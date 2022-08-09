Сенегальский стоппер и скандинавский бомбардир. 5 лучших дебютов 1-го тура АПЛ

Сотни миллионов уже были потрачены в расчете на то, что этот сезон АПЛ станет еще одним головокружительным успехом.

Непредсказуемые подписания и перераспределение баланса сил по всей лиге. Все меняется в новом сезоне, и новые лица готовятся к предстоящей большой кампании.

Итак, кто больше всего впечатлил в первом туре?

5. Калиду Кулибали

Калиду Кулибали globallookpress.com

Джеймс Тарковски уверенно выглядел в центре тройки защитников «Эвертона» — но защитник с другой стороны поля действительно показал свой класс. Калиду Кулибали сейчас 31 год, но он все еще совершенствует свою игру.

Кулибали, как и следовало ожидать, мощно действовал слева от Тьяго Силвы, но настоящая интрига в его игре в субботу вечером заключалась в бандитских набегах на чужую территорию, чтобы помочь в атаке.

Подобно центральному защитнику Крису Уайлдеру, сенегальский стоппер влиял на игру на обоих концах поля и выглядел так, будто он был частью этой команды в течение многих лет.

Антонио Рюдигер мог бы стать большой потерей, но не в том случае, если Большой Кали будет показывать такую игру каждую неделю.

4. Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Роберто Фирмино возглавлял атаку в первом матче «Ливерпуля» после отъезда Садио Мане. Однако Дарвину Нуньесу не потребовалось слишком много времени, чтобы громко заявить о себе.

Выйдя на замену во втором тайме, когда «красные» проигрывали, Нуньес растянул игру так, как не может стареющий Фирмино, обеспечивая связь атаки с полузащитниками «Ливерпуля».

Он наводил шороху в чужой штрафной и был вознагражден за это, исполнив элегантный удар пяткой, превратившийся в гол, сравнявший счет.

В битве двух настоящих «девяток» Александр Митрович и Нуньес показали, что в этой лиге у них не будет проблем.

3. Уильям Салиба

Уильям Салиба globallookpress.com

Честно говоря, почему «Арсенал» отправил этого парня в аренду на целых три сезона? Какой бы ни была причина, похоже, это сработало.

Уильям Салиба, которому всего 21 год, был абсолютным колоссом в пятницу вечером против опасной атаки «Кристал Пэлас», продемонстрировав высочайшую физическую форму в игре без мяча и ледяное хладнокровие при владении мячом.

Сравнения с Вирджилом ван Дейком оправданы — он выглядит очень достойно.

2. Жоао Пальинья

Жоао Пальинья globallookpress.com

Начать в английском футболе с матча с «Ливерпулем», в полузащите из двух человек против Тьяго, Фабиньо и Джордана Хендерсона. Учитывая все обстоятельства, дебют Жоао Пальиньи нельзя назвать иначе, как превосходным.

Португалец был позиционно дисциплинирован, выигрывал вторые мячи и контролировал центр полузащиты «Фулхэма», не позволяя «Ливерпулю» диктовать темп игры.

Игра против такой неистовой, высокоинтенсивной команды должна выглядеть намного сложнее, чем заставил ее выглядеть Пальинья.

В конечном счете, «Фулхэму» не повезло, что они не получили больше, чем их неожиданное одно очко. Больше подобных трансферов, и «дачники» будут располагаться далеко от зоны вылета.

1. Эрлинг Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Команда Пепа Гвардиолы, играющая с крупным форвардом впереди, постоянно следящая за его движениями и форсирующая движение мяча вперед. Да, это очень странно.

Эрлингу Холанну было особо нечего делать в матче-хедлайнере Super Sunday, но все, что он делал, соответствовало элитному стандарту.

Его движение было великолепным, он заработал пенальти, реализовал его, а затем удвоил свое преимущество, найдя свободное место за превосходно натренированной задней линией «Вест Хэма».

Это был обычный рабочий день скандинавского бомбардира. Он будет блистать в этой лиге, но это лишь малая часть того, на что он способен.