«Ливерпуль» заслуживал большего. Как погоня за «Ман Сити» сломала команду Клоппа

Хотя часы и показывали 11 вечера в конце долгого и утомительного дня, проведенного в путешествии, но настроение в очереди на получение паспорта в ливерпульском аэропорту имени Джона Леннона было полно восторга, счастья и праздника.

На календаре было 4 мая 2022 года, и группа болельщиков «Ливерпуля», вернувшихся в Мерсисайд с затуманенными глазами после победы в полуфинале Лиги чемпионов над «Вильярреалом», получила самые лучшие новости, какие только можно себе представить.

Невероятно и неправдоподобно, но «Манчестер Сити» умудрился упустить серьезное преимущество, проиграв «Реалу» в другом полуфинале. Они не присоединятся к «красным» в финале. Команда Пепа Гвардиолы упустила свой большой шанс. Снова.

«Едем праздновать?» — раздался крик, когда новости о крахе «Сити» на «Бернабеу» распространились по очереди. Снаружи, пока такси «Убер» и «Дельта» ждали своей очереди, начались песнопения. «Мы будем бегать по Парижу с кубком…»

Смысл этой истории не в том, чтобы напомнить болельщикам «Сити» об их страданиях или высмеять болельщиков «Ливерпуля» за их преждевременное празднование — в конце концов, «Реал» обыграл команду Юргена Клоппа в финале.

Скорее, это размышление о природе этого самого современного из футбольных соперничеств и о том, каким образом судьбы двух клубов были так неразрывно переплетены за последние несколько лет...

Выигрывая все

Чтобы «Ливерпуль» выиграл, «Сити» должен проиграть, и наоборот. Так оно и было в то время, как в течение пяти лет эти две команды были двумя главными силами на вершине английского футбола, восхищая нас своим футболом, поражая нас своей интенсивностью и устанавливая по пути новые ориентиры с точки зрения стабильности и итогового количества очков.

То, чего они достигли, весьма примечательно. За пять сезонов с августа 2017 года по май 2022 года «Сити» и «Ливерпуль» выиграли четыре титула Премьер-лиги, два Кубка Англии, пять Кубков Лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По крайней мере, один из них участвовал в четырех из пяти последних финалов Лиги чемпионов, а последние пять обладателей наград «Игрок года по версии PFA» и «Футболист года по версии FWA» были либо с «Этихада», либо с «Энфилда».

Такого доминирования не было в Англии с тех пор, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сражались на рубеже тысячелетий, когда сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, недавно попавшие в зал славы Премьер-лиги, были на пике.

Растущая вражда

Справедливости ради, соперничество Клоппа и Гвардиолы никогда не опускалось до тех мелочных стычек, какие мы видели в ту эпоху Фергюсона-Венгера, хотя вражда вне поля между «Ливерпулем» и «Сити», несомненно, усилилась в последние годы.

Встреча на «Энфилде» в октябре прошлого года, например, была омрачена жалобами обоих клубов на скандирование, вандализм и бросание монет с трибун.

Были неприятные инциденты во время матча четвертого раунда Кубка лиги на «Этихаде» в декабре, в то время как ближайший матч Премьер-лиги, в субботу, 1 апреля, будет сыгран перед сокращенным гостевым сектором, поскольку «Сити» ограничил распределение билетов для болельщиков «Ливерпуля» на 20 процентов после обсуждения с полицией Большого Манчестера — ход, из-за которого «Ливерпуль» пожаловался в Премьер-лигу.

Были предприняты шаги для ослабления напряженности — после декабрьского матча Кубка лиги клубами было выпущено совместное заявление, — но справедливо будет сказать, что между ними мало любви, особенно на уровне руководства, и вряд ли это изменится в ближайшее время, особенно в связи с тем, что «Сити» ведет борьбу за то, чтобы очистить свое имя, будучи обвиненным в феврале в более чем 100 нарушениях финансовых правил Премьер-лиги.

Можно с уверенностью предположить, что «Ливерпуль» будет следить за этим делом так же внимательно, как и все остальные. В конце концов, именно они сильнее всего давили на «Сити», они были теми, кто поддерживал конкурентоспособность лиги, в то время как другие терпели неудачу.

С 2018 года «красные» достигли высот, на которые раньше мало кто мог рассчитывать. То, что у них есть «только» один чемпионский титул за такие выдающиеся усилия, достаточно болезненно, поэтому представьте, если бы сейчас было доказано, что они и остальная часть дивизиона все это время играли против шулера.

В погоне за совершенством

Справедливо задаться вопросом, помогло ли присутствие такого сильного «Сити» в последние годы подтолкнуть «Ливерпуль» к величию, обострить умы, сузить фокус и дать мерсисайдцам бесконечную мотивацию.

Но что стало очевидным и в этом сезоне, так это потери, которые погоня за таким мощным соперником нанесла Клоппу, его игрокам и его болельщикам.

Жить, балансируя на натянутом канате, может и волнующе, но такая жизнь также утомительна, и прямо сейчас «Ливерпуль» выглядит как клуб, измученный бесконечным поиском совершенства (и потребностью в нем), требованиями гнаться за самой дорогой, хорошо укомплектованной и блестяще натренированной командой, которую видела Англия.

Как можно не утратить искру, когда ты провел три сезона с 90+ очками и не выиграл титул в двух из них? Когда вы проигрываете три матча чемпионата за два сезона и в итоге получаете только пару вторых мест?

«Ливерпуль» закончил 30-летнее ожидание чемпионства в 2020 году, и этого никогда не отнять, но их команда и их выступления за последние несколько лет были бы достаточно хороши, чтобы обеспечить себе период доминирования в прошлые годы.

Это кажется резкими словами, учитывая то, что они выиграли, футбол, в который они играли, и воспоминания, которые они создали, но команда Клоппа заслуживала большего, и они бы добились этого, если бы не Гвардиола и «Сити».

Конечно, «Ливерпуль» вряд ли мог сделать еще больше в прошлом сезоне, дойдя до трех финалов, набрав 92 очка и проиграв только четыре из 63 матчей в четырех турнирах, и все же каким-то образом все закончилось с чувством разочарования, поскольку «Сити» удержал свою корону Премьер-лиги в последний день дав бой «Астон Вилле», а «Реала» затем продолжил эту «двоечку» в Париже.

Календарь и таблица АПЛ

Автобусный парад по улицам Ливерпуля на следующий день после финала Лиги чемпионов принес некоторое утешение и много эмоций, но легко посмотреть на то, что произошло с тех пор, и задаться вопросом, знали ли некоторые из игроков Клоппа уже тогда, что потолок, возможно, достигнут.

«Сити» снова отправится в поход за трофеями, все это знали, но сможет ли это сделать «Ливерпуль»?

Выпадение из гонки

Несмотря на внутреннее убеждение и даже настойчивые утверждения извне о том, что «Ливерпуль» возьмет себя в руки и снова бросит вызов «Сити», последствия этой тяжелой кампании 2021–2022 годов с пор были видны всем.

У «красных» все те же игроки, и они все еще пытаются делать с ними то же самое. Они все еще хотят играть по-прежнему, но что-то сломалось в команде Клоппа.

Ноги двигаются не так быстро, разум не работает так быстро, а фактор страха у соперников исчез или, по крайней мере, значительно уменьшился.

Ключевые игроки внезапно выглядят на свой возраст, новым еще предстоит достичь того же уровня стабильности, что и старым, а общее настроение в клубе — мрачное и безнадежное, тогда как так раньше, и довольно долго, это были неповиновение, оптимизм и уверенность.

В этом сезоне «Ливерпуль» проиграл восемь матчей чемпионата, на два больше, чем в кампаниях 2018–19, 2019–20 и 2021–22 вместе взятых. Мохамед Салах продолжает забивать, но форма таких игроков, как Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Джо Гомес, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон, значительно ухудшилась.

Только вратарь Алиссон Беккер и молодой новичок Стефан Байчетич, можно сказать, действительно улучшили свою репутацию, хотя есть очевидные перспективы и у атакующего трио из Коди Гакпо, Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса, которые были подписаны в последние 14 месяцев.

Самое важное лето

Надо сказать, что сменить курс — это самая большая проблема для Клоппа с тех пор, как он переступил порог «Энфилда» восемь лет назад. Упадок «Ливерпуля» в этом сезоне и усиление соперников (включая «Сити») означает, что предстоящее лето станет одним из самых важных в новейшей истории клуба.

Каждое подписание должно сработать, и их должно быть несколько. Полузащита нуждается в капитальном ремонте, и новый центральный защитник просто необходим. Это, как уже признал Клопп, будет стоить серьезных денег и потребует умелого поиска и найма, что ни в коем случае не гарантировано, если учесть, что футбольный директор клуба Джулиан Уорд в настоящее время дорабатывает последние дни.

Когда дело доходит до трансферного рынка, «Ливерпуль», как правило, закупался в других магазинах, чем «Сити», но вскоре они могут столкнуться с прямой конкуренцией, поскольку оба клуба нацелены на звезду дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, и оба следят за текущей ситуацией с вундеркиндом «Барселоны» Гави.

Джуд Беллингем globallookpress.com

«Сити» и «Ливерпуль» были двумя из трех лучших клубов в рейтинге «Футбольной денежной лиги» Deloitte в 2023 году с соответствующими доходами в размере 731 млн евро и 701,7 млн евро, но уже давно существует консенсус. что «Ливерпуль» просто не может конкурировать с манчестерским клубом, когда речь идет о трансферных расходах.

Политика красных заключалась в том, чтобы работать с умом, собирать деньги за счет хороших продаж и получать прибыль за счет отличной селекции, но сейчас есть знаки вопроса относительно того, может ли этот подход работать и дальше, или Fenway Sports Group, которая открыто ищет новые инвестиции, надо сменить тактику.

Это лето, кажется, расскажет нам о многом.

Снова на канате

Если «Ливерпуль» не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, что на данный момент выглядит вполне вероятно, то эта летняя задача станет в 10 раз сложнее.

Как, например, вы убедите важных игроков, способных делать разницу, присоединиться к команде, играющей в Лиге Европы или Лиге конференций?

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» могли делать это в прошлом, а «Челси» в январе потратил большие деньги, несмотря на то, что он был даже дальше от первой четверки, чем «Ливерпуль», но уже ходят слухи, что Беллингем склоняется к другому варианту, и, конечно, трудно представить, что звезда «Боруссии» Дортмунд не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Тем не менее, за 12 игр до конца у «Ливерпуля» все еще есть шанс спасти сезон и попасть в четверку лучших. Они делали это раньше, взяв 26 очков из последних 30, когда все выглядело потерянным в сезоне 2020/21, и на этот раз им потребуются аналогичные усилия.

Их следующие три матча выглядят решающими, по словам Клоппа, «настоящей футбольной неделей». «Сити» на выезде, «Челси» на выезде, «Арсенал» дома. Мы, без сомнения, узнаем, в каком состоянии находится «Ливерпуль» после этого.

Что бы ни случилось, мы не должны ожидать, что «Ливерпуль» сдастся. Ни сейчас, ни когда-либо, и уж точно не при Клоппе.

Прогнозы на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Погоня за «Сити», возможно, сломала их однажды, но они не задумываясь готовы были бы сделать это снова. И они будут рады нанести нокаутирующий удар на «Этихаде» в эти выходные, просто по старой памяти.