Похоже, Конте не виноват. Решения Леви — возможно, главная проблема «Тоттенхэма»

Дэниэл Леви имеет непосредственное отношение к назначению и увольнению 11-ти главных тренеров «Тоттенхэма». Последним из них на данный момент стал Антонио Конте, которого попросили на выход в воскресенье вечером.

Рано или поздно Леви, занимающий в «Тоттенхэме» пост председателя правления совета директоров, назначит и 12-го тренера.

Возможно, им станет Юлиан Нагельсманн, которого на прошлой неделе уволили из «Баварии». Не исключено, что Леви даст еще один шанс Маурисио Почеттино. Еще один кандидат — главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер, под руководством которого клуб из Франкфурта в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.

Кто бы ни сменил Конте, для реализации своих амбицией ему предстоит сломать кодекс работы с Леви, пишет ESPN.

При этом очевидно, что у него не будет финансовой возможности конкурировать с главными соперниками «Тоттенхэма» в АПЛ. И если он потерпит неудачу, расплачиваться за это будут не игроки или Леви. С этим столкнулись и Конте, и Жозе Моуринью, и Харри Реднапп, и Андре Виллаш-Боаш, и даже Почеттино, вместе с которым «шпоры» в 2019 году дошли до финала Лиги чемпионов.

Леви управляет «Тоттенхэмом» с 2001 года, и он совсем не уникален в том плане, что при малейших проблемах тут же начинает искать нового тренера. Редко можно встретить ситуацию, когда ответственность за регулярно повторяющиеся неудачи берут на себя председатель правления или исполнительный директор. Увольнение тренера — самый быстрый, простой и наименее затратный вариант.

Антонио Конте globallookpress.com

При этом часто можно услышать, что тренеры после увольнения получают баснословные суммы в качестве компенсации. Например, Моуринью получил от «Тоттенхэма» 16 миллионов фунтов после увольнения в апреле 2021 года, менее чем за неделю до того, как «шпоры» должны были сыграть с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. Что такое 16 миллионов фунтов для клуба АПЛ? За эти деньги можно купить разве что защитника для ротации состава.

Представьте, сколько потребуется средств, чтобы избавиться от 8-10 игроков и найти им достойную замену? Поэтому неудивительно, что крайним, как правило, оказывается тренер.

Решения Леви на протяжении 22 лет его правления заслуживают более пристального внимания. Увольнение Конте стало почти неизбежным после его резких высказываний в адрес игроков «Тоттенхэма», но этого не должно было случиться.

«Тоттенхэм» на данный момент занимает четвертое место в таблице АПЛ и имеет неплохие шансы попасть в Лигу чемпионов, несмотря на то, что по ходу сезона ушли из жизни друзья Конте — тренер клуба по физподготовке Джанпьеро Вентроне, а также Синиша Михайлович и Джанлука Виалли. Кроме того, в феврале Антонио пропустил пять матчей из операции по удалению желчного пузыря.

И после всего этого «Тоттенхэм» находится в топ-4. Очевидно, что это результат работы Конте. Однако уязвленное самолюбие игроков заставило Леви прекратить сотрудничество с итальянцем. По всей видимости, он считает, что это поможет команде, в том числе в борьбе за место в ЛЧ.

Леви убрал опытного успешного тренера, а вместо него назначил до конца сезона Кристиана Стеллини, который до этого был помощником Конте не только в «Тоттенхэме», но и в «Интере» и «Ювентусе». Решение, мягко говоря, рискованное. Но это явная победа футболистов, которые добились того, чтобы сверхтребовательный тренер ушел из клуба.

Дэниэл Леви globallookpress.com

Леви применил аналогичную тактику и при увольнении Моуринью, заменив португальца на тренера-новичка Райана Мэйсона, которому в то время было всего лишь 29 лет.

Моуринью вывел «Тоттенхэм» в финал Кубка лиги, но вместо него в решающем матче командой управлял совсем неопытный тренер. «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Возможно, в клубе боялись, что в случае победы в Кубке лиги под руководсвом Моуринью у них не будет повода для увольнения «Особенного». Леви, конечно же, надеялся, что Мэйсон добьется исторического успеха. То же самое можно сказать и про Конте: лучше сделать это сейчас, а не ждать, когда он выведет команду в Лигу чемпионов и попросит новый контракт.

Поддержав игроков, а не тренера, Леви выбрал более легкий путь. Похожая история была в июне 2021 года, когда он назначил главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Есть информация, что Леви в то время настоятельно рекомендовали подумать о Грэме Поттере, который сделал себе имя в «Брайтоне». Кроме того, он отказался от Эрика тен Хага, потому что считал, что нидерландец не подходит для работы в «Тоттенхэме».

Эшпириту Санту — был самым простым и удобным вариантом, в отличие от тен Хага с его репутацией требовательного тренера. После всего лишь 17 матчей португальца уволили.

Когда стало ясно, что простой вариант не сработал, Леви пришлом назначить еще более требовательного тренера в лице Конте, чтоб разобраться с беспорядком, оставшимся после Санту. В середине сезона клубы, как правило, назначают тренеров для того, чтобы исправить ситуацию. В режиме паники клубы пытаются найти того, кто совершенно не похож на только что уволенного тренера.

Антонио Конте globallookpress.com

Оглядываясь назад, можно вспомнить, что в 2004 году Жак Сантини продержался в качестве тренера всего лишь 13 матчей. Леви назначил его вместо легенды клуба Глена Ходдла. Хуанде Рамос пришел в «Тоттенхэм» осенью 2007-го и был уволен менее чем через год, несмотря на то, что под его руководством «шпоры» выиграли единственный трофей (Кубок лиги) в этом столетии. Виллаш-Боаш был уволен через 18 месяцев после назначения. Поговаривают, что некоторые футболисты были недовольны методами работы португальского тренера.

Сантини, Рамос и Виллаш-Боаш переходили в «Тоттенхэм» с отличной репутацией, в то время как у Моуринью и Конте был еще более впечатляющий послужной список. Но у ни у кого из них не было времени, чтобы исправить ситуацию, прежде чем Леви решал вмешаться.

Кого бы Леви сейчас ни позвал и ни сказал, что у него будет время и все остальное, достаточно просто вспомнить 11 предыдущих тренеров «Тоттенхэма», им обещали то же самое.