24 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.00.

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«Челси»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Челси» на три очка отстает от третьей позиции. Команда забила 17 мячей при тринадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев «Эвертон» — 2:0.

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До того «Челси» учинил разгром «Борнмуту» — 5:1, а вот «Брентфорду» команда уступила вчистую — 0:3. «Аристократы» в текущем сезоне дома еще не проигрывали.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Челси» ныне постепенно приходит в себя после неудачного старта, к тому же в кадровом плане выглядит весьма симпатично.

При этом «Челси» в среднем забивает более двух мячей за матч. В шести сыгранных поединках в рамках АПЛ пятью голами отличился Жоао Педро. Удачно вписался в игру команды Морган Роджерс, уже четырежды расписавшийся в воротах соперников «аристократов».

Наверняка «аристократы» будут максимально агрессивно атаковать. Команда всеми силами постарается закрепиться в зоне Лиги чемпионов, к тому же в шести последних очных поединках переиграла «шпор».

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» выступает явно хуже ожидаемого. Команда на текущий момент находится на 16-м месте турнирной таблицы.

При этом «Тоттенхэм» в семи турах чемпионата добыл 6 очков. Команда забила шесть мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с «Ковентри» — 3:1.

До того «Тоттенхэм» подписал мировую с «Манчестер Юнайтед» — 1:1, а вот чуть раньше был бит «Астон Виллой» — 2:3. «Шпоры» не уступили в двух последних матчах.

Состояние команды: «Тоттенхэм» пытается избежать опостылевшей борьбы за выживание, вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Тоттенхэм» имеет довольно крепкий по именам состав, а вот в плане надежности тылов выглядит не столь выгодно. С «Ковентри» команду откровенно прорвало, но это явно не про стабильность. «Шпорам» не хватает стабильности, да и «Челси» они не могут обыграть уже три с половиной года.

Безусловно, «шпоры» не намерены лишь обороняться. Вот только оппонент нынче выглядит мощнее, да и собственных проблем у команды Роберто Де Дзерби громадьё.

На что ставят в матче Челси — Тоттенхэм Букмекерские коэффициенты на матч Челси — Тоттенхэм: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.67. Ничья — в 4.20, выигрыш «Тоттенхэма» — в 4.75.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Шпоры» намерены отдалиться от опасной зоны, тогда как «Челси» находится на моральном подъёме.

7.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч «Челси» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 7.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.

15.00 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 15.00 на матч «Челси» — «Тоттенхэм» принесёт чистый выигрыш 14 000₽, общая выплата — 15 000₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 15.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт