24 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.00.
«Челси»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Челси» на три очка отстает от третьей позиции. Команда забила 17 мячей при тринадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев «Эвертон» — 2:0.
До того «Челси» учинил разгром «Борнмуту» — 5:1, а вот «Брентфорду» команда уступила вчистую — 0:3. «Аристократы» в текущем сезоне дома еще не проигрывали.
Состояние команды: «Челси» ныне постепенно приходит в себя после неудачного старта, к тому же в кадровом плане выглядит весьма симпатично.
При этом «Челси» в среднем забивает более двух мячей за матч. В шести сыгранных поединках в рамках АПЛ пятью голами отличился Жоао Педро. Удачно вписался в игру команды Морган Роджерс, уже четырежды расписавшийся в воротах соперников «аристократов».
Наверняка «аристократы» будут максимально агрессивно атаковать. Команда всеми силами постарается закрепиться в зоне Лиги чемпионов, к тому же в шести последних очных поединках переиграла «шпор».
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» выступает явно хуже ожидаемого. Команда на текущий момент находится на 16-м месте турнирной таблицы.
При этом «Тоттенхэм» в семи турах чемпионата добыл 6 очков. Команда забила шесть мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с «Ковентри» — 3:1.
До того «Тоттенхэм» подписал мировую с «Манчестер Юнайтед» — 1:1, а вот чуть раньше был бит «Астон Виллой» — 2:3. «Шпоры» не уступили в двух последних матчах.
Состояние команды: «Тоттенхэм» пытается избежать опостылевшей борьбы за выживание, вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
При этом «Тоттенхэм» имеет довольно крепкий по именам состав, а вот в плане надежности тылов выглядит не столь выгодно. С «Ковентри» команду откровенно прорвало, но это явно не про стабильность. «Шпорам» не хватает стабильности, да и «Челси» они не могут обыграть уже три с половиной года.
Безусловно, «шпоры» не намерены лишь обороняться. Вот только оппонент нынче выглядит мощнее, да и собственных проблем у команды Роберто Де Дзерби громадьё.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.67. Ничья — в 4.20, выигрыш «Тоттенхэма» — в 4.75.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.
Прогноз: «Шпоры» намерены отдалиться от опасной зоны, тогда как «Челси» находится на моральном подъёме.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 7.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 15.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Тоттенхэм» не уступил в двух последних матчах
- «Аристократы» одолели «шпор» в шести последних очных поединках
- «Челси» победил в двух последних матчах кряду
- «Аристократы» забивают в среднем больше двух мячей за матч
- «Шпоры» в трех выездных матчах добыли всего два очка