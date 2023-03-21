Если не Беллингем, то кто? Маунт, Барелла и еще 11 полузащитников для «Ливерпуля»

Надежда, как говорится, умирает последней, но, похоже, все идет к тому, что «Ливерпуль» не сможет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

До сих пор болельщики «Ливерпуля» были уверены, что один из самых талантливых английских футболистов окажется на «Энфилде» уже в этом году. Но совсем недавно появилась информация, которая вполне могла повергнуть в шок красную половину Ливерпуля.

По информации авторитетного издания The Athletic, Беллингем не перейде в «Ливерпуль». Скорее всего, Джуд отправится либо в мадридский «Реал», либо в «Манчестер Сити».

Между тем, Юрген Клопп не скрывает, что клуб серьезно настроен перед открытием летнего трансферного окна. В том числе из-за того, что в конце сезона команду покинут как минимум три игрока средней линии — Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта.

Беллингем, конечно, по-прежнему остается главной мечтой, но Клопп при этом уже успел отметить, что у «Ливерпуля» есть возможность приобрести многих талантливых футболистов.

GOAL составил список игроков, которые могут оказаться в списке трансферных целей «Ливерпуля».

Мойсес Кайседо

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Полузащитник «Брайтона» — один из тех, кому явно суждено попасть в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. В январе его отчаянно пытались приобрести «Арсенал» и «Челси».

Однако «Брайтон» выдержал давление со стороны лондонских клубов, несмотря на то, что Кайседо публично заявил о желании уйти. С тех пор эквадорец успел продлить контракт с клубом. Хотя все прекрасно понимают, что это было сделано для того, чтобы «Брайтон» мог заработать на его трансфере как можно больше.

Источники в «Ливерпуле» ранее больше намекали на то, что у клуба нет большого интереса к 21-летнему футболисту. Однако возраст Кайседо и его игровые способности могут заставить «красных» изменить мнение, несмотря на то, что сумма трансфера наверняка превысит 80 миллионов фунтов.

Алексис Мак Аллистер

Алексис Мак Аллистер globallookpress.com

А как насчет партнера Кайседо по «Брайтону»? Мак Аллистер получил широкую популярность после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Как и Кайседо, он уже был свзан с переходом в топ-клуб.

В прошлом месяце отец 24-летнего футболиста посетил матч между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» на «Энфилде». Очевидно, что аргентинец обладает всеми навыками для того, усилить полузащиту «мерсисайдцев».

Правда, глядя на то, как играл «Ливерпуль» в тот день (команда Клоппа уступила «Мадриду» со счетом 2:5), вполне вероятно, что окружение Мак Аллистера посоветует воздержаться от переезда на «Энфилд».

Мэйсон Маунт

Мэйсон Маунт globallookpress.com

Все идет к тому, что Маунт покинет «Челси» этим летом. Игроку так и не удалось договориться с клубом об условиях нового контракта.

Помимо «Ливерпуля», серьезный интерес к Маунту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

К слову, о планах 24-летнего полузащитника стало ясно после того, как он поменял агента. Очевидно, что он видит свое будущее в другом клубе.

Стоит отметить, что Маунт не лучшим образом проводит сезон, но «Ливерпуль» уже далеко не первый месяц размышляет о возможном приобретении воспитанника «Челси», который вполне может стать ключевым исполнителем в команде Клоппа.

Скорее всего, «Ливерпуль» будет одним из главных претендентов на Маунта.

Матеуш Нуньеш

Матеуш Нуньеш globallookpress.com

Несмотря на то, что полузащитнику «Вулверхэмптона» пока так и не удалось зарекомендовать себя в АПЛ, поговаривают, что «Ливерпулю» все равно очень нравится этот игрок.

В прошлом году «Ливерпуль» решил не делать резких движений, благодаря чему «Вулверхэмптон» воспользовался шикарным шансом выкупить у лиссабонского «Спортинга» талантливого португальца.

Нуньеш — универсальный игрок, а такие всегда нужны большим клубам. Кроме того, его трансферная стоимость (около 50 миллионов фунтов) вряд ли станет проблемой для «Ливерпуля».

Деклан Райс

Деклан Райс globallookpress.com

Если у «Ливерпуля» нет возможности приобрести Беллингема, тогда, может, стоит обратить внимание на еще одного игрока сборной Англии?

Райс, как и Беллингем, давно склоняется к переходу в топ-клуб. Правда, проблемы «Вест

Хэма» в этом сезоне заставляют задуматься — готов ли он сделать следующий шаг?

Есть информация, что больше всех в переходе Деклана заинтересован «Арсенал». Кроме того, за ним давно следит «Манчестер Юнайтед». Что касается «Ливерпуля», то есть сомнения, что они готовы заплатить за Райса около 100 миллионов фунтов.

Николо Барелла

Николо Барелла globallookpress.com

Клопп и его помощник Пеп Линдерс безмерно восхищаются Бареллой. Достаточно почитать книгу Линдерса, в которой он подробно делится своим мнением о лидере миланского «Интера».

Учитывая финансовую нестабильность «Интера», вполне можно допустить, что «Ливерпуль» заманить итальянца большими деньгами.

В свои 26 лет Николо находится в расцвете сил, а 60 миллионов евро, которые, скорее всего, попросит за него миланский клуб, явно не отпугнет потенциальных покупателей из Мерсисайда.

Другой вопрос, не факт, что Барелла захочет переходить в «Ливерпуль», который в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы или Лиге конференций.

Жоау Пальинья

Жоау Пальинья (справа) globallookpress.com

Палинья — один из незаметных героев «Фулхэма», который на удивление успешно проводит текущую кампанию.

Португальский полузащитник хорошо известен скаутскому отделу «Ливерпуля». Прошлым летом «Фулхэм» заплатил за него «Спортингу» всего лишь 20 миллионов фунтов.

27-летний Пальинья, скорее, больше классический опорный полузащитник, чем восьмой номер. И, как правило, «Ливерпуль» старается покупать более молодых игроков, заключая с ними долгосрочные контракты.

Тен Копмейнерс

Тен Копмейнерс globallookpress.com

В «Ливерпуле» очень хорошо знают об этом игроке, и нидерландцу, похоже, это даже льстит.

Копмейнерс действительно подходит «Ливерпулю» по многим параметрам, в том числе по возрасту — не так давно ему исполнилось 25 лет.

Клоппу наверняка понравится, что Тен способен закрыть сразу несколько позиций в средней линии. Но и заплатить за него придется немало. С недавних пор Копмейнерс стал одним из ключевых игроков «Аталанты».

Адриен Рабьо

Адриен Рабьо globallookpress.com

В прессе регулярно появляется информация о возможном переезде Рабьо в АПЛ. И после ЧМ-2022, где он был одним из лучших игроков в составе сборной Франции, эти разговоры совершенно не удивляют.

Контракт Адриена с «Ювентусом» истекает в конце июня, и в туринском клубе до сих пор надеются, что игрок продлит соглашение.

Но надо понимать, что Рабьо способен усилить почти любой топ-клуб. Конечно, не всем понравятся его требования по зарплате, но за качество и опыт всегда надо платить.

Софьян Амрабат

Софьян Амрабат globallookpress.com

Один из главных героев ЧМ-2022, марокканец был в списке трансферных целей «Ливерпуля» сразу после турнира в Катаре. Но тогда все ограничилось поверхностным интересом. Кроме того, «Фиорентина» четко дала понять, что не намерена продавать Софьяна в середине сезона.

Амрабат — типичный опорный полузащитник, который, прежде всего, способен обеспечивать надежность в средней линии. Но есть подозрение, что «Ливерпуль» не захочет покупать такого игрока по завышенной цене.

Ману Коне

Ману Коне globallookpress.com

Один из лучших молодых игроков Бундеслиги. В 21 год Коне стал одним из лидеров менхенгладбахской «Боруссии».

Поговаривают, что серьезный интерес к французу проявляет «Ньюкасл». И глядя на его игру, в общем-то, нет ничего удивительного в том, что парня хотят забрать в АПЛ.

«Гладбах», если верить немецким СМИ, готов продать Коне за 30 миллионов фунтов.

Адекватная цена за игрока, который может стать основным в центре поля на ближайшие десять лет.

Лука Сучич

Лука Сучич (слева) globallookpress.com

«Ливерпуль» уже несколько лет внимательно следит за Сучичем, который, по всей видимости, в ближайшем будущем пополнит список успешных трансферов «Рел Булл Зальцбург».

И очевидно, что «Ливерпуль» далеко не единственный топ-клуб, который может попытаться приобрести 20-летнего полузащитника.

Сучич — созидатель, а не разрушитель, но и такой футболист явно не будет лишним в средней линии «Ливерпуля». К слову, у «мерсисайдцев» хорошо налажены отношения с группой «Ред Булл. »

Райан Гравенберх

Райан Гравенберх globallookpress.com

У Гравенберха явно не заладилось после перехода из «Аякса» в «Баварию». И все указывает на то, что нидерландец постарается покинуть Мюнхен.

«Ливерпуль» раздумывал над приобретением Райана еще до того, как он оказался в «Баварии».

В любом случае, парню вряд ли стоит волноваться по поводу своего будущего, все-таки ему всего лишь 20 лет.

Если «Бавария» все-таки решит продать Гравенберха, «Ливерпуль» наверняка будет в списке потенциальных покупателей.