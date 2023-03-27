Обреченный союз. Как «Тоттенхэм» Конте стал «токсичным»

Конте пообещал, что «Шпоры» снова будут в форме, организованы и голодны до успеха, что он направит команду в своем направлении. Все, что Конте требовал взамен, — это честность, предупредив, что если он когда-нибудь почувствует себя обманутым, то уйдет. Конте сказал, что если у «Тоттенхэма» вообще есть какие-то сомнения, они не должны его назначать, потому что он такой, какой он есть, и ни для кого не изменится.

На самом деле именно Конте отказался от этих переговоров, почувствовав, что после ухода из миланского «Интера» слишком рано возвращаться к руководству командой, но пять месяцев спустя он все равно решил взяться за эту работу.

Это всегда был странный союз между Конте и Леви, двумя мужчинами с предельно разными взглядами на то, как управлять футбольным клубом, и противоположными взглядами на то, каким они хотели видеть «Тоттенхэм». И вот, спустя 16 месяцев, наступили последние минуты.

Конте ушел в отставку после того, как ранее на беспрецедентной пресс-конференции выставил свою позицию несостоятельной, ругая своих «эгоистичных» игроков, которые играют только «для себя».

Каждая сторона, скорее всего, испытает облегчение, избавившись от другой, чтобы вернуться к своим привычным методам. Леви и Конте точно знали, во что они ввязались, даже если иногда им было удобно вести себя так, как будто все будет хорошо. Возможно, обе стороны поймут, что они пошли на слишком большой компромисс ради сомнительного союза, который вообще не должен был рассматриваться.

Конте может и оставляет «Тоттенхэм» в лучшем положении, чем он их нашел — они четвертые в лиге с 10 оставшимися играми в этом сезоне. Он может указать на прогресс, которого он добился, и на выполнение своих ранних обещаний о том, что «Шпоры» снова будут в форме и организованы.

Но что так разочаровывает в эпоху Конте, так это то, что первые многообещающие перемены на поле в конечном итоге ни к чему не привели. Первые полсезона, с ноября 2021 года до конца прошлой кампании, несомненно, были триумфом тренеров и менеджмента. Конте унаследовал команду, ведущую в никуда, мгновенно дал ей свою индивидуальность и поднял лондонцев в таблице на четвертое место. К концу прошлого сезона «шпоры» играли так же хорошо, как и со времен лучших лет Маурисио Почеттино.

Антонио Конте globallookpress.com

С летним трансферным окном и полной предсезонкой за спиной Конте надеялся, что он сможет использовать этот импульс и начать новую эру успеха. Вместо этого «Тоттенхэм» регрессировал.

Падение настроения не заставило себя долго ждать. Беспощадная публичная критика клубной политики со стороны Конте подорвала добрые отношения. Фабио Паратичи стал более важным, чем когда-либо, как единственная старшая фигура клуба, с которой Конте все еще был близок.

Игрокам все больше надоедали повторяющиеся тренировки и ограничительная тактика Конте. Слова «токсичный» и даже «гнилой» продолжали появляться в разговорах с анонимными источниками в раздевалке. Некоторые даже в частном порядке заметили, что настроение было намного хуже, чем в последние дни работы Жозе Моуринью.

И даже Моуриньо никогда не обращался с игроками на публике так жестоко, как Конте в пресс-центре «Сент-Мэри».

Когда Конте прибыл в «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года, он столкнулся с тем же вопросом, что и Моуринью двумя годами ранее. Как научить клуб, который никогда не выигрывал трофеев, побеждать? Как тренер, выигравший много титулов, может привить победные стандарты в другом месте?

Ответом для Конте, даже в большей степени, чем для Моуринью, были разногласия и напряжение. Он будет болезненно, даже жестоко честен со всеми в клубе: с игроками, персоналом, даже с болельщиками. Это было бы неприятно — жизненно важные лекарства редко бывают вкусными, — но вызвало бы нужную ему реакцию.

Это напряжение — то, чего клуб хотел поначалу, чтобы игроки почувствовали вызов и были в тонусе после нескольких лет дрейфа. У них была элитная инфраструктура, но они знали, что им нужна соответствующая атмосфера и дух. Пришло время вывести всех из их зоны комфорта. Это был футбольный клуб, жаждущий лидерства и направления.

Так что это были правильные разногласия, когда Конте в первый же день отправился в офис тренировочной базы и сказал персоналу, что у них есть серьезная проблема: еда. Он видел, как один игрок ел начос в свой первый день, и не мог принять это от своей команды. Никакой тяжелой пищи, такой как начос или бутерброды, после тренировки. Больше никакого кетчупа или майонеза. Больше не нужно готовить со слишком большим количеством сливочного и растительного масла. Фрукты возвращались в меню.

И это были правильные разногласия, когда после своей первой игры против «Витесса» Конте сказал своим игрокам, что гордится ими, но что он больше никогда не потерпит игроков не в форме и с плохой физической подготовкой. Он знал, что у пятерых игроков первой команды был лишний вес, и это было для него анафемой. У игроков не осталось сомнений в том, что все они вместе должны начать жертвовать чем-то и страдать ради благого дела.

Антонио Конте globallookpress.com

На случай, если игроки не поняли приватного сообщения, Конте тоже сделал его публичным. Когда они проиграли его четвертую игру словенской «Муре», Конте сказал на пресс-конференции, что «уровень "Тоттенхэма" не так высок». Это был первый, но отнюдь не последний раз, когда Конте давал понять, что тренировать «Тоттенхэм» — ниже его уровня и что им повезло с ним. С сохранявшимся осенью 2021 года оптимизмом, это можно было счесть той горькой правдой, которую «Тоттенхэм» должен был услышать.

Конечно, это были правильные разногласия, когда Конте взял под свой контроль игроков на тренировочной площадке. «Шпоры» двигались в неправильном направлении как минимум два года. Они были недостаточно обучены, недостаточно мотивированы, непригодны и им не хватало организации с мячом или без него. Они регрессировали во всех аспектах игры со времен пиковых лет Почеттино. Спад начался в его последний год, усугубился при Моуринью и достиг дна при Нуну Эшпириту-Санту.

Внезапно появился Конте с планом. Он просматривал видео со «Шпорами» и знал, что ему нужно исправить защиту с помощью тройки защитников. Он тренировал игроков изо дня в день своими упражнениями на форму и играми «11 против 0» (так называемая «игра с тенью», отработка комбинаций и перемещений полным составом без соперника — прим. ред.). Он часами сидел с ними, просматривая видеозаписи матчей, и заставлял их бегать их изо всех сил, чтобы привести их в форму. Тогда это было именно то, что им было нужно и чего они хотели.

И это сработало. Немедленный рост производительности и результатов. Команда еще не была полностью готова играть в свой футбол — Лукасу Моуре пришлось стартовать справа от первой тройки, потому что Кейн и Сон были не в состоянии прессинговать — но ранние признаки были многообещающими. Когда 2 декабря Сон забил второй гол «шпор» в матче с «Брентфордом», завершив контратаку, которая шла от Давинсона Санчеса к Сону, к Кейну, Серхио Регилону и обратно к Сону, люди поражались тому, как быстро игроки изучили паттерны Конте. Конте быстро оказался более способным, чем два его последних предшественника, с помощью своих методик улучшать игру футболистов, и это было именно то, на что надеялся «Тоттенхэм».

Но также было ясно, что «шпоры» не были на том уровне, которого требовал Конте. Все были ошеломлены тем, в какой ярости он был после ничьей 1:1 против «Саутгемптона» сразу после Рождества. А после удручающего поражения от «Челси» в январе — одного из трех за 18 дней — Конте снова ясно дал понять, насколько плохой, по его мнению, была его команда, неоднократно настаивая на том, что они «середняки», а не топ-клуб.

Конте хотел новых игроков.

Трансферы были постоянной проблемой, самым ярким признаком противоречивых взглядов Конте и клуба. Леви, надо помнить, никогда не обещал, что «Тоттенхэм» вдруг сможет вкладывать большие деньги в новых игроков. Но Конте редко упускал возможность сказать миру, что хочет, чтобы новички добавили команде опыта, в то время как политика клуба заключалась в том, чтобы нацеливаться на молодых игроков. Впервые об этом расколе стало известно общественности в январе 2022 года. Все началось не очень хорошо: Конте хотел, чтобы Адама Траоре стал крайним защитником, Леви это не убедило, вместо этого Траоре отправился в «Барселону».

Антонио Конте globallookpress.com

В конечном счете, потребовался опыт Паратичи, чтобы найти компромисс между двумя видениями Конте и Леви. В конце январского периода он вернулся в «Ювентус» и взял Деяна Кулушевски в аренду на 18 месяцев, а Родриго Бентанкура подписал всего за 19 миллионов евро плюс 6 миллионов евро в качестве возможных бонусов. Это были готовые к работе с Конте игроки, подписанные по дружественным для «Тоттенхэма» ценам. Оба сразу пришли в стартовый состав, и это стало поворотным моментом в истории Конте. Первой игрой, которую Бентанкур и Кулусевски начали вместе, стала победа над «Манчестер Сити» со счетом 3:2, что дало «шпорам» импульс, позволивший подняться на четвертое место.

Но, когда Конте критиковал клуб во время трансферного окна, это было одно дело. Все в стане «шпор» понимали, что это был просто был путь Конте и что он всегда будет делать их жизнь неудобной, пытаясь получить то, что он хочет. Но Конте не успокаивался, даже когда окно было закрыто. В феврале он пошел на Sky Italia и сказал, что январское окно «шпор» было «непростым», указав на то, как он потерял четырех игроков и приобрел только двух. Это вышло не слишком удачно, и Конте запретили давать интервью итальянским телекомпаниям.

Большая часть эпохи Конте — и, конечно же, первый сезон — казалась борьбой между двумя конкурирующими импульсами. Он мог быть блестящим тренером, способным научить своих игроков быть в хорошей форме, голодными до успехов и обученными эффективному стилю игры. Но его мрачные настроения и эмоциональные вспышки — когда разногласия становились слишком сильными — разрушили всякое ощущение, что все работают с одной целью.

Это стало ясно после матча на «Терф Мур» 23 февраля, когда «Шпоры» проиграли со счетом 0:1, что стало их четвертым поражением в лиге за пять игр. После него Конте потерял самообладание, неоднократно во всеуслышание сомневаясь, сможет ли он перевернуть ситуацию в «Тоттенхэме», и это звучало так, будто он был на грани отставки менее чем через четыре месяца после начала работы. В то время несколько источников, близких к ситуации, заявили, что не ожидают, что Конте все еще будет в клубе в следующем сезоне. Но победила другая сторона Конте: «шпоры» выиграли шесть из семи следующих матчей в лиге, единственное поражение было от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3, в котором они были сильнее манкунианцев по игре.

Несмотря на апрельское колебание — всего одно очко в двух играх с «Брайтоном» и «Брентфордом», — «Шпоры» уверенно завершили сезон, обыграв «Арсенал» со счетом 3:0, а затем выиграв две последние игры и закрепив за собой четвертое место.

Мы не должны сейчас упускать из виду, какой триумф это был для Конте. «Шпоры» были действительно хороши во второй половине прошлого сезона, намного лучше, чем когда-либо к тому времени. Когда в апреле они разгромили подряд «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Виллу», казалось, что все сработало. Конте выполнил все свои обещания, данные Леви: игроки были в хорошей форме, защита была налажена (пропустив всего пять голов в последних 11 матчах чемпионата), и все сплотились во имя его идеи. Им было трудно забить, а с Соном, Кейном и Кулушевски впереди их было трудно остановить на контратаках (Не то чтобы Конте когда-либо хотел, чтобы их футбол описывался таким образом.)

В последний день прошлого сезона «Шпоры» обыграли «Норвич Сити» со счетом 5:0, так что прогресс был очевидным и многообещающим. Это была лучшая команда «шпор» за четыре года. Леви с радостью говорил людям, что Конте был лучшим тренером, с которым он когда-либо работал. Вопрос заключался в том, сможет ли положительный импульс команды преодолеть внутренние противоречия этого маловероятного партнерства.

Потому что футбол был лишь частью истории. Вне поля вопрос заключался в том, останется ли Конте или решит, что внес достаточную лепту в «Шпоры», и уйдет. Тот факт, что это обсуждалось всего через семь месяцев после прибытия Конте, подчеркивал хрупкость союза. То же самое и с краткосрочным контрактом.

Антонио Конте globallookpress.com

Никто не сделал больше для разжигания спекуляций, чем сам Конте. От одной пресс-конференции к другой он неоднократно отказывался продлевать свой контракт. Он знал, что ощущение того, что он делает одолжение «Тоттенхэму», тренируя их, было для него политически удобным. По правде говоря, он вполне мог поверить в это и сам, и пожелать вместо этого оказаться в «Реале» или «Манчестер Юнайтед».

В апреле появились сообщения о связях Конте с ПСЖ. Он сердито отрицал, что хочет эту работу, но в очередной раз отказался брать на себя какие-либо обязательства перед «Шпорами» после завершения сезона. Даже после победы над «Норвич Сити», которая обеспечила им Лигу чемпионов, он не говорил, что остается. Он не хотел терять возможность публично использовать это ощущение неуверенности в завтрашнем дне.

Казалось, что трения и напряжение, которые Леви хотел, чтобы Конте привнес в «Тоттенхэм», были обращены на самого Леви.

В конце концов Конте решил остаться. Никакие другие крупные клубы не хотели его приглашать. Ему хорошо платили «шпоры», он преуспел в первой части своей работы там, и в тот момент казалось, что все выстроено так, как он хотел. Каждый был согласен продолжать это счастливое шоу.

Но когда открылось летнее трансферное окно, фундаментальную разницу между тем, что хотел Конте, и тем, что мог дать клуб, все равно нужно было преодолеть.

«Тоттенхэм» пытался пойти на компромисс и действовать по-другому, чтобы Конте был доволен. Фонд ENIC организовал вливание капитала в размере 150 миллионов фунтов стерлингов, что упростило задачу. Они дали Ивану Перишичу — одному из игроков Конте из «Интера» — двухлетний контракт на 180 000 фунтов стерлингов в неделю, чего они обычно никогда не делали. Они потратили 50 миллионов фунтов на Ришарлисона, который даже не был гарантированным игроком стартового состава, и еще 25 миллионов фунтов на Ива Биссума. Они действовали заранее и активно, чтобы Конте заполучил своих игроков перед туром в Южную Корею.

Не то чтобы Конте был потрясен, сказав после первой игры в сезоне, что он был «действительно удивлен», прочитав, что для «шпор» это было необычно раннее начало решения трансферных вопросов. «Тоттенхэм» также оставил четырех ненужных игроков дома, вместо того чтобы взять их с собой в тур, чего они обычно не делали — еще один компромисс в сторону Конте.

В то время это казалось хорошим трансферным окном. «Шпоры» были проворны и изобретательны и улучшили свой состав. Но даже это было не совсем то, чего хотел Конте.

Он жаждал качественного левого центрального защитника (например, Алессандро Бастони, еще одного из его бывших игроков из «Интера»), и вместо этого они арендовали Клемана Лангле. Он хотел правого крайнего защитника мирового класса (даже он знал, что нет смысла просить Ашрафа Хакими), и они остановились на Джеде Спенсе. Еще до того, как подписание Спенса было подтверждено, Конте безжалостно заявил журналистам во время предсезонного тура по Корее, что он не просил купить Спенса, и что его подписывает клуб. Назвав Спенса «клубным трансфером», Конте мгновенно ухудшил свои шансы на успех в «шпорах».

Прошлым летом «Тоттенхэм» в конечном итоге подписал шестерых игроков в главную команду (плюс Дестини Удоджи, которого тут же отдали обратно в аренду «Удинезе»), но, оглядываясь назад, сколько из них улучшили команду Конте? Перишич был единственным очевидным обновлением, и даже он оказался разочарованием. И если Конте хотел показать, что четвертое место не является потолком для «шпор», у него не было для этого достаточно игроков.

Антонио Конте globallookpress.com

Но даже если использовать пессимистичный взгляд на трансферное окно, чтобы объяснить, почему «Тоттенхэм» не смог конкурировать с «Арсеналом» и «Манчестер Сити», гораздо сложнее найти объяснение тому, как сложился для лондонцев этот сезон.

Результаты не были проблемой, по крайней мере, в начале. «Тоттенхэм» начал сезон достаточно солидно, комфортно обыграв «Саутгемптон» в первом туре и не проигрывая в лиге до тех пор, пока 1 октября не отправился на «Эмирейтс», всего на очко отставая от лидера лиги «Арсенала». Но любой, кто наблюдал за их игрой, мог почувствовать, что что-то не так; что это была не та команда, которую так сложно было остановить во второй половине прошлого сезона. Они начинали игры медленнее, были не такими непроходимы в обороне и им не хватало скорости и остроты в атаке.

В те первые недели казалось, что грядет коррекция. Либо «шпоры» начнут делать то, что они делали в прошлом году, показатели улучшатся, а хорошие результаты продолжатся, либо результаты изменятся в худшую сторону. «Шпоры» потерпели неудачу в матче с «Манчестер Юнайтед», проиграв со счетом 0:2, а затем проиграли дома «Ньюкаслу». Почти каждую игру они начинали плохо. Иногда им удавалось изменить ситуацию, одержав волевые победы над «Борнмутом», «Марселем» и «Лидсом» незадолго до чемпионата мира. Иногда им не удавалось этого сделать.

«Шпоры» достаточно достойно завершили первую половину сезона, заняв четвертое место, и выиграли свою группу Лиги чемпионов. Но за весь сезон они не показали ни одного убедительного 90-минутного выступления. Самая трудная игра, которую они выиграли, была на выезде в Брайтон. Для всех в клубе было загадкой, куда делась их форма. Итак, что случилось?

Если бы вы хотели защитить Конте, вы могли бы указать на некоторые уникальные обстоятельства, работавшие против него. Чемпионат мира был отвлекающим фактором, который повлиял на весь костяк его команды. Кристиан Ромеро в этом сезоне сильно сдал, но, по крайней мере, у него есть медаль победителя чемпионата мира, чтобы оправдаться. Кажется, что в той или иной степени чемпионат мира негативно повлиял и на других игроков.

Кулушевски, самый креативный игрок в команде, пропустил два месяца из-за травмы подколенного сухожилия и с тех пор не вернулся в форму. Двое из столпов команды последних нескольких лет — Сон и Уго Льорис — также потеряли форму в первой половине сезона. Сон выглядел совершенно другим игроком, чем тот футболист, который выиграл «Золотую бутсу» в прошлом сезоне, он совершал меньше ударов и реализовал в голы гораздо меньший процент из них. На сегодняшний день он забил только в четырех матчах чемпионата за весь сезон. Трудно представить себе более драматическую потерю формы лучшим игроком в новейшей истории Премьер-лиги. Льорис тоже испытывал проблемы, совершая серьезные ошибки, которые приводили «шпоры» к поражениям от «Ньюкасла», «Арсенала» и «Астон Виллы».

Если бы Конте пострадал от одного или двух из этих обстоятельств, можно было бы сказать, что ему просто не повезло. Но когда форма большинства игроков ухудшается вот так, должна быть более серьезная причина. Реальность ситуации в «Тоттенхэме» такова, что очень немногие игроки получают удовольствие от футбола в этом сезоне, так как команда, которая так хорошо выступала всего год назад, медленно, но уверенно теряет уверенность в себе.

Частично это связано со стилем игры. Когда Конте пришел в прошлом сезоне, игроки жаждали организованности и структуры, и это то, что он привнес. Но игроки не любят играть так вечно. В этом сезоне у команды появилось ощущение, что они предпочли бы играть более свободно, а не придерживаться жесткой схемы Конте 3-4-3. Это звучит легкомысленно и непостоянно, и, вероятно, так оно и есть. Это та самая команда «Шпор», которая довольно быстро прошла путь от перетренированности Почеттино до недотренированности Моуринью.

Антонио Конте globallookpress.com

Были претензии и к тренировкам Конте. Поначалу им это, конечно, нравилось, хотя временами интенсивность Конте могла сбить некоторых игроков с толку своими инструкциями. Но к этому сезону им наскучили предсказуемые повторяющиеся упражнения. Игроки часто жаловались, что они с нетерпением ждут международных перерывов, чтобы наконец-то заняться чем-то другим.

Некоторые в клубе также были недовольны привычкой Конте редко уведомлять о том, когда состоятся тренировки, что затрудняло планирование как для игроков, так и для персонала. Медицинский и спортивный научный персонал часто не знал свое расписание более чем на несколько дней. Клубы всегда предпочитают тренера, который заранее предоставляет расписание. Подобные методы Конте не позволили клубу организовать тренировочный сбор в теплую погоду во время перерыва на чемпионат мира, потому что все лучшие места были забронированы клубами, которые планировали заранее.

Часть проблемы была с самим Конте. Есть некоторые тренеры с исключительными навыками работы с людьми, которые знают, как достучаться до испытывающих проблемы игроков, обнять их за плечи и поднять их уверенность в себе в трудные времена. Конте не из их числа. Даже его величайшие сторонники признают, что мотивация игроков, помогающая им выйти из кризиса, не входит в число его сильных сторон.

Но многие игроки «Шпор», чья уверенность и форма упали, чувствовали, что им нужна была именно такая личная мотивация, которая нелегко дается Конте.

Мы также должны помнить, что этот сезон был исключительно трудным для Конте на личном уровне. Потеря тренера по фитнессу Джан Пьеро Вентроне в октябре сильно ударила по всему клубу, но особенно по Конте и сотрудникам, которые работали с ним годами. Вентрон больше, чем кто-либо, был человеком, который обнимал игроков и пытался поднять их дух по отдельности. Позже в этом сезоне скончались два других близких друга — Джанлука Виалли и Синиша Михайлович, а сам Конте пропустил много игр в феврале, так как восстанавливался после операции на желчном пузыре в Италии.

Конечно, нельзя винить только Конте в том, насколько плохим стало его настроение. Он тоже страдал.

Все прогнозы на футбол

Весь этот сезон — и, по сути, всю эпоху Конте — в воздухе зависла его контрактная ситуация.

Когда «Шпоры» заключили с ним краткосрочную сделку, это было сделано в надежде, что позднее будет согласован новый долгосрочный контракт, но это означало, что в этом сезоне нужно постоянно было помнить, что время истекает. Постепенно, внутри и за пределами клуба стали появляться неизбежные вопросы о том, останется ли Конте.

А Конте сомневался. Ему нравились элементы работы в «Тоттенхэме», особенно качество инфраструктуры. Он так любит ежедневный процесс тренировок, соревнований и побед, что некоторые люди, хорошо его знающие, говорят, что он «пристрастился» к этому. Но в конечном счете он по-прежнему считает себя тренером, который борется за чемпионские титулы, а не за четвертое место. И в этот трудный год он скучал по жизни дома в Италии, где осталась его семья.

Переговоры начались перед чемпионатом мира, и тогда в клубе была уверенность, что они смогут обеспечить, что будущее Конте будет связано с ними. Переговоры снова возобновились 12 декабря, но к этому моменту Конте уже был близок к тому, чтобы принять решение. Он не хотел подписывать новый контракт и связывать себя долгосрочным будущим в «Шпорах». Он просто хотел закончить сезон достаточно сильно, чтобы иметь возможность представить свое время в клубе как успех.

Антонио Конте globallookpress.com

Но это поставило «шпоры» в странное положение: у главного тренера заканчивался контракт, а клуб не желал взять ситуацию под контроль. Это добавило ощущения дрейфа; непонимания, как планировать будущее команды после лета. И никто не улавливает эти чувства быстрее, чем раздевалка.

Даже если многие игроки уже давно перестали получать удовольствие от игры за Конте, в целом они были готовы согласиться с этим, пока это приносило результаты. Они знали, чего Конте добился в своей карьере, и чувствовали для себя привилегией работать с таким титулованным тренером. Но когда результаты начали сходить на нет, настроение начало меняться. И Конте никогда даже и не пытался его улучшить.

Ко второй половине этого сезона настроение в лагере, по словам многочисленных анонимных источников на тренировочной базе, было «токсичным» или даже «гнилым». Напряжение, которое Конте привнес в клуб, в конце концов оказалось слишком сильным. Игроки были физически и морально измотаны, сыты по горло и скучали. Персонал был разочарован публичной критикой Конте медицинской команды и трансферной политики, его резкими манерами, его неоднократными заявлениями о том, что «шпоры» не были готовы для борьбы за трофеи.

Источники также указали на тот факт, что даже если игроки сознательно не перестают играть за менеджера, их стимулы меняются, как только они узнают, что он уйдет к концу сезона. Естественно, они растеряют свою мотивацию.

У некоторых, кто помнил последние несколько месяцев работы Моуринью, даже возникло ощущение, что последние несколько месяцев Конте были хуже, чем унылая весна 2021 года. К концу в лагере команды широко распространилось мнение, что Конте просто не хочет там больше оставаться. Он становился все более изолированным человеком, в клубе у него оставался только один союзник в лице Паратичи, и не было никаких других близких отношений, на которые он мог бы опереться. Игроки почувствовали, что энергия и страсть его первого сезона, на которые они так хорошо отреагировали, ушли. То, как Конте сцепился с Томасом Тухелем в августе, что им очень понравилось, теперь казалось далеким воспоминанием.

В первом сезоне Конте игроки также оценили готовность тренера защищать их всех публично. Но когда Конте обвинил своих игроков в Саутгемптоне в том, что они «эгоистичны» и играют только «для себя», это открыто показало, насколько разрушены отношения между тренером и командой, даже если некоторые фанаты и эксперты согласились с этим его мнением. Конте знал, что уходит, но хотел убедиться, что он нанес ответный удар до того, как его уволят. Большинство тренеров «шпор» со временем теряют раздевалку. Конте позаботился о том, чтобы на этот раз раздевалка потеряла его первым.

О многом говорит то, что лучший результат сезона в лиге — и это низкая планка — это четыре победы из пяти матчей в феврале, достигнутые, когда Конте в основном отсутствовал. «Шпоры» даже обыграли «Манчестер Сити» и «Челси» дома, единственный раз в этом сезоне, когда они обыграли другой крупный клуб. Насущный вопрос заключался в том, как повлияет возвращение Конте. И в этот момент это казалось открытым вопросом: некоторые мрачно предсказывали, что приподнятое настроение скоро ухудшится, как только Конте вернется. Но некоторые игроки все еще поддерживали Конте в этот момент и надеялись, что его возвращение воодушевит команду. В конце концов пессимисты оказались правы: возвращение Конте только ускорило его отъезд.

Антонио Конте globallookpress.com

И даже подъема формы, пока Конте был в Италии, — такого, как, например, пять побед Моуринью подряд в феврале и марте 2021 года — было недостаточно, чтобы остановить резкое падение репутации главного тренера в глазах болельщиков. В течение первого сезона Конте его имя часто пела толпа, а во время разгрома «Арсенала» со счетом 3:0 казалось, что между ним и болельщиками существует настоящая связь. Но в этом сезоне они потеряли терпение не только в отношении футбола, но и из-за того, что Конте не отдавался работе полностью. Об этом говорит и то, что даже когда «Шпоры» обыграли «Челси», а Конте выздоравливал дома после операции, толпа никогда не скандировала его имя.

Его репутацию не улучшил вылет из Кубка Англии от «Шеффилд Юнайтед», когда Кейну и Ромеро дали отдохнуть, а «шпоры» проиграли со счетом 0:1 неосновному составу команды Чемпионшипа. Это показало, как мало Конте заботился о кубках, и это стало точкой невозврата для отношений тренера и его болельщиков.

Спустя неделю «шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей проводящему средний сезон «Милану» со счетом 0:1, практически не оказав на соперника никакого давления. Когда Конте заменил Кулушевски на Давинсона Санчеса, в то время как «Шпорам» нужно было забить, чтобы остаться в турнире, это решение было освистано. Все впомнили реакцию на то, как Нуну в своем последней игре заменил Моуру на Стивена Бергвейна , момент, который фактически открыл эру Конте в «Шпорах». Некоторые фанаты покинули стадион в ту ночь, распевая имя Маурисио Почеттино.

Серийный победитель не смог завоевать трофей для «Тоттенхэма».

Итак, как мы относимся к эпохе Конте?

На первый взгляд, мы видим некоторые плюсы. Пришел Конте и сделал команду лучше, а это первая задача любого тренера. Он выполнил первоначальные обещания, данные Леви, придав энергию, направление и импульс клубу, который не видел ничего подобного за последние несколько лет. Он заставил лондонцев играть лучше, чем они делали это со времен Почеттино, и вернул их в Лигу чемпионов.

Не следует забывать, что «Шпоры» финишировали шестым и седьмым за два сезона до появления Конте и, вероятно, сделали бы то же самое в прошлом сезоне, если бы остались с Нуну. И если «шпоры» финишируют четвертыми в этом году — а они сейчас там — и сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне под руководством нового тренера, то отчасти это будет благодаря прочному фундаменту, заложенному Конте. Но разве вы будете платить тренеру 15 миллионов фунтов стерлингов в год только за то, чтобы продолжать занимать четвертое место?

Никто не будет оглядываться на последние 16 месяцев как на положительный или даже полезный опыт для любой из сторон. Невозможно игнорировать, насколько плохая сейчас атмосфера в клубе и какое облегчение испытают многие люди, увидев, что Конте уходит. Недостатки этого сезона, безусловно, перевешивают достоинства прошлого. Разногласия между Конте и командой, Конте и клубом, Конте и большой частью болельщиков оставили неприятный осадок, который никому не нравился. А сам футбол весь сезон был ужасным, уродливым и скучным, никому не нравилось играть в него или смотреть его. Единственный момент, который болельщики запомнят в этом сезоне, — это то, как Гарри Кейн побил в феврале рекорд по количеству забитых мячей «шпор», что, к сожалению, пропустил Конте.

Антонио Конте globallookpress.com

Несмотря на все это, остается ощущение упущенной возможности. Конте — блестящий тренер, но он не провел в «Шпорах» ни одного полного сезона. Он так и не подписал контракт, который позволил бы ему развить свой стартовый успех. Он не выигрывал трофеев и даже не был близок к ним. У него никогда не было такой власти, как в «Ювентусе», «Челси» или «Интере». За свою взрослую карьеру он никогда не оставлял меньшего впечатления в клубе, чем в «шпорах».

Возможно, это чувство потерянного шанса было причиной того, что Конте так долго задержался на своем месте, даже после потери контакта с игроками и болельщиками. В марте все выглядело так, как будто Леви все еще надеялся, что назначение, которым он так гордился, в конце концов каким-то образом сработает.

Конте вполне может утверждать, что «Шпоры» не смогли максимально использовать его таланты, не предоставив ему инструменты, необходимые для победы. Возможно, это правда, хотя «Тоттенхэм» сделал для него больше на трансферном рынке, чем для любого из его предшественников. Они неоднократно были готовы изменить многолетнюю трансферную политику, чтобы сделать Конте счастливым. И этого никогда не было достаточно.

Все футбольные трансферы

В конечном счете, разрыв между тем, что хотел Конте, и тем, что хотел «Тоттенхэм», на самом деле оказался слишком большим, чтобы его преодолеть. Ему нужно работать в клубе, который может бороться за победу в чемпионате. «Тоттенхэм» еще к этому не готов. Это было фундаментальным несоответствием в основе назначения Конте. И ощущение, что Конте спустился на уровень ниже, работая в «Шпорах», оказалось гораздо более разрушительным, чем кто-либо ожидал.

Чтобы это сработало, понадобился бы другой Конте или другой «Тоттенхэм».