Новая «Битва за мост». Огонь на поле и страсти на бровке «Стэмфорд Бридж»

«Челси» и «Тоттенхэм» заявили о своем намерении стать лучшими в Лондоне в сезоне АПЛ 2022\23, но ни одна из команд не смогла набрать три очка на «Стэмфорд Бридж», согласившись на ничью 2:2. Голы Пьера-Эмиля Хёйбьерг и Гарри Кейна свели на нет лидерство «синих», заработанное Калиду Кулибали и Рисом Джеймсом, а тренеров Антонио Конте и Томаса Тухеля пришлось растаскивать на бровке.

Страсть и веселье на «Стэмфорд Бридж»

Автор The Guardian Ник Эймс восхищается атмосферой на стадионе «Челси», которую как следует разожгли страсти царившие на поле и за его пределами.

«Многообещающий матч был должным образом реализован. Вид Томаса Тухеля, пробежавшего 50 ярдов вдоль боковой линии и едва не подравшегося с Антонио Конте, чтобы отпраздновать гол Риса Джеймса, через девять минут после того, как Пьер-Эмиль Хёйбьерг сравнял счет, казалось, задал тон эпохе Тодда Боэли.

Но это были еще цветочки: в добавленное время именно Конте с дикими глазами приветствовал гол Гарри Кейна, принесший ничью, и это было еще не все. После завершения матча тренеры снова сцепились, в результате чего оба получили по красной карточке, а гол Калиду Кулибали, открывший счет, казалось был сто лет назад.

Все присутствующие, казалось, потеряли рассудок: это были совершенно экстраординарные сцены, и оба специалиста могут рассчитывать на то, что им придется несладко, когда Премьер-лига сядет, чтобы обсудить то, что произошло.

"Добро пожаловать в дом веселья, Тодд и Ко", — гласил плакат, висевший на верхнем ярусе конца южного сектора "Стэмфорд Бридж". Художники с противоположной трибуны выступили еще лучше или, по крайней мере, в несколько раз более экспансивно: они передавали огромное изображение Боэли с одного конца трибуны на друбую, как бы формально помазывая идола.

Боэли и его последователи сияли уже через 19 минут. Если происходившее на поле только разогревалось, то за шоу на бровке было интересно наблюдать даже в этот момент: Тухель и Конте не обращали внимания на гнетущую жаруе, и первый взрывно отреагировал, когда после многообещающего перерыва Кай Хаверц отыгрался назад, убив темп атаки.

Но именно Хаверц косвенно способствовал первому голу, пробив после паса пяткой от Рахима Стерлинга и наблюдая, как Уго Льорис отражает его удар на угловой. Подача от левого углового флажка, посланная Марком Кукурельей, пролетела над головами толкающейся толпы.

Кулибали, однако, прочел это момент прекрасно: его выстрел слету с неудобной высоты и с учетом того, что вратарь поздно увидел мяч, по прекрасной траектории влетел под ближнюю штангу, не оставив Льорису ни единого шанса».

Томас Тухель Тренер «Челси» Мы были просто великолепны. Только одна команда заслуживала победы, и это были мы. Обоих голов «Тоттенхэма» не должно было быть. Был явный фол на Хаверце, а ситуация все продолжалась и продолжалась. Ришарлисон был в офсайде. И с каких пор на футбольном поле можно дергать за волосы. Мы доминировали 90 минут. Мы были остры, мы были голодны, это была топ-игра. Мне жаль всех моих игроков, что мы не добились того результата, которого заслуживали.

«Челси» доминировал, но не извлек из этого выгоды

Автор The Telegraph Джейсон Барт отмечает, что начало матча полностью осталось за хозяевами поля, которые должны были забивать больше и гарантировать себе победу.

«После пропущенного мяча "Шпоры" пошатнулись: процент владения мячом "Челси" составлял 70 процентов. Единственная передышка, если не считать того, что "Тоттенхэму" разок удалось растянуть высокую линию обороны "Челси", когда удар Райана Сессеньона заблокировал Эдуард Менди, была получена во время перерыва на водопой в середине тайма.

На поле по-прежнему был только "Челси", и единственная жалоба Тухеля будет заключаться в том, что они не забили больше, учитывая их превосходство. Конте, наконец, отреагировал, когда он изменил схему на 4-4-2 с Ришарлисоном в паре с Кейном, который должен был сравнять счет при простреле Дайера, но вместо этого промахнулся.

Стерлинг также был расточительным, пробив выше ворот, прежде чем ситуация на поле накалилась. Показалось, что Родриго Бентанкур сфолил на Хаверце глубоко на половине поля "шпор", но арбитр Энтони Тейлор разрешил играть дальше, и "шпоры" неизбежно забили. "Челси" был в ярости, хотя повторы показали, что Бентанкур чуть коснулся мяча, и решение было правильным.

Тем не менее, именно Жоржиньо потерял мяч в своей штрафной площади под давлением Деяна Кулусевски, что фактически привело к голу, когда Пьер-Эмиль Хёйбьерг подхватил мяч и пробил низом с 20 ярдов, в дальний нижний угол, до которого не дотянулся Менди. Тренеры на бровке взорвались, и ситуации совсем не помогало то, что технические зоны на "Стэмфорд Бридж" такие тесные».

Антонио Конте Главный тренер «Тоттенхэма» Мы работаем над тем, чтобы сократить разрыв между нами и «Челси». Сегодня был тяжелый матч, и, на мой взгляд, мы бы могли распоряжаться мячом лучше. В то же время скорости были неплохие, как и наше желание оставаться в игре. Мы должны понять, что соперника в каждом матче нужно убивать по спортивному, иначе соперник убьет тебя. Думаю, мы начали понимать это, после этого мы будем готовы сделать следующий шаг. Однако я считаю, что за эти восемь месяцев мы вместе с игроками сделали достаточно шагов, и я получаю удовольствие от работы с ними.

Краеугольный камень атаки «Челси»

Автор The Athletic Джек Питт-Брук проводя тактический разбор матча отдает должное защитнику «Челси» Рису Джеймсу, который едва не принес победу своей команде.

«Рис Джеймс помог "Челси" не проиграть этом матч, плотно опекая Сон Хын Мина при позиционных атаках. Кореец неоднократно пытался опуститься глубже, когда защитники "шпор" владели мячом. Джеймс следовал за ним каждый раз и продолжал делать это, когда это пытался это сделать Гарри Кейн.

Это закрыло пространство для Сона или Кейна, не давая им получать мяч вполборота и забрасывать на забегающего партнера — атакующая модель, которая стала синонимом дуэта.

В первом тайме Джеймс играл центральную роль в атаках и широких треугольниках "Челси", неоднократно находя своего крайнего защитника Лофтус-Чика передачами вперед. Тухель сравнялся с Конте во втором тайме, переключившись на четверку защитников.

Затем Джеймс смог получить больше игры один на один с Соном и Беном Дэвисом. Он удерживал свою высокую позицию, чтобы получить мяч на свободном пространстве и забить гол, который казался победным.

"Челси" мог и должен был выйти вперед раньше. Джеймс использовал свое ускорение, чтобы обойти Сона по правому флангу и прострелить на Хаверца в штрафной с шести ярдов, но немец каким-то образом промахнулся.

За весь матч у Джеймса было больше всего попыток (72) и выполненных передач (66). В последней трети эти показатели составили 25 и 23. С начала прошлого сезона он забил больше всего голов среди всех защитников Премьер-лиги (шесть)».

Томас Тухель Главный тренер «Челси» Я думал, что во время рукопожатия смотрят друг другу в глаза. Он думал по-другому. В этом не было необходимости, но во многих вещах нет необходимости. Я сравниваю это со стычкой двух игроков, которые немного повздорили, но ничего не произошло и никто не травмировался. Это АПЛ, оба тренера бились за свои команды. Вот и все, ничего страшного. Сегодня это было частью игры.

Новая «битва за мост»

Автор ESPN Джеймс Олли зачарованно наблюдает за зародившимся на его глазах яростным соперничеством двух тренеров.

«Может быть, все дело в жаре, которая добралась до них. Разногласия по поводу судейских решений и бурное празднование голов, безусловно, повлияли. Но какой бы ни была первопричина, Тухель и Конте, которые до матча говорили друг о друге только хорошие вещи, разожгли костер соперничество, которое кажется столь же свирепым, как и некоторые из величайших конфликтов АПЛ всех времен.

Дважды их приходилось растаскивать, один раз после того, как "Тоттенхэм" первый раз сравнял счет (они получили по предупреждению) и еще раз после завершения матча (когда они оба были удалены).

Временами это напоминало печально известную "Битву за мост" в мае 2016 года, когда победа "Челси" над лондонскими соперниками лишила "шпоры" надежд на победу в чемпионате 2015–16 годов, хотя в тот раз не менее девяти игроков "шпор" были предупреждены, а на этот раз главными действующими лицами были два тренера.

Возможно, Конте пытался своим примером вести команду вперед, помогая "Шпорам" преодолеть то, что он назвал в январе "очень большим" разрывом между "Тоттенхэмом" и ведущими командами, включая "Челси".

Они не показали своего лучшего футбола, но остались в игре, чтобы выиграть очко благодаря удару Кейна головой на 96-й минуте. То, что сейчас грозило стать провальным днем, могло стать ступенькой к сокращению этого разрыва. В любом случае, динамика Тухель-Конте изменилась навсегда».

Антонио Конте Главный тренер «Тоттенхэма» Это не так важно, главное — это футбол. Судья показал мне красную карточку, но он не понял динамики происходящего. Все в порядке, я должен принять это. Это не проблема. Если и есть проблема, то это между останется между мной и Тухелем. Честно говоря, я не хочу возвращаться к этому, но есть ТВ и видео, чтобы понять, что произошло. Конечно, я не был пассивен. Если я вижу агрессию, я отвечаю агрессией. Повторюсь — это не проблема. Это была отличная игра двух соперников.

Неудачники дня: Жоржиньо, Хаверц и Канте

Автор Goal Том Мастон привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Жоржиньо: Жоржиньо неплохо провел первые три четверти матча, но о чем он вообще думал, делая то, что позволило "Тоттенхэм" сравняет счет?! Полузащитник пытался быть слишком умным, рискованно вынося мяч и "Шпоры" превратили его ошибку в гол Пьера-Эмиля Хёйбьерга. Неудивительно, что Жоржиньо был немедленно заменен Томасом Тухелем.

Кай Хаверц: В выходные, когда Ромелу Лукаку и Тимо Вернер оба забили по возвращении в свои бывшие клубы, а разговоры о переходе Пьера-Эмерика Обамеянга усилились, Хаверц мог забить гол, чтобы показать, что он может быть игроком, который возглавит линию атаки "синих".

И хотя его всесторонняя игра была превосходной, форвард Германии запорол совершенно стопроцентный момент во втором тайме, что приведет к большему количеству призывов к Тодду Боэли подписать нового центрального нападающего в последние недели трансферного окна.

Н'Голо Канте: Канте не везло с травмами в последние несколько сезонов, и зрелище того, как он хромает за шесть минут до конца, не радовало никого, имеющего отношение к "Челси". Если проблема серьезная, то ожидайте, что "синие" активизируют свои усилия, чтобы обойти "Манчестер Юнайтед" и подписать контракт с Френки де Йонгом».