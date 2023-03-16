Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над английским «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч на 78‑й минуте забил Карим Бензема, которому ассистировал Винисиус Жуниор. В первом матче «Реал» в гостях победил «Ливерпуль» со счетом 5:2. Таким образом, мадридцы вышли в следующий раунд турнира.

Для «Ливерпуля» все опять закончилось в Мадриде

Автор The Guardian Сид Лоу вспоминает историю противостояния двух клубов и отмечает определенную обреченность «Ливерпуля» в ответном матче.

«Мадридский "Реал" спокойно и властно подтвердил свой статус, не допустив бунта, не говоря уже о камбэке. В конце концов, камбэки — это их фишка. То, что "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов, неудивительно после поражения на "Энфилде" со счетом 2:5, но что может быть сюрпризом, так это то, что на самом деле они никогда не выглядели, как будто могут спастись, или хотя бы доставить проблемы сопернику.

В матче, в котором нужно было забить много голов, был забит только один, и это был гол "Мадрида". Его забил Карим Бензема, и хотя это положило конец этому противостоянию, по правде говоря, оно и так уже было исчерпано. Когда "Ливерпулю" нужно было включить повышенные передачи, они не смогли этого сделать. Им требовалось три гола, но во втором тайме они ни разу не попали в створ, и на этом все закончилось.

Когда это произошло, после финального свистка на "Бернабеу" заиграло "You’ll Never Walk Alone", и фанаты встали, чтобы поаплодировать "Ливерпулю" и его болельщикам, действие, которое говорило об уважении, если не столько к этому конкретному противостоянию, то ко всем предыдущим. В каждом из последних шести лет Лига чемпионов для "Ливерпуля" заканчивалась Мадридом. Четыре раза их останавливал "Реал" мадридцы: в двух финалах, четвертьфинале и теперь здесь; а три года назад это сделал "Атлетико", в 1/8 финала. Они снова потерпели здесь поражение. Это всегда было вероятным исходом.

Карло Анчелотти объявил, что это будет открытая игра, хотя бы потому, что в гости едет "Ливерпуль". И она вроде и была такой… и вроде как нет. Было всего 40 секунд, когда Бензема чуть не потерял мяч в своей зоне, но давление, оказываемое там, когда-то являвшееся сущностью команды Юргена Клоппа, не всегда было очевидным. Анчелотти также сказал, что ментально его соперникам было легче: у его команды неизбежно возникнут сомнения, а у "Ливерпуля" их быть не может. Тем не менее временами гости выглядели задумчиво».

«Ливерпуль» ничего не смог противопоставить «Реалу»

Автор The Telegraph Джейсон Барт гадает, были ли у «Ливерпуля» шансы перевернуть игру в случае быстрого гола и приходит к выводу, что их не было.

«Возможно, все было бы по-другому, если бы Дарвин Нуньес забил гол на седьмой минуте, и, возможно, это стало бы причиной величайшего камбэка в легендарной истории "Ливерпуля" и этого турнира.

Но на это было было не так много шансов в тот вечер, когда лучшим игроком "Ливерпуля" был вратарь Алиссон, сделавший три выдающихся сейва, прежде чем пропустить, и оценка Клоппа о том, что у них есть "один процент" шансов пройти дальше, не была ложной скромностью или преуменьшением, она была совершенно точна. Шансов превратить сомневающихся в верующих просто не было.

Вместо этого они сотворили не самый приятный кусочек истории: общее поражение со счетом 6: 2 было самым большим поражением "Ливерпуля" в этом турнире, и вспоминать это будет болезненно.

На самом деле было бы немыслимо, чтобы "Мадрид", завоевавший пять трофеев Лиги чемпионов с 2014 года, растерял свое внушительное преимущество, но что действительно расстроит "Ливерпуль", так это то, что после небольшой суматохи в первом тайме, они действительно почти ничего не показали.

Проблема очевидна для Клоппа. Перестройка команды должна сосредоточиться на полузащите, в центре которой ветеран Джеймс Милнер, потому что разница в уровне была слишком велика против соперника такого калибра. "Ливерпуль" ни разу не сумел потревожить его, и разочарование Клоппа проявилось, когда он был предупрежден карточкой за протест, когда минуты утекали.

После финального свистка мадридцы задумчиво сыграли "Ты никогда не пойдешь один" по системе громкой связи — в знак солидарности с "Ливерпулем" после ужасных событий на стадионе "Стад де Франс" в мае прошлого года, но это мало утешило игроков, плетущихся с поля».

Куртуа и Алиссон оправились от ошибок первого матча

Автор ESPN Марк Огден отдает должное голкипера обеих команд, которые отлично выступил на «Сантьяго Бернабеу».

«Можно легко утверждать, что в этой игре встретились два лучших вратаря мира прямо сейчас. Тибо Куртуа из "Реала" и Алиссон Беккер из "Ливерпуля" совершили нехарактерные ошибки, которые привели к голам в первом матче на "Энфилде", но даже их самые суровые критики не смогли бы предположить, что эти ошибки были чем-то иным, чем случайностью.

Но просто для того, чтобы доказать, что эти ошибки действительно были необычными для них, Куртуа и Алиссон устроили первоклассные выступления на "Бернабеу", чтобы подчеркнуть свой статус лучших.

Судя по этой игре, Куртуа, вероятно, лишь на пару миллиметров опережает Алиссона в гонке за звание лучшего в мире. Он сделал большой сейв после удара Коди Гакпо на 36-й минуте, когда пропущенный "Реалом" мяч дал бы "Ливерпулю" огромный импульс в их стремлении нивелировать отставание в три гола.

Бывший вратарь "Челси" выглядит внушительно; он хорошо владеет ногами, царит в воздухе и заставляет каждое спасение выглядеть рутиной из-за своего выдающегося позиционирования.

Алиссон не так велик в плане габаритов, но он быстрее выходит со своей линии, и его способность замечать опасность также была ключом к ряду ранних перехватов атак "Реала".

Эдерсон из "Манчестер Сити" и Джанлуиджи Доннарумма из "Пари Сен-Жермен" могут надеяться, что они в одном ряду с Куртуа и Алиссоном, но основные вратари "Реала" и "Ливерпуля" находятся на вершине списка».

Смена схемы и состава негативно отразилась на команде Клоппа

Автор The Athletic Марк Кэри считает, что наставник «Ливерпуля» выбрал не самое удачное время для тактических экспериментов.

«Во многом руки Юргена Клоппа сегодня были связаны, учитывая отставание в три гола, которого нужно было наверстать в гостях у чемпионов Испании, Европы и мира, а также то, что ключевые игроки полузащиты отсутствовали из-за травм и болезней.

Это означало, что "Ливерпуль" выстроился по схеме 4-2-3-1, меняясь на 4-4-2 при отсутствии владения мячом — схему, которую Клопп использовал в этом сезоне, но которая была менее знакома его игрокам.

В ситуации, когда вам нужно быть идеальным на дистанции без мяча, а ваши схемы атаки должны быть хорошо разобраны, чтобы получить требуемый результат, еще и стартовый состав "Ливерпуля" не был сыгранным — и это было заметно.

На протяжении всей игры гостям не хватало интенсивности, и, хотя между стартовой четверкой нападающих Дарвином Нуньесом, Коди Гакпо, Диогу Жотой и Мохамедом Салахом происходили многообещающие ротации, этого было недостаточно, чтобы по-настоящему надолго побеспокоить линию обороны "Мадрида".

Даже с лучшим стартовым составом "Ливерпуля" их задача забить три безответных гола на "Бернабеу" выглядела слишком невыполнимой. С составом, который впервые за весь сезон стартовал вместе, неудивительно, что игра в этот вечер не ладилась».

Клопп должен использовать эту боль, чтобы перезарядиться

Автор Daily Mail Доминик Кинг надеется, что «Ливерпуль» в продуктивном ключе сможет использовать эмоции от вылета из Лиги чемпионов.

«Когда они снова встретятся? "Ливерпуль" будет отчаянно пытаться снова встретиться с "Реалом" в ближайшее время, чтобы увидеть, смогут ли они, наконец, одолеть их, но после четырех столкновений за пять лет нет никакой гарантии, что эти команды будут в одном и том же европейском турнире в следующем сезоне.

Место "Мадрида" практически гарантировано каждый год, но положение "Ливерпуля" среди элиты становится все более шатким. Если они будут играть с таким же контролем, как на "Сантьяго Бернабеу" в течение 75 минут, возможно, они обойдут команды, опережающие их, и займут четвертое место.

Если бы Юрген Клопп сумел возродить команду к концу сезона, это стало бы одним из его самых значительных достижений на "Энфилде". Проблема в том, что никто не знает, чего ожидать. Клопп должен надеяться, что боль, перенесенная в матче против "Реала", подпитывает их решимость».

Победитель: Карло Анчелотти

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «Реала» попал в первую категорию.

«Мадридцы привыкли сражаться на всех фронтах. С этим составом, этим тренером и, честно говоря, своим наследием они должны стремиться к победе в лиге, кубке и к успеху на континенте.

Но это был не самый легкий сезон для Анчелотти. "Реал" уступает в Кубке Испании, и ему необходимо обыграть находящуюся на подъеме "Барселону" в воскресенье, чтобы остаться в чемпионской гонке.

Анчелотти нуждался в этой победе. И, к счастью для босса "сливочных", он добился отличных результатов от своей команды. Это был старый-добрый "Реал", каждый год их европейского опыта просачивался через их игру. Los Blancos никогда не выглядели обеспокоенными, и отчасти они должны благодарить своего тренера.

Некоторые тренеры выигрывают большие матчи благодаря тактическому чутью и постоянной энергии. Анчелотти побеждает в них, создавая впечатление, что все в конце концов получится как надо. В среду получилось. Снова».