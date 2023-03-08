Все или ничего. Очередной провал в Лиге чемпионов оставит ПСЖ в руинах

уже не раз был в этой ситуации. Их судьба в Лиге чемпионов висит на волоске; победа в турнире, которой они жаждут больше всего, похоже снова может ускользнуть от них, пока они планируют совершить камбэк в противостоянии с мюнхенскойна «Альянц Арене».

Отставая со счетом 0:1 после первого матча и учитывая, что Неймар выбыл не только на этот матч, но, скорее всего, и на оставшуюся часть сезона, команда Кристофа Гальтье оказалась под давлением и ей нужно показать, что она сделана из более прочного материала, чем ее предшественники.

Все внимание, естественно, будет приковано к Килиану Мбаппе и Лионелю Месси, которые должны обеспечить результат. Если претенденты на получение «Золотого мяча» не смогут этого сделать, то внезапно их будущее, а также будущее некоторых других крупных фигур на «Парк де Пренс» окажется под сомнением.

Но что ждет в будущем самых звездных игроков ПСЖ, если их европейская мечта потерпит очередную раннюю смерть?

Мбаппе уйдет в этом сезоне или в следующем

В субботу, 4 марта, Мбаппе с некоторой уверенностью заявил, что результат матча в среду не повлияет на его будущее в ПСЖ. Следует поощрять веру футболисту на слово, но Мбаппе — игрок, которому трудно по-настоящему доверять.

Немногие поверили ему в октябре, когда он настаивал на том, что широко распространенные слухи о том, что он хочет покинуть клуб, были ложными, и есть такое же чувство в отношении его последних заявлений.

Трудно представить, что лучший бомбардир клуба останется в Париже надолго, если они потерпят еще один позорно ранний вылет из Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Хорошая новость для Мбаппе заключается в том, что у него есть пространство для маневра. Сообщается, что у него есть несколько месяцев, чтобы решить, хочет ли он продлить свой контракт до 2025 года. Если он отклонит это предложение, то он может либо уйти этим летом задешево, либо бесплатно через 18 месяцев.

С учетом того, что он тащит их на своем горбу в еврокубках, ПСЖ должен убедить своего героя, что клуб способен далеко пройти в Лиге чемпионов, иначе их континентальные соперники будут тут как тут, чтобы перехватить его.

«Реал Мадрид», например, никогда не отказывался от идеи подписания Мбаппе, хотя они были публично разочарованы его решением продлить контракт с «ПСЖ». В настоящее время они ищут долговременного преемника Карима Бензема, а Мбаппе будет комфортно играть на поле, пока он делит поле «Сантьяго Бернабеу» со своим партнером по сборной.

«Мадрид», возможно, не захочет раскошелиться на Мбаппе этим летом, но точно возьмет его на более выгодных условиях — возможно, даже бесплатно — в 2024 году. «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» также не должны быть исключены. в качестве возможных направлений трансфера.

Тем не менее, проигрыш в 1/8 финала значительно уменьшит его шансы остаться в Париже надолго.

Неймар больше никогда не сыграет за ПСЖ

Это, пожалуй, уже гарантированно. Невезение Неймара с травмами продолжилось и в 2023 году, и самый дорогой игрок в мире теперь выбыл из строя до конца сезона.

Это сложная ситуация как для игрока, так и для клуба. «ПСЖ», возможно, будет лучше без Неймара в команде, но он все еще обладает способностью переламывать ход матчей. И нельзя отрицать, что бренд Неймара, безусловно, ценен.

Но разорвать отношения с бразильским плеймейкером будет гораздо проще, если парижане потерпят очередной провал в Лиге чемпионов. Это докажет раз и навсегда, что без него в команде они ни более, ни менее успешны.

По сути, он стал бы игроком нулевого баланса, парнем, которого нужно иметь, чтобы продавать футболки и восхищать болельщиков, но который никогда не гарантирует ничего большего.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

И если «ПСЖ» хочет должным образом оценить свой состав и обдумать позиции, где они могут стать лучше за счет продажи — или даже потенциальной замены на игрока получше — Неймар просто должен быть первым в списке.

Гальтье уйдет?

В конечном счете, у каждого тренера ПСЖ одна и та же задача: выиграть Лигу чемпионов. Ожидается успех внутри страны и требуется привлекательный футбол, но европейская слава — это то, по чему судят о каждом тренере во французской столице.

И когда это не достигается, история показывает, что руководство клуба может очень быстро двинуться дальше. Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери были уволены за то, что не смогли добиться успеха в Европе.

И теперь все взоры прикованы к Гальтье. Он должен был стать тренером, который принесет утраченное чувство равновесия в «ПСЖ», тренером, который укрепит оборону, а не склонится перед звездными лидерами команды с раздутым эго.

Но теперь, всего через восемь месяцев работы, Гальтье может оказаться следующим на плахе. Его пребывание у руля команды было неоднозначным, поскольку «ПСЖ» часто выигрывал, но не слишком уверенно, а знакомые ошибки в защите и неспособность доигрывать матчи до конца никуда не делись.

Кристоф Гальтье globallookpress.com

Теперь, похоже, все сводится к матчу с «Баварией». Выступления «ПСЖ» в последнее время были лучше, но они тревожно нестабильны в обороне. Таким образом, Гальтье терпит неудачу в области своего предполагаемого успеха.

Если так пойдет и дальше, и ПСЖ потерпит крах в Мюнхене, есть большая вероятность, что они руководство устроит еще одну тренерскую рокировку.

Месси отправится в «Барсу» за последним шансом завоевать европейскую славу

Может ли он это сделать? Может ли «Барселона» себе это позволить? Фанаты «Барселоны» будут этому рады? Проблема с любым потенциальным возвращением Месси на данный момент заключается в том, что «Барса», похоже, уже оставила его в прошлом и двинулась дальше, по крайней мере, на поле.

По общему признанию, они временами были ужасны в своем первом сезоне после ухода аргентинца и финишировали на 13 очков позади «Реала» в Ла Лиге. К концу сезона Люк де Йонг играл у них в атаке.

Но в сезоне 2022/23 Хави изменил ситуацию — и довольно быстро, учитывая тот бардак, в котором оказались «сине-гранатовые». Его поддерживали на трансферном рынке, поощряли развивать свой собственный стиль, и он явно контролировал раздевалку. Все это привело к тому, что клуб находится в выигрышной позиции, чтобы вернуть себе титул чемпиона Испании и, возможно, выиграть домашний дубль.

Так где же место для Месси? Возможно, «блаугране» не помешал бы дополнительный атакующий игрок, который мог бы связать игру в последней трети поля. Месси, безусловно, подходит под эти параметры.

Но это будет не просто тактическое подписание или даже общекомандное улучшение. Воссоединение будет эмоциональным, это возвращением короля, который никогда не должен был уходить.

Лионель Месси globallookpress.com

Президент клуба Жоан Лапорта и сам Хави в какой-то мере признали, что приветствовали бы это. И Месси никогда не закрывал дверь перед возможностью снова надеть футболку «Барсы».

Этот шаг будет намного проще, если «ПСЖ» проиграет «Баварии». Можно даже утверждать, что к следующему году сине-гранатовые будут лучше подготовлены к европейскому успеху, чем парижане.

К началу следующего сезона Месси будет 36 лет, но этим летом у него закончился контракт, поэтому он будет свободным агентом. Учитывая прогресс «Барсы» и его эмоциональную связь с клубом, воссоединение действительно может произойти.

ПСЖ подпишет больше атакующих звезд

Крупное подписание обычно следует за каждым провалом ПСЖ в Лиге чемпионов. От Месси до Джанлуиджи Доннаруммы, парижане взяли за правило привлекать новую звезду или несколько звезд в попытке наконец преодолеть упрямую еврокубковую кочку, на которой они спотыкаются.

И независимо от того, в каком состоянии «ПСЖ» может оказаться следующим летом, они всегда будут нацелены на подписание некоторых из самых громких имен в мировом футболе.

Тем не менее, потенциально доступных атакующих игроков высшего уровня, похоже, не хватает. Предполагая, что один или несколько из легендарной тройки нападающих уйдут, ПСЖ будет нелегко переоснаститься в линии атаки.

Единственная очевидная большая звезда на рынке — Джуд Беллингем, но он играет не на той позиции и, похоже, подпишет контракт либо с «Ливерпулем», либо с «Реалом».

Виктор Осимхен globallookpress.com

Таким образом, ПСЖ может обратить свое внимание на звезд Серии А, таких как Рафаэль Леао или Виктор Осимхен, чтобы усилить свою атаку. Также возможно, что серия хитрых покупок может укрепить команду во всех линиях.

В любом случае, летнего шоппинга не избежать , если дела в Германии пойдут неудачно.

Они по-прежнему выиграют Лигу 1

Прекратите паниковать. Преимущество каждой версии современного «ПСЖ» заключается в том, что им в значительной степени гарантирован успех внутри страны, и команда Гальтье выиграет Лигу 1 в этом году.

Завоевание чемпионского титула по-прежнему является достижением. Несмотря на относительно слабую конкуренцию в высшем дивизионе Франции, поддерживать высшую форму на протяжении 38 игр непросто.

В раздевалке ПСЖ еще будут празднования и вручение медалей победителям. То, что это не Лига чемпионов, не означает, что Лигу 1 нужно игнорировать.

И кто знает? Возможно, победа в Лиге 1 со значительным отрывом за время, оставшееся до конца сезона, покажет спортивному директору Луису Кампосу и совету директоров, что здесь еще есть с чем поработать.

Возможно, Мбаппе и Месси увидят проект, который, при условии удачного подписания или двух, может сделать еще одну еврокубковую попытку прорыва.

Поражение от мюнхенской «Баварии» хотя и будет означать еще один год европейской неудачи, но это не что-то, чего нужно слишком уж стыдиться.

А вот переползание за финишную черту в последнем туре относительно слабой отечественной лиги — будет.