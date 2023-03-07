Травмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром

вернулся!... Что ж, будем надеяться. 1 марта игрок сборной Франции впервые с апреля 2022 года вышел на поле в составе, приняв участие в матче Серии А с(4:2).

Но не будем забегать вперед. В конце концов, «бьянконери» уже обжигались ранее.

Действительно, возвращение Погба в Турин до сих пор было одним большим и долгим разочарованием, с одной неудачной травмой за другой.

Потенциальная сделка мечты для «Ювентуса» оказалась кошмаром для всех ее участников…

Проблемы с травмами

«Поль вернулся в Турин. Он уехал мальчиком и вернулся мужчиной и чемпионом, но одно не изменилось — желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории. Погба вернулся, и мы не могли бы быть счастливее».

Это официальное заявление, подтверждающее возвращение Погба в «Ювентус» прошлым летом, прекрасно отражало волнение, связанное с его бесплатным переходом.

И это было понятно, в какой-то степени. «Ювентус» ничего не заплатил за повторное подписание игрока, которого они продали «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за рекордные на тот момент 100 миллионов долларов.

К тому же, ему все еще было всего 29 лет. Надежда заключалась в том, что «бьянконери» получат по крайней мере еще пару звездных сезонов от Погба, который показал лучший футбол в своей клубной карьере во время своего первого пребывания в Турине.

Однако со сделкой были связаны два основных сомнения.

Во-первых, Погба возвращался в «Ювентус» вовсе не такого высокого качества, как та команда, которую он покинул, и уже давно были опасения по поводу его способности блистать без игроков мирового класса вокруг него.

Поль Погба globallookpress.com

Во-вторых, и это гораздо важнее, недавние травмы Погба на «Олд Траффорд» не могли не вызывать беспокойства.

За последние три сезона в Манчестере он восемь раз выходил из строя из-за травм и различных заболеваний.

Его последнее выступление за «Юнайтед» состоялось в апреле 2022 года, когда «МЮ» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:4.

Календарь и таблица Серии А

Таким образом, в отношении пригодности Погба возник закономерный вопрос, и нам не потребовалось много времени, чтобы получить ответ...

Очень спорный выбор

Погба официально вернулся в «Юве» 11 июля. Менее чем через две недели он сломался на тренировке перед предсезонным товарищеским матчем с «Барселоной» в Далласе.

«После того, как Поль Погба пожаловался на боль в правом колене, он прошел рентгенологическое обследование, которое выявило поражение латерального мениска», — пояснили в клубе.

«В ближайшие часы ему предстоит консультация специалиста-ортопеда. Поэтому для продолжения лечения он не принимает участие в поездке в Даллас».

Поль Погба globallookpress.com

Как выяснилось, он не примет участия ни в одном из двух оставшихся товарищеских матчей «Ювентуса» в Соединенных Штатах, а всем его вкладом в предсезонный тур стали 45 минут против «Чивас де Гвадалахара».

Вместо этого он вернулся в Италию 23 июля для дальнейшего обследования, а затем 1 августа вылетел в Лион, чтобы проконсультироваться со специалистом по коленным суставам.

На следующий день он сделал очень неоднозначный выбор, отказавшись от операции и вместо этого выбрав более «консервативную» терапию.

Публичный ответ Аллегри на выбранный образ действий Погба был показательным. «Что я думаю? Я не думаю, я полагался на то, что было сказано, и на принятое решение. Я не врач», — сказал он тогда журналистам.

«Принято решение использовать консервативную терапию, через пять-шесть недель он сможет выйти на поле. Нужно сохранять уверенность. Решение было сделано, позже мы увидим, правильное оно или нет».

Логика Погба было очевидной: он хотел сыграть на чемпионате мира и не хотел ставить под угрозу свое участие в ЧМ-2022, подвергаясь операции.

Однако это оказалось очень дорогостоящей ошибкой, которая имела неприятные последствия...

Его брат и попытка шантажа

Месяц такого «консервативного» лечения не дал желаемого результата, и 3 сентября Погба с опозданием перенес операцию на колене.

«Операция прошла очень хорошо, я собираюсь выздороветь и вернуться очень, очень быстро», — пообещал он в посте в социальной сети.

«Я хотел поблагодарить вас всех за ваши сообщения, за вашу поддержку. Знайте, что психологически я в порядке, несмотря на все беспокойства, травмы и другие проблемы».

Эти другие проблемы были не пустяками. Действительно, важно отметить, что борьба с травмами Погба разыгралась на фоне разрушительной семейной драмы.

28 августа брат Погба Матиас разместил в сети видео, обещая «взрывные» откровения о полузащитнике и его агенте Рафаэле Пименте.

«Французская, итальянская, английская и испанская общественность заслуживают того, чтобы знать определенные вещи», — сказал Матиас Погба.

«Весь мир, в том числе болельщики моего брата, сборная Франции, "Ювентус" и его спонсоры, они должны иметь информацию и принять взвешенное решение о том, заслуживает ли он уважения и любви болельщиков; достоин ли он играть за "Ювентус" и попасть в сборную Франции на чемпионат мира».

Погба и Рафаэла Пименте globallookpress.com

«Я хочу открыть глаза на так называемую самую влиятельную женщину в футболе, которую мой брат называет своей второй мамой (Пименту).

Я думаю, что то, что я скажу, коснется многих людей. Я скажу важные вещи о Килиане Мбаппе. Многие свидетели подтверждают то, что я скажу. Это может быть взрывоопасно».

Юристы Погба немедленно подтвердили, что им уже известно об обвинениях, в том числе о том, что игрок нанял шамана, чтобы наложить заклятие на товарища по сборной Франции Мбаппе, которому он якобы завидовал, и объяснили, что обвинения были связаны с заговором организованной преступной группировки с целью вымогательства.

Погба и Мбаппе globallookpress.com

Погба уже сообщил французской полиции, что 19 марта прошлого года в Париже двое мужчин в капюшонах, вооруженных автоматами, угрожали ему и, среди прочего, у него отобрали мобильный телефон, а также обязали заплатить 14 миллионов долларов в качестве «платы за защиту».

Погба также обратился к итальянским властям после дальнейших угроз и запугивания в Турине.

Четыре человека, включая Матиаса, в итоге были арестованы 14 сентября, хотя бывший нападающий вышел из тюрьмы 23 декабря.

Мимо чемпионата мира

После того, как Погба, наконец, лег под нож, ожидалось, что он пропустит восемь недель.

Однако сразу после возобновления тренировок 19 октября у Погба возникла проблема с бедром чуть выше ослабленного правого колена, что поставило под сомнение его готовность к участию в чемпионате мира.

Плохие новости были окончательно подтверждены Пиментой 31 октября:

«После вчерашнего и сегодняшнего медицинского осмотра в Турине и Питтсбурге очень больно сообщать, что Полю все еще нужно время для восстановления после операции.

По этой причине Поль не сможет присоединиться ни к "Ювентусу" до перерыва на чемпионате мира, ни к сборной Франции в Катаре».

Поль Погба globallookpress.com

«Если бы желания могли что-то изменить, Поль играл бы уже завтра. Но то, что меняет положение, — это тяжелая работа, стойкость и дисциплина, и все это — единственные вещи, о которых думает Поль в эти трудные времена».

«Поль продолжит работать, делая все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на поле для болельщиков и своей команды».

Еще одна неудача

Во время чемпионата мира Погба провел время в Милане, работая в тесном контакте с клубным физиотерапевтом, выполняя множество упражнений в бассейне и тренажерном зале в рамках индивидуальной программы реабилитации.

Однако, когда перед Рождеством Аллегри спросили о возможном участии Погба в первом официальном матче «Ювентуса» после международного перерыва против «Кремонезе», тренер признал, что до сих пор не знает, когда француз сможет вернуться.

В конце концов Погба вернулся в общую группу 10 января и впоследствии дважды забил в товарищеском матче против резервной команды «Ювентуса».

Поль Погба globallookpress.com

28 января Аллегри сообщил на пресс-конференции, что Погба, наконец, снова готов играть, и включил победителя чемпионата мира в заявку своей команды на матч Серии А с «Монцей» в Турине на следующий день.

Однако Погба провел всю игру на скамейке запасных, и сразу же появились сообщения о том, что он получил рецидив травмы на разминке.

Терпение на исходе?

На первый взгляд, Аллегри поддерживал игрока. «Чтобы вернуться в форму, нужно время», — сказал босс «Бьянконери» 2 февраля.

«Погба нужно время. Никто не может творить чудеса. Его тело должно адаптироваться. Мы должны использовать его с умом и в нужный момент, когда он будет в форме».

Однако Аллегри заметно раздражали все эти вопросы и постоянные спекуляции о физической форме Погба.

В итальянской прессе также утверждалось, что еще в октябре предыдущий совет директоров «Ювентуса» — все они ушли в отставку в следующем месяце из-за не связанного с этим расследования финансов клуба — пытался отменить некоторые из согласованных бонусов в контракте Погба из-за его постоянных проблем с травмами.

Некоторые болельщики также разочаровались в действиях Погба за пределами поля, в тот период когда он находился вне игры.

Существовало мнение, что он мог бы сделать больше, чтобы вернуться в строй, особенно после того, как 27 декабря он опубликовал свою фотографию на горнолыжном склоне.

Поль Погба globallookpress.com

Возможно, неудивительно, что после того, как он остался на скамейке запасных в матче против «Монцы», в итальянской прессе появилась история, в которой утверждалось, что Погба в частном порядке пообещал клубу, что он не уйдет, даже если им не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона.

Это было одновременно и попыткой вернуть расположение болельщиков, и, что, возможно, более важно, попыткой убедить «Ювентус», который в очередной раз был связан слухами с летним переходом Сергея Милинковича-Савича из «Лацио», в том, что они все еще могут рассчитывать на француза.

Однако, как много-много лет назад сказал Погба легенда «Ювентуса» Джиджи Буффон, единственное, что имеет значение, — это то, что происходит на поле.

Разговоры в Турине ничего не стоят. Единственное, о чем заботится этот клуб, — это победы, и «Юве» сохранит веру в Погба только в том случае, если он докажет, что может помочь им в этом.

Поль Погба globallookpress.com

Таким образом, это, возможно, самая важная концовка сезона в карьере Погба.

Теперь на нем лежит ответственность доказать до конца сезона 2022/23, что он не только может оставаться в форме, но и что он все еще может быть игроком, который когда-то еженедельно удивлял болельщиков «Ювентуса».

Это действительно единственный выход Погба из этого продолжающегося кошмара...