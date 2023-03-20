Трансферный дайджест. 14-20 марта

Френки де Йонг

«Барселона», полузащитник, 25 лет

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг во время летного трансферного окна может перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации Football Insider, трансфер 25-летнего нидерландского футболиста стал приоритетным для «Челси» на летнее трансферное окно. Также в услугах игрока уже давно заинтересован «Манчестер Юнайтед» и его наставник Эрик тен Хаг.

Сам игрок сборной Нидерландов всегда говорил, что с детства мечтал играть за «Барселону» и намерен выступать только за каталонскую команду.

Френки де Йонг globallookpress.com

Сообщается, что вынудить «Барселону» продать футболиста может только заманчивое предложение, поскольку у «блаугранас» сейчас проблемы с финансами.

Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В текущем сезоне Примеры Френки сыграл 22 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Наш прогноз: Де Йонг останется в «Барселоне».

Мохамед Салах

«Ливерпуль», нападающий, 30 лет

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах летом может сменить клубную прописку.

Footmercato проинформировал, что звездный египтянин задумался об уходе из мерсисайдского клуба. Футболист хочет поиграть в чемпионате Испании и намерен рассматриваться предложения от топ-клубов Ла Лиги.

Мохамед Салах globallookpress.com

Вероятнее всего, новым клубом, 30-летнего игрока сборной Египта может стать «Барселона», «Реал» или «Атлетико», но это, конечно, только в том случае, если им удастся договориться по цене с «Ливерпулем». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Агент Салаха сразу же опроверг появившуюся информацию и заявил, что впервые об этом слышит, однако дыма без огня не бывает. Тем более, если учитывать тот факт, что «Ливерпуль», скорее всего, останется без Лиги чемпионов на следующий сезон.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Наш прогноз: Салах продолжит выступать за «Ливерпуль» и в следующем сезоне.

Ромелу Лукаку

«Интер», нападающий, 29 лет

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, права на которого принадлежит лондонскому «Челси», пока не определился со своим будущим.

В руководстве «нерадзурри» уже сообщили, что не станут выкупать контракт 29-летнего бельгийца и он должен будет вернуться в стан лондонцев. Однако «Челси» он также не нужен и «синие» постараются его продать.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

По информации The Sun, может летом оказаться в «Реале». В подписании игрока заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, который настаивает на полноценном трансфере футболиста.

Борьбу мадридцам за Лукаку готовы составить «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Английские команды также намерены подписать нападающего и могут перебить предложение «Реала».

Сам Ромелу заявлял, что хотел бы остаться в «Интере», однако признал, что вопрос с его будущим будет решаться лишь летом.

В текущем сезоне Лукаку сыграл за «Интер» 38 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Наш прогноз: Лукаку не будет ни в «Интере», ни в «Челси».

Ереми Пино

«Вильярреал», полузащитник, 20 лет

За хавбека «Вильярреала» Ереми Пино во время летнего трансферного окна может развернуться настоящая борьба.

Подающий большие надежды испанский футболист с большой долей вероятности пойдет на повышение.

Ереми Пино globallookpress.com

В услугах 20-летнего полузащитник уже заинтересованы туринский «Ювентус» и английский «Ньюкасл», информирует Goal. Клубы уже готовят выгодное предложение для испанского клуба, чтобы переманить футболиста.

Пино, который защищает цвета основной команды «Вильярреала» с 2020 года, также не намерен долго засиживаться на одном месте и будет рассматривать другие предложения.

В текущем сезоне Пино провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: Пино точно покинет «Вильярреал» за большие деньги.

Адриен Рабьо

«Ювентус», полузащитник, 27 лет

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо летом может покинуть туринскую команды. Стороны пока не могут договориться о пролонгации сотрудничества, которое рассчитано до лета 2023 года.

Calciomercato сообщает, что игрок сборной Франции готов продлить контракт, но требует зарплату в 10 миллионов евро за сезон, которую туринцы не потянут.

Адриен Рабьо

В услугах 27-летнего Рабьо заинтересованы сразу три команды английской Премьер-лиги. Это «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Все эти команды хотят видеть футболиста у себя и готовы платить ему эти деньги, поскольку Адриен может достаться им абсолютно бесплатно.

23 матча, 7 голов и 3 результативные передачи — такой актив Рабье в текущем сезоне итальянской Серии А.

Наш прогноз: Рабьо покинет «Ювентус» и переберется в АПЛ.

Илкай Гюндоган

«Манчестер Сити», полузащитник, 32 года

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган во время летнего трансферного окна намерен перебраться в столицу Каталонии.

По информации AS, 32-летний футболист хочет перейти в «Барселону». Ради трансфера в стан «блаугранас» хавбек готов пойти на снижение зарплаты.

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Сообщается, что наставник каталонцев Хави уже встречался с Гюндоганом и убедил его, что, несмотря на все проблемы, клуб сумеет решить вопросы с финансовым фэйр-плей.

В текущем сезоне Илкай Гюндоган провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Наш прогноз: Гюндоган перейдет в «Барселону» на правах свободного агента.