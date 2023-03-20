Золотой гол Кессье. Сотая победа «Барсы» в Класико закончила чемпионскую гонку Ла Лиги

«Барселона» победила «Реал» в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании — 2:1. В составе победителей забили Серхи Роберто и Франк Кессье, который отличился уже в компенсированное время матча. На счету гостей автогол в исполнении Роналда Араухо. «Барселона» лидирует в Примере, «Реал» занимает второе место с отставанием в 12 очков.

Последнее слово было за Кессье

Автор Daily Мail Пит Дженсон от дает должное новичку «Барсы», чей гол в компенсированное время, скорее всего, поставил точку в чемпионской гонке.

«Это было последнее Класико лиги, которое увидит старый стадион, и это был прекрасный способ уйти стильно — с победой со счетом 2:1, которая, несомненно, позволит Хави выиграть свой первый чемпионский титул в качестве тренера.

Это была 100-я победа "Барселоны" в Класико, но оно началась неудачно. Накануне игры Араухо назвали криптонитом для Супермена "Реала" Винисиуса, но игрок мадридцев доставил проблем своему опекуну в начале матча, и когда он навесил слева, то именно уругвайский защитник пробил мимо Марка Андре тер Штегена. Немецкий вратарь "Барселоны" за весь сезон пропустил всего один гол, и то с пенальти. Теперь их было два, и по-прежнему ни один соперник не забил ему гола с игры.

"Барселона" забила в самый неподходящий для "Реала" момент, и именно Серхи Роберто, заменивший травмированного Педри, забил гол. После перерыва "Мадрид" знал, что должен проявить больше амбиций, потому что ничьей будет недостаточно, и они сделали ранние замены, выпустив на поле Асенсио, Орельена Чуамени и Дани Себальоса. Асенсио нужно был только полшанса, и его блестящий финиш мимо Тер Штегена заслуживал того, чтобы говорить о уровне игрока, но он забрался в небольшой офсайд и после долгой задержки это было зафиксировано.

Казалось, что игра близится к ничьей — этого было достаточно для "Реала", но было еще хуже, когда Бальде прострелил на Кессье, и тот не ошибся. Человек, которого в "Милане" называли "президентом", медленно стартовал в "Барселоне", но скорее из-за нехватки игрового времени, чем из-за своих недостатков. Он будет разочарован тем, что не вышел в старте вместо травмированного Педри, но за ним было последнее слово в этот вечер и, возможно, решающее слово в чемпионской гонке».

Прагматичное чемпионство Хави

Автор The Guardian Сид Лоу считает, что наставник каталонцев поставил во главу угла результат, а стиль игры «Барселоны»

«После 26 матчей и 91 минуты нервотрепки и напряжения удар бутсой Франка Кесси практически принес "Барселоне" титул Ла лиги. В концовке матча "Барселона" пропустила то, что казалось победным голом "Реала", который мог бы возобновить гонку за титул, только для того, чтобы увидеть, как гол Марко Асенсио была отменен из-за VAR и минимальнейшего офсайда. Тогда они начали сопротивляться и теперь стали практически чемпионами.

Последний заход, пятка Роберта Левандовски и подача Алехандро Бальде, и Кессье оставалось только закончить ход матча и, возможно, сезона. Когда мяч попал в сетку, это принесло "Барселоне" победу со счетом 2: 1 в Класико и вывело их на 12 очков вперед в таблице за 12 игр до конца. Они страдали, их разоблачали, и они чувствовали, как нарастает напряжение до самого конца, но они держались, чтобы в конце концов одержать жизненно важную победу. Арена взорвалась ликованием в конце приятной встречи, которая как ночь и день отличалась по сравнению с последней встречей этих двух великих соперников, а крики празднования эхом разносились по проходам этого огромного стадиона.

В последний раз, в Кубке Испании две недели назад, у "Барселоны" было всего 36% владения мячом, а это самый низкий показатель за 800 игр. Хави настаивал, что это было вынуждено, а не намеренно, но споры вокруг стиля игры каталонцев сопровождали их весь сезон. Тренер, в бытность игроком был защитником футбольной религии "Барселоны", идеологом владения и передачи, который настаивал на том, что на "Камп Ноу" недостаточно просто побеждать. Однако в этом году этого было достаточно, по крайней мере, чтобы вывести их на первое место. Они выиграли 1-0 девять раз».

«Мадрид» должен отомстить в Кубке Испании

Корреспондент ESPN Сэм Марсден надеется, что неудача в матче Ла Лиги придаст «Реалу» дополнительной мотивации в предстоящей кубковой встрече с каталонцами.

«Впервые с сезона 2011/12, когда командой руководил Хосеп Гвардиола, "Барселона" одержала три победы подряд над "Реалом" во всех турнирах: одну в Суперкубке, одну в Кубке Испании, а теперь еще и в Ла Лиге.

"Барселона" также выиграла четыре из пяти последних матчей под руководством Хави. Тем не менее, это была первая победа в "Класико" на "Камп Ноу" за ошеломляющие 1603 дня, начиная с победы со счетом 5:1 в 2018 году, которая охватывала три безвыигрышных матча.

VAR потребовалось несколько минут, чтобы решить, что Асенсио был вне игры, когда Родриго сделал передачу. Если бы гол был засчитан, мы бы говорили о возвращении к жизни чемпионской гонки в Испании. Вместо этого команда Анчелотти переключит свое внимание на другие соревнования после того, как увидела, что VAR отменил их восьмой гол в лиге.

"Мадрид" вернется на "Камп Ноу" 5 апреля, чтобы принять участие в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. "Мадрид" уступает 0:1 после первого матча, но это поражение на последних минутах придаст дополнительную мотивацию. Лос-Бланкос также продолжают борьбу в Лиге чемпионов, а четвертьфинал против "Челси" предстоит после международного перерыва».

Проигравший: Карло Анчелотти

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и наставник «Реала» на этот раз попал во вторую категорию.

«Закончится ли этот сезон для "Реала" без трофеев? Это поражение привело к тому, что титул Ла Лига ускользнул окончательно, в то время как в полуфинале Кубка Испании они уступают "Барсе" со счетом 0:1. И хотя мадридская магия во многом является фактором Лиги чемпионов, их ждет куда более сложный соперник, если они обыграют "Челси" в четвертьфинале.

И если трофеев не будет, то кто виноват? Конечно, "сливочных" нельзя винить в том, что "Барселона" стала лучше. Но разве они не должны были достаточно развиться как коллектив, чтобы отбиться от команды, которая еще не достигла своего пика? Тогда внимание должно быть обращено на тренера.

Анчелотти придерживался своей тактики в этом году, и "Мадрид" не сильно изменился по сравнению с командой, выигравшей дубль в прошлом сезоне. Это сослужило им хорошую службу. Но команды должны развиваться, тренеры должны находить новые способы сделать свою команду лучше. Сегодня мадридцев обыграла более сильная команда, а Анчелотти тактически проиграл более смелому тренеру».

«Реалу» не хватало амбиций

Автор Marca Карлос Карпио критикует как настрой, так и игру мадридского клуба.

«12 очков преимущества при 12 играх впереди — непреодолимое преимущество. По крайней мере, для "Реала", который сосредоточен на Лиге чемпионов, своем любимом турниреходу, и не может найти мотивацию во внутренних соревнованиях турнире, которой у него предостаточно в еврокубках.

"Реалу" не хватало амбиций. Строгое судейство, которая аннулировало их второй гол, не может скрыть этого. Пытаясь добиться победы, игроки Анчелотти предложили слишком мало и слишком поздно. То, что лучшим их игроком был Куртуа, говорит само за себя.

Они повели благодаря автоголу, и не смогли воспользоваться кратковременной паников "Барсы". Бензема в очередной раз был совсем оторван от команды, как и Вальверде, а атака "сливочных" снова свелась к "Винисистеме": доставлять мячи бразильцу, который будет импровизировать. Учитывая, что против него была лучшая защита в Европе впереди, во главе с закрывавшим его Араухо, это требовало слишком многого от Вини.

"Барселона" выиграла третье Класико подряд, поскольку в этом сезоне они выиграли много игр: с небольшим отрывом, сводя к минимуму ошибки и будучи более практичными, чем красивыми. Одержав четыре победы в шести матчах против "Мадрида", Хави нашел формулу, чтобы наказать своего величайшего соперника».