Победа анти-барселонского футбола. Хави пожертвовал стилем ради результата

Мадридский «Реал» на своем поле уступил «Барселоне» (0:1) в первом матче полуфинала Кубка Испании. Единственный гол в матче состоялся на 26‑й минуте первого тайма. Защитник мадридского клуба Эдер Милитао отправил мяч в собственные ворота после удара Франка Кессье. Ответный матч команд запланирован на 5 апреля и пройдет в столице Каталонии.

Не можешь победить их? Присоединяйся к ним

Обозревательница The Athletic Лайя Сервелло Эрреро отмечает, что из-за многочисленных проблем накануне «Класико», каталонцам пришлось обратиться к более прагматичному стилю игры.

«Трудно сказать, что чувствовал тренер "Барселоны" Хави после того, как его команда одержала минимальную победу в полуфинальном матче Кубка Испании против "Реала". Легендарный полузащитник прибыл на послематчевую пресс-конференцию с полуулыбкой, но с обеспокоенным выражением лица, учитывая, что до конца этого противостояния остается еще как минимум 90 минут.

Тем не менее, его команда повела в нем, одержав победу со счетом 1:0 благодаря автоголу Эдера Милитао. На поле игроки осознавали свое достижение: они только что обыграли "Реал Мадрид" на его собственном поле, в стиле самого "Реала".

Это привело "Барселону" к обвинениям в том, что она отказалась от своего привлекательного стиля игры, основанного на владении мячом, но это было одно из самых умных проявлений прагматизма и стремления выжить любой ценой, которые они произвели за последние годы. По данным Opta, команда Хави финишировала с 35-процентным владением мячом против 65-процентного владения мячом у "Реала".

Хави назвал "Мадрид" "уверенным фаворитом" в преддверии этого матча. Вы можете подумать, что босс "Барсы" проявлял ложную скромность, занимается реверсивной психологией или пытался снять давление со своей молодой команды.

На самом деле "Барса" отправилась в столицу Испании после двух крайне разрушительных результатов. Вылетев из Лиги Европы от "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе, они упустили шанс оторваться на 10 очков от лидера Ла Лиги, когда проиграли "Альмерии" на выходных. Кроме того, их список травм рос: Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски не играли в Мадриде.

Более оптимистично настроенные болельщики "Барсы" нашли утешение в защите своей команды — в этом сезоне каталонцы пропустили всего восемь голов в Ла Лиге, что является наименьшим показателем среди всех команд в пяти лучших лигах Европы. Но затем Андреас Кристенсен, столь впечатлявший после перехода из "Челси" на правах свободного агента прошлым летом, оказался не в состоянии играть из-за дискомфорта на последней тренировке "Барсы" перед "Класико". Поэтому неудивительно, что "Барса" была полна решимости победить "Мадрид" любой ценой».

Есть «Барселона» с Араухо и без него

Автор Marca Рамиро Алдунате отдает должное уругвайскому защитнику каталонского клуба, который помог своей команде уехать с «Сантьяго Бернабеу» без пропущенных мячей.

«Если что-то и стало ясно по ходу "Класико", так это то, что Рональд Араухо — сокровище для "Барселоны". Уругваец был одним из лучших игроков каталонской команды на протяжении всего сезона, и на "Сантьяго Бернабеу" он не понизил планку. В ситуации с "Барсой", сделавшей упор на оборону, уругваец был одним из хозяев игры. До недавнего времени такие матчи определял Месси. Теперь появляются протагонисты другого профиля, например каталонская "четверка".

Араухо снова пришлось противостоять самому сложному сопернику (Винисиусу) и снова он добился успеха. Хотя Хави обычно ставит его на место центрального защитника, в матчах против "Реала" он отправляет его на фланг, чтобы попытаться свести на нет остроту бразильца. Это удалось. И они делают это в течение уже трех игр подряд, победив с общим счетом 9:1 в тех Класико. Есть "Барселона" с Араухо и без него. Это хорошо знает его тренер, которому особенно его не хватало на отрезке сезона, когда команда вылетела из Лиги чемпионов.

Араухо и Винисиус globallookpress.com

Еще, конечно, есть Кунде и Кристенсен, но соревновательный ген уругвайца находится на другом уровне. На "Сантьяго Бернабеу" ему пришлось заняться черновой работой. "Барса" заставила "Реал Мадрид" закончить игру без единого удара в створ. И вклад Араухо в это достижение был огромным — он перехватил два удара "сливочных". Вместе с Бускетсом он был игроком, который отразил больше всего ударов. Он также был близок к Бускетсу по количеству возвратов мяча — семь против десяти у Серхио».

Класико, отмеченный неприятными моментами

Обозреватель The Athletic Гильермо Рай огорчен тем, что не нашел в кубковом противостоянии привычных для «Класико» демонстраций высокого атакующего мастерства обеих команд.

«Первые 25 минут "Реал Мадрид" был в огне. Команда Карло Анчелотти накрыла "Барселону" высоко, близко к их собственной зоне. Казалось, они были на высоте. "Барса" выглядела так, будто она сдается.

Френки де Йонг слаломно проскочил между двумя подкатами, сначала от Луки Модрича, затем от Тони Крооса. Винисиус Жуниор добился успеха там, где его старшие товарищи по команде потерпели неудачу, пойдя в борьбу против голландца и, в конце концов, повалив его на землю, почти в захват в партере. Казалось, футбол был забыт, и мы внезапно вошли в мир единоборств. Это было настолько же зрелищно, насколько мог бы получиться матч.

Де Йонг поднялся с земли, и он и Винисиус-младший быстро осознали, что в этой игре не было ничего, кроме чистой конкуренции. Бразилец даже удивился, увидев желтую карточку, его реакция — лишь одна из нескольких необычных сцен, подытоживающих это "Эль-класико", лишенное какого-то обаяния.

Тренер "Реала" Карло Анчелотти сказал, что ему "странно" видеть, такой настрой "Барселоны". Красота всегда в глазах смотрящего, и команда Хави, безусловно, увидит свою победу со счетом 1:0 в лестном свете, но, по правде говоря, в матче было довольно много неприятных моментов.

В течение двух минут после драки между Винисиусом и Де Йонгом гости вышли вперед, продемонстрировав свой опыт в прессинге, поскольку Эдуардо Камавинга был вынужден совершить ошибку, которая была быстро наказана голом. В соперничестве, освещенном столькими захватывающими моментами мастерства на протяжении многих лет, этот отрывок из игры лучше всего охарактеризовать одним и тем же словом: корявый.

Винисиус и Де Йонг globallookpress.com

Камавинга лишился владения мячом, Франк Кессье пробил по воротам, и его удар в конечном итоге попал в ворота "Реала" из-за серии рикошетов, в которых участвовали вратарь Тибо Куртуа, защитник Эдер Милитао и Начо Фернандес, дежуривший на линии.

"Мадрид" тоже был безобразен в атаке. Возможно, побочным продуктом их приверженности игре с высоким прессингом было отсутствие самообладания, которое хозяева продемонстрировали, когда владели мячом на половине поля "Барселоны". Ни Модрич, ни Кроос, ни Камавинга, казалось, не могли выбрать правильный пас в нужный момент в поисках гола, который так и не пришел. Бензема призвал к спокойствию, но, похоже, "Барселона" уже заметила слабость своего соперника и укрылась в безопасности на своей территории».

«Реалу» не хватило остроты в атаке

Автор ESPN Алекс Киркланд удивлен тем, что после того, как каталонцы закрыли Винисиуса, мадридской команде оказалось больше нечего предложить в атаке.

«В Испании любят говорить о пегаде: атакующей огневой мощи команды, ее способности нанести нокаутирующий удар. При всем доминировании "Реала" во многих аспектах игры здесь — у них было 65% владения мячом, 885 касаний против 598 у "Барсы" и 13 ударов — они редко могли побеспокоить Тер Стегена в его владениях. Ни один из этих выстрелов не попал в цель. xG, равный 0,73, дает более точную картину.

Винисиус был их самой опасной угрозой, но Араухо хорошо закрыл его, в то время как Бензема был незаметен после своего незасчитанного гола, а Родриго и юный Альваро Родригес мало что предложили после выхода на замену во втором тайме. Слишком часто их атакующие порывы расстраивала хорошо организованная команда "Барселоны", которая выглядела почти счастливой, уступая мяч и переходя в контратаки.

Кубок Испании не является приоритетом для "Реала" в этом или любом другом сезоне — для них это всегда Лига чемпионов, за которой следует Ла Лига — и вылет в полуфинала не станет концом света, но домашняя победа была бы удобным напоминанием о том, что сезон в Испани еще не закончился.

На данный момент "Мадрид" должен попытаться сократить отставание в лиге и обеспечить себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов, прежде чем пытаться переломить ситуацию на "Камп Ноу" через месяц».

Победитель Хави

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и наставник «Барселоны» на этот раз попал в первую категорию.

«Хави счет бы успехом ничью 0:0 на "Сантьяго Бернабеу". На самом деле, он настроил свою команду на это. "Барселона" с самого начала была консервативна, всегда ставя за линией мяча не менее восьми игроков. "Блауграна" редко прессинговала и более чем комфортно выдерживала давление.

Но они также переломили ход игры в нужное время, используя темп Рафиньи и прорыв Гави для полного эффекта. И хотя их гол был забит вопреки логике игры, они заработали его упорной игрой в обороне.

Возможно, это был лучший тактический результат Хави в сезоне. Яркая вывеска "Эль-Класико" не смутила тренера, и он придерживался привычной схемы. Но также были внесены некоторые ключевые тактические изменения. Араухо вышел на позицию правого защитника, чтобы закрыть Винисиуса.

Френки де Йонг перешел на роль правого центрального полузащитника, чтобы Кессье, более ориентированный на оборону, мог прикрыть Алехандро Бальде. А Серхио Бускетс прочно засел впереди четверки защитников. Все это сводилось к решительному оборонительному выступлению с минимально необходимым количеством атакующих действий.

Хави, несомненно, помог медлительный "Реал". Но именно игра "Барсы" и, в более широком смысле, тактика Хави заставили мадридцев замолчать».