого гола "Сити", оставив позади Мареза на свободном пространстве, или Джордан Хендерсон, потерявший из виду де Брёйне на средней линии, перед тем как был забит второй — фактически оставив незащищенной всю оборону "Ливерпуля". Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк были слишком небрежны в эпизоде с четвертым голом.

Такова история их сезона: индивидуальные ошибки усугубляют общее недомогание, или же все наоборот? На протяжении стольких лет пребывания Клоппа у руля, энтузиазм и интенсивность этой ливерпульской команды казались заразительными. В этом сезоне заразительными стали ошибки».

Неудачник: Мохамед Салах

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и бомбардир «Ливерпуля» попал во вторую категорию.

«Аплодисменты болельщиков "Сити" кинжалом пронзили сердце египетского короля "Ливерпуля", когда четвертый судья поднял табло с номером 11. После ухода Салаха с поля оставалось еще 20 минут, но его команда уже давно отказалась от идеи спасти эту игру.

Салах, который дал им преимущество в первом тайме, исчез так же быстро, как и надежды "красных" на первую четверку, и его хмурый взгляд, когда он тащился к боковой линии, чтобы его заменил Дарвин Нуньес, говорил сам за себя.

А все могло быть совсем иначе. Финиш Салаха, открывший счет, был безупречным, его 23-й гол в сезоне и четвертый гол, который он забил "Сити" в четырех играх этого сезона. Типичный Салах.

Но он также упустил великолепный шанс увеличить отрыв "красных", не сумев найти пасом Жоту после того, как Харви Эллиот отправил его в отрыв в контратаке. Грилиш перехватил мяч, через несколько минут "Сити" сравнял счет, а шанс "Ливерпуля" буквально и метафорически исчез».