Хроника крушения ПСЖ. Почему фиаско парижан в Лиге чемпионов было неизбежным

Вдохновленный чемпионатом мира в своей родной стране, который завершился фантастическим финалом с участием двух звездных игроков клуба, он хотел, чтобы его сотрудники разделяли его уверенность в будущем.

«2023 год станет нашим самым успешным годом для ПСЖ», — заявил он. Но, по прошествии чуть больше недели марта «ПСЖ» выбыл из Лиги чемпионов и в 2023 году проиграл больше матчей, чем за весь 2022 год.

Сама речь была посвящена смене направления парижского проекта, который начался летом с приглашения нового тренера, нового спортивного директора и, что особенно важно, продления контракта с Килианом Мбаппе. Эти три пункта были фундаментом для будущего года, но здание оказалось построенным на песке. Этот проект мучительно пытался усидеть на двух стульях сразу.

Было это новое внешнее желание «построить» команду, спортивный проект, которое воплотилось в прибытии Луиса Кампоса, мастера этого искусства. Тем не менее, не было полного отказа от «шика и блеска», от чего Аль-Хелаифи пообещал постепенно отказаться в интервью La Parisien в прошлом году.

Это по-прежнему клуб, пытающийся втиснуть три величайших индивидуальных таланта в одну команду, занятие, рожденное в среде, где имиджевые конфликты могут преобладать над спортивными достоинствами и где глубоко ценится маркетинг, учитывая стремление владельцев клуба к «мягкой силе» и статусу.

Сочетать звезд, стремящихся к мгновенному успеху, со стратегией долгосрочного строительства команды — это все равно, что смешивать воду с маслом, и недостатки этого подхода были обнаружены, когда группа игроков из ПСЖ уступила настоящей командной игре мюнхенской «Баварии», клуба, в котором все делают одно дело.

В ту ночь «ПСЖ» мог по праву сказать, что ему не повезло. Травмы убили их; отсутствие Неймара — это одно, но потеря трех защитников — сначала Преснеля Кимпембе в матче с «Марселе» в феврале, затем Маркиньоса и Норди Мукиэле в ходе самого матча — сделала их слабыми и разбалансированными. Но хотя это может показаться несчастьем, это также прямой результат селекционной стратегии клуба.

Несмотря на миллионы евро, вложенные во французский клуб спонсором Qatar Sports Investments (QSI), стало очевидным, что тренер Кристоф Гальтье не мог выпустить со скамейки опытного и талантливого игрока, чтобы усилить игру, когда что-то пошло не так. У «Баварии», в свою очередь, среди замен были Серж Гнабри, Лерой Сане и Садио Мане.

Это было еще одним поводом для размышления о сложном сезоне и десятилетии сомнительного подхода к формированию состава. Согласно отчету Football Benchmark, это клуб с самым большим фондом заработной платы в футболе, но их статистика — пять вылетов из Лиги чемпионов в 1/8 финала за семь лет. Выйдя в финал в 2020 году, они с тех пор двигались в обратном направлении.

The Athletic анонимно пообщался с рядом людей, связанных с ПСЖ, от тех, кто находится рядом с персоналом, в раздевалке, руководстве и других, связанных с клубом или работающих с ним, чтобы оценить, как парижане достигли этой точки и куда они могут двигаться дальше.

Они рисуют картину клуба, ставшего жертвой пост-мундиального недомогания, но также и клуба, где внутренняя культура и идентичность постоянно меняются, борясь с парадоксом несоответствия имиджа и достижений на поле. Они предполагают, что клуб находится на распутье: тренер выглядит приговоренным, контракты истекают, а будущее их звездных активов зависит от направления движения проекта. Однако это распутье, которое они могут успешно преодолеть.

Это история о последнем провале ПСЖ, результате последовательности шагов, делая которые, клуб стремился найти способ измениться.

В феврале Луис Кампос ворвался в техническую зону на «Парк де Пренс». Он кричал на свою команду, ждал ответов и требовал, чтобы они играли лучше. К тому моменту «ПСЖ» уступал «Лиллю» со счетом 2:3, и в конечном итоге они изменили ход игры. Но дело в том, что Кампос не тренер.

Фотографии Кампоса пронеслись по страницам европейских спортивных изданий. Напомним, что, это человек, исполняющий роль консультанта на полставки, и должность которого называется «футбольный советник». Он не является непосредственным сотрудником клуба и, кстати, также подрабатывает на полставки в испанской «Сельте». Однако, это была демонстрация реальной силы и влияния. После такого сложно назвать Гальтье человеком с сильной позицией.

Кристоф Гальтье и Луис Кампос в «Лилле» globallookpress.com

Примечательно, что Кампос вернулся в ПСЖ летом в рамках переговоров, которые привели Килиана Мбаппе к продлению контракта. Победитель чемпионата мира по футболу во Франции, а теперь и лучший бомбардир ПСЖ за всю историю, хотел, чтобы Кампос, которого он знал с юных лет в «Монако», возглавил перестройку проекта ПСЖ.

Репутация Кампоса опередила его. Во время построения команды в «Монако», где он был спортивным директором, он руководил трансферами Хамеса Родригеса, Радамеля Фалькао и Антони Марсьяля, а также собирал команду, завоевавшую титул в сезоне 2016/17, включая Бернарду Силву и Тома Лемара. Позже, в 2021 году, с «Лиллем», он вырвет чемпионский титул у «ПСЖ».

Отношения Кампоса с Мбаппе таковы, что спортивный директор договорился о своем переходе в «Реал Мадрид» до того, как французский нападающий подписал продление контракта с «ПСЖ». Испанский клуб поначалу почувствовал себя преданным, когда узнал, что Кампос вместо «Сантьяго Бернабеу» переедет на «Парк де Пренс» летом 2022 года, но португалец позвонил президенту «Лос Бланкос» Флорентино Пересу, чтобы попросить разрешения завершить этот переход, и Перес согласился.

Его задачей было направить селекцию клуба в новом направлении. За последние пару трансферных окон ушли такие игроки, как Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Мауро Икарди, Кейлор Навас, Андер Эррера и Идрисса Гуйе. Но их заменили футболисты, которые, по мнению некоторых людей, с которыми говорил The Athletic, заметно уступают ушедшим в уровне.

Крайний защитник Нуну Мендеш подписал контракт на постоянной основе после первоначальной аренды из лиссабонского «Спортинга» в прошлом году перед приходом Кампоса, так же, как и Мукиеле, их основная трансферная цель на позиции крайнего защитника, подписанный из «РБ Лейпциг». 26-летний Фабиан Руис, перешедший из «Наполи», проявил себя хорошо, а вот выступление Ренату Санчеша пострадало из-за травм.

Но такие игроки, как Карлос Солер, который был неиспользованной заменой в Мюнхене, 20-летний Юго Экитике и Витинья, считались неадекватными заменами ушедшим игрокам для выступления на самом высоком уровне. Витинья, который был альтернативой их изначальной трансферной цели, Орельену Чуамени, ярко стартовал и имел потенциал, но испытывал проблемы, пытаясь произвести впечатление в полной звезд раздевалке, а Экитике был введен в состав слишком рано — сразу после своего первого прорывного сезона на «Стад де Реймс».

Более того, «ПСЖ» по сути остался с тремя центральными защитниками, дополненными Данилу Перейрой, переведенным в защиту хавбеком, и Мукиэле, универсальным защитником, более известным своей работой на правом фланге, а также молодыми игроками, такими как семнадцатилетний Эль-Шадай Битшиабу.

При попытках собрать сыгранную тройку защитников это было огромной проблемой. Милан Шкриньяр из миланского «Интера» был основным приоритетом клуба в обороне на рынке, но трансфер не произошел, хотя летом он будет доступен бесплатно, а погоня клуба за Хакимом Зиешем закончилась в январе фарсом. Источники в «ПСЖ» обвиняют «Челси» в задержке, ссылаясь на то, что неверный документ был отправлен трижды до истечения срока. Это оспаривается источниками в «Челси», которые признали одну ошибку, а также указали на то, что «ПСЖ» действовал с опозданием в очень загруженный период трансферного окна.

Правила финансового «фэйр-плей» (ФФП) сыграли роль в том, как ПСЖ действовал на рынке. L’Equipe сообщил, что за последние два финансовых года в клубе заработная плата выросла на 45%, вновь увеличившись после подписания контракта с Лионелем Месси, хотя ПСЖ утверждает, что трансфер окупил себя. ПСЖ урегулировал нарушение ФФП с УЕФА из-за несоблюдения соглашения о безубыточности в период с 2018 по 2022 год в конце прошлого года, что означает, что они должны выплатить 10 миллионов евро, но могут быть оштрафованы на сумму до 65 миллионов евро в зависимости от соблюдения правил в течение трехлетнего периода.

Сокращение фонда заработной платы было необходимостью, и в результате расходы были ограничены, но даже в этом случае были допущены ошибки , что Кампос признал в интервью французской радиостанции RMC в сентябре. «Мы находимся в конце трансферного окна, но баланс неидеален», — сказал он. — «Для нас это серьезная проблема». Это было наглядно доказано в Мюнхене.

Это интервью с RMC вызвало недоумение внутри ПСЖ, особенно из-за того, в каком свете Кампос представил себя. Как и его появление на «бровке» — а он, как известно, также заходил в раздевалку — это предполагало, что его роль была более масштабной, и его влияние выросло. У «ПСЖ» есть еще один спортивный консультант, Антеро Энрике, и у пары были напряженные отношения, особенно из-за продажи игроков — Гальтье и Кампос считали, что требуются полноценные продажи, а не аренды. Это была зона деятельности Энрике. Стоит отметить, что Энрике сыграл ключевую роль в продлении контракта Мбаппе — как и в том, что ПСЖ подписал Килиана из «Монако».

Однако не может быть никаких сомнений во влиянии Кампоса. Он «человек Мбаппе», и во главе команды стоит «его» тренер. Кампос работал с Гальтье в «Лилле», и их отношения иллюстрируются словами Кампоса RMC о том, как он узнал о своем назначении в «ПСЖ». «Первое, что я сделал, — это позвонил Кристофу Гальтье, еще до того, как позвонил жене и матери», — сказал он.

Килиан Мбаппе и Луис Кампос globallookpress.com

Тем не менее, построение команды, похоже, подкосило тренера, будь то оставшиеся ему по наследству траты 400 миллионов евро на двух игроков и добавление к составу Месси в придачу, или незавершенная летняя перестройка.

Кампос любит говорить о паззлах, он делал это и в том интервью RMC, подчеркнув необходимость расставить части правильно. Проблема однако, заключается в том, как описал один из источников в ПСЖ, что никто точно не знает, какой должна быть окончательная картина.

Расходы — это одно, но есть и проблемы вне поля. Сотрудники, которые ранее занимали руководящие должности в ПСЖ, отметили низкое качество клубных тренировочных объектов в Камп-де-Лож. Местами там было грязно и царил бардак, а удобства, не отвечали требованиям топ-клуба, например неадекватно маленький физиотерапевтический кабинет.

Однако это одна из проблем, которая вскоре должна быть решена, поскольку «ПСЖ» собирается открыть совершенно новый современный тренировочный комплекс в Пуасси стоимостью 300 миллионов евро. В него будут входить 17 полей, его площадь составит 74 гектара, и клубная элита начнет использовать его с начала сезона 2023-2024 годов. Остальная часть клуба последует за ними в следующем году, после полного завершения строительства.

Гальтье пытался заставить все в ПСЖ работать с тем составом, который он унаследовал, но, как было сказано, с его ограничениями ничего не поделать. Сам тренер откровенен в своих высказывания и обычно вызывает симпатию.

После его прибытия, казалось, дела пошли на лад. В начале сезона ПСЖ провел без поражений 23 матча, но в итоге они заняли второе место в группе H Лиги чемпионов после того, как «Бенфика» разгромила «Маккаби Хайфа» со счетом 6:1 в матче финального тура. Эти голы означали противостояние с «Баварией», а не с «Брюгге», и их путь в Лиге чемпионов внезапно стал намного труднее. Когда это турнир, по которому оценивается весь ваш сезон, это становится проблемой.

Можно не сомневаться, что чемпионат мира оказал свое влияние на результаты. Это была главная цель для звездных игроков «ПСЖ» — у Месси, Мбаппе и Неймара были реальные надежды на победу в турнире с Аргентиной, Францией и Бразилией соответственно, — но по крайней мере двое из них в любом случае были бы опустошены в середине сезона.

Для Неймара это произошло в форме досрочного вылета и турнира, прерванного из-за травмы. Для Мбаппе это было горем в финале после одного из лучших индивидуальных выступлений на чемпионате мира. У Месси была противоположная эмоция: исполнение мечты всей жизни. Вряд ли было удивительно, что, оставшаяся часть сезона после этого выглядела пресно и скучно.

Мбаппе и Месси на ЧМ-2022 globallookpress.com

Большая часть дискуссий о ПСЖ вращается вокруг того, как лучше всего объединить этих трех игроков в сплоченную команду. В матче с «Баварией» Гальтье не пришлось столкнуться с этой проблемой, потому что сезон Неймара уже закончился — к этому привело повреждение связок голеностопного сустава — и это означало переосмысление тактики.

Тренер добился определенного успеха, когда Неймар и Месси играли под Мбаппе, но в новом году он изо всех сил пытался найти правильную формулу, и эти хорошие ранние результаты были омрачены крупными, болезненными поражениями. Не в последнюю очередь в 1/8 финала Кубка Франции, когда «ПСЖ» без Мбаппе проиграл принципиальному сопернику «Марселю». Гальтье перешел с четырех защитников на тройку, когда ПСЖ вновь возобновил выступление в Лиге 1 в феврале, и схема 3-5-2 без Неймара, похоже, сработала хорошо. Но хорошо работать в Лиге 1 и хорошо работать против мюнхенской «Баварии» — совершенно разные вещи.

Не Гальтье создал все долгосрочные проблемы «ПСЖ», но, как показал инцидент в матче с «Лиллем», его, по словам некоторых источников, считают слабым, а его позиция неразрывно связана с Кампосом. Учитывая количество звезд в его распоряжении, есть ощущение, что ПСЖ должен играть лучше, и, как описал один источник, близкий к раздевалке, он во главу угла ставит спокойствие и гармонию.

Этого не всегда легко добиться, и это очень похоже на проблему культуры ПСЖ, проистекающую из десятилетних попыток привлечь лучших игроков, не слишком задумываясь о командной химии.

Раздевалку «ПСЖ», без сомнения, нельзя назвать нормальной. Бывшие высокопоставленные сотрудники парижской команды говорили об отсутствии клубной культуры, а ключевой проблемой называли раздутые эго игроков. Они отмечают, что возникали ситуации, когда игроки были недовольны тем, что на них «не так» посмотрели, или они искали поддержки у тех, кто выше по пищевой цепочке, если они недовольны выбором состава.

Мбаппе, очевидно, обладает влиянием, и не только из-за его связи с Кампосом, а по ассоциации и с Гальтье. Французский нападающий был недоволен трансферами клуба прошлым летом, поскольку он приложил руку к тому, что парижане были нацелены на Роберта Левандовского, Чуамени и Шкриньяра. Игрок обсуждал возможный переход с самим Левандовским. Его собственное будущее, как это часто бывает, станет главной темой предстоящего лета.

Но хотя в ПСЖ, несомненно, свою роль играет эго игроков, несколько источников, близких к раздевалке, говорят, что обстановка в ней намного лучше, чем принято считать. Для трех больших звезд ПСЖ главной мотивацией является, по сути, успех. Близкие к Месси говорят, что у него прекрасные отношения с Мбаппе и что Неймар повлиял на его переход в ПСЖ.

Проблема, однако, в том, что они не всегда хотят делиться, будь то голы или что-то еще. Они отличные игроки, но вместо того, чтобы делать друг друга сильнее, кажется, что они сдерживают друг друга. Они также не обязательно подходят друг другу: и Неймар, и Мбаппе лучше всего проявляют себя, смещаясь на левый фланг. Это еще одно размышление о проблемах формирования состава.

Неймар и Мбаппе globallookpress.com

Что отличает ПСЖ от других крупных клубов, так это то, что звездам потакают, что создает проблематичную культуру. И это начинается с влияния Мбаппе — к появлениям Кампоса в раздевалке не всегда тепло относятся те, кто не близок к Мбаппе. В прошлом месяце Неймар подтвердил, что у него была ссора в раздевалке с Кампосом, которую он позже описал как излишне раздутую.

Часто эта проблема выходит на первый план в связи с пенальти. В 2017 году у Неймара был публичный спор с Эдинсоном Кавани в матче против «Лиона», а в этом сезоне был аналогичный случай, на этот раз во время встречи против «Монпелье». Мбаппе не реализовал пенальти, а во втором тайме, после того как ПСЖ получил право на еще один пенальти, Неймар перехватил у него мяч и забил. Мбаппе не праздновал гол со своим товарищем по команде, и после завершения матча Неймар лайкнул посты в социальных сетях, критикующие выбор Мбаппе штатным пенальтистом. Мбаппе это не понравилось и, как полагают, на следующий день он пообщался с Неймаром лицом к лицу. После этого они отдалились на короткое время, но затяжной проблемы не было.

В совокупности эти факторы делают управление ПСЖ сложной задачей, особенно для тренера, вступающего в свою первую роль в так называемом суперклубе.

Сразу после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов возникает вопрос, что это значит для Гальтье. Многие из тех, с кем разговаривал The Athletic, не представляют, что он продолжит исполнять роль тренера, хотя, похоже, сейчас он в безопасности, и решение, вероятно, будет принято в конце сезона.

«Мое будущее? Пока еще слишком рано об этом говорить», — сказал Гальтье после поражения от «Баварии». «Очевидно, что это зависит от руководства и президента клуба. Есть разочарование. У клуба было много надежд (на Лигу чемпионов). Я сосредоточусь на конце сезона с большой энергией и решимостью».

Многое будет зависеть от того, в каком направлении «ПСЖ» захочет двигаться после распутья, на котором они оказались. Продолжат ли они путь, начатый Кампосом? Или они еще раз перезагрузятся?

Вернуть Томаса Тухеля, единственного тренера, который вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, будет трудно. Он по-прежнему популярен в клубе — основной причиной его увольнения в декабре 2020 года стала ссора с бывшим спортивным директором Леонардо. Однако вряд ли он вернется. В то время считалось, что он хочет большего контроля над трансферами, что делает его неудобным в Париже.

Луис Кампос и Кристоф Галтье globallookpress.com

Луис Энрике — еще один тренер, который свободен после того, как оставил работу в сборной Испании, как и бывший капитан сборной Франции Зинедин Зидан, хотя считается, что он не был серьезным кандидатом, когда прошлым летом был назначен Гальтье.

Будущее самых высококлассных игроков клуба также находится в подвешенном состоянии, и остается открытым вопрос о том, стоит ли продолжать выставлять на поле трех суперзвезд, при том, что до сих пор это не сработало в еврокубках. Мбаппе — это талант, вокруг которого, по мнению многих, клуб должен строить свое будущее, и постоянные мысли об уходе, подпитываемые контрактом до 2024 года, по которому форвард имеет право решать, продлевать соглашение или нет, означают, что его долговременное будущее всегда останется актуальной проблемой.

До матча с «Баварией» несколько источников описали, что Мбаппе более позитивно, чем когда-либо, отзывался о проекте «ПСЖ» и с оптимизмом смотрел на свое будущее в нем. После «Баварии» он сказал ожидающей прессе: «Я спокоен, единственное, что для меня важно в этом сезоне, — это выиграть чемпионат, а там посмотрим».

Он должен принять решение к лету, и, в зависимости от его ответа, «ПСЖ» должен будет решить, продадут ли они его или рискнут потерять бесплатно. Они надеются узнать это к маю.

Помимо ситуации с Мбаппе, есть контракт Месси, срок действия которого истекает этим летом. Люди из окружения Месси считают, что он, скорее всего, останется, и переговоры продолжаются. Контракт Неймара действует до 2027 года, и, хотя некоторые считают, что ПСЖ отпустит его, переговоров по этому поводу нет и ничего не предвидится. Ему сделали операцию на лодыжке и он выбыл из строя до лета, что еще больше усложняет любой возможный переезд. Приоритетом является ситуация с Мбаппе, но также предстоит решить будущее Кимпембе (2024), Маркиньоса (2024) и Серхио Рамоса (2023).

Финансовые ограничения могут сыграть свою роль в предстоящих переговорах.

Тем временем Кампос стремится остаться и продолжить проект. Говорят, что он чувствует, что фанаты терпеливы, и что он может построить команду, как он это делал в других местах. Ему все еще нравится Бернарду Силва из «Манчестер Сити», прошлым летом он тоже был трансферной целью.

По сути, однако, ПСЖ должен выбрать путь для клуба. Возникает вопрос, как они могут соответствовать стабильности такого клуба, как «Бавария», доминирующего внутри страны, но конкурентоспособного в Европе. А также — по каким необъяснимым причинам, они пользовались удивительным очагом талантов, появляющихся в Париже. Прогресс 17-летнего Уоррена Заира-Эмери и привлечение в составе Битшиабу предполагают некоторую попытку исправить это.

Кампос, Саркози, Насер Аль-Хелаифи и Чеферин globallookpress.com

Но по проекту есть и вопросы вне поля . В январе, когда Аль-Хелаифи обрисовал план предстоящего года, президент ПСЖ указал на растущее международное присутствие клуба: «Больше доходов, больше фанатов, больше цифровых технологий — 30 миллионов подписчиков в TikTok», — сказал он.

ПСЖ, благодаря сотрудничеству с Джорданом в 2018 году и добавлению в состав таких звезд, как Месси, добился маркетингового успеха. Для клуба, который является спонсируемым государством проектом Катара, может быть достаточно уже продемонстрированной «мягкой силы» и влияния.

На заднем плане, конечно же, вырисовываются претензии Катара на покупку «Манчестер Юнайтед» и наследие, которое может оставить их парижский проект.

Аль-Хелаифи, тем не менее, стремился указать на то, что может сделать команду успешной. «Когда мы работаем вместе, мы непобедимы», — сказал он.

Прямо сейчас такая согласованность между спортивным и маркетинговым направлением развития клуба кажется в лучшем случае недостаточной.