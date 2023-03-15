Араухо против Винисиуса — ключевая дуэль Эль Класико. Защитник «Барсы» стал главной проблемой «Реала»

Несмотря на все проблемы — финансовые, возможные судебные расследования и не только — «Барселона» каким-то образом опережает «Реал» в таблице Ла Лиги на девять очков. А в случае победы в предстоящем матче отрыв от главного конкурента и вовсе увеличится до 12 очков. Правда, здесь сразу стоит отметить, что «Барса» ни разу не обыгрывала «Мадрид» в четырех предыдущих матчах на «Камп Ноу».

Здесь четко просматриваются два сценария: либо «Барселона» еще на шаг приблизится к первой победе в Ла Лиге с 2019 года, либо «Реал» выиграет, сократит отставание до шести очков и продолжит погоню за сине-гранатовыми.

Но в этой истории есть маленький алмаз, аккуратно встроенный в общую картину.

С тех пор, как Хави возглавил «Барселону», его команда за эти 16 месяцев пять раз играла с «Реалом» на выезде. И результаты почти ошеломляющие — четыре победы и всего лишь одно поражение.

Матчи, в которых «Барселона» выиграла, прошли в Лас-Вегасе (выставочный), Саудовской Аравии (финал Суперкубка Испании) и дважды на «Сантьяго Бернабеу».

Каждый раз, когда «Барса» побеждала, главными темами были: а) классная игра Рональда Араухо против Винисиуса и б) у команды Карло Анчелотти не оказалось альтернативного плана в атаке из-за того, что уругвайский защитник выключил бразильца из игры.

Эль Класико, в которых Араухо играл против Винисиуса, завершились в пользу «Барселоны» с общим счетом 9:1.

Рональд Араухо внимательно следит за Винисиусом Жуниором globallookpress.com

Показательно, что исключением на этом отрезке стала осенняя встреча «Реала» и «Барсы» на «Бернабеу». «Мадрид» выиграл со счетом 3:1. Араухо пропускал матч из-за травмы, благодаря чему Винисиус был одним из самых заметных на поле.

Для Карло Анчелотти, его штаба и для Винисиуса это действительно проблема — им срочно нужно найти какое-то решение. В предстоящем матче на «Камп Ноу» бразильца ждет очередное противостояние с Араухо, который шикарно справлялся с лидером «Мадрида» в недавней игре на Кубок Испании.

Это не тот случай, когда надо опустить голову и надеяться на лучшее. Но, возможно, сейчас уместно вспомнить о ярких матчах прошлых лет. Эти моменты могут вдохновить в том числе и Хави. В любом случае это полезный справочный материал.

В финале Кубка европейских чемпионов 1992 года, «Барселона» впервые выиграла турнир, который сейчас называется Лигой чемпионов, Йохан Кройфф был тренером «команды мечты», а их соперником в тот день стала «Сампдория». Самыми опасными в составе итальянского клуба были покойный Джанлука Виалли и Роберто Манчини.

Кройфф поставил 21-летнего Альберта Феррера играть против Манчини, несмотря на то, что перед этим молодой защитник пропустил шесть месяцев из-за травмы. Да, было непросто, но решение оказалось удачным. «Барса» дожала «Сампдорию» в овертайме.

«За десять дней до финала я провел первый матч после травмы, из-за которой пропустил полгода. Это было безумие, настоящий ужас в психологическом плане. Йохан доверил мне играть против Манчини.

Когда Кройфф составлял тактический план, он не включил меня. Он готовился к игре 10 на 10. Я уже делал эту работу раньше против Эмилио Бутрагеньо (»Реал«) и Франа (»Депортиво«). И Фран часто просил, чтобы я оставил его в покое, на что я ему отвечал: Послушай, я не играю — и ты не играешь. Мне не хочется этого делать, но тренер заставил меня!

На "Уэмбли" я не наслаждался игрой из-за ответственности. Пока ты в игре, у тебя нет возможности расслабиться и насладиться моментом. Это сплошное напряжение.

Альберт Феррер против Роберто Манчини globallookpress.com

В то время у нас не было видеоанализа. Меня предупреждали, что Манчини играет повсюду, поэтому моя главная обязанность — стараться быть рядом с ним, постоянно мешать ему. Все знали, что я буду стараться выключить Роберто из игры. Мне был 21 год и к концу овертайма я стоял на ногах как вкопанный. Манчини пытался вывести меня из моей зоны комфорта, чтобы я оказался в сложном положении. Но мне нужно было делать то, о чем просил Йохан. У меня было свое мнение, мне не нравилась такая игра, но мы победили», — поделился воспоминаниями Феррер.

И до тех пор, пока Хави не решил играть подобным образом против Винисиуса, сложно вспомнить хотя бы один случай за последние 30 лет, когда «Барса» использовала подобную тактику. Такое часто случалось с Лионелем Месси, и это считалось проявлением низкой футбольной культуры. Но теперь и «Барса» не стесняется играть таким образом.

Рональд Араухо globallookpress.com

Правда, теперь это решение не критикуют, а называют мастерским ходом Хави. Задача Анчелотти заключается в том, чтобы вырваться из этой ловушки.

Феррер, к слову, видит различия между тем, как он играл против Манчини, и тем, как Араухо действует против Винисиуса.

«Я не отходил от Манчини, тогда как Араухо просто постоянно держит Винисиуса в поле зрения — как это обычно бывает, когда правый защитник играет против левого вингера. Это не то же самое», — добавил экс-игрок «Барселоны».

В «Реале» наверняка сейчас только и думают о том, как помочь Винисиусу снова не оказаться в ловушке. Этот момент может стать ключевым в предстоящем матче на «Камп Ноу».

Возможно, Анчелотти следует использовать Винисиуса в качестве правого вингера. Будет ли Араухо в таком случае играть против бразильца? Рискнет ли Хави перевести уругвайца на левый фланг обороны?

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Или еще один вариант: возможно, Анчелотти надо предоставить Винисиусу полную свободу действий, чтобы бразилец постоянно менял фланги, а в каких-то эпизодах и вовсе играл на позиции ложной девятки, когда Карим Бензема будет смещаться ближе к левому краю, как это часто случалось, когда в атаке «Реала» играл Криштиану Роналду.

Как ни крути, а «Реалу» надо срочно искать решение, поскольку Араухо действительно выглядит почти непроходимым препятствием для Винисиуса. «Мадриду» придется экспериментировать, но это лучше, чем использовать заведомо провальный план.

Однако нельзя исключать, что Анчелотти не станет ничего менять, просто сделав вид, что матч проходит в формате 10 на 10.

Винисиус против Араухо — уже сейчас все указывает на то, что дуэль двух упрямых, сильных латиноамериканцев станет одной из самых принципиальных в ближайшие десять лет. После эпизодов с их участием будут говорить «Вы только посмотрите на это!».

Но прямо сейчас можно предположить, что Анчелотти все-таки готовит тактический сюрприз. От результата в ближайшем Эль Класико во многом будет зависеть дальнейшая судьба итальянца в «Реале». Бездействовать в этой ситуации — чересчур опасно.