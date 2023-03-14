Время взрослеть. Неймару пора переосмыслить и перезагрузить карьеру

Это может быть непопулярное мнение, но, безусловно, можно утверждать, что в решениипокинутьи присоединиться кв 2017 году было некое благородство.

Между ним и Лионелем Месси, главной звездой каталонского клуба тех времен, не было вражды — объятия между ними в финале Кубка Америки 2021 года заслуживают того, чтобы стать одним из знаковых образов футбола.

Но Неймар думал, что пришло время возглавить собственный проект, самому стать символом клуба, который собирался взять штурмом европейский футбол.

Почти шесть лет спустя становится ясно, что все пошло не так, как он планировал. Звездный проект ПСЖ оказался ущербным по своей сути.

Это привело к увольнению ряда высококлассных тренеров и создало впечатление, что клубу, возможно, было бы лучше следовать более органичной, доморощенной модели, в которой больше используется обилие талантов во Франции.

Этот момент может быть подчеркнут взлетом Килиана Мбаппе, который обогнал Неймара в борьбе за роль самого важного игрока в команде.

Так куда же Неймар впишется после своего возвращения в строй? Некоторые даже думают, что он не вписывается уже сейчас.

В интервью радио RMC Sports бывший центрфорвард сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что он «очень рад за "ПСЖ" из-за травмы Неймара. Я думаю, что это невероятный шанс для [тренера Кристофа] Гальтье. В какой-то момент ему понадобится мужество, чтобы избавиться от Неймара, это было единственное решение».

Если для бразильца больше нет места в ПСЖ, то куда ему податься? У него контракт с парижанами до 2027 года, и очень немногие клубы могут позволить себе его зарплату, не говоря уже о расходах на его трансфер.

И большинство из этих клубов — в Премьер-лиге, которая никогда не казалась идеальным местом для Неймара. Оглядываясь назад, он, возможно, недооценил атлетичность французской лиги, а английский футбол работает на еще более высоком уровне интенсивности, с добавлением глубоко скрытой неприязни к «ныркам».

Интерпретация Неймаром правил футбола станет предметом пристального внимания. Для кого-то, кто обычно очень популярен среди своих товарищей по команде — по крайней мере, в сборной Бразилии — поразительно, насколько он раздражает некоторых бывших игроков.

Дюгарри, например, назвал бразильца «невыносимым», а Марко Ван Бастен, один из величайших нападающих всех времен, пошел еще дальше.

«Неймар — настоящий нытик», — сказал Ван Бастен голландскому изданию Ziggo Sport в октябре прошлого года. «Он постоянно провоцирует. В одну секунду он совершает фол, а в следующую изображает жертву. Ведь никто не имеет права его трогать. Он грязный и неприятный игрок».

Что делает замечания ван Бастена особенно острыми, так это то, что голландский мастер прервал свою карьеру из-за травм лодыжки — той самой проблемы, с которой постоянно сталкивается Неймар. Однако Ван Бастен винит в своих невзгодах врачебные ошибки.

Он и многие представители его поколения смотрят на Неймара как на человека, который пытается превратить футбол в бесконтактный вид спорта. Но Неймар — продукт своего времени и своего окружения.

Величайшим производителем талантов в истории футбола была бразильская улица — неформальный футбол, в который играли в любое время на дороге, в парке, в любом доступном месте.

Но Неймар слишком молод, чтобы застать расцвет этого времени. Многие из этих пространств были съедены городской застройкой. Многие из тех мест, которые остались, стали слишком опасными из-за роста городской преступности.

Решение заключалось в том, чтобы отвести детей в помещение, в более безопасную и более стерильную среду мини-футбола.

В неформальном уличном футболе обычно нет судей. Тощему талантливому игроку вскоре предстоит освоить навыки выживания. Он должен научиться, когда избавиться от мяча, а когда — достаточно близко к воротам, чтобы это стоило того — идти в обводку.

Но Неймар научился защищаться в футзале, используя судью, показывая арбитру, что на нем фолят. Некоторые из его самых разочаровывающих выступлений — это когда он опускается пониже и, кажется, провоцирует фолы, которые зарабатывают бессмысленные штрафные удары.

Что бы ни думал Ван Бастен, мало кто сомневается, что на поле чаще нарушают правила против Неймара, чем неподобающе играет сам бразилец.

Но именно так обстояли дела с каждым умелым игроком с ранних времен футбола, и сегодняшние таланты получают гораздо большую защиту, чем любой, кто играл в футбол до того, как в начале 1990-х годов были начали жестко караться подкаты сзади.

В прежние времена Неймару пришлось бы мириться с гораздо более жестоким обращением. Его великолепный удар в матче против Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира означает, что Неймар забил столько же голов, сколько и Пеле за сборную Бразилии.

И все же многие по-прежнему будут считать его карьеру разочарованием. Ожидания всегда были слишком высоки.

Какое-то время бразильцы считали награду «Золотой мяч» своим неотъемлемым правом, и верили, что Неймар сможет вернуть ее своей стране после долгого периода засухи.

Погоня за наградой, присуждаемой лучшему игроку мира, возможно, была одним из мотивов его перехода в «ПСЖ». Наверняка пришло время убрать эту мечту из своих приоритетов.

Если награда и будет получена, то не за какой-то индивидуальный квест, а за работу, выполненную в рамках коллектива.

Потому что эти повторяющиеся травмы лодыжки, безусловно, сказываются, особенно на игроке, которому уже за тридцать. Теперь будет сложнее включить то жизненно важное дополнительное ускорение, чтобы умчаться от опекуна.

Но этот сдвиг парадигмы не обязательно должен превращать Неймара в «едущего с ярмарки». Он действительно замечательный талант, с отличной игрой обеими ногами и необычайной скоростью мышления.

Если он двигается медленнее, он все равно может заставить мяч двигаться быстрее, с большей точностью и интеллектом, чем подавляющее большинство игроков высшего класса.

Сможет ли он пройти этот процесс адаптации? Сможет ли талантливый мальчик превратиться в мужчину?

Все этапы его карьеры были захватывающими, и следующий — где бы он ни происходил — добавит несколько захватывающих новых эпизодов в мыльную оперу.