Тренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале»

Первое событие:

бразильцы проиграли в товарищеском матче Марокко (1:2), после чего стало известно, что они хотят назначить Анчелотти на пост главного тренера.

И второе событие: «Тоттенхэм» в минувшее воскресенье расстался с Антонио Конте.

В Бразилии задумались о назначении Анчелотти сразу после поражения от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Конечно, они хотели бы пригласить Хосепа Гвардиолу, но каталонец сразу дал понять, что пока не заинтересован в такой работе.

Понятно, что это в каком-то смысле унизительно для пятикратных чемпионов мира, в том плане, что они до сих пор не нашли постоянного тренера. Как минимум до июня временным тренером сборной будет Рамон Менезес. В ближайшие несколько месяцев бразильцы будут внимательно следить за ситуацией в «Реале».

Фанатично настроенная футбольная общественность Бразилии, в том числе местные СМИ и руководство футбольной конфедерации рассматривают недавнее поражение от Марокко как что-то чуждое, абсолютно ненормальное явление, которое может быть приемлемым, например, для Боливии, Сан-Марино и Люксембурга.

Другими словами, они считают, что проигрыш настолько ниже их достоинства, что должен вызывать головокружение. Поэтому поражение от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 считалось полным унижением.

И еще один ужасный момент для Бразилии: им приходится наблюдать не только за тем, как сборная Аргентины поднимает главный трофей, но и завоевывает любовь всего мира, возможно, в величайшем финале в истории чемпионатов мира. К слову, все это тянется еще с 2021 года, когда сборная Бразилии проиграла Аргентине в финале Кубка Америки.

Карло Анчелотти globallookpress.com

И теперь, после всего, что случилось ранее, бразильцы проиграла Марокко...Просто кошмар. Пожалуйста, только не надо говорить о том, что марокканцы дошли на ЧМ-2022 до полуфинала, а Бразилия — до четвертьфинала. Это чересчур наивное использование суровых фактов и суровой правды.

Эта нация считает, что она является ведущей на уровне сборных, и она больше не может терпеть это унижение. В ближайшее время бразильцы сделают все, чтобы новым главным тренером национальной команды стал Анчелотти.

«Нам нужен тренер-победитель, который играет в атакующий футбол, соответствующий главной идее сборной Бразилии. Тот, кто повезет команду на следующий чемпионат мира.

Я восхищаюсь Анчелотти. Он пользуется единодушным уважением футболистов. Не только Роналдо или Винисиуса Жуниора, а вообще всех, кто играл в его командах.

Болельщики тоже любят его. Куда бы я ни пришел, меня везде спрашивают про Анчелотти.

Карло — топ-тренер, у него за плечами огромный список достижений. И мы надеемся, что у него еще все впереди...

Мы верим в Бога и будем ждать подходящего момента, а затем посмотрим, удастся ли нам воплотить в жизнь эту задумку. Также мы будет соблюдать все этические нормы и уважать любой действующий договор», — сказал президент бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес.

В общем, не надо сильно удивляться, если в ближайшее время Анчелотти и его агент начнут договариваться с президентом «Реала» Флорентино Пересом об уходе тренера из команды.

В «Тоттенхэме», конечно, совершенно другая история.

В лондонском клубе по-прежнему жаждут выиграть большой трофей, но только что от них ушел действительно классный тренер. Антонио Конте четко дал понять, что не намерен возиться с руководством и командой, если его что-то не устраивает. В итоге стороны просто решили расстаться — так будет лучше для всех.

Антонио Конте globallookpress.com

И здесь можно провести единственную параллель между «Тоттенхэмом» и сборной Бразилией, которая страдает от всенародной любви к Аргентине и Лионелю Месси. То же самое у «Тоттенхэма», только в их случае главным раздражителем стал «Арсенал», который невероятно близок к тому, чтобы занять первое место в чемпионате Англии. Это действительно шокирующая мысль для всех поклонников «Тоттенхэма», в том числе и для их председателя совета директора Дэниэла Леви.

Но теперь не осталось ни малейших иллюзий: «Тоттенхэм» хочет вернуть Маурисио Почеттино. «Шпоры», по всей видимости, уже не первый месяц вынашивают эту идею. И вполне вероятно, что в конце сезона лондонский клуб объявит о возвращении тренера, который в 2019 году вывел их в финал Лиги чемпионов.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Скорее всего, именно искушение вернуться в «Тоттенхэм» заставило Почеттино отказаться от возможности возглавить «Челси», который в итоге нанял Грэма Поттера.

Тем не менее, однажды Почеттино уже упустил возможность возглавить «Реал» и явно не намерен допустить, чтобы с ним снова случилось что-то подобное, когда представится такая возможность.

Это случилось летом 2018 года, всего через несколько недель после того, как он продлил контракт с «Тоттенхэмом». Зинедин Зидан покинул «Реал» сразу после победы в киевском финале Лиги чемпионов. В тот момент Перес хотел, чтобы именно Почеттино заменил француза.

Однако они узнали, что в новом контракте аргентинца с «Тоттенхэмом» нет пункта об освобождении. То есть Почеттино был недосягаем. Позже на встрече во время одного из мероприятий в Мадриде Перес подтвердил Почеттино, что он бы уже тренировал «Реал», если бы в его соглашении с лондонским клубом была указана сумма отступных.

А на сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом.

Никогда еще за четверть века своего правления в «Мадриде» Перес не видел, чтобы его команда проигрывала «Барселоне» четыре раза в течение восьми месяцев одного и того же сезона. Очевидно, что президент «Реала» сейчас только и думает о том, есть ли смысл оставлять Анчелотти еще на один сезон, предусмотренный по контракту.

На этот раз если Почеттино может присоединиться к «Реалу» без каких-либо препятствий, учитывая его безработный статус. Разве что в ситуацию вмешается «Тоттенхэм», который видит в лице своего бывшего тренера свое спасение.

Скорее всего, Почеттино будет до последнего следить за ситуацией в «Реале», где в ближайшее время может освободиться должность главного тренера. В отличие от «Тоттенхэма», работа в «Мадриде» — это почти гарантированная борьба за трофеи.

Между тем, в Бразилии уже открыто заявляют, что хотят, чтобы Анчелотти покинул «Реал» в ближайшие несколько месяцев.

Всё это напоминает большую игру в покер.

Сборная Бразилии, «Реал», «Тоттенхэм», Почеттино и Анчелотти: у всех есть свои карты и козыри. А еще есть Юлиан Нагельсманн, который тоже может существенно повлиять на развитие событий. Теперь остается дождаться момента, когда один из участников этой игры сорвет банк.

Несомненно, в ближайшее время будет много блефа и фейков, прежде чем обо всем будет объявлено официально.

Но если в июне окажется так, что сборную Бразилии будет тренировать Анчелотти, «Реал» назначит Почеттино, а «Тоттенхэм» — Луиса Энрике, это вряд ли кого-то шокирует.