От «застенчивого Бэмби» до «нового Месси». Джамал Мусиала — будущая суперзвезда европейского футбола

Сразу после победы в матче за Суперкубок Германии в июле прошлого года Джамал Мусиала рассуждал о том, как сложно будет заменить ушедшего из команды. Мусиала был одним из тех игроков «Баварии», кому удалось забить в тот день.

«Глядя на его результативность, легко догадаться, что найти такого игрока будет непросто. Но я не думаю, что нам стоит зацикливаться не отсутствии Левандовского, все-таки у нас потрясающий состав, забить может почти каждый», — сказал тогда Джамал.

Но Мусиала, как в меме про Майкла Джордана, воспринял это на свой счет. На данный момент 20-летний полузащитник — лучший бомбардир «Баварии» в текущем чемпионате Германии. И он постепенно становится ключевым игроком команды. Именно с ним будут связаны главные надежды болельщиков команды в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен».

Легендарный Лотар Маттеус называет Мусиалу «Лионелем Месси будущего». «Джамал Мусиала — один из самых зрелищных игроков в мировом футболе.

Меня поражают его видение поля, контроль мяча и спокойствие, с которым он принимает решения. Я общался со многими футболистами в Катаре, и почти все они уверены, то Джамал мог бы стать лучшим молодым игроком турнира, если бы Германия вышла в плей-офф чемпионата мира», — добавил еще один известный в прошлом футболист сборной Германии Юрген Клинсманн.

Джамал Мусиала globallookpress.com

С недавних пор есть ощущение, что к фамилии Мусиалы больше не надо добавлять прилагательное «молодой», которое, обычно, намекает на то, что в будущем игрок, возможно, будет на виду. Но Джамал уже сейчас один из лучших в топ-клубе.

Прямо сейчас он лучший бомбардир «Баварии» и занимает второе место в Бундеслиге по количеству результативных передач.

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Он обладает шикарной способностью завершать атаки и является отличным созидателем благодаря аккуратной работе с мячом, умению сделать своевременную передачу. А еще он занимает пятое место в лиге по количеству обводок. Движения Мусиалы с мячом так же неуловимы, как и без него.

Мусиала — современный спортсмен.

Те, кто следит за его карьерой с самого начала, наверняка обратили внимание на трансформацию. В 16-летнем возрасте Джамал ушел из «Челси» в «Баварию».

В 17 он уже дебютировал в Бундеслиге, став самым молодым игроком в истории клуба, который появился на поле в матче элитного дивизиона. Лерой Сане назвал его «застенчивым Бэмби», когда впервые увидел Мусиалу в команде.

«Он был таким маленьким. Я наблюдал за ним в академии "Челси", сразу было ясно, что он очень талантлив. Неудивительно, что Джамал добился таких успехов в Германии», — сказал Каллум Хадсон-Одои, который до перехода в леверкузенский «Байер» играл за «Челси».

Джамал Мусиала globallookpress.com

Герберту Хайнеру, президенту «Баварии», недавно задали вопрос по поводу прозвища Мусиалы — «застенчивый Бэмби».

«Думаю, эти разговоры про Бэмби пора заканчивать», — заявил Хайнер.

И Хадсон-Одои лично мог убедиться в том, что данное прозвище больше не подходит Мусиале. В сентябре «Бавария» разнесла «Байер» со счетом 4:0.

«Я помню этот матч, было очень сложно. Мусиала отлично играл в тот день. Одно дело наблюдать за ним и совсем другое — играть против него», — добавил Хадсон-Одои.

Понять, почему его стали называть Бэмби, не так уж и сложно, но стройная фигура и не самые мощные ноги Мусиалы явно не соответствуют его силе. Во многом благодаря работе со специалистом по нейроатлетике.

Это очень важно для игрока с низким центром тяжести — у Мусиалы очень сложно забрать мяч. Он стал большой проблемой для защитников, которые пытаются остановить его прорывы в штрафную.

Юлиан Нагельсманн однажды отметил, что мяч прилипает к ноге Мусиалы как магнит. К слову, главный тренер «Баварии» нашел для него интересную роль в команде. Несмотря на ротацию состава и смену тактической расстановки, Джамал, как правило, действует в одной и той же зоне.

Мусиала действует под нападающим, смещаясь, как правило, в левую сторону. В первом матче с «ПСЖ» он играл на этой позиции в схеме 3-4-2-1, в против «Унион Берлин» — в 4-2-3-1.

При этом у Мусиалы есть свобода действий, в этом плане тренер ему полностью доверяет. «Многое в моей игре зависит в том числе и от действий соперника. В этом плане всегда нужно быть гибким», — отметил Джамал.

Если Альфонсо Дэвис находится позади, Мусиала может специально ворваться в штрафную, чтобы освободить пространство для партнера по команде. В матче с «Унионом» он часто смещался, старался запутать соперника, что в конечном итоге принесло успех.

С Томасом Мюллером после очередного гола globallookpress.com

Мусиала при этом быстро понимает, как нужно действовать в определенных ситуациях. Томас Мюллер неоднократно отмечал, что Джамал всегда находит оптимальные решения. То же самое говорят Тьерри Анри и Илкай Гюндоган, называя его будущим немецкого футбола.

Правда, это будущее уже здесь.

Уже сейчас Мусиалу можно считать игроком мирового уровня. И вполне вероятно, что это можно будет заметить даже на фоне звезд «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.