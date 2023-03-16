Лига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи»

14 и15 марта прошли последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых которых определились все четвертьфиналисты турнира. Будем откровенны, обошлось без сюрпризов.

«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» 7:0

После домашней ничьей ничьей немецкий клуб ехал в Манчестер с надеждой, как минимум потрепать хозяевам нервы, а там, чем черт не шутит — может и проскочить в четвертьфинал.

Надежда, впрочем, была слабой — «Ман Сити» не проигрывал дома в Лиге чемпионов уже в 23 матчах подряд, выиграв 21 из них.

Команда Марко Розе бодро начала встречу на «Этихаде», но уже в середине первого тайма все для них покатилось под откос — сначала в ворота Яниса Бласвича был назначен довольно спорный пенальти, а две минуты спустя, не успели игроки «Лейпцига» успокоиться после несправедливости, в них влетел второй мяч, сняв все вопросы об исходе противостояния.

Третий гол, забитый «Сити» перед перерывом был уже ударом милосердия, полностью прикончившим надежды «Быков». Все три мяча записал на свой счет Эрлинг Холанн, который не стал останавливаться после перерыва, отправив в ворота гостей еще два мяча до того, как его заменили на исходе часа игры.

Еще по голу в ворота немецкого клуба забили Илкай Гюндоган и Кевин де Брёйне, причем последний сделал это уже в компенсированное время, показывая, что «Сити» не собирается останавливаться и жалеть разбитого и деморализованного соперника.

Этот еврокубковый вечер игроки «Лейпцига» постараются поскорее вычеркнуть из памяти.

Герой матча: Разумеется Эрлинг Холанн. Игрок, оформивший пятый хет-трик в сезоне, побивший голевой рекорд сезона в «Ман Сити», подвинувший Месси и Мбаппе в роли самого молодого игрока забившего 30 голов в Лиге чемпионов, и Рууда ван Нистелроя — в качестве игрока, быстрее всего забившего 30 мячей. Это все о нем.

Голы 22-летнего норвежца не были красивыми и не вошли в список лучших голов недели, он безжалостно играл на подборах и добиваниях. Но именно такое хирургически точное завершение моментов может наконец принести «Ман Сити» долгожданный «ушастый кубок».

Неудачники матча: Судейская бригада. И речь не только о главном арбитре Славко Винчиче, но и о судьях на ВАР. Изначально словенец не увидел ничего криминального в том, что мяч попал в руку Бенхамену Хенрихсу попал после скидки Родри в штрафной «Лейпцига». Но бригада ВАР не согласилась с ним, и после просмотра видеоповтора углядел таки «игру рукой».

Назначенный им спорный пенальти, без сомнения, сломал ход матча, да и в дальнейшем его решения были небезупречными — например он проигнорировал фол голкипера «Сити» Эдерсона, выскочившего за пределы штрафной и сбившего Конрада Лаймера, даже не пытаясь играть в мяч.

«Сити» и так был фаворитом встречи и вряд ли нуждался в какой-либо помощи, но такое судейство оставило неприятный привкус от победы англичан.

«Порту» — «Интер» М 0:0

Португальский клуб, несмотря на то, что выглядел предпочтительнее в первом матче, проиграл в Милане с минимальным счетом — после того как остался вдесятером. Отсутствие защитника Отавио, удаленного в первой встрече противостояния, аукнулось «драконам» и в ответной встрече.

«Порту» вновь выглядел фаворитом, но без Отавио им не хватало динамики, а из-за отсутствия травмированного ветерана Пепе, на поле недоставало и лидерских качеств с харизмой. Впрочем, моментов хозяева создали достаточно, и в том, что они их не реализовали, они могут винить только себя.

Ну и самоотверженную защиту «Интера», конечно. Миланцы выстроили оборонительные редуты и уповали на контратаки, которые помогли им создать пару острых моментов.

У ворот Андре Онаны, впрочем, было горячее, но мяч так и не нашел дорогу в сетку, даже в компенсированное время, когда хозяева дважды подряд проверили на прочность каркас.

«Интер» оформил второй «сухарь» в противостоянии с опасным соперником и впервые с 2011 года вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Герой матча: Все команда «Интера», костьми ложившаяся под мяч в обороне. Если же отметить кого-то одного, то назовем Хакана Чалханоглу, который играл стабильно, спокойно и дисциплинированно в полузащите, выделялся надежными передачами и своевременными перехватами.

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Неудачник матча: Сержиу Консейсау? Португальский специалист проделал отличную работу с «Порту», но излишняя осторожность подвела его и в первом матче, где оборонительная тактика разбилась о неожиданное удаление и поздний гол, и во втором.

В домашней встрече он слишком долго ждал, прежде чем бросить все козыри в атаку, выпустив Тони Мартинеса и Дэнни Намасо. В итоге в компенсированное время «Порту» создал больше моментов, чем в первом тайме, но было уже поздно.

«Реал Мадрид» — «Ливерпуль» 1:0

После разгромного поражения «Ливерпуля» в первом матче, с этим противостоянием для всех было все ясно.

В возможный камбэк на «Сантьяго Бернабеу» не слишком верили даже сами мерсисайдцы и это было заметно. Основной задачей гостей было вылететь из Лиги чемпионов как можно более достойно — может быть даже, при доле удачи, победив.

В первые минуты показалось, что зрителей ждет град голов, но благодаря вдохновенной игре двух лучших вратарей в мире моменты так и не преобразовались в забитые мячи.

Несмотря на четырех форвардов «Ливерпуля» на поле, преимущество было на стороне хозяев: Дарвин Нуньес имел неплохой момент в самом начале встречи, но в остальном «Реал» полностью контролировал происходящее на поле.

Игра долгое время плавно катилась к безголевой ничьей, но с этим не согласился Карим Бензема, сыгравший на добивании после неудачного удара Винисиуса Жуниора и, ценой небольшого повреждения, переправивший мяч в сетку — тут был бессилен даже Алиссон.

Ответить «Ливерпулю» было нечем. «Реал» подтвердил свой статус одного из главных фаворитов этого турнира, а мерсисайдцам еще нужно постараться, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Герой матча: В первом матче голкипер «Ливерпуля» Алиссон допустил серьезную результативную ошибку, но в ответной встрече его не в чем упрекнуть. Его сейв в первом тайме после удара Винисиуса, этот инстинктивный блок предплечьем в упор, был великолепен.

Следующий, после удара Эдуардо Камавинги, был еще лучше — в отчаянном прыжке бразилец перевел мяч в перекладину. Если бы не Алиссон, то Федерико Вальверде во втором тайме был обязан забивать дважды, и только халтура в защите и удачный рикошет лишили вратаря заслуженного «сухаря».

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Неудачник матча: Трент Александер-Арнольд. Это уже регулярно всплывающая тема, но защитник «Ливерпуля» просто недостаточно хорошо в противостоянии с по-настоящему качественными противниками. Винисиус Жуниор был практически свободен на своей половине поля.

«Наполи» — «Айнтрахт» Ф 3:0

В первом матче в Германии неаполитанцы доминировали и то, что они забили всего два мяча — было большой удачей «Айнтрахта», оставившей ему подобие надежды на четвертьфинал.

В Италии прошлогодние победители Лиги Европы выглядели достойно и держались на протяжении целого тайма, но на большее их не хватило.

«Наполи» в первой половине встречи владел небольшим преимуществом, которое и воплотил в забитый мяч перед перерывом — Осимхен блестяще пробил головой после подачи Маттео Политано с правого края. На этом надежды «Айнтрахта» исчерпали себя — отыграть три мяча в Неаполе было нереально.

Во втором тайме команда Лучано Спаллетти контролировала игру действовала как хорошо слаженный механизм. Осимхен оформил дубль, поразив ворота гостей с близкого расстояния, а точку в противостоянии поставил Петр Зелиньский, реализовавший пенальти, который он сам и заработал.

«Наполи» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где противостоять ему будут куда более серьезные соперники.

Мы не видели команды-сюрприза, выигравшей турнир со времен «Порту» Жозе Моуринью в 2004 году, так что, возможно, пришло время «Наполи».

Герой матча: Разумеется, Виктор Осимхен, оформивший дубль и ставший первым игроком «Наполи», забившим в обоих матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Нигерийский бомбардир забил 23 гола в 28 матчах в сезоне 2022/23 при пяти результативных передачах. А «Наполи» выиграл каждый из 18 матчей, в которых Осимхен отметился голом.

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Неудачник матча: Рандаль Коло Муани. Но ведь нападающий «Айнтрахта» не играл в этом матче? В том то и дело.

Опрометчивое удаление француза в первой встрече сделало «Айнтрахт» довольно беззубым в атаке, заметно уменьшив и без того невеликие шансы франкфуртцев.

Что дальше?

Во второй раунд плей-офф главного клубного турнира Европы вышли «Реал», «Наполи», «Бавария», «Интер», «Челси», «Милан», «Бенфика» и «Манчестер Сити».

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Она будет открытой: без посева и разведения клубов из одной ассоциации по разным парам.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.